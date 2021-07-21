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Чергове засідання ТКГ відбудеться 26 серпня, Гризлов пропонує провести його в Мінську, - Гармаш

Чергове засідання ТКГ відбудеться 26 серпня, Гризлов пропонує провести його в Мінську, - Гармаш

Чергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу відбудеться 26 серпня, його проведе новопризначений Спеціальний представник ОБСЄ в Україні та ТКГ фінський дипломат Мікко Кіннунен.

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш, передає Цензор.НЕТ.

"Наступне засідання ТКГ 26 серпня проведе вже новий Спецпредставник головуючого в ОБСЄ в Україні, громадянин Фінляндії Мікко Кіннунен. Сьогодні посол Хайді Грау попрощалася з учасниками консультацій і представила свого наступника, який приступить до виконання обов'язків з 1 серпня", - написав Гармаш.

Він також повідомив, що "глава російської делегації в ТКГ Борис Гризлов запропонував провести наступне засідання ТКГ в очному форматі в Мінську". З огляду на ситуацію з коронавірусів в РФ "ми не готові ризикувати своїм здоров'ям. Як, до речі, не загорілися таким бажанням і представники ОБСЄ", - додав представник української делегації.

За словами Гармаша, "у межах засідання контактної групи 21 липня на рівні глав делегацій було оголошено про затвердження списку групи експертів, яка з вересня може почати роботу з питання затоплення шахт на тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей". Сторони також обговорювали питання відкриття КПВВ на лінії зіткнення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гармаш про кількість російських паспортів у громадян України на окупованому Донбасі: Цифра не є критичною. ВIДЕО

Журналіст зазначив, що "на сьогодні як і раніше заблокована робота політичної підгрупи ТКГ".

Нагадуємо, 19 липня Міністерство закордонних справ Фінляндії повідомило про те, що Чинний голова ОБСЄ Анн Лінде призначила на посаду спеціального представника ОБСЄ в Україні та ТКГ фінського дипломата Мікко Кіннунен. Він змінив швейцарського дипломата Хайді Грау, яка займала цей пост з грудня 2019 року.

Автор: 

Гризлов Борис (78) ОБСЄ (3512) Мінськ (828) Тристороння контактна група (827) Гармаш Сергій (136)


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об гризлова нужно вытереть ноги и слать его лесом.
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21.07.2021 19:44 Відповісти
Якщо Мінськ, то це чергова зрада!
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21.07.2021 19:45 Відповісти
Краще в Вейшнорії, поки в Білорусі не почалися спільні військові навчання.
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21.07.2021 19:48 Відповісти
Чем Минск отличается от москвы? Если бульбофюрер полностью зависит от кацапии? Идите лесом. По вайберу поговорите. Все равно результат предсказуемо нулевой
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21.07.2021 20:08 Відповісти
"Учитывая ситуацию с коронавирусом в РФ "мы не готовы рисковать своим здоровьем." Источник: https://censor.net/ru/n3278457

т.е. только коронавирус
фактор риска? А предстоящие учения и
переброска военной техники , что уже началась, а
слившийся в экстазе с бункерным сидельцем батько это ок в понятии
украинской делегации ТКГ ?предложения грызлова- это не что инное как попытка вытащить бульбаша из международной изоляции и продолжить попытки легитимизировать
представителей ОРДЛО ведь только в Беларусь они и могут попасть
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21.07.2021 20:12 Відповісти
 
 