Чергове засідання ТКГ відбудеться 26 серпня, Гризлов пропонує провести його в Мінську, - Гармаш

Чергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу відбудеться 26 серпня, його проведе новопризначений Спеціальний представник ОБСЄ в Україні та ТКГ фінський дипломат Мікко Кіннунен.

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш, передає Цензор.НЕТ.

"Наступне засідання ТКГ 26 серпня проведе вже новий Спецпредставник головуючого в ОБСЄ в Україні, громадянин Фінляндії Мікко Кіннунен. Сьогодні посол Хайді Грау попрощалася з учасниками консультацій і представила свого наступника, який приступить до виконання обов'язків з 1 серпня", - написав Гармаш.

Він також повідомив, що "глава російської делегації в ТКГ Борис Гризлов запропонував провести наступне засідання ТКГ в очному форматі в Мінську". З огляду на ситуацію з коронавірусів в РФ "ми не готові ризикувати своїм здоров'ям. Як, до речі, не загорілися таким бажанням і представники ОБСЄ", - додав представник української делегації.

За словами Гармаша, "у межах засідання контактної групи 21 липня на рівні глав делегацій було оголошено про затвердження списку групи експертів, яка з вересня може почати роботу з питання затоплення шахт на тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей". Сторони також обговорювали питання відкриття КПВВ на лінії зіткнення.

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Журналіст зазначив, що "на сьогодні як і раніше заблокована робота політичної підгрупи ТКГ".

Нагадуємо, 19 липня Міністерство закордонних справ Фінляндії повідомило про те, що Чинний голова ОБСЄ Анн Лінде призначила на посаду спеціального представника ОБСЄ в Україні та ТКГ фінського дипломата Мікко Кіннунен. Він змінив швейцарського дипломата Хайді Грау, яка займала цей пост з грудня 2019 року.