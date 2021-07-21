Зеленський затвердив угоду з Францією щодо поліпшення водопостачання в Києві: столиця візьме в кредит 70 млн євро на 40 років

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проєкту з покращення водопостачання в місті Києві" № 1608 -ІХ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП, Верховна Рада прийняла документ 1 липня 2021 року.

Саму ж угоду уклали 13 травня 2021 року в Києві. Вона передбачає фінансування інвестиційного проекту з покращення водопостачання у столиці, що складається з трьох частин: захист Деснянської та Дніпровської водопровідних станцій від гідравлічних ударів; заміна двох трубопроводів, що йдуть від Деснянської водопровідної станції, та проведення дослідження у пілотній зоні в мережі водопостачання з метою зменшення водовтрат; оптимізація роботи Деснянської водопровідної станції та будівництво цеху рециркуляції для очищення промивних вод та утилізації осадів очищення промивних вод. Суб’єктом з реалізації проекту визначено ПрАТ "АК "Київводоканал".

Договір передбачає, що французькою стороною надається кредит на суму, що не перевищує 70 млн євро, і призначається для фінансування 100% реалізації проекту та використовується для фінансування контракту на придбання у Франції французьких товарів, робіт і послуг на суму не менше 70% від загальної суми кредиту; придбання українських або іноземних товарів, робіт і послуг на суму в межах 30% від суми кредиту; виконання контрактів з відповідними субпідрядниками перебуває у сфері відповідальності французького постачальника.

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Для реалізації проєкту уряд Франції надає субкредит "Київводоканалу". Гарантом виконання зобов’язань субкредитного договору виступає Київська міська рада.

Кредит надається на строк 40 років, включно з пільговим періодом (15 років). Відсоткова ставка за кредитом становить 0,0092% річних. Для отримання кредиту контракт має бути прийнятий до виконання не пізніше 31 грудня 2023 року.