Зеленський затвердив угоду з Францією щодо поліпшення водопостачання в Києві: столиця візьме в кредит 70 млн євро на 40 років
Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проєкту з покращення водопостачання в місті Києві" № 1608 -ІХ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП, Верховна Рада прийняла документ 1 липня 2021 року.
Саму ж угоду уклали 13 травня 2021 року в Києві. Вона передбачає фінансування інвестиційного проекту з покращення водопостачання у столиці, що складається з трьох частин: захист Деснянської та Дніпровської водопровідних станцій від гідравлічних ударів; заміна двох трубопроводів, що йдуть від Деснянської водопровідної станції, та проведення дослідження у пілотній зоні в мережі водопостачання з метою зменшення водовтрат; оптимізація роботи Деснянської водопровідної станції та будівництво цеху рециркуляції для очищення промивних вод та утилізації осадів очищення промивних вод. Суб’єктом з реалізації проекту визначено ПрАТ "АК "Київводоканал".
Договір передбачає, що французькою стороною надається кредит на суму, що не перевищує 70 млн євро, і призначається для фінансування 100% реалізації проекту та використовується для фінансування контракту на придбання у Франції французьких товарів, робіт і послуг на суму не менше 70% від загальної суми кредиту; придбання українських або іноземних товарів, робіт і послуг на суму в межах 30% від суми кредиту; виконання контрактів з відповідними субпідрядниками перебуває у сфері відповідальності французького постачальника.
Для реалізації проєкту уряд Франції надає субкредит "Київводоканалу". Гарантом виконання зобов’язань субкредитного договору виступає Київська міська рада.
Кредит надається на строк 40 років, включно з пільговим періодом (15 років). Відсоткова ставка за кредитом становить 0,0092% річних. Для отримання кредиту контракт має бути прийнятий до виконання не пізніше 31 грудня 2023 року.
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готовьте за водичку кошелёчки...
а напротив, - один ручку принес, второй портфель, третий поводок держит....
Она их не послала???
Це не означає, що корупція є доброю. Корупція є поганою, її треба поборювати, треба впроваджувати нові суди, це все треба робити. Але це не виключає, що рівночасно можна будувати демократичну систему, мати певний рівень економічного розвитку, безпеки.
Останнім часом і https://www.pravda.com.ua/news/2021/06/15/7297234/ Байден, і Блінкен договорилися до того, що корупція є однією з головних, якщо не головною, загрозою існування української держави. Це так, якби сказати полякам у вересні 1939 року: вибачте, найбільша загроза вашої державності - корупція, а не Німеччина і Радянський Союз. Ну це абсолютно вже нонсенс", - Олександр Мотиль.
Олександр Мотиль потрапив в https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-political-scientists-today десятку найвпливовіших політологів 2010-2020-х, за версією Academic Influence. Сфера його наукових інтересів − Україна, Росія, імперії і їхні трансформації.
Президент Росії Володимир Пітун обирає Естонію наступною жертвою. Але замість маленької війни отримує великі проблеми всередині своєї країни − повстання, розвал імперії, грабежі і бійню. Це зав"язка роману "Pitun's Last Stand. An Entertainment about the Fall of Russia", який нещодавно вийшов у США.
Автору цієї книги Олександру Мотилю про життя і крах імперій відомо більше, ніж будь-кому з белетристів. Його монографію "Підсумки імперій: занепад, розпад і відродження" ("Imperial Ends: The Decline, Collapse, and Revival of Empires") вивчають майбутні політологи в найпрестижніших університетах світу.
Вот только за тарифами не уследил, - опять клятий Порошенко их поднял.
Чи ні?