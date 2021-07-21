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Зеленський затвердив угоду з Францією щодо поліпшення водопостачання в Києві: столиця візьме в кредит 70 млн євро на 40 років

Зеленський затвердив угоду з Францією щодо поліпшення водопостачання в Києві: столиця візьме в кредит 70 млн євро на 40 років

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проєкту з покращення водопостачання в місті Києві" № 1608 -ІХ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП, Верховна Рада прийняла документ 1 липня 2021 року.

Саму ж угоду уклали 13 травня 2021 року в Києві. Вона передбачає фінансування інвестиційного проекту з покращення водопостачання у столиці, що складається з трьох частин: захист Деснянської та Дніпровської водопровідних станцій від гідравлічних ударів; заміна двох трубопроводів, що йдуть від Деснянської водопровідної станції, та проведення дослідження у пілотній зоні в мережі водопостачання з метою зменшення водовтрат; оптимізація роботи Деснянської водопровідної станції та будівництво цеху рециркуляції для очищення промивних вод та утилізації осадів очищення промивних вод. Суб’єктом з реалізації проекту визначено ПрАТ "АК "Київводоканал".

Договір передбачає, що французькою стороною надається кредит на суму, що не перевищує 70 млн євро, і призначається для фінансування 100% реалізації проекту та використовується для фінансування контракту на придбання у Франції французьких товарів, робіт і послуг на суму не менше 70% від загальної суми кредиту; придбання українських або іноземних товарів, робіт і послуг на суму в межах 30% від суми кредиту; виконання контрактів з відповідними субпідрядниками перебуває у сфері відповідальності французького постачальника.

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Для реалізації проєкту уряд Франції надає субкредит "Київводоканалу". Гарантом виконання зобов’язань субкредитного договору виступає Київська міська рада.

Кредит надається на строк 40 років, включно з пільговим періодом (15 років). Відсоткова ставка за кредитом становить 0,0092% річних. Для отримання кредиту контракт має бути прийнятий до виконання не пізніше 31 грудня 2023 року.

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) Київ (19663) кредит (3863) угода (684) Франція (3104) водопостачання (838)


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Топ коментарі
+14
Порошенко обновил систему ПВО Киева за свои деньги, а Гундосик взял ещё один кредит...
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21.07.2021 19:53 Відповісти
+7
как вам фото? а?

Зеленский утвердил соглашение с Францией по улучшению водоснабжения в Киеве: столица возьмет в кредит 70 млн евро на 40 лет - Цензор.НЕТ 9001
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21.07.2021 19:59 Відповісти
+6
Она просто красиво оттрахала квартального клоуна.
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21.07.2021 20:12 Відповісти
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Ну зашибись! Теперь Боржоми будет с крана течь!
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21.07.2021 19:51 Відповісти
Французский коньяк, кредит же Франция даёт.
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21.07.2021 19:51 Відповісти
О! Точно! Это они Шампанское пристраивают!
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21.07.2021 19:52 Відповісти
кто будет кредит возвращать с процентами через 40 лет????
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21.07.2021 20:19 Відповісти
А какие варианты?
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21.07.2021 20:19 Відповісти
Какая разница?
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21.07.2021 20:19 Відповісти
Да успокойтесь вы. Нам дадут 5% скидку.
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21.07.2021 20:03 Відповісти
Шота не сходится. Вам скидку, а нам успокоиться?
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21.07.2021 20:06 Відповісти
Да тише вы, а то щас судьи набегут.
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21.07.2021 20:48 Відповісти
Чувствуется без гениального финансиста Милованова тут не обошлось.... Причём на фразу: «ты что, обнулся?» он провел лекцию по финансам и подитожил: «так нас же через 40 лет тут не будет, какая разница?»
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21.07.2021 20:22 Відповісти
Интересно и сколько Украине будет стоить этот кредит по истечению 40 лет????
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21.07.2021 19:51 Відповісти
Порошенко обновил систему ПВО Киева за свои деньги, а Гундосик взял ещё один кредит...
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21.07.2021 19:53 Відповісти
оно-ДЕБИЛО...
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21.07.2021 19:54 Відповісти
Чао субьект. Осталось посмотреть учредителей. А почему не тендер?
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21.07.2021 19:57 Відповісти
Наиболее вероятно - рыжий кучмовский ублюдок Ахметка
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21.07.2021 20:20 Відповісти
киевляне, вас будут иметь криворожские налётчики,
готовьте за водичку кошелёчки...
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21.07.2021 19:57 Відповісти
Учитывая кто подписал соглашение, Вас в позу собачки поставят раньше... А киевлянам возможно и сделают что то. Но платить за это будут все...
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21.07.2021 20:03 Відповісти
а , c чего вы решили что я не киевлян?
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21.07.2021 20:05 Відповісти
А почему Вы считаете что я так решил?
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21.07.2021 20:08 Відповісти
по "Вас ...поставят раньше...А киевлянам...."
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21.07.2021 20:21 Відповісти
Ну все правильно - Вас раньше, потому что я во-первых не по этим делам а даже если и дойдёт до этого, то просто так я не дамся....
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21.07.2021 20:27 Відповісти
Да и Киев настолько большой, что те кто живет в Боярке или Фастове, приехав на море говорят всем что они из Киева..
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21.07.2021 20:33 Відповісти
Будем искать под Днепром чистую воду?
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21.07.2021 19:58 Відповісти
её там не видно, но пуйловцы в Крыму утверждают что даже под Чёрным морем есть
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21.07.2021 20:00 Відповісти
40 лет кредита? Это всегда внушало доверие напротяжение 30 лет незаввисимости? Надеюсь,до 70 лет доживем.))
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21.07.2021 19:58 Відповісти
как вам фото? а?

Зеленский утвердил соглашение с Францией по улучшению водоснабжения в Киеве: столица возьмет в кредит 70 млн евро на 40 лет - Цензор.НЕТ 9001
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21.07.2021 19:59 Відповісти
зачот!
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21.07.2021 20:01 Відповісти
«В поисках Чауса». Так можно назвать фото
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21.07.2021 20:02 Відповісти
Учительница и школьники балбесы....
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21.07.2021 20:07 Відповісти
Видно шо та Санду нищебродка.
а напротив, - один ручку принес, второй портфель, третий поводок держит....
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21.07.2021 20:08 Відповісти
нищеброд ты. А онп Президент и Главнокомандующий ВС Молдовы.
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21.07.2021 20:22 Відповісти
Она просто красиво оттрахала квартального клоуна.
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21.07.2021 20:12 Відповісти
обсыраться-это такая профессия
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21.07.2021 20:19 Відповісти
у семи нянек дитя без глаза (с)
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21.07.2021 20:35 Відповісти
справа тетя в маске, слева 5 дегенератов - без.

Она их не послала???
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21.07.2021 22:13 Відповісти
Аваков на отдыхе.
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21.07.2021 20:02 Відповісти
"Корумповані держави дуже довго існують, інколи вони навіть симпатичні - подивіться на Італію чи Грецію, вони є висококорумпованими державами. Я не певен, що рівень корупції в Україні набагато вищий, ніж в Греції чи в Італії.
Це не означає, що корупція є доброю. Корупція є поганою, її треба поборювати, треба впроваджувати нові суди, це все треба робити. Але це не виключає, що рівночасно можна будувати демократичну систему, мати певний рівень економічного розвитку, безпеки.
Останнім часом і https://www.pravda.com.ua/news/2021/06/15/7297234/ Байден, і Блінкен договорилися до того, що корупція є однією з головних, якщо не головною, загрозою існування української держави. Це так, якби сказати полякам у вересні 1939 року: вибачте, найбільша загроза вашої державності - корупція, а не Німеччина і Радянський Союз. Ну це абсолютно вже нонсенс", - Олександр Мотиль.



Олександр Мотиль потрапив в https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-political-scientists-today десятку найвпливовіших політологів 2010-2020-х, за версією Academic Influence. Сфера його наукових інтересів − Україна, Росія, імперії і їхні трансформації.

Президент Росії Володимир Пітун обирає Естонію наступною жертвою. Але замість маленької війни отримує великі проблеми всередині своєї країни − повстання, розвал імперії, грабежі і бійню. Це зав"язка роману "Pitun's Last Stand. An Entertainment about the Fall of Russia", який нещодавно вийшов у США.
Автору цієї книги Олександру Мотилю про життя і крах імперій відомо більше, ніж будь-кому з белетристів. Його монографію "Підсумки імперій: занепад, розпад і відродження" ("Imperial Ends: The Decline, Collapse, and Revival of Empires") вивчають майбутні політологи в найпрестижніших університетах світу.
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21.07.2021 20:03 Відповісти
везде бубося поспевает, - и водопровод починить, и Сватов снять, и прибарахлится.
Вот только за тарифами не уследил, - опять клятий Порошенко их поднял.
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21.07.2021 20:04 Відповісти
Это какой могучий мозг надо иметь, решить проблему путем мощного кредита. Внуки вернут, а чо такого. И видимо, не его.
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21.07.2021 20:16 Відповісти
А Ахметик квартиру в Лондоне себе купил за 220 миллионов евро.
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21.07.2021 20:36 Відповісти
Хто буде повертати кредит та відсотки? Якого президента зненавидить "мудрий" нарід за набрані Зеленою Вавою борги?
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21.07.2021 20:40 Відповісти
70 миллион евро в кредит на 40 лет. Да неужто во всем государстве не нашлось таких денег.
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21.07.2021 20:46 Відповісти
пей- те
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21.07.2021 21:04 Відповісти
Как в кино. А платить кто будет? А потом. Вовочка усвоил урок. Как с дорогами
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21.07.2021 21:16 Відповісти
и чем сейчас вода плохая, дурашка
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21.07.2021 21:21 Відповісти
ужасная
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21.07.2021 22:14 Відповісти
Візьмуть кредит 70 міліони на 40 років, а розпиз...дять за місяць.
Чи ні?
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21.07.2021 22:21 Відповісти
 
 