Зеленський затвердив угоду з Францією про поліпшення постачання питною водою на Луганщині: ОДА нададуть кредит на 70 млн євро
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки про підтримку фінансування проєкту з поліпшення постачання питної води в Луганській області" № 1609-ІХ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП, Верховна Рада підтримала документ 1 липня 2021 року.
Угода, укладена 13 травня 2021 року в Києві, передбачає фінансування інвестиційного проєкту з покращення постачання питної води в Луганській області, що включає реконструкцію та модернізацію інфраструктури видобування й розподілу питної води з метою досягнення максимального потоку води об'ємом 135 тис. куб. м на добу.
Українська сторона зобов’язується провести операції з розмінування в робочій зоні перед приїздом французьких постачальників та розробити протокол безпеки перед початком робіт.
Згідно з договором, французька сторона надає кредит для фінансування проєкту, суб’єктом з реалізації якого визначено комунальне підприємство "Попаснянський районний водоканал". Загальний нагляд та координацію проєкту здійснює Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Кредит надається на суму, що не перевищує 70 млн євро, і призначається для фінансування 100% реалізації проєкту та використовується для фінансування контрактів на придбання у Франції товарів, робіт і послуг на суму не менше 70% від загальної суми кредиту; придбання українських або іноземних товарів, робіт і послуг на суму в межах 30% від суми кредиту.
Для реалізації проєкту уряд Франції надає субкредит "Попаснянському районному водоканалу". Гарантом виконання зобов’язань у межах субкредитного договору виступає Луганська ОДА.
Кредит надається на строк 40 років, включно з пільговим періодом (15 років). Відсоткова ставка за кредитом становить 0,0092% річних. Для отримання кредиту контракт має бути прийнятий до виконання не пізніше 31 грудня 2023 року.
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Здоровому взрослому человеку требуется около 35 мл воды в день на килограмм массы тела - в соответствии с общими рекомендациями научных организаций. Для человека весом 80 кг - https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif4MCU8vTxAhX0AxAIHXSwBDwQFjACegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.brita.ru%2Fexperience-brita%2Fpersonal-hydration-needs&usg=AOvVaw0d2OrvhJ_9UM9yYpntXYRk 2,8 л воды каждый день.
135 миллионов литров в день напоят 48 миллионов человек. Крышу рвёт, надо пойти выпить (не воды)