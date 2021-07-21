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Зеленський затвердив угоду з Францією про поліпшення постачання питною водою на Луганщині: ОДА нададуть кредит на 70 млн євро

Зеленський затвердив угоду з Францією про поліпшення постачання питною водою на Луганщині: ОДА нададуть кредит на 70 млн євро

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки про підтримку фінансування проєкту з поліпшення постачання питної води в Луганській області" № 1609-ІХ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП, Верховна Рада підтримала документ 1 липня 2021 року.

Угода, укладена 13 травня 2021 року в Києві, передбачає фінансування інвестиційного проєкту з покращення постачання питної води в Луганській області, що включає реконструкцію та модернізацію інфраструктури видобування й розподілу питної води з метою досягнення максимального потоку води об'ємом 135 тис. куб. м на добу.

Українська сторона зобов’язується провести операції з розмінування в робочій зоні перед приїздом французьких постачальників та розробити протокол безпеки перед початком робіт.

Згідно з договором, французька сторона надає кредит для фінансування проєкту, суб’єктом з реалізації якого визначено комунальне підприємство "Попаснянський районний водоканал". Загальний нагляд та координацію проєкту здійснює Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Також читайте: Зеленський затвердив угоду з Францією щодо поліпшення водопостачання в Києві: столиця візьме в кредит 70 млн євро на 40 років

Кредит надається на суму, що не перевищує 70 млн євро, і призначається для фінансування 100% реалізації проєкту та використовується для фінансування контрактів на придбання у Франції товарів, робіт і послуг на суму не менше 70% від загальної суми кредиту; придбання українських або іноземних товарів, робіт і послуг на суму в межах 30% від суми кредиту.

Для реалізації проєкту уряд Франції надає субкредит "Попаснянському районному водоканалу". Гарантом виконання зобов’язань у межах субкредитного договору виступає Луганська ОДА.

Кредит надається на строк 40 років, включно з пільговим періодом (15 років). Відсоткова ставка за кредитом становить 0,0092% річних. Для отримання кредиту контракт має бути прийнятий до виконання не пізніше 31 грудня 2023 року.

Автор: 

закон (2843) Зеленський Володимир (24358) кредит (3863) угода (684) Франція (3104) водопостачання (838) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
+7
За эти кредиты нужно ему и руки и язык отрубить! Отдавать кто это будет все, что это жидопадло набрало???
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21.07.2021 21:03 Відповісти
+1
Так в Киев или Луганскую область? Куда бабки ?
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21.07.2021 21:02 Відповісти
+1
надо еще у Австралии для луганщины чего то попросить
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21.07.2021 21:06 Відповісти
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Так в Киев или Луганскую область? Куда бабки ?
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21.07.2021 21:02 Відповісти
Зеленский утвердил соглашение с Францией об улучшении снабжения питьевой водой на Луганщине: ОГА предоставят кредит на 70 млн евро - Цензор.НЕТ 4820
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21.07.2021 21:06 Відповісти
За эти кредиты нужно ему и руки и язык отрубить! Отдавать кто это будет все, что это жидопадло набрало???
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21.07.2021 21:03 Відповісти
Мавзолейные Хмыри тянут воду из озера Байкал Крысчанам,типа концлагерь Крым круче ЛОХанска и ДАУНетска
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21.07.2021 21:03 Відповісти
Президент Франции Макрон отменил Коменданский час в ОРДЛО,....Путлер в шоке....,вмешательство во внутренние дела РАБссии...
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21.07.2021 21:05 Відповісти
Макрон і мікрон
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21.07.2021 21:25 Відповісти
надо еще у Австралии для луганщины чего то попросить
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21.07.2021 21:06 Відповісти
Тем временем пожар в Якутской Тайге набрал такие обороты,что потушить 2 миллиона гектаров леса практически неевозможно...,бедная РАБссиия,даже братья китаесы бессильны
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21.07.2021 21:08 Відповісти
Чё он там утвердил???? С кем и о чём????? *******!!!!!! Не, ну до такого даже проффесор не додумлся бы!
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21.07.2021 21:28 Відповісти
реконструкцию и модернизацию инфраструктуры добычи и распределения питьевой воды с целью достижения максимального потока воды объемом 135 тыс. куб. м в сутки. Источник: https://censor.net/ru/n3278460
Здоровому взрослому человеку требуется около 35 мл воды в день на килограмм массы тела - в соответствии с общими рекомендациями научных организаций. Для человека весом 80 кг - https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif4MCU8vTxAhX0AxAIHXSwBDwQFjACegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.brita.ru%2Fexperience-brita%2Fpersonal-hydration-needs&usg=AOvVaw0d2OrvhJ_9UM9yYpntXYRk 2,8 л воды каждый день.
135 миллионов литров в день напоят 48 миллионов человек. Крышу рвётЗеленський затвердив угоду з Францією про поліпшення постачання питною водою на Луганщині: ОДА нададуть кредит на 70 млн євро - Цензор.НЕТ 9884, надо пойти выпить (не воды)
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21.07.2021 22:36 Відповісти
всё для дамбаса, дамбас кормит Украину ...
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22.07.2021 08:55 Відповісти
кредит на шею нам, шоб пи радастичным кармильцам пилось хорошо
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22.07.2021 10:25 Відповісти
 
 