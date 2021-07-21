Зеленський затвердив угоду з Францією про поліпшення постачання питною водою на Луганщині: ОДА нададуть кредит на 70 млн євро

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки про підтримку фінансування проєкту з поліпшення постачання питної води в Луганській області" № 1609-ІХ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП, Верховна Рада підтримала документ 1 липня 2021 року.

Угода, укладена 13 травня 2021 року в Києві, передбачає фінансування інвестиційного проєкту з покращення постачання питної води в Луганській області, що включає реконструкцію та модернізацію інфраструктури видобування й розподілу питної води з метою досягнення максимального потоку води об'ємом 135 тис. куб. м на добу.

Українська сторона зобов’язується провести операції з розмінування в робочій зоні перед приїздом французьких постачальників та розробити протокол безпеки перед початком робіт.

Згідно з договором, французька сторона надає кредит для фінансування проєкту, суб’єктом з реалізації якого визначено комунальне підприємство "Попаснянський районний водоканал". Загальний нагляд та координацію проєкту здійснює Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Кредит надається на суму, що не перевищує 70 млн євро, і призначається для фінансування 100% реалізації проєкту та використовується для фінансування контрактів на придбання у Франції товарів, робіт і послуг на суму не менше 70% від загальної суми кредиту; придбання українських або іноземних товарів, робіт і послуг на суму в межах 30% від суми кредиту.

Для реалізації проєкту уряд Франції надає субкредит "Попаснянському районному водоканалу". Гарантом виконання зобов’язань у межах субкредитного договору виступає Луганська ОДА.

Кредит надається на строк 40 років, включно з пільговим періодом (15 років). Відсоткова ставка за кредитом становить 0,0092% річних. Для отримання кредиту контракт має бути прийнятий до виконання не пізніше 31 грудня 2023 року.