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Нуланд: США і Німеччина будуть домагатися продовження на 10 років договору про транзит російського газу через Україну

Нуланд: США і Німеччина будуть домагатися продовження на 10 років договору про транзит російського газу через Україну

Влада США і ФРН в угоді з приводу "Північного потоку-2" висловлює готовність домагатися продовження на 10 років договору про транзит російського газу через Україну.

Про це повідомила заступник держсекретаря Вікторія Нуланд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ще один аспект цієї угоди - це підтримка продовження угоди між РФ і Україною про транзит. Як ви знаєте, її термін дії закінчується в 2024 році. Ми будемо домагатися, використовуючи важелі впливу, щоб її продовжили на 10 років", - сказала вона на слуханнях у комітеті сенату США з закордонних справ.

Нуланд додала, що угода також передбачає, що Вашингтон і Берлін будуть прагнути знизити "як економічну залежність України від транзиту російського газу, так і залежність України від поставок на її територію газу з РФ".

Нуланд повідомила, що пізніше в середу американська сторона оприлюднить домовленості, досягнуті з ФРН з теми "Північного потоку-2".

Читайте також: Ситуація з "Північним потоком-2" не завершена: вона проясниться після зустрічі Байдена і Зеленського, - радник Єрмака

Автор: 

Німеччина (7483) США (23410) Північний потік (2473) Нуланд Вікторія (175) транзит газу (1014)


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Топ коментарі
+11
Тобто будуть домовлятись ЗА Україну.
ЗАМІСТЬ України.
З надією, що українці порозумнішають і виберуть нормального президента замість чма.
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21.07.2021 20:01 Відповісти
+7
не с нашим счастьем и не при таком президенте
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21.07.2021 20:09 Відповісти
+7
За Петруся більше 90% Північного потоку було збудовано, і чхати всі на нього хтіли
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21.07.2021 20:10 Відповісти
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Тобто будуть домовлятись ЗА Україну.
ЗАМІСТЬ України.
З надією, що українці порозумнішають і виберуть нормального президента замість чма.
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21.07.2021 20:01 Відповісти
Надія вмирає останньою.
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21.07.2021 20:04 Відповісти
Савченчиха живуча...
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21.07.2021 20:06 Відповісти
Ні, я про твою ... надію.
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21.07.2021 20:07 Відповісти
А ти хіба щось знаєш про мої надії ?
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21.07.2021 20:16 Відповісти
Судячи по всьому - вони вже вмерли
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21.07.2021 21:17 Відповісти
Це ви той самий ******* ?
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21.07.2021 21:43 Відповісти
За Петруся більше 90% Північного потоку було збудовано, і чхати всі на нього хтіли
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21.07.2021 20:10 Відповісти
У вас хибна інформація.
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21.07.2021 20:13 Відповісти
Так, звичайно, було лише 9% збудовано. Решта - це вигадки клятих москалів
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21.07.2021 21:19 Відповісти
37 %.
Решта надбання зеленського.
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21.07.2021 21:44 Відповісти
. Он як !! То його Порошенко будував ? ..
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21.07.2021 20:39 Відповісти
А потом?? Хз
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21.07.2021 20:02 Відповісти
сразу вспоминаются сказки моей покойной бабушки , в которые я так верил...
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21.07.2021 20:03 Відповісти
а москали трубу подорвут на границе и скажут, что так и было.....
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21.07.2021 20:04 Відповісти
на нейтральной полосе
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21.07.2021 20:05 Відповісти
я бы отрезал трубу от мордера раз и на всегда и искал бы другие способы компенсации вместо транзита.
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21.07.2021 20:06 Відповісти
теперь цапы могут наступать ,отправив газ, по другим маршрутам - в этом основная проблема
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21.07.2021 20:08 Відповісти
я считаю, что кацапы не способны ничего с нами сделать военным путем, они если сюда полезут, то потеряют огромные куски своей территории.
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21.07.2021 20:10 Відповісти
над быть реалистом - ух потери не интересуют
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21.07.2021 20:13 Відповісти
человеческие потери
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21.07.2021 20:14 Відповісти
а зачем кацапам остальная Украина ? это огромные расходы на содержание населения и обслуживание инфраструктуры . Даже мелкий Крым выжимает из рашки немалые деньги .
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21.07.2021 20:37 Відповісти
а зачем им Чечня ? это на подумать
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21.07.2021 20:46 Відповісти
Чечня входит в состав РФ , а Украина - это независимое и суверенное Государство.
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21.07.2021 21:01 Відповісти
Во первых это Украина всегда кормила Россию, а не наоборот, когда добровольно, когда последнее зерно отнимали. А во вторых, Украина имеет прежде всего сакральное значение для РФ. Без Украины у россиян нет истоков славянства, православия, тоесть без Украины ставится под сомнение сама российская государственность. Потеря основы
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21.07.2021 20:44 Відповісти
а зачем им Чечня ? это на подумать
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21.07.2021 20:45 Відповісти
Цапы могут наступать на Украину, Украина может в ответ наступать на Польшу и Румынию или просто шмальнуть по ним что бы у НАТО не получилось остатся в сторонке
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21.07.2021 23:08 Відповісти
ТААК.
Плюс 50 млрд евро на развитие Украины. Польше ведь дали .
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21.07.2021 20:07 Відповісти
не с нашим счастьем и не при таком президенте
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21.07.2021 20:09 Відповісти
Вони б може і дали би, якби не відсутність реформ і узурпація влади дурником та зрадником.
До того ж, поляки - католики, а це багато важить в західному світі.
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21.07.2021 20:17 Відповісти
Украина из-за идиотов во власти много теряет
Вот Словакия только за цыган получила - членство в ЕС, в НАТО , валюта евро, автобаны за счёт Евросоюза , автозаводы - гиганты и т д
А Украина отдала ядерное оружие за так, теперь теряет транзит газа - и ни 10 миллиардов за это не потребовала
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21.07.2021 20:20 Відповісти
американські видання - https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-20/u-s-germany-send-russia-warning-in-draft-nord-stream-2-accord Bloomberg і https://www.wsj.com/articles/u-s-german-deal-on-russian-natural-gas-pipeline-expected-soon-11626813466 The Wall Street Journal , - посилаючись на свої джерела, надали подробиці можливої угоди.

Bloomberg, в розпорядження якого потрапила чернетка угоди, пише про інвестиції в "зелений" фонд (його завдання - допомога Україні в переході на поновлювані джерела енергії) в розмірі до $1 млрд.
WSJ наводить значно скромнішу суму: $50 млн в "зелені" технології, які інвестують США і Німеччина.
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21.07.2021 20:28 Відповісти
Ахметов от денег в зелёную энергетику не лопнет ????
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21.07.2021 20:31 Відповісти
В Польщі не було Каломойського з 95 кварталом.
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21.07.2021 20:36 Відповісти
никто денег не даст туда, где их не смогут проконтролировать
даже китайцы на это не пойдут
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21.07.2021 20:39 Відповісти
тепер увесь вантаж залежності від газу і транзиту візьме на себе Німеччина ... правда разом з кацапським баблом !
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21.07.2021 20:07 Відповісти
Не "Будут добиваться.. ",а этот факт должен быть свершиться ещё вчера. А так все эти разговоры-ГАВНО.
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21.07.2021 20:07 Відповісти
Зверніть увагу "будуть добиватися" та "доб'ються") Слова ніби й схожі,а смисл-різний.Чи не так?
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21.07.2021 20:11 Відповісти
Будут добиваться - потужно!!!
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21.07.2021 20:12 Відповісти
А добьются ли...Ну а какая разница, главное понты.
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21.07.2021 20:13 Відповісти
Ну хоть не этот проклятый Трамп. Этот Байден, ух он эту Рашку к ногтю. Ну или нет.
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21.07.2021 20:14 Відповісти
Справа не в рашці, а у Німеччині.
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21.07.2021 20:18 Відповісти
***** прямым текстом, по аналогии с Гитлером (Австрия) пишет что Украины не существует, отдайте наше и т.д... А эти все трубу дрочат... в очко ее себе засуньте, за что мы ЯО сдали? 7 лет война *****, оккупированные территории, угроза нового вторжения, а они на 10 лет хрень какую-то двигают за благо выдавая. Все кто строил СП-2 фактически в коалиции с ****** и это очевидно. Бапки превыше безопасности Украины и Европы в дальнейшем. Политики херовы
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21.07.2021 20:16 Відповісти
і купувати газ в терористів сбивших МН 17 з громадянами ЄС не западло !
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21.07.2021 20:23 Відповісти
А московітам пофіг ваші домовленості ......
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21.07.2021 20:22 Відповісти
н-да! еще полгода и будем жрать песок с пляжа (но на всех не хватит)! безработица официальная 10,9%, а реальная все 15%!
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21.07.2021 20:33 Відповісти
По какой цене? Может так получится, что содержать трубу будет в принципе не выгодно. Цену теперь нам будет диктовать Германия с кацапами
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21.07.2021 20:35 Відповісти
вот именно, все это выглядит как буд-то мы им прислуга, нафиг с пляжа их всех.
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21.07.2021 20:54 Відповісти
Будут прокачивать 10-15 ярдов в год. Это граница рентабельности украинской ГТС. Прибыль Нафтогаза при этом будет равна нулю. А если меньше - прокачка встанет уже в чистый убыток.
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21.07.2021 20:56 Відповісти
но это не точно )))
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21.07.2021 20:37 Відповісти
Нуланд: США і Німеччина будуть домагатися продовження на 10 років договору про транзит російського газу через Україну - Цензор.НЕТ 515
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21.07.2021 20:39 Відповісти
Да договор 100% продлят. Но только вот условия будет диктовать уже Газпром, которому подписание этого договора уже без особой надобности, а вот для Нафтогаза это вопрос выживания. А раньше было наоборот.
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21.07.2021 20:54 Відповісти
Представляете ситуацию, когда Китай заставляет Америку качать газ через Мексику в Венесуэлу, потому что мексиканским друзьям Китая нужны деньги. Я тоже не могу.
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21.07.2021 20:57 Відповісти
у Украины огромные газосховища, а где ты газ хранить будешь?
это вся история выгодна только нашим врагам, они только делают вид, что они не хотят транзит, нужно им просто наломать все планы.
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21.07.2021 21:02 Відповісти
Ну так ведь у них есть ещё 4 года, чтобы построить газосховища в Германии и Австрии. Времени уйма, денег я думаю тоже найдут.
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21.07.2021 21:10 Відповісти
А что сегодня за день? Просто нашествие путинские ботов? Что у них там случилось?
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21.07.2021 21:04 Відповісти
Нуланд: США і Німеччина будуть домагатися продовження на 10 років договору про транзит російського газу через Україну - Цензор.НЕТ 2931
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21.07.2021 21:25 Відповісти
Будут, а получится ли, сомневаюсь👎
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21.07.2021 21:32 Відповісти
Жить и верить - это замечательно
Перед нами небывалые пути.
Утверждают космонавты и мечтатели,
Что на Марсе будут яблони цвести! (с)
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21.07.2021 21:59 Відповісти
Вопрос транзита газа через Украину - это вопрос готовности других стран его покупать через этот канал.

Кто из близких к Украине стран покупал газ у Газпрома в 2019 году, в миллиардах кубов:
Венгрия - 11,3
Польша - 9,7
Чехия - 8,1
Словакия - 7,3
Сербия, Хорватия и другие бывшие юги - 5,5
Болгария - 2,4
Румыния - 1

Польша хочет соскочить с российского газа, это сразу -10 млрд кубов. Кто-то может перейти на газ через Турцию, еще минус. Вот какой-то небольшой объем может оставаться - 20-30 млрд кубов. Выше только если станут больше покупать.
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21.07.2021 22:10 Відповісти
Сербія і Угорщина під"єднались до Турецького потоку. З 1 жовтня українська ГТС їм вже буде не потрібна. А якщо ще й Польща відмовиться? Хто залишиться?
ПС. Не зрозуміла позиція Польщі. Начебто борються, щоб транзит через Україну залишився, але, в той же час, самі від нього планують відмовитись. Невже такі друзі-нерозлийвода не можуть заради України пожертвувати власними амбіціями і залишитись на російській "газовій голці"? Чому ж тоді від Німеччини вимагають жертв? Чи, може, насправді, ніякі вони і не друзі?
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21.07.2021 23:27 Відповісти
"не можуть заради України пожертвувати власними амбіціями і залишитись на російській "газовій голці"

Это такой сарказм тонкий, надеюсь?
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22.07.2021 07:00 Відповісти
Полетел в в Австрию сказали что не будут препятствовать северному потоку. Полетел в Германию кроме потопа, еще сразу подписали. Может в Ростов пора?
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21.07.2021 22:18 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZV1eKxqOwctTn9dPtm7thZ2rkj48pSy22XKbhO_iPRWNb3lQ95ygxRVvj00E92hkDuFLNBvWurcRg8r0JQP0-3HM4N1K0TBlW2RiZQUuqV-jS5B6OX1JpRwAqOaUp6POXk&__tn__=%3C%2CP-R Нуланд: США і Німеччина будуть домагатися продовження на 10 років договору про транзит російського газу через Україну - Цензор.НЕТ 6049

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZV1eKxqOwctTn9dPtm7thZ2rkj48pSy22XKbhO_iPRWNb3lQ95ygxRVvj00E92hkDuFLNBvWurcRg8r0JQP0-3HM4N1K0TBlW2RiZQUuqV-jS5B6OX1JpRwAqOaUp6POXk&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZV1eKxqOwctTn9dPtm7thZ2rkj48pSy22XKbhO_iPRWNb3lQ95ygxRVvj00E92hkDuFLNBvWurcRg8r0JQP0-3HM4N1K0TBlW2RiZQUuqV-jS5B6OX1JpRwAqOaUp6POXk&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

Замгоссекретаря Нуланд сообщила, что Германия и США будут настаивать, чтобы транзит газа через Украину продлили ещё на 10 лет после запуска «Северного потока-2».

Я так понимаю, что «настаивать» будут так же, как «мешали» строительству «Северного потока-2»....
Нуланд: США і Німеччина будуть домагатися продовження на 10 років договору про транзит російського газу через Україну - Цензор.НЕТ 8726
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21.07.2021 22:55 Відповісти
Примитивные отговорки от американской администрации, расчитанные на дураков.
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22.07.2021 01:22 Відповісти
Они будут добиваться, они думают, они возможно, они поспособствуют! Так не пойдет! Где там чертежи атомного оружия были?
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22.07.2021 06:55 Відповісти
Деньги не пахнут. Печально.
Покупать газ у страны-террориста да еще и для удобства по новой трубе - это оказывается не зазорно. А всякие там боинги, войны, захват чужих территорий, спонсирование терроризма оставьте себе. Озабоченность на этот счет уже выразили, а щас вот "будут настаивать". Решительно так, бескомпромиссно, ну а нет - ну штош, труба то уже построена, этож не бутерброд...
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22.07.2021 07:08 Відповісти
То есть, относительно завершения строительства газопровода уже договорились, а за транзит газа через Украину БУДУТ "добиваться". Фуу, от сердца отлегло!
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22.07.2021 09:24 Відповісти
Бабло керує цим миром, все заради нього.
Хто цього не розуміє, або дурень або дурень романтик.
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20.11.2021 23:28 Відповісти
 
 