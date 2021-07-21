Нуланд: США і Німеччина будуть домагатися продовження на 10 років договору про транзит російського газу через Україну
Влада США і ФРН в угоді з приводу "Північного потоку-2" висловлює готовність домагатися продовження на 10 років договору про транзит російського газу через Україну.
Про це повідомила заступник держсекретаря Вікторія Нуланд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ще один аспект цієї угоди - це підтримка продовження угоди між РФ і Україною про транзит. Як ви знаєте, її термін дії закінчується в 2024 році. Ми будемо домагатися, використовуючи важелі впливу, щоб її продовжили на 10 років", - сказала вона на слуханнях у комітеті сенату США з закордонних справ.
Нуланд додала, що угода також передбачає, що Вашингтон і Берлін будуть прагнути знизити "як економічну залежність України від транзиту російського газу, так і залежність України від поставок на її територію газу з РФ".
Нуланд повідомила, що пізніше в середу американська сторона оприлюднить домовленості, досягнуті з ФРН з теми "Північного потоку-2".
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ЗАМІСТЬ України.
З надією, що українці порозумнішають і виберуть нормального президента замість чма.
Решта надбання зеленського.
Плюс 50 млрд евро на развитие Украины. Польше ведь дали .
До того ж, поляки - католики, а це багато важить в західному світі.
Вот Словакия только за цыган получила - членство в ЕС, в НАТО , валюта евро, автобаны за счёт Евросоюза , автозаводы - гиганты и т д
А Украина отдала ядерное оружие за так, теперь теряет транзит газа - и ни 10 миллиардов за это не потребовала
Bloomberg, в розпорядження якого потрапила чернетка угоди, пише про інвестиції в "зелений" фонд (його завдання - допомога Україні в переході на поновлювані джерела енергії) в розмірі до $1 млрд.
WSJ наводить значно скромнішу суму: $50 млн в "зелені" технології, які інвестують США і Німеччина.
даже китайцы на это не пойдут
это вся история выгодна только нашим врагам, они только делают вид, что они не хотят транзит, нужно им просто наломать все планы.
Перед нами небывалые пути.
Утверждают космонавты и мечтатели,
Что на Марсе будут яблони цвести! (с)
Кто из близких к Украине стран покупал газ у Газпрома в 2019 году, в миллиардах кубов:
Венгрия - 11,3
Польша - 9,7
Чехия - 8,1
Словакия - 7,3
Сербия, Хорватия и другие бывшие юги - 5,5
Болгария - 2,4
Румыния - 1
Польша хочет соскочить с российского газа, это сразу -10 млрд кубов. Кто-то может перейти на газ через Турцию, еще минус. Вот какой-то небольшой объем может оставаться - 20-30 млрд кубов. Выше только если станут больше покупать.
ПС. Не зрозуміла позиція Польщі. Начебто борються, щоб транзит через Україну залишився, але, в той же час, самі від нього планують відмовитись. Невже такі друзі-нерозлийвода не можуть заради України пожертвувати власними амбіціями і залишитись на російській "газовій голці"? Чому ж тоді від Німеччини вимагають жертв? Чи, може, насправді, ніякі вони і не друзі?
Это такой сарказм тонкий, надеюсь?
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Замгоссекретаря Нуланд сообщила, что Германия и США будут настаивать, чтобы транзит газа через Украину продлили ещё на 10 лет после запуска «Северного потока-2».
Я так понимаю, что «настаивать» будут так же, как «мешали» строительству «Северного потока-2»....
Покупать газ у страны-террориста да еще и для удобства по новой трубе - это оказывается не зазорно. А всякие там боинги, войны, захват чужих территорий, спонсирование терроризма оставьте себе. Озабоченность на этот счет уже выразили, а щас вот "будут настаивать". Решительно так, бескомпромиссно, ну а нет - ну штош, труба то уже построена, этож не бутерброд...
Хто цього не розуміє, або дурень або дурень романтик.