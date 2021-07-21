Нуланд: США і Німеччина будуть домагатися продовження на 10 років договору про транзит російського газу через Україну

Влада США і ФРН в угоді з приводу "Північного потоку-2" висловлює готовність домагатися продовження на 10 років договору про транзит російського газу через Україну.

Про це повідомила заступник держсекретаря Вікторія Нуланд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ще один аспект цієї угоди - це підтримка продовження угоди між РФ і Україною про транзит. Як ви знаєте, її термін дії закінчується в 2024 році. Ми будемо домагатися, використовуючи важелі впливу, щоб її продовжили на 10 років", - сказала вона на слуханнях у комітеті сенату США з закордонних справ.

Нуланд додала, що угода також передбачає, що Вашингтон і Берлін будуть прагнути знизити "як економічну залежність України від транзиту російського газу, так і залежність України від поставок на її територію газу з РФ".

Нуланд повідомила, що пізніше в середу американська сторона оприлюднить домовленості, досягнуті з ФРН з теми "Північного потоку-2".

Читайте також: Ситуація з "Північним потоком-2" не завершена: вона проясниться після зустрічі Байдена і Зеленського, - радник Єрмака