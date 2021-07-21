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Домовилися, що Німеччина вживатиме заходів, якщо Росія використовуватиме енергетику для тиску на інші країни, - Нуланд

Домовилися, що Німеччина вживатиме заходів, якщо Росія використовуватиме енергетику для тиску на інші країни, - Нуланд

Угода, підготовлена США і ФРН, передбачає, що німецька сторона буде готова до активних дій, якщо РФ стане використовувати поставку енергоносіїв для чинення тиску на інші країни або почне агресивні дії проти України.

Про це заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"ФРН зобов'язалася вживати заходів на національному рівні, а також домагатися заходів на рівні ЄС, в тому числі санкцій, якщо Росія буде використовувати енергетику як зброю або чинити агресивні дії проти України", - сказала заступник держсекретаря на слуханнях в сенатському комітеті у закордонних справах .

За словами Нуланд, такі заходи будуть націлені на те, щоб "обмежити російський експорт енергоносіїв до Європи".

Читайте також: Нуланд: США і Німеччина будуть домагатися продовження на 10 років договору про транзит російського газу через Україну

Нуланд на слуханнях в середу інформувала, що американська сторона оприлюднить домовленості, досягнуті з Німеччиною по темі "Північного потоку 2", пізніше протягом дня.

Автор: 

Німеччина (7483) США (23410) Північний потік (2473) Нуланд Вікторія (175)


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Топ коментарі
+21
Буде як з будапештськими домовленостями.
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21.07.2021 20:04 Відповісти
+12
Чемберле и Деладье в 1938-м в Мюнхене уже "принесли мир целому поколению"! История ничему не учит, блд...
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21.07.2021 20:05 Відповісти
+12
= "Если Россия будет использовать энергетику для давления на другие страны" =
А Россия когда-то прекращала это делать?
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21.07.2021 20:06 Відповісти
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Ой, німці такі ж пройдисвіти, як і рашка.
Краще би той потік не будували.
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21.07.2021 20:03 Відповісти
Буде як з будапештськими домовленостями.
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21.07.2021 20:04 Відповісти
В доповнення до будапештських...
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21.07.2021 20:06 Відповісти
Угода, підготовлена США і ФРН, передбачає, що німецька сторона буде готова до активних дій, якщо РФ стане використовувати поставку енергоносіїв для чинення тиску на інші країни або агресивні дії проти України.Джерело: https://censor.net/ua/n3278462.

Оу,я,яволь. Як говорив гашеківський герой у "Пригодах бравого вояка Швейка" корчмар Палівець:--Усі ці угоди гівна варті!,що у 2014 році із великим успіхом і продемонструвала козломордія усьому світові підтерши задницю будапешстським,1994року, меморандумом про надання Україні гарантій по територіальній її цілісності,підписпантом якої була і вона сама!І Все, а ні Європа,а ні США,а ні Англія і не писнули,коли паРашія пішла війною на Україну,відтяпавши від неї досить значні території. Замість того,щоби взяти Россію за карк і поставити отоє гівно на місце держави-підписанти отієї угоди обмежились співчуттями і гучними горесними зітханнями на адресу України. А чому Україна не подала в гаагський суд позив проти США і Англії за невиконання взятих на себе забов"язань у Будапешті (до речі,то було при п"яні-порохові і актуальним є ще і дотепер). Розхвилювався,ну,добре потрібно трохи відпочити.А Палівець,хоча й дали йому 10 років за обісраний мухами портрет цісаря Австро-Угорщини Фердинанда Франца Йосифа,був таки првий: отії усі бОмаги-договірняки гівна для ********** не варті!
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21.07.2021 23:53 Відповісти
Потік розглядають не лише як альтернативу українській трубі. Вже в 30х Європа планує відмову від вуглеводнів. Вже в найближчі 5 років Німеччина, Франція, Італія планують інвестувати до 100 млрд у "декарбонізацію". Зокрема, у створення інфраструктури для виробництва і транспортування водню, який буде надходити через розвинутий німецький хаб.
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21.07.2021 22:13 Відповісти
Принять меры в понимании Германии это обеспокоиться
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21.07.2021 20:04 Відповісти
Bullshit!
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21.07.2021 20:05 Відповісти
Свежо предание,но верится с трудом.Опять фрицы нас кинут как в 2014-ом и 2008-ом.
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21.07.2021 20:05 Відповісти
Чемберле и Деладье в 1938-м в Мюнхене уже "принесли мир целому поколению"! История ничему не учит, блд...
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21.07.2021 20:05 Відповісти
Едва ли не самое известное и приписываемое Гегелю высказывание звучит следующим образом: «История никого не учит, но она проучивает за ее незнание». На самом деле это высказывание можно с таким же успехом приписать не только знаменитым историкам и философам, но и самым простым людям, так как оно отражает довольно широко распространенное явление. А у Георга Гегеля было сказано следующее: «Правителям, государственным людям и народам с важностью советуют извлекать поучения из опыта истории. Но опыт и история учат, что народы и правительства никогда ничему не научились из истории и не действовали согласно поучениям, которые можно было бы извлечь из нее. В каждую эпоху оказываются такие особые обстоятельства, каждая эпоха является настолько индивидуальным состоянием, что в эту эпоху необходимо и возможно принимать лишь такие решения, которые вытекают из самого этого состояния. В сутолоке мировых событий не помогает общий принцип или воспоминание о сходных обстоятельствах, потому что бледное воспоминание прошлого не имеет никакой силы по сравнению с жизненностью и свободой настоящего. В этом отношении нет ничего более нелепого, как столь часто повторяемые ссылки на греческие и римские примеры в эпоху Французской революции»
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21.07.2021 20:56 Відповісти
новый мюнхенский сговор - очень печально
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21.07.2021 20:06 Відповісти
= "Если Россия будет использовать энергетику для давления на другие страны" =
А Россия когда-то прекращала это делать?
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21.07.2021 20:06 Відповісти
когда на улице сильный мороз и на носу Рождественские семейные праздники...так не просто придумывать какие-то меры, если рашке вздумается чуть-чуть снизить количество прокачиваемого газ в трубе.....и вряд ли те меры помогут..ибо у рашки вентиль от тепла в европейских квартирах...и зачем кому-то в этот миг думать о Украине????
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21.07.2021 20:07 Відповісти
Какие меры? За 7 лет насмотрелись болтовни и озабоченностей, немецкой и французской. ************* сцыкливые.
Вы зачем вообще СП-2 построили, чтобы в Украине продолжилась война с возможным перебросом в Европу? Бизнесмены херовы...
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21.07.2021 20:07 Відповісти
будь ласка назвіть перелік цих мір
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21.07.2021 20:12 Відповісти
1.Стурбованність
2.Глибока стурбованність.
3.Крайня стурбованність.
.......
n.Нэвгрэбэнно-азхєрітєльно крайнє глибока стурбованність.
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21.07.2021 20:47 Відповісти
ще ата-та забув
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21.07.2021 21:00 Відповісти
А до этого, что до сих пор агрессия, это не считается или как?
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21.07.2021 20:13 Відповісти
На редкость брехливая эту су...Нудельман, я думаю, она в курсе, что РФия Севпоток-2 изначально строила, как давление на Украину. Ну да фиг с ней. Сделаем лицемерные рожи и скажем США спасибки.
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21.07.2021 20:13 Відповісти
договрится как гитлер с сталіним... ***** історія не вчить нічому, керівники...
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21.07.2021 20:14 Відповісти
а щас росия шо делает?
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21.07.2021 20:17 Відповісти
Буде чергова "глубокая озабоченность ".....
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21.07.2021 20:17 Відповісти
КТО НАМ ВИНОВАТ - ШО ВЫБИРАЕМ КЛОУНВ В ТАКОЕ ВРЕМЯ - ОПЯТЬ ПОТЕРАЛИ ИСТОРИЧЕСКИЙ ШАНС -ЗЕБИЛЫ ВЫ ДОВОЛЬНЫ?
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21.07.2021 20:18 Відповісти
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21.07.2021 20:20 Відповісти
Договорились, что Германия примет меры, если Россия будет использовать энергетику для давления на другие страны, - Нуланд - Цензор.НЕТ 9459
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21.07.2021 20:18 Відповісти
Будапештский меморандум 2.0
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21.07.2021 20:19 Відповісти
ну а вообще то... если на Украину плевать тут живущим, то странно требовать от немцев чего-то другого...
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21.07.2021 20:20 Відповісти
Американські видання - https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-20/u-s-germany-send-russia-warning-in-draft-nord-stream-2-accord Bloomberg і https://www.wsj.com/articles/u-s-german-deal-on-russian-natural-gas-pipeline-expected-soon-11626813466 The Wall Street Journal , - посилаючись на свої джерела, надали подробиці можливої угоди.
Чотири пункти
1) інвестиції в "зелену" енергетику України як компенсацію за втрачений прибуток;
2) зобов'язання Берліна натиснути на Москву, щоб та продовжила угоду з Україною на транзит газу терміном ще на 10 років;
3) можливість введення санкцій та інших обмежувальних заходів щодо Росії, якщо та буде використовувати енергоресурси як зброю проти України;
4) підтримка Німеччиною ініціативи "Триморʼя".

В публікаціях ряд серйозних розбіжностей.
Наприклад, Bloomberg, в розпорядження якого потрапила чернетка угоди, пише про інвестиції в "зелений" фонд (його завдання - допомога Україні в переході на поновлювані джерела енергії) в розмірі до $1 млрд.
Водночас WSJ наводить значно скромнішу суму: $50 млн в "зелені" технології, які інвестують США і Німеччина.
Не до кінця поки що зрозуміла ситуація з санкціями проти РФ.
Bloomberg: у разі, якщо Росія буде шантажувати Україну енергоресурсами, Берлін готовий обмежити їх експорт і підняти питання запровадження заходів "на рівні Європи".
WSJ: Німеччина відкинула пропозицію США передбачити в правилах експлуатації ПП-2 режим "вимикача" - призупинення поставок газу трубопроводом у разі агресії Кремля проти України, пообіцявши покарати в майбутньому енергосектор РФ.
США, у свою чергу, залишають за собою право також вводити санкції проти трубопроводу, якщо Росія піде шляхом енергетичного шантажу. Але до того часу Вашингтон обіцяє не перешкоджати введенню ПП-2 в експлуатацію.
Ніяких уточнень про характер і об'єкти передбачуваних санкцій не йдеться.
https://www.dsnews.ua/ukr/world/tumannoe-soglashenie-po-severnomu-potoku-2-k-chemu-gotovitsya-ukraine-21072021-431781
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21.07.2021 20:21 Відповісти
Список мер:
1. Озабоченность
2. Обеспокоенность
3. Решительный протест
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21.07.2021 20:27 Відповісти
Ну пачимуйто!? Он не полон! Есть еще Крайняя озабоченность и запрет на въезд в Пуэрто Рико,так как она зависимая от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 С ША территория и находится под управлением США,( не являясь их неотъемлемой частью, НУ КАК ДАМБАЗ,ПРИДНИСТОВЬЕ И ВСЯКИЕ ТАМ АПХАЗИИ)...полагаю это должно сдержать расею.
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21.07.2021 21:14 Відповісти
Сименс тоже будет санкции вводить?
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21.07.2021 20:32 Відповісти
За весь период независимости, каждый новый президент хуже предыдущего, весь период независимости только деградация страны, укрстат в помощь. За семь лет войны в стране и оккупации части территории РФ нация не смогла найти ни одного политика способного хотя бы просто обьеденить людей... Все остальное всего лишь следствие... Просто констатация. И от того что тут будет написано в ответ нияего не изменится.
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21.07.2021 20:32 Відповісти
Дык где ж его сыщешь то? Вы вероно сказали - ДЕГРАДАЦИЯ...во всём. Согласен с каждым Вашим словом.
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21.07.2021 21:18 Відповісти
Тем не менее не стоит все очернять. В Украине есть свободные выборы и сменяемость власти. Правда население и вправду политически инфантильно, и черт знает кого выбирает, это так.
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21.07.2021 21:26 Відповісти
так и выбирать-то не из кого...
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22.07.2021 00:39 Відповісти
Свежая новость - новинский-кацап - обанкротил ЧЕРНОМОРСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНІЙ ЗАВОД, которому 130 лет, до этого его банкротили братья чуркины-кацапы, в 90-2000-х.! И это - стратегическое градообразующее предприятие! А кто ж их туда пустил- ? И таких примеров сотни на разных местах, за что не возьмись... Да такие же кацапы на местах во власти! все время МЫ были под оккупацией скрытой, по решающим местам еще с совка поставленны свои кацапские люди или продажные! Конечно - будет деградация! Со времен сталина такая стратегия использовалась совком за границей, и , будучи этой стратегии авторами - они и предупредили такие действия у себя внутри - назвав это борьбой с ВРАГАМИ НАРОДА!!! Они все преотлично просчитали, и обезопасить власть компартии внутри тогда и как максимально вредить соседям и противникам, и все это до сих пор работает!
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21.07.2021 23:09 Відповісти
Та собственно гансы и строили севпоток для того шо если вовану вздумается наехать на Украину то газ к ним всё равно бесперебойно поступать будет.
Подстраховочка так сказать.
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21.07.2021 20:35 Відповісти
Фиражаем асабоченость и претлагаем патписать формулу Штандартенфюрера.
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21.07.2021 20:37 Відповісти
Даже будепештский меморандум был не столь очевидной шляпой. Потом "неизвестные" диверсанты взорвут трубу, немцы разведут руками, и скажут, что "доказательств причастности РФ - нет"
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21.07.2021 20:53 Відповісти
головне щоб не вибухнула міна 40-х років в Балтійському морі ...
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21.07.2021 21:05 Відповісти
Konecno zdal bolsego,no xot tak predupredili benzokolnku sto sluce santaza iUkraini ili drugix stran ix energonositelej otkazetsia ES ,jest i bez nix ot kogo zakupat
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21.07.2021 20:59 Відповісти
Не, ну правда...смешно! А вот можно ли увидеть йуХ, КОТОРЫЙ ОНИ ВСЕ ВМЕСТЕ ПОЛОЖАТ на эти договоренности? Ну само собой виновата будет Украина!!!!!
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21.07.2021 21:06 Відповісти
Німеччина буде просити ЄС застосувати санкції проти Росії, якщо та не буде виконувати гарантійні зобов*язання стосовно України. Фрау зовсім втратила розум чи тільки притворяється.
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21.07.2021 21:12 Відповісти
Тітонька домовилася з сусідським, дурним бультер'єром, що він нікого не буде кусати...
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21.07.2021 21:27 Відповісти
Примет меры: построит Северный поток 3
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21.07.2021 21:30 Відповісти
эт чебурашки здорово придумали! сперва голову сунуть в петлю, а потом будут "меры принимать" ну-ну...
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22.07.2021 00:35 Відповісти
Я бы сказал не "если", а "когда".
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22.07.2021 03:18 Відповісти
 
 