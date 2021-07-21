Домовилися, що Німеччина вживатиме заходів, якщо Росія використовуватиме енергетику для тиску на інші країни, - Нуланд
Угода, підготовлена США і ФРН, передбачає, що німецька сторона буде готова до активних дій, якщо РФ стане використовувати поставку енергоносіїв для чинення тиску на інші країни або почне агресивні дії проти України.
Про це заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"ФРН зобов'язалася вживати заходів на національному рівні, а також домагатися заходів на рівні ЄС, в тому числі санкцій, якщо Росія буде використовувати енергетику як зброю або чинити агресивні дії проти України", - сказала заступник держсекретаря на слуханнях в сенатському комітеті у закордонних справах .
За словами Нуланд, такі заходи будуть націлені на те, щоб "обмежити російський експорт енергоносіїв до Європи".
Нуланд на слуханнях в середу інформувала, що американська сторона оприлюднить домовленості, досягнуті з Німеччиною по темі "Північного потоку 2", пізніше протягом дня.
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Краще би той потік не будували.
Оу,я,яволь. Як говорив гашеківський герой у "Пригодах бравого вояка Швейка" корчмар Палівець:--Усі ці угоди гівна варті!,що у 2014 році із великим успіхом і продемонструвала козломордія усьому світові підтерши задницю будапешстським,1994року, меморандумом про надання Україні гарантій по територіальній її цілісності,підписпантом якої була і вона сама!І Все, а ні Європа,а ні США,а ні Англія і не писнули,коли паРашія пішла війною на Україну,відтяпавши від неї досить значні території. Замість того,щоби взяти Россію за карк і поставити отоє гівно на місце держави-підписанти отієї угоди обмежились співчуттями і гучними горесними зітханнями на адресу України. А чому Україна не подала в гаагський суд позив проти США і Англії за невиконання взятих на себе забов"язань у Будапешті (до речі,то було при п"яні-порохові і актуальним є ще і дотепер). Розхвилювався,ну,добре потрібно трохи відпочити.А Палівець,хоча й дали йому 10 років за обісраний мухами портрет цісаря Австро-Угорщини Фердинанда Франца Йосифа,був таки првий: отії усі бОмаги-договірняки гівна для ********** не варті!
А Россия когда-то прекращала это делать?
Вы зачем вообще СП-2 построили, чтобы в Украине продолжилась война с возможным перебросом в Европу? Бизнесмены херовы...
2.Глибока стурбованність.
3.Крайня стурбованність.
.......
n.Нэвгрэбэнно-азхєрітєльно крайнє глибока стурбованність.
Чотири пункти
1) інвестиції в "зелену" енергетику України як компенсацію за втрачений прибуток;
2) зобов'язання Берліна натиснути на Москву, щоб та продовжила угоду з Україною на транзит газу терміном ще на 10 років;
3) можливість введення санкцій та інших обмежувальних заходів щодо Росії, якщо та буде використовувати енергоресурси як зброю проти України;
4) підтримка Німеччиною ініціативи "Триморʼя".
В публікаціях ряд серйозних розбіжностей.
Наприклад, Bloomberg, в розпорядження якого потрапила чернетка угоди, пише про інвестиції в "зелений" фонд (його завдання - допомога Україні в переході на поновлювані джерела енергії) в розмірі до $1 млрд.
Водночас WSJ наводить значно скромнішу суму: $50 млн в "зелені" технології, які інвестують США і Німеччина.
Не до кінця поки що зрозуміла ситуація з санкціями проти РФ.
Bloomberg: у разі, якщо Росія буде шантажувати Україну енергоресурсами, Берлін готовий обмежити їх експорт і підняти питання запровадження заходів "на рівні Європи".
WSJ: Німеччина відкинула пропозицію США передбачити в правилах експлуатації ПП-2 режим "вимикача" - призупинення поставок газу трубопроводом у разі агресії Кремля проти України, пообіцявши покарати в майбутньому енергосектор РФ.
США, у свою чергу, залишають за собою право також вводити санкції проти трубопроводу, якщо Росія піде шляхом енергетичного шантажу. Але до того часу Вашингтон обіцяє не перешкоджати введенню ПП-2 в експлуатацію.
Ніяких уточнень про характер і об'єкти передбачуваних санкцій не йдеться.
https://www.dsnews.ua/ukr/world/tumannoe-soglashenie-po-severnomu-potoku-2-k-chemu-gotovitsya-ukraine-21072021-431781
1. Озабоченность
2. Обеспокоенность
3. Решительный протест
Подстраховочка так сказать.