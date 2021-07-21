Домовилися, що Німеччина вживатиме заходів, якщо Росія використовуватиме енергетику для тиску на інші країни, - Нуланд

Угода, підготовлена США і ФРН, передбачає, що німецька сторона буде готова до активних дій, якщо РФ стане використовувати поставку енергоносіїв для чинення тиску на інші країни або почне агресивні дії проти України.

Про це заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"ФРН зобов'язалася вживати заходів на національному рівні, а також домагатися заходів на рівні ЄС, в тому числі санкцій, якщо Росія буде використовувати енергетику як зброю або чинити агресивні дії проти України", - сказала заступник держсекретаря на слуханнях в сенатському комітеті у закордонних справах .

За словами Нуланд, такі заходи будуть націлені на те, щоб "обмежити російський експорт енергоносіїв до Європи".

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Нуланд на слуханнях в середу інформувала, що американська сторона оприлюднить домовленості, досягнуті з Німеччиною по темі "Північного потоку 2", пізніше протягом дня.