Росія витратить ще 222 млн рублів на облаштування свердловин в окупованому Криму

Російський уряд виділив понад 222 млн рублів у вигляді субсидії на обв'язку свердловин питної води в окупованому Криму, а також на будівництво до них водоводів.

Відповідне розпорядження опубліковане на офіційному сайті російського уряду, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Крим.Реалії.

"Виділити Мінекономрозвитку Росії в 2021 році з резервного фонду уряду Росії бюджетні асигнування в розмірі до 222 224 тисяч рублів на надання разової фінансової допомоги у вигляді субсидії бюджету Криму на реалізацію заходів щодо виконання робіт з обв'язки розвіданих в 2021 році свердловин питної води на території Криму і будівництва водоводів, маючи на увазі організацію транспортування води в обсязі не менше 10 тис. куб. метрів на добу для забезпечення додаткової подачі води у водопровідну мережу Криму", - сказано в документі.

При цьому тільки субсидію покриє лише 95% витрат на проведення цих робіт, 5% буде витрачено з бюджету Криму. Відповідну угоду буде укладено протягом 30 днів, говориться в документі.

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У травні повідомлялося, що "Росгеологія" планує цьогоріч пробурити ще 50 свердловин у Криму і Севастополі.

Раніше з резервного фонду уряду Росії було виділено понад 300 мільйонів рублів на пошук прісної води під Азовським морем.

Російський уряд повідомляв також про плани виділити Криму і Севастополю ще 5 млрд рублів на ліквідацію втрат в мережах водопостачання.