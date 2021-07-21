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Новини Окуповані території
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Росія витратить ще 222 млн рублів на облаштування свердловин в окупованому Криму

Росія витратить ще 222 млн рублів на облаштування свердловин в окупованому Криму

Російський уряд виділив понад 222 млн рублів у вигляді субсидії на обв'язку свердловин питної води в окупованому Криму, а також на будівництво до них водоводів.

Відповідне розпорядження опубліковане на офіційному сайті російського уряду, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Крим.Реалії.

"Виділити Мінекономрозвитку Росії в 2021 році з резервного фонду уряду Росії бюджетні асигнування в розмірі до 222 224 тисяч рублів на надання разової фінансової допомоги у вигляді субсидії бюджету Криму на реалізацію заходів щодо виконання робіт з обв'язки розвіданих в 2021 році свердловин питної води на території Криму і будівництва водоводів, маючи на увазі організацію транспортування води в обсязі не менше 10 тис. куб. метрів на добу для забезпечення додаткової подачі води у водопровідну мережу Криму", - сказано в документі.

При цьому тільки субсидію покриє лише 95% витрат на проведення цих робіт, 5% буде витрачено з бюджету Криму. Відповідну угоду буде укладено протягом 30 днів, говориться в документі.

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У травні повідомлялося, що "Росгеологія" планує цьогоріч пробурити ще 50 свердловин у Криму і Севастополі.

Раніше з резервного фонду уряду Росії було виділено понад 300 мільйонів рублів на пошук прісної води під Азовським морем.

Російський уряд повідомляв також про плани виділити Криму і Севастополю ще 5 млрд рублів на ліквідацію втрат в мережах водопостачання.

Автор: 

Крим (14189) росія (66070) водопостачання (838) вода (1184)


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Топ коментарі
+6
Як можна знайти те, чого немає ?
Ну нехай витрачають....це ж добре.
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21.07.2021 20:19 Відповісти
+3
Так вроде ж недавно ,skj столько воды ? что на лодках по городам плавали . Чё выпилили уже ?
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21.07.2021 20:29 Відповісти
+3
за эти бабки можно было наделать и поставит дождеприёмники - накопители из нержавейки возле каждого дома , поднять их на высоту пять метров и посадить возле каждого шамана из Якутии с кожаной флейтой во рту, пущай ливни вызывают, когда надо
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21.07.2021 20:31 Відповісти
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Як можна знайти те, чого немає ?
Ну нехай витрачають....це ж добре.
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21.07.2021 20:19 Відповісти
Не мешай пилить!
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21.07.2021 20:50 Відповісти
Не погано. Валіза без ручки стає все важчою.
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21.07.2021 20:20 Відповісти
"Больше скважин, хороших и разных" (с)
Главное под Азовом не забыть поискать.
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21.07.2021 20:20 Відповісти
Вважаєте реально свердлять/шукають?)
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21.07.2021 20:22 Відповісти
Россия потратит еще 222 млн рублей на обустройство скважин в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 5205
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21.07.2021 20:26 Відповісти
А чё, в стране советов всегда так,сначала идиоты Чернобыль рванули, а потом по всем дворам скважины бурили. ***** оно как придурок с перфоратором, что-то бурит постоянно людям назло.
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21.07.2021 23:36 Відповісти
Так вроде ж недавно ,skj столько воды ? что на лодках по городам плавали . Чё выпилили уже ?
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21.07.2021 20:29 Відповісти
Народ такий, всього мало. То землею не наїдятся,то водою не напьються- колись вдавить!
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21.07.2021 20:45 Відповісти
Оно то с похмелья страсть как водицы хоца.
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21.07.2021 23:27 Відповісти
за эти бабки можно было наделать и поставит дождеприёмники - накопители из нержавейки возле каждого дома , поднять их на высоту пять метров и посадить возле каждого шамана из Якутии с кожаной флейтой во рту, пущай ливни вызывают, когда надо
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21.07.2021 20:31 Відповісти
опять мартышкины труды
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21.07.2021 20:50 Відповісти
Орда временщики.Не пройдет и пятилетки как солончаки и развалины домов будут украшать степной Крым.
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21.07.2021 21:29 Відповісти
Ну й амінь.))
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21.07.2021 23:03 Відповісти
Теперь ***** от имени крысчан обратится, но уже к рабсеянам. Денех нет, но вы держитесь.... Все канули в воду.
А виноват кто - *****.
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21.07.2021 23:24 Відповісти
 
 