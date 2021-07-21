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Новини Окупація Криму
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Експомічник командира Керченського загону морської охорони Шамшура під час окупації Криму наказав підлеглим здати зброю

Експомічник командира Керченського загону морської охорони Шамшура під час окупації Криму наказав підлеглим здати зброю

Українські правоохоронці заочно повідомили про підозру колишньому помічнику командира Керченського загону морської охорони Державної прикордонної служби України у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Прокуратури АРК і Севастополя.

"Слідством встановлено, що у березні 2014 року, під час захоплення державою-окупантом адміністративних будівель та військових частин на території АР Крим, підозрюваний, обіймаючи вказану посаду, надавав допомогу представникам іноземної держави у здійсненні підривної діяльності проти України. Відтак, помічник командира, маючи адміністративний вплив на військовослужбовців, всупереч затвердженому плану реагування у разі виникнення надзвичайної ситуації, віддав наказ особовому складу здати зброю до кімнати зберігання та особисто проконтролював його виконання", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Таким чином, підозрюваний надав допомогу представникам держави-окупанта у безперешкодному доступі до військової частини №1472 Керченського загону морської охорони Державної прикордонної служби України.

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Також, як стверджують в прокуратурі, "підозрюваний сприяв незаконному наданню громадянства РФ працівникам зазначеної військової частини шляхом складання списків військовослужбовців та подальшої їх передачі представникам спецслужб РФ".

Ім'я та прізвище підозрюваного в повідомленні не вказані. Але, як повідомив, Крим.Реалії чиновник, який не уповноважений розмовляти з медіа і захотів залишитися анонімним, мова про Сергія Шамшура. Крим.Реалії готові надати експомічнику командира Керченського загону морської охорони Сергію Шамшурі можливість висловити свою позицію.

Автор: 

Керч (193) Крим (14189) прокуратура (3703) державна зрада (1717)


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Топ коментарі
+16
там таких патриотов 90% переметнулось ради жилплощади к кацапам.... потом правда получили жилплощадь в общагах сибири)
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21.07.2021 21:14 Відповісти
+9
та він вже 7 років повинен зону топтати в кращому випадку ... а ви підозру оголосили !
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21.07.2021 21:08 Відповісти
+8
Гнида продажная
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21.07.2021 21:23 Відповісти
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Настоящий патриот. Выполнил присягу.
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21.07.2021 21:04 Відповісти
ищи патриота выше, того, кто ему с Киева приказал.
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22.07.2021 01:45 Відповісти
Изменить присяге никто не может приказать, не отмазывай это толстомордое гавно
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22.07.2021 11:04 Відповісти
та він вже 7 років повинен зону топтати в кращому випадку ... а ви підозру оголосили !
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21.07.2021 21:08 Відповісти
там таких патриотов 90% переметнулось ради жилплощади к кацапам.... потом правда получили жилплощадь в общагах сибири)
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21.07.2021 21:14 Відповісти
Гнида продажная
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21.07.2021 21:23 Відповісти
Зараз ми всі розумні, а в14му році хто вважав росіян ворогами? Стріляти в братів? Як потім виправдовуватись? Ніхто навіть уявити не міг на яку підлість здатен кацап, хоча наші предки попереджали! Це ще один трагічний урок нашему прийдешньому поколінню-на мишебрат-стріляй на звук!
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21.07.2021 21:29 Відповісти
Да, ты прав! У нас нарид резкий- то с рускими в десна целовались а то побежали вдруг вышиванки натягивать в 14-м году, а то вдруг устали от вайны сидя на диване, и выбрали зеленую гадость чтоб снова кредиты на ланосы и "стабильность" от овоща вернуть и расии зад подствалять раком...
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21.07.2021 22:39 Відповісти
ну хз, но еще с башен-близнецов, через год, я для себя сделал вывод, что от раши надо держаться подальше, насколько это вообще возможно. и это решение меня не подводило
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22.07.2021 05:23 Відповісти
ну гнида то он гнида,но ведь есть ещё устав! а устав чётко устанавливает правила реагирования на угрозу,и вскрыть двери оружейки,дело пары минут. и тут командование на себя берёт кто? правильно-ЗКВ! а гниду можно сразу и к стенке.
но устав надо знать,а не слепо подчиняться идиоту в погонах!
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21.07.2021 21:32 Відповісти
На Черниговщине идейных комуняк мало. Но очень много совкоголовых серых людей. Так исторически сложилось что и отставников со всего совка и пенсионеров полно еще со времен царской россии. Засланных мало а вот "какая разница" очень много, тем более что кроме этих многочисленных гос служащих в остальной массе- народ нищий и за колбасу и "стабильнасть" и шоб "порядок" как у соседей беларусов(которые в Чернигов автобусами ездят по выходным оптом затариваться в супермаркеты) и мать родную продаст...
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21.07.2021 22:44 Відповісти
О, 111 статья. Как раз по этой и посадят зеленского.
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21.07.2021 21:46 Відповісти
Потрібно як Ізраіль - вийшов в туалет в Аргентині, отямився в Тель-Авіві !
Вийшов в вечері в Керчі, отямився в Києві!
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21.07.2021 21:51 Відповісти
судя по фото матёрый крысак
с Родиной, там, где жопа в тепле
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21.07.2021 21:53 Відповісти
Ну що ж зрозуміло-гнида,колаборант,зродник....тощо. От питання в мене виникає,а командир чим займався,раз помічник там керував?
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21.07.2021 21:54 Відповісти
До цього часу ніхто не назвав точну цифру зрадників.
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21.07.2021 22:11 Відповісти
мой бывший сокурсник в военном институте. последним чмошником был
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21.07.2021 22:41 Відповісти
Расстрелять мерзавца...
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21.07.2021 22:46 Відповісти
Сама ХВамілія сказала хто вонО таке...
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22.07.2021 00:20 Відповісти
... не прошло и пол года
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22.07.2021 02:37 Відповісти
Похожий на Мальчиша-плохиша, который за бочку варенья и ящик печенья всех сдал...
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22.07.2021 05:25 Відповісти
 
 