Експомічник командира Керченського загону морської охорони Шамшура під час окупації Криму наказав підлеглим здати зброю
Українські правоохоронці заочно повідомили про підозру колишньому помічнику командира Керченського загону морської охорони Державної прикордонної служби України у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Прокуратури АРК і Севастополя.
"Слідством встановлено, що у березні 2014 року, під час захоплення державою-окупантом адміністративних будівель та військових частин на території АР Крим, підозрюваний, обіймаючи вказану посаду, надавав допомогу представникам іноземної держави у здійсненні підривної діяльності проти України. Відтак, помічник командира, маючи адміністративний вплив на військовослужбовців, всупереч затвердженому плану реагування у разі виникнення надзвичайної ситуації, віддав наказ особовому складу здати зброю до кімнати зберігання та особисто проконтролював його виконання", - йдеться в повідомленні прокуратури.
Таким чином, підозрюваний надав допомогу представникам держави-окупанта у безперешкодному доступі до військової частини №1472 Керченського загону морської охорони Державної прикордонної служби України.
Також, як стверджують в прокуратурі, "підозрюваний сприяв незаконному наданню громадянства РФ працівникам зазначеної військової частини шляхом складання списків військовослужбовців та подальшої їх передачі представникам спецслужб РФ".
Ім'я та прізвище підозрюваного в повідомленні не вказані. Але, як повідомив, Крим.Реалії чиновник, який не уповноважений розмовляти з медіа і захотів залишитися анонімним, мова про Сергія Шамшура. Крим.Реалії готові надати експомічнику командира Керченського загону морської охорони Сергію Шамшурі можливість висловити свою позицію.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
но устав надо знать,а не слепо подчиняться идиоту в погонах!
Вийшов в вечері в Керчі, отямився в Києві!
с Родиной, там, где жопа в тепле