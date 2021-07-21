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Новини Коронавірус і карантин
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40% створених пунктів вакцинації не працюють, хоча на регіональних складах зберігається 3,4 млн доз антиковідних вакцин, - Ляшко

40% створених пунктів вакцинації не працюють, хоча на регіональних складах зберігається 3,4 млн доз антиковідних вакцин, - Ляшко

В Україні 40% створених пунктів вакцинації не працюють.

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 20 липня 2021 року в Закарпатській області з 213 створених кабінетів щеплень працювало лише 42. Схожа ситуація і в Київській області, де працює 70 з 216 пунктів щеплень, в Івано-Франківській області - 44 зі 121, у Кіровоградській області - 46 зі 121, у Хмельницькій - 28 з 80, у Черкаській - 61 зі 143, у Рівненській - 47 зі 122, у Харківській - 74 зі 154, у Миколаївській - 54 зі 108, у Волинській - 43 з 87", - повідомив чиновник .

Міністр зазначив, що люди скаржаться, що їм відмовляють у щепленні через брак вакцин. При цьому, на регіональних та місцевих складах зараз зберігається 3 435 103 дози антиковідних вакцин. З них 961 142 дози це вакцина CoronaVac, температурний режим зберігання якої дозволяє її легко транспортувати, зберігати і використовувати в найвіддаленіших точках.

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"Все це означає, що всі люди, які хочуть вакцинуватися від COVID-19, не можуть отримати щеплення", - резюмував Ляшко.

Міністр закликав українців звертатися до місцевих департаментів охорони здоров'я або в контакт-центр МОЗ, якщо найближчий пункт щеплення не працює або там відмовляють у щепленні через відсутність вакцин.

40% створених пунктів вакцинації не працюють, хоча на регіональних складах зберігається 3,4 млн доз антиковідних вакцин, - Ляшко 01
40% створених пунктів вакцинації не працюють, хоча на регіональних складах зберігається 3,4 млн доз антиковідних вакцин, - Ляшко 02

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1517) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
В Росію мандруй! Там тобі шмальнуть що замовиш.
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21.07.2021 21:37 Відповісти
+5
це точно, за два місяці всі будуть "вакциновані", причому сама вакцина не буде потрібна
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21.07.2021 21:43 Відповісти
+3
А на кой вы сидите в своем МОЗе , пан Ляшко? Идите вакцинируйте людей. Начали пятый этап вакцинации, когда еще и первый не закончили как положено. Как можно начинать новый учебный год, как обещал премьер, без карантинов, когда учителя не вакцинированы?
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21.07.2021 21:20 Відповісти
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А на кой вы сидите в своем МОЗе , пан Ляшко? Идите вакцинируйте людей. Начали пятый этап вакцинации, когда еще и первый не закончили как положено. Как можно начинать новый учебный год, как обещал премьер, без карантинов, когда учителя не вакцинированы?
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21.07.2021 21:20 Відповісти
В Росію мандруй! Там тобі шмальнуть що замовиш.
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21.07.2021 21:37 Відповісти
Це може бути правдою , бо решта Українців не хоче прививатись нічим .
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21.07.2021 21:23 Відповісти
Сегодня с супругой привились Пфайзером. Культурно, без очереди. Но народ подходит постоянно. 6 человек собралось - вперед. За 40 минут пока сидел в ожидании после укола, человек 30 пришло. Может это не Украинцы были, не знаю, на негроидов и метисов вроде не похожи.
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21.07.2021 21:49 Відповісти
Вы после пары стаканов шмурдяка философствуете?
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21.07.2021 22:00 Відповісти
То, как вы строите предложения, говорит об крайне низком интеллекте, либо о принятой на грудь расслабляющей дозе. Одно из двух.
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21.07.2021 22:14 Відповісти
нужно запретить выезд скорых к таким украинцам. почему мои налоги будут тратится на какого то нехачуху?
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22.07.2021 10:48 Відповісти
Виктор Кириллович очень правильно говорите, приглашаю в Днепр, готов привиться Moderna, но говорят что ее нет, наверное стоит обратиться к Американским товарищам что бы они ускорили работу чиновников.
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21.07.2021 21:27 Відповісти
Модерна будет на следующей неделе в центрах, звонил сегодня. А чем вам Пфайзер не хорош?
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21.07.2021 21:50 Відповісти
Пфайзер хорош, но у нас же еще есть право выбора?
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21.07.2021 23:15 Відповісти
Ну подождите несколько дней. Будет вам и Модерна.
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22.07.2021 11:51 Відповісти
Охота пуще неволи.
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22.07.2021 16:44 Відповісти
сьогоднi привили у Києвi i Сумах модeрною. розвозять так як свiчка капає
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21.07.2021 23:30 Відповісти
Віддайте функцію вакцинуваня комерційним медичним закладам і справа не тільки зрушиться з місця, а полетить
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21.07.2021 21:31 Відповісти
це точно, за два місяці всі будуть "вакциновані", причому сама вакцина не буде потрібна
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21.07.2021 21:43 Відповісти
И справки на желтых листах будут красивые, хоть в рамку вставляй.
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21.07.2021 21:50 Відповісти
Бояться шмордяка більше чим КОВІДу, треба якимись жахами налякати щоб розумні теж відважились
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21.07.2021 21:52 Відповісти
Огласите весь список , пожалуйста.
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21.07.2021 22:17 Відповісти
вiн є читай а нe ляпай
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21.07.2021 23:31 Відповісти
Список непрацюючих пунктів? Що ти верзеш, недолугий ?
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22.07.2021 08:28 Відповісти
а ти у своєму комeнтi нe вточнив
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22.07.2021 14:33 Відповісти
А Ляжко зачем? При "зеленых пионерах" в обязаностях у министров осталась токо обязанность в кресле сидеть?
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21.07.2021 23:32 Відповісти
Я не зрозумів, а хто повинен ці центри запустити в роботу? Чи вони самі якось повинні запрацювати? Перефразуючи класика, який вустами О. Бендера кричав: "Узнаю брата Колю!", можна промовити: "Впізнаю Україну!"
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22.07.2021 00:35 Відповісти
Совсем по Жванецкому: "Ведь модернизировали, подхватили, перестроились, внедрили новый коэффициент, а включаешь - не работает!.."
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22.07.2021 07:39 Відповісти
Кароче, мы процедуру понєли: министр сказал, чтобы мы ехали на маршрутке, записывались на прием в департамент, через месяц в назначенный срок попали на прием к "ответственному лицу", и, оставив письменную жалобу, еще через месяц получали ответ в стиле "вывсёврёте", идите и прививайтесь той вакциной, которую дал Ляшко.
Щаз запишу процедуру...
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22.07.2021 07:26 Відповісти
И все обязательно запишите эту процедуру. Расскажите соседу, пусть возьмет на работе личные дни и займется своим "вакцинированием" - нечего ждать от Ляшка погоды. Передайте также эту процедуру 90-летней соседке бабе Мане, пусть оторвет свою задницу от тиливизора и по зною едет в департаменты с жалобой, добивацца вакцины. Расслабились, понимаешь..
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22.07.2021 07:33 Відповісти
 
 