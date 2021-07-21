40% створених пунктів вакцинації не працюють, хоча на регіональних складах зберігається 3,4 млн доз антиковідних вакцин, - Ляшко

В Україні 40% створених пунктів вакцинації не працюють.

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 20 липня 2021 року в Закарпатській області з 213 створених кабінетів щеплень працювало лише 42. Схожа ситуація і в Київській області, де працює 70 з 216 пунктів щеплень, в Івано-Франківській області - 44 зі 121, у Кіровоградській області - 46 зі 121, у Хмельницькій - 28 з 80, у Черкаській - 61 зі 143, у Рівненській - 47 зі 122, у Харківській - 74 зі 154, у Миколаївській - 54 зі 108, у Волинській - 43 з 87", - повідомив чиновник .

Міністр зазначив, що люди скаржаться, що їм відмовляють у щепленні через брак вакцин. При цьому, на регіональних та місцевих складах зараз зберігається 3 435 103 дози антиковідних вакцин. З них 961 142 дози це вакцина CoronaVac, температурний режим зберігання якої дозволяє її легко транспортувати, зберігати і використовувати в найвіддаленіших точках.

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"Все це означає, що всі люди, які хочуть вакцинуватися від COVID-19, не можуть отримати щеплення", - резюмував Ляшко.

Міністр закликав українців звертатися до місцевих департаментів охорони здоров'я або в контакт-центр МОЗ, якщо найближчий пункт щеплення не працює або там відмовляють у щепленні через відсутність вакцин.



