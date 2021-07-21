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Вітренко: запуск "Північного потоку-2" - це питання не компенсацій, а безпеки України та регіону

Вітренко: запуск

Україна не змінить своє ставлення до проєкту газопроводу "Північний потік-2", його запуск ставить під загрозу безпеку країни і регіону в цілому.

Про це глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив в інтерв'ю "Голосу Америки", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наша позиція незмінна: "Північний потік-2" - це загроза для безпеки України і всього регіону. Це не питання компенсацій, це питання регіональної безпеки, і тому ми сподіваємося, що принцип "жодних домовленостей про Україну без України" буде дотримано. Також "Північний потік-2" - це геополітична зброя Кремля, тому ми не зовсім розуміємо як інші країни, особливо країни - лідери західного світу можуть домовлятися про проект Кремля", - сказав він.

За словами Вітренка, питання про можливість компенсувати Україні критичну загрозу для її безпеки звучить дивно на тлі триваючої агресії з боку Росії.

"Якщо не буде фізичного транзиту газу через Україну, значно зросте ризик повномасштабної військової агресії з боку Росії. Росія очікуватиме, що якщо військові дії не зачіпатимуть європейських споживачів, Європа обмежиться висловлюваннями глибокого занепокоєння подіями в Україні", - зазначив Вітренко.

Також читайте: "Північний потік-2": Меркель телефоном обговорила з Путіним транзит газу

Глава "Нафтогазу" закликав західні країни бути реалістами, розуміти ризики загрози з боку Москви, прораховувати їх наперед і не допустити ситуації, коли вже буде пізно "і все будуть розводити руками і висловлювати глибоку стурбованість, як це вже було з окупацією Криму і частин Донецької і Луганської областей".

Вітренко нагадав, що демократична і республіканська партії США підтримують боротьбу України проти "Північного потоку 2", висловивши надію, що буде зроблено все можливе для санкцій проти компанії оператора проекту Nord Stream AG.

"Ми вважаємо що якщо з усіх боків буде розуміння що це геополітичний проект що це зброя та загроза безпеці України всьому регіону, то цей проект ніколи не буде реалізований, газопровід не запрацює. Має бути комплекс заходів і американські санкції є дуже важливим елементом. Вони дієві", - резюмував глава НАК.

Автор: 

Північний потік (2473) транзит газу (1014) Вітренко Юрій (633)


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Топ коментарі
+5
Ну теперь кацапам ни чего не мешает начать диверсии на гтс
.обход Украины заработает и начнётся как со складами
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21.07.2021 21:34 Відповісти
+3
Даже если ему это удастся, он получит 40 млн. крайне враждебного населения и партизанскую войну по полной программе, в лучших традициях УПА. И в родные бурятские епеня поедут уже не десятки, а сотни тысяч гробов. Так что вряд ли пуйло станет это делать.

А вот экономическое давление будет колоссальным. Для начала - оставить Украину без доходов от транзита. Нет, транзит не прекратится, конечно, но он будет в мизерных объёмах, чтобы содержание ГТС шло уже в убыток. Далее - повесить на шею Украине оккупированный сейчас Донбасс, на условиях минских договорняков (там амнистия боевикам, местные выборы, выплата пенсий за 7 лет и т.д.). Вот к этому сейчас всё идёт.
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21.07.2021 22:24 Відповісти
+2
А чого раніше мовчали ?
Чекали, коли добудують ?
Нізто тепер взад не поверне. Німеччина для штатів значно важливіший партнер, аніж ми.
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21.07.2021 21:28 Відповісти
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А чого раніше мовчали ?
Чекали, коли добудують ?
Нізто тепер взад не поверне. Німеччина для штатів значно важливіший партнер, аніж ми.
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21.07.2021 21:28 Відповісти
Трампа это совсе мне останавливало и он вводил санкции и был резко против этого потока...хотя тоже был подкацапником. байден просто совсем окровенный жополиз кремля..его предвыборная антикремлёвская риторика была просто звездежом..Реально это старая маразматичная тряпка слившая всё и вся..противостояние с Китаем в том числе..Не удивлюсь если ***** дальше попрёт окупировать Украину в самое ближайшее время.
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21.07.2021 21:34 Відповісти
Даже если ему это удастся, он получит 40 млн. крайне враждебного населения и партизанскую войну по полной программе, в лучших традициях УПА. И в родные бурятские епеня поедут уже не десятки, а сотни тысяч гробов. Так что вряд ли пуйло станет это делать.

А вот экономическое давление будет колоссальным. Для начала - оставить Украину без доходов от транзита. Нет, транзит не прекратится, конечно, но он будет в мизерных объёмах, чтобы содержание ГТС шло уже в убыток. Далее - повесить на шею Украине оккупированный сейчас Донбасс, на условиях минских договорняков (там амнистия боевикам, местные выборы, выплата пенсий за 7 лет и т.д.). Вот к этому сейчас всё идёт.
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21.07.2021 22:24 Відповісти
Хай будують, незабаром не буде, що качати
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21.07.2021 21:34 Відповісти
Ну теперь кацапам ни чего не мешает начать диверсии на гтс
.обход Украины заработает и начнётся как со складами
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21.07.2021 21:34 Відповісти
У флоті її величності не погані бойові плавці
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21.07.2021 21:36 Відповісти
Та шось пе..дять в інеті , шо фрау вже в тємі газпрома і не на послєдніх ролях ... .
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21.07.2021 21:34 Відповісти
"В случае, если Москва будет использовать "Северный поток-2" для давления, например, ограничивать поставки энергоресурсов, то Берлин обязуется принять меры, в том числе добиваться новых санкций."

Отака х..ня,малята!
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21.07.2021 21:35 Відповісти
А я верю что, "если Москва будет использовать "Северный поток-2" для давления, например, ограничивать поставки энергоресурсов, то Берлин обязуется перекрыть у себя трубу"
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21.07.2021 22:14 Відповісти
))))зекрысу уже послали все и вся -теперь просто тыкают палкой по приколу...а зесрань должна страдать -мне их не жаль,даже если их хаты пуйло с землёй сравняет -заслужили
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21.07.2021 21:39 Відповісти
А я была категорически против этой зесрани как в президентском кресле, так и в Раде.
Даже пыталась в интернете убеждать, что выбор этой мрази является просто опасным для страны.
Но кто же слушал, оболваненный при помощи манипуляций массовым сознанием народ обзывал меня за это порохоботкой и кричал, что самый честный президент на велосипеде сделает счастье всем и сразу.
А ведь если Россия начнёт масштабную войну, с землёй сравняют не только хаты зесрани, но и тех, кто был и есть против них.
Вот так-то.
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21.07.2021 22:15 Відповісти
велик дураку всё таки подарили
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21.07.2021 23:45 Відповісти
прокремлёвкая шобла Щапито 95 со всеми рассорилась и просрала всю внешнюю политику на радость своим кремлёвским хозяевам..готовьтесь к дальнейшей войне..првда думаю ЗЕкрысы сразу здадуца..не зря же они целенаправленно разваливают армию..
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21.07.2021 21:42 Відповісти
Вітренко: запуск "Північного потоку-2" - це питання не компенсацій, а безпеки України та регіону - Цензор.НЕТ 4166
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21.07.2021 23:38 Відповісти
поздно пить боржоми...
а вот думать как дальше жить в этой ситуации и как использовать трубу по любому надо...
хорошо бы был план В и С а не только истерические серенады...
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21.07.2021 21:48 Відповісти
сейчас даже ребёнку понятно, что никто бы не начал строительство СП-2, если бы у фуйла не было цели по дальнейшему военно- экономическому захвату Украины
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21.07.2021 22:12 Відповісти
Насчёт военного - сомневаюсь, т.к. отпор будет очень мощным.
А вот экономическое удушение Украины он начнёт обязательно.
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21.07.2021 23:02 Відповісти
Ты на счет "военного" сомневаешся, потому шо сидишь под Лениградом и пишешь под британским флажком? Тролль, от тебя за километр Пригожиным несет!
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21.07.2021 23:16 Відповісти
да не полезут они что за бред, зачем им это кучу народа положат а где плюсы?
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22.07.2021 00:26 Відповісти
Украинское ГТС под себя подмять.
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22.07.2021 06:52 Відповісти
зачем? там трубы на ладан дышат, компрессора древние,хотели бы украинскую гтс нафига , сп1 сп2 турецкий поток?
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22.07.2021 13:29 Відповісти
Поздно строить патриота когда всё проспали гниды засланные
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21.07.2021 22:12 Відповісти
Никто в мире просто так "впрягаться" за сторонние страны не станет. Поэтому при Порошенке навязывали и США и Европе обязанность в защите принципов международнрго права по отношению к Украине. Всем западникам оочень не хотелось гнать на Росфедерацию, но их приперали к стенке и приходилось. Когда пришла "команда молодых велосипедистов", вся внешняя политика рухнула в одночасье. Чуваки в коротких штанах почему то посчитали себя "пупами Земли" и что все на планете вращается вокруг шапито Квартал. И в мировых столицах наконец вздохнули с облегчением. "Слава Богу, можно наплевать на ту Украину, и начать бизнес как обычно. Вот и имеем то, что имеем.
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21.07.2021 23:27 Відповісти
Хто приперал? порошенко? кого?
СП-2 СТРОИЛИ и при парашенке. не гунди. При порошеке немчики и торговали, и помогали руким свиньям
Про ОБЯЗАНОСТИ. Каким боком международное право тут? Если про будапешстский меморандум - там нет гарантий. можешь почитать. При этом НИКОМУ не выдвинули обвинение о госизмене. Тоесть Украина отказалась от ВСЕГО ЯО а взамен - ничего.
Ну оставили бы 10-50 ракет.
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22.07.2021 08:26 Відповісти
А как же Бедапештский меморандум?
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22.07.2021 06:54 Відповісти
 
 