Вітренко: запуск "Північного потоку-2" - це питання не компенсацій, а безпеки України та регіону

Україна не змінить своє ставлення до проєкту газопроводу "Північний потік-2", його запуск ставить під загрозу безпеку країни і регіону в цілому.

Про це глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив в інтерв'ю "Голосу Америки", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наша позиція незмінна: "Північний потік-2" - це загроза для безпеки України і всього регіону. Це не питання компенсацій, це питання регіональної безпеки, і тому ми сподіваємося, що принцип "жодних домовленостей про Україну без України" буде дотримано. Також "Північний потік-2" - це геополітична зброя Кремля, тому ми не зовсім розуміємо як інші країни, особливо країни - лідери західного світу можуть домовлятися про проект Кремля", - сказав він.

За словами Вітренка, питання про можливість компенсувати Україні критичну загрозу для її безпеки звучить дивно на тлі триваючої агресії з боку Росії.

"Якщо не буде фізичного транзиту газу через Україну, значно зросте ризик повномасштабної військової агресії з боку Росії. Росія очікуватиме, що якщо військові дії не зачіпатимуть європейських споживачів, Європа обмежиться висловлюваннями глибокого занепокоєння подіями в Україні", - зазначив Вітренко.

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Глава "Нафтогазу" закликав західні країни бути реалістами, розуміти ризики загрози з боку Москви, прораховувати їх наперед і не допустити ситуації, коли вже буде пізно "і все будуть розводити руками і висловлювати глибоку стурбованість, як це вже було з окупацією Криму і частин Донецької і Луганської областей".

Вітренко нагадав, що демократична і республіканська партії США підтримують боротьбу України проти "Північного потоку 2", висловивши надію, що буде зроблено все можливе для санкцій проти компанії оператора проекту Nord Stream AG.

"Ми вважаємо що якщо з усіх боків буде розуміння що це геополітичний проект що це зброя та загроза безпеці України всьому регіону, то цей проект ніколи не буде реалізований, газопровід не запрацює. Має бути комплекс заходів і американські санкції є дуже важливим елементом. Вони дієві", - резюмував глава НАК.