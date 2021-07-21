Зеленський про зустріч із Байденом 30 серпня: Продовжимо обговорення важливих питань стратегічного партнерства України і США

Володимир Зеленський очікує, що зустріч з президентом США Джо Байденом 30 серпня в Білому домі буде змістовною і плідною.

Про це він написав у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ

"Очікую на змістовну та плідну зустріч із Байденом 30 серпня. Продовжимо обговорення важливих питань стратегічного партнерства України та США – миру на Донбасі, повернення Криму, безпеки України, енергетики як безпекового виклику, економічного розвитку та підтримки реформ.", - зазначив Зеленський.

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Нагадаємо, 21 липня в Білому домі повідомили, що Джо Байден 30 серпня проведе зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським у Вашингтоні.