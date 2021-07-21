УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10969 відвідувачів онлайн
Новини
2 816 58

Зеленський про зустріч із Байденом 30 серпня: Продовжимо обговорення важливих питань стратегічного партнерства України і США

Зеленський про зустріч із Байденом 30 серпня: Продовжимо обговорення важливих питань стратегічного партнерства України і США

Володимир Зеленський очікує, що зустріч з президентом США Джо Байденом 30 серпня в Білому домі буде змістовною і плідною.

Про це він написав у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ

"Очікую на змістовну та плідну зустріч із Байденом 30 серпня. Продовжимо обговорення важливих питань стратегічного партнерства України та США – миру на Донбасі, повернення Криму, безпеки України, енергетики як безпекового виклику, економічного розвитку та підтримки реформ.", - зазначив Зеленський.

Також читайте: Байден прийме Зеленського у Вашингтоні 30 серпня, - Білий дім

Зеленський про зустріч із Байденом 30 серпня: Продовжимо обговорення важливих питань стратегічного партнерства України і США 01

Нагадаємо, 21 липня в Білому домі повідомили, що Джо Байден 30 серпня проведе зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

Автор: 

Байден Джо (2893) Зеленський Володимир (24358)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
Зеленский о встрече с Баденом 30 августа: Продолжим обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США - Цензор.НЕТ 3343
показати весь коментар
21.07.2021 21:37 Відповісти
+11
Знову і знову ні слова про те, що окупант та агресор - касапія *****, які хочуть стерти Україну як суверену незалежну державу.
Так і напевне, переговори з дядьком Джо вестиме...
показати весь коментар
21.07.2021 21:39 Відповісти
+9
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUjE0zEIm8U6cMBaKf2OLWrGtoJfE7WktI7Pp6caaI0qLwgPHc4JqxvWYWiJl2uZiDJfUWN4vhAXI1xFVLgHmPB_Fcr5-VoU_K3lxIW4js0csA4hmJJAD13oJdS_hlEeOU&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZUjE0zEIm8U6cMBaKf2OLWrGtoJfE7WktI7Pp6caaI0qLwgPHc4JqxvWYWiJl2uZiDJfUWN4vhAXI1xFVLgHmPB_Fcr5-VoU_K3lxIW4js0csA4hmJJAD13oJdS_hlEeOU&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5703579136382784?__cft__[0]=AZUjE0zEIm8U6cMBaKf2OLWrGtoJfE7WktI7Pp6caaI0qLwgPHc4JqxvWYWiJl2uZiDJfUWN4vhAXI1xFVLgHmPB_Fcr5-VoU_K3lxIW4js0csA4hmJJAD13oJdS_hlEeOU&__tn__=%2CO%2CP-R 45 мин. ·

Пресс-секретарь Байдена Псаки заявила, что Зеленского ждут в Вашингтоне 30 августа.

А могли бы через почтового голубя сообщить, не так позорно было бы))))))

Зеленський про зустріч із Байденом 30 серпня: Продовжимо обговорення важливих питань стратегічного партнерства України і США - Цензор.НЕТ 5400
показати весь коментар
21.07.2021 21:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленский о встрече с Баденом 30 августа: Продолжим обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США - Цензор.НЕТ 3343
показати весь коментар
21.07.2021 21:37 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUjE0zEIm8U6cMBaKf2OLWrGtoJfE7WktI7Pp6caaI0qLwgPHc4JqxvWYWiJl2uZiDJfUWN4vhAXI1xFVLgHmPB_Fcr5-VoU_K3lxIW4js0csA4hmJJAD13oJdS_hlEeOU&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZUjE0zEIm8U6cMBaKf2OLWrGtoJfE7WktI7Pp6caaI0qLwgPHc4JqxvWYWiJl2uZiDJfUWN4vhAXI1xFVLgHmPB_Fcr5-VoU_K3lxIW4js0csA4hmJJAD13oJdS_hlEeOU&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5703579136382784?__cft__[0]=AZUjE0zEIm8U6cMBaKf2OLWrGtoJfE7WktI7Pp6caaI0qLwgPHc4JqxvWYWiJl2uZiDJfUWN4vhAXI1xFVLgHmPB_Fcr5-VoU_K3lxIW4js0csA4hmJJAD13oJdS_hlEeOU&__tn__=%2CO%2CP-R 45 мин. ·

Пресс-секретарь Байдена Псаки заявила, что Зеленского ждут в Вашингтоне 30 августа.

А могли бы через почтового голубя сообщить, не так позорно было бы))))))

Зеленський про зустріч із Байденом 30 серпня: Продовжимо обговорення важливих питань стратегічного партнерства України і США - Цензор.НЕТ 5400
показати весь коментар
21.07.2021 21:55 Відповісти
Они голубю сообщили...
показати весь коментар
21.07.2021 21:57 Відповісти
Знову і знову ні слова про те, що окупант та агресор - касапія *****, які хочуть стерти Україну як суверену незалежну державу.
Так і напевне, переговори з дядьком Джо вестиме...
показати весь коментар
21.07.2021 21:39 Відповісти
от і підтвердження моєї тези в попередній інфі, що жоден зебіл не може бути україноцентристом за визначенням.
Ну, а якщо адміни помітять що ти кепкуєш над святими для українця речами - може, і тебе забанять.
показати весь коментар
21.07.2021 21:49 Відповісти
Какое Экономическое развитие, если из Украины делают огород? Лучше бы договорился об экспорте в США любой украинской продукции без пошлин и квот - это твоя задача как президента, но ты в этом ничего не понимаешь, ведь главное для тебя - общее фото с Байденом в Овальном кабинете. Глядя на стол в этом кабинете вспомни Монику Левински.
показати весь коментар
21.07.2021 21:39 Відповісти
И про безвиз ещё с США.
показати весь коментар
21.07.2021 21:40 Відповісти
Безвиз это не экономика, у нищих и подчинённых стран у США безвиза нет. С Латинской Америкой у США другие отношения, они в каком-то союзе между собой, но даже при этом безвиз не со всеми.
показати весь коментар
21.07.2021 21:52 Відповісти
Более реально потребовать от США предоставлять Украине все данные о финансах в банках США граждан Украины, как Украина уже несколько лет предоставляет США все данные о финансах их граждан в банках Украины. Если конечно США хотят действительно помочь Украине в борьбе с коррупцией и уклонением от уплаты налогов. Тем более что США эта информация предоставляется автоматически без всяких запросов с их стороны
показати весь коментар
21.07.2021 21:55 Відповісти
Песня Юрия Шевчука "Осень" для Байдена будет как раз в тему. А Вова петь умеет...
показати весь коментар
21.07.2021 21:40 Відповісти
После док фильма по вагнеровцам, который выйдет в ближайшее время, зеЛоха жестко натянут в вашингтоне. Хотя об этом зелупа не расскажет своим лошарам по телику.
показати весь коментар
21.07.2021 21:40 Відповісти
Вашингтон уже может только ганалулу натянуть.. старый маразматик уже слил всё что можно было слить... Сев поток в пользу рашки, полностью слился Китаю... все поняли что это тряпка и слизняк.. и ***** в первую очередь, так что война и дальнейшая окупация Украины совсем не за горами.
показати весь коментар
21.07.2021 21:47 Відповісти
Не кізді!
показати весь коментар
21.07.2021 21:48 Відповісти
Факты есть факты старый маразматик слился по полной и это все поняли...И ***** тоже это поняло...паспорта на ОРДЛО раздают во всю..будет дальнейшая окупация под жалкий писк старого вашингтонсокго маразматика какой он озабоченный
показати весь коментар
21.07.2021 21:51 Відповісти
Шо ты там продолжишь,гнида)с тобой покончено ,причем во всех смыслах ...
показати весь коментар
21.07.2021 21:42 Відповісти
с чего ты взял??.. Я вот думаю шо мудрый нарит малороссов его ещё и на второй срок выберет
показати весь коментар
21.07.2021 21:48 Відповісти
Та я не за зесрань-зебобу опустила Санду-заявила,что только из уважения к Украине не разрывает все контакты с зешоблой,но дела с ними будет вести только под протокол,грузинка вообще с ним встречаться отказалась-хотя оно припёрлось в Грузию,Байден просто ржет с него ,тыкая палкой -все,никто с этим уродом токсичным больше дел серьезных иметь не собирается
показати весь коментар
21.07.2021 21:57 Відповісти
Що вава, не хоче Байден приїхати на День Незалежності?
Жидковатий політик наш гарант.
показати весь коментар
21.07.2021 21:44 Відповісти
Вовчик ты ему прямо скажи..."Украина должна быть в НАТО...сутки даю..и ни минуты больше"..
показати весь коментар
21.07.2021 21:46 Відповісти
Зеля , проси 100 мильярдов, новые современные автобаны через всю Украину, автозаводы лучших марок ( БМВ , МЭРС) и никаких китайцев . Южанину и Васадзе посадить как коррупционеров , бо не дадут Украине развиваться автобарыги
показати весь коментар
21.07.2021 21:48 Відповісти
А на заводи завезти узбеків з колишнього Уздео?
показати весь коментар
21.07.2021 21:50 Відповісти
Зачем нам этот отсталый мир ? Украинцы хорошие технари .
Будет не хватать рабочих рук - румыны , венгры приедут
ВЫ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ , что такие заводы будут собственностью крупных зарубежных компаний и даже правительство не будет иметь право туда соваться
показати весь коментар
21.07.2021 21:53 Відповісти
Это хорошо что 30 августа .
Может Украина успеет подготовить список пожеланий
И ещё надо базы НАТО
показати весь коментар
21.07.2021 21:50 Відповісти
З таким же успіхом американці можуть одразу покласти ті гроші на рахунок Бені.
Все одно ж покраде
показати весь коментар
21.07.2021 21:52 Відповісти
Американцы могут строить и сами распоряжаться деньгами
показати весь коментар
21.07.2021 21:53 Відповісти
Випишіть нам кілька богатих американців для розбудови України
І 10 тисяч німців )
показати весь коментар
21.07.2021 22:00 Відповісти
Вы в бизнесе разбираетесь ? Речь идёт о руководстве строительством и денежных расчетах иноземной компанией. Эти деньги в бюджет Украины заходить не будут , чтобы их не разворовали
показати весь коментар
21.07.2021 22:15 Відповісти
А ви у інвестуванні?
показати весь коментар
21.07.2021 22:40 Відповісти
Трошки трошки 😜
показати весь коментар
21.07.2021 22:55 Відповісти
А вот и моя схема 😜

Кроме того, Германия взяла на себя обязательство создать и управлять "Зеленым фондом" для Украины. Оба государства ( США И ГЕРМАНИЯ) будут стремиться поощрять и поддерживать инвестиции в инициативу на сумму не менее 1 миллиарда долларов, в том числе от третьих сторон, таких как частный сектор. Сразу Германия вложит в фонд не менее 175 млн долларов. Соединенные Штаты планируют продвигать инициативу с помощью технической и стратегической помощи.
Планируется, что Фонд будет продвигать использование возобновляемых источников энергии, способствовать развитию водорода в качестве энергоносителя, повышать энергоэффективность, ускорять поэтапный отказ от угля и поддерживать углеродную нейтральность.Источник: https://censor.net/ru/n3278492
показати весь коментар
22.07.2021 00:52 Відповісти
Нікуди воно не буде рухатись, якщо на цій справі не будуть заробляти. Благочинністю ніхто у світі не займається.
показати весь коментар
22.07.2021 08:31 Відповісти
На розвиток інфраструктури водню Германія, Франція, Італія планують в найближчі три роки витратити 100 млрд. І в наступні десять - ще 200. Порівняйте ці цифри з одиницею.
показати весь коментар
22.07.2021 11:02 Відповісти
Вашего зелю пнули-больше никто не хочет с ним вообще общаться лишний раз-оно политический труп для всего Мира..какие автобаны нахрен?))))
показати весь коментар
21.07.2021 22:01 Відповісти
Вот при чем здесь ВАШЕГО ЗЕЛЮ ?

А Вашего Зелю не пнули ? Или Вы не из Украины ?!!

Я пишу про новые автобаны и заводы. Вам они не нужны?
показати весь коментар
21.07.2021 22:12 Відповісти
Да никогда в жизни это ничтожество у меня язык не повернется назвать президентом Украины)оно президент дебилов и точка
показати весь коментар
22.07.2021 07:57 Відповісти
зебіл на цій гілці тільки один - https://censor.net/ru/user/432106
Так що припиняймо friendly fire
показати весь коментар
21.07.2021 22:25 Відповісти
ааа, ще один нижче появився...
показати весь коментар
21.07.2021 22:26 Відповісти
Зеля отримає настанови і швидко поїде.
З ним спілкуватись ніхто не хоче...бо шістка коломойського.
показати весь коментар
21.07.2021 21:51 Відповісти
Нарід з лівою різьбою в сраці, робить не хоче, а тільки дивиться сватів і жлуктати пивну бодягу.
показати весь коментар
21.07.2021 21:53 Відповісти
Мудрый нарид ворует по полной..довелось в своё время поработать на разных производствах...мудрый нарит ворует так шо депутаты могли бы позавидовать - это факт..На мебельке работал это пипец.. умудрялись себе даже шкафы купе делать, ессно со всего ворованного материала..а водители в тихаря помогали вывозить за проходную. Всё ворьё в правительстве это ворьё с народа - такого же вора. И не нойте, не скулите шо это не так..это именно так и никак иначе. В селе мудрый нарит работал на местном фермерском хозяйстве..тырили так шо я вообще удивляюсь ка кто хозяйство ещё работало.. пол села свиней кормило на халяву воруя на работе..и даже особо не прятались! Ещё и довольные были мол класс на шару порося выгодувалы..
показати весь коментар
21.07.2021 22:03 Відповісти
А по молодости ещё работал на полиграфии... Так мудрый нарит там даже мукулатуру придумал киздить и неподалёку сдавал и сразу же не отходя от кассы..хотя её надо было в тюки паковать и приезжала фура от комбината и вывозила, но часть всё равно умудрялись украсть..само собой тырили и бумагу и краску.. Ну вот и станет такой простой парень с народа депутатом, и шо типа он перестанет воровать?? ахаха..так они и жили..
показати весь коментар
21.07.2021 22:10 Відповісти
громадный вопрос, что он там продолжит. До 27 июля должны подойти к завершению закрытые слушания в Делавэре. И еще тридцать дней на уведомление сторон. То бишь выходим на 30 августа. Потому кто с кем и чего будет обсуждать - вопрос открытый и для клоуна больной. Если выполнит приказ и привезет бене повестку, может и примут его там. Если нет - придется самому уклоняться от повесток. А от той повестки будет сложнее сбежать чем от четырех предыдущих. Это вам не криворожский военком-разгильдяй...
показати весь коментар
21.07.2021 21:56 Відповісти
Головне-піаніно з собою взяти)-згодиться. А Лєнка хай дома лишається,штани,сорочку і "піанєрскійгалстук" на 1 вересня випрасує)
показати весь коментар
21.07.2021 22:02 Відповісти
На международной арене ЗЕбубачка уже сбитый лётчик ..его вообще никто в грош не ставит. Это просто чучелло....как тут не вспомнить найвеличнишый лидер ********** ))
показати весь коментар
21.07.2021 22:13 Відповісти
30 серпня "радавітий аристократ" Дєрьмак пасєтіт Білий Дім. Разом із буратінкою Зебубочкой.Успєх гараетірован. Овація.
показати весь коментар
21.07.2021 22:15 Відповісти
32 августа 2022 г ? Блажен кто верует. Нужно ещё старание приложить и мечты воплотятся в жизнь.
показати весь коментар
21.07.2021 22:25 Відповісти
30 августа дедушка Байден соберет мальчика вову в школу и погонет его туда розгами, надеюсь!
показати весь коментар
21.07.2021 22:35 Відповісти
Вольодья, спитай у того сивого, коли буде НАТО?
показати весь коментар
22.07.2021 05:57 Відповісти
зеленский скурвленный клован на верёвке у мрази охметова, увы
показати весь коментар
22.07.2021 08:53 Відповісти
ПРИ ПОРОШЕНКУ ТАКОГО НЕ МОГЛО БУТИ ,А НА БЛАЗНЯ НІХТО НЕ ЗВАЖАЄ.ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ . Епатажними заявами блазень намагається звернути на себе увагу , тобто провокує на увагу до своєї особи , а не держави . До того ж руйнує досягнення ПОРОХА у відносинах з ЄС , НАТО та США . І робить це свідомо ,щоб потім заявляти : "вони нас не підтримують" та розвернутися в сторону КНР-РФ. Це щє одно підтвердження , що ЗЕ - це проект Коломойського і являється перехідним етапом до влади ОПЗЖ. А лохи-73 були використані і навіть не усвідомили цього .І не тільки вони не усвідомили Багатьом українцям треба признати ,що даремно топили проти Пороха, та підтримати його, бо реально тільки ЄС на чолі з Порохом зможе протистояти втраті державності через агресію рф або через владу опзж
показати весь коментар
22.07.2021 09:35 Відповісти
https://espreso.tv/kongresmeni-nadislali-list-baydenu-shchob-zminiti-datu-vizitu-zelenskogo-u-biliy-dim У Конгресі США звернулися до Білого дому з проханням змінити дату візиту президента Володимира Зеленського у Вашингтон. Про це повідомляє "https://ukrainian.voanews.com/a/congress-zelensky-visit/5974872.html Голос Америки ".
"Мені не подобається такий час взагалі ... Ми направили лист президенту (Джо Байдену - ред.), закликаючи, щоб цю дату змінили - для того, щоб члени Конгресу були тут у Вашингтоні в один час. Я сподіваюсь, що президент це розгляне. Я знаю, що він дуже зайнятий - це перший рік його адміністрації. Але змінити дату не так складно - і дозволити нам провести належний діалог з українським президентом", - сказала співголова Групи підтримки України в Конгресі Марсі Каптур.
Напередодні в Білому домі оголосили, що чекають українського президента у Вашингтоні 30 серпня. Але в цей час Конгрес США буде на канікулах, які триватимуть з 7 серпня по 20 вересня, що ускладнює планування зустрічей з конгресменами та сенаторами.
Напередодні обрану дату візиту Зеленського розкритикував також сенатор Тед Круз.
"Президент Зеленський не зможе залучити членів Конгресу, які на двопартійній основі протистоять капітуляції Байдена перед Путіним щодо Північного потоку-2. Мабуть, просто співпадіння", - написав сенатор у Twitter.
показати весь коментар
22.07.2021 09:45 Відповісти
 
 