Зеленський про зустріч із Байденом 30 серпня: Продовжимо обговорення важливих питань стратегічного партнерства України і США
Володимир Зеленський очікує, що зустріч з президентом США Джо Байденом 30 серпня в Білому домі буде змістовною і плідною.
Про це він написав у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ
"Очікую на змістовну та плідну зустріч із Байденом 30 серпня. Продовжимо обговорення важливих питань стратегічного партнерства України та США – миру на Донбасі, повернення Криму, безпеки України, енергетики як безпекового виклику, економічного розвитку та підтримки реформ.", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+11 Valery Greff
показати весь коментар21.07.2021 21:37 Відповісти Посилання
+11 Ан Мур
показати весь коментар21.07.2021 21:39 Відповісти Посилання
+9 Власов Сергей #321358
показати весь коментар21.07.2021 21:55 Відповісти Посилання
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https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5703579136382784?__cft__[0]=AZUjE0zEIm8U6cMBaKf2OLWrGtoJfE7WktI7Pp6caaI0qLwgPHc4JqxvWYWiJl2uZiDJfUWN4vhAXI1xFVLgHmPB_Fcr5-VoU_K3lxIW4js0csA4hmJJAD13oJdS_hlEeOU&__tn__=%2CO%2CP-R 45 мин. ·
Пресс-секретарь Байдена Псаки заявила, что Зеленского ждут в Вашингтоне 30 августа.
А могли бы через почтового голубя сообщить, не так позорно было бы))))))
Так і напевне, переговори з дядьком Джо вестиме...
Ну, а якщо адміни помітять що ти кепкуєш над святими для українця речами - може, і тебе забанять.
Жидковатий політик наш гарант.
Будет не хватать рабочих рук - румыны , венгры приедут
ВЫ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ , что такие заводы будут собственностью крупных зарубежных компаний и даже правительство не будет иметь право туда соваться
Может Украина успеет подготовить список пожеланий
И ещё надо базы НАТО
Все одно ж покраде
І 10 тисяч німців )
Кроме того, Германия взяла на себя обязательство создать и управлять "Зеленым фондом" для Украины. Оба государства ( США И ГЕРМАНИЯ) будут стремиться поощрять и поддерживать инвестиции в инициативу на сумму не менее 1 миллиарда долларов, в том числе от третьих сторон, таких как частный сектор. Сразу Германия вложит в фонд не менее 175 млн долларов. Соединенные Штаты планируют продвигать инициативу с помощью технической и стратегической помощи.
Планируется, что Фонд будет продвигать использование возобновляемых источников энергии, способствовать развитию водорода в качестве энергоносителя, повышать энергоэффективность, ускорять поэтапный отказ от угля и поддерживать углеродную нейтральность.Источник: https://censor.net/ru/n3278492
А Вашего Зелю не пнули ? Или Вы не из Украины ?!!
Я пишу про новые автобаны и заводы. Вам они не нужны?
Так що припиняймо friendly fire
З ним спілкуватись ніхто не хоче...бо шістка коломойського.
"Мені не подобається такий час взагалі ... Ми направили лист президенту (Джо Байдену - ред.), закликаючи, щоб цю дату змінили - для того, щоб члени Конгресу були тут у Вашингтоні в один час. Я сподіваюсь, що президент це розгляне. Я знаю, що він дуже зайнятий - це перший рік його адміністрації. Але змінити дату не так складно - і дозволити нам провести належний діалог з українським президентом", - сказала співголова Групи підтримки України в Конгресі Марсі Каптур.
Напередодні в Білому домі оголосили, що чекають українського президента у Вашингтоні 30 серпня. Але в цей час Конгрес США буде на канікулах, які триватимуть з 7 серпня по 20 вересня, що ускладнює планування зустрічей з конгресменами та сенаторами.
Напередодні обрану дату візиту Зеленського розкритикував також сенатор Тед Круз.
"Президент Зеленський не зможе залучити членів Конгресу, які на двопартійній основі протистоять капітуляції Байдена перед Путіним щодо Північного потоку-2. Мабуть, просто співпадіння", - написав сенатор у Twitter.