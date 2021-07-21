Лукашенко впевнений, що ЄС своїми діями проти Білорусі, Росії та Китаю підштовхує до Третьої світової війни

Країни Євросоюзу ведуть гібридну війну проти Білорусі, Росії та Китаю, тим самим збільшуючи небезпеку початку Третьої світової війни.

Про це заявив "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, в інтерв'ю телеканалу Sky News Arabia, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Європейці, націлюючи гібридну війну на нас, Росію і навіть на Китай, не тільки створюють осередок високої напруги, а й підштовхують до Третьої світової війни", - сказав Лукашенко.

Він відкинув твердження, що білоруська влада в травні змусила пілотів лайнера авіакомпанії Ryanair, на борту якого перебував один із засновників визнаного в Білорусі екстремістським Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, посадити літак у Мінську. Протасевич був затриманий білоруською владою, що стало приводом до введення ЄС і США чергових санкцій проти Білорусі. Лукашенко заявив, що рішення про посадку в Мінську прийняв пілот літака Ryanair після отримання сигналу про замінування борту, який згодом виявився хибним.

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"Справа не в літаку чи Протасевичі, а в тому, що їм не вдалося здійснити наступну кольорову революцію після того, як вони зробили безліч революцій у світі", - сказав Лукашенко.

Він також відкинув звинувачення ЄС в тому, що влада республіки сприяє нелегальній міграції, пропускаючи мігрантів через кордон у Литву. Лукашенко зажадав від європейської сторони довести ці звинувачення, представивши факти. "Поки ніхто не надав нам доказів цього", - зазначив він.