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Новини Затримання Протасевича
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Лукашенко впевнений, що ЄС своїми діями проти Білорусі, Росії та Китаю підштовхує до Третьої світової війни

Лукашенко впевнений, що ЄС своїми діями проти Білорусі, Росії та Китаю підштовхує до Третьої світової війни

Країни Євросоюзу ведуть гібридну війну проти Білорусі, Росії та Китаю, тим самим збільшуючи небезпеку початку Третьої світової війни.

Про це заявив "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, в інтерв'ю телеканалу Sky News Arabia, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Європейці, націлюючи гібридну війну на нас, Росію і навіть на Китай, не тільки створюють осередок високої напруги, а й підштовхують до Третьої світової війни", - сказав Лукашенко.

Він відкинув твердження, що білоруська влада в травні змусила пілотів лайнера авіакомпанії Ryanair, на борту якого перебував один із засновників визнаного в Білорусі екстремістським Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, посадити літак у Мінську. Протасевич був затриманий білоруською владою, що стало приводом до введення ЄС і США чергових санкцій проти Білорусі. Лукашенко заявив, що рішення про посадку в Мінську прийняв пілот літака Ryanair після отримання сигналу про замінування борту, який згодом виявився хибним.

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"Справа не в літаку чи Протасевичі, а в тому, що їм не вдалося здійснити наступну кольорову революцію після того, як вони зробили безліч революцій у світі", - сказав Лукашенко.

Він також відкинув звинувачення ЄС в тому, що влада республіки сприяє нелегальній міграції, пропускаючи мігрантів через кордон у Литву. Лукашенко зажадав від європейської сторони довести ці звинувачення, представивши факти. "Поки ніхто не надав нам доказів цього", - зазначив він.

Автор: 

Білорусь (7969) Китай (4703) Лукашенко Олександр (2661) росія (66070) Євросоюз (13665) Протасевич Роман (297)


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Топ коментарі
+17
Лукашенко ежедневно несёт какую-то пургу.
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21.07.2021 22:00 Відповісти
+13
Не волнуйся, не будет кремлевские недоумки ради тебя объявлять Третью мировую. Им же еще жить надо во всяких Австриях и Италиях.
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21.07.2021 22:00 Відповісти
+10
Мирові диктатори завжди звинувачують інших у власних злочинах!
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21.07.2021 22:01 Відповісти
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Не волнуйся, не будет кремлевские недоумки ради тебя объявлять Третью мировую. Им же еще жить надо во всяких Австриях и Италиях.
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21.07.2021 22:00 Відповісти
Не, там не так все сложно, как может показаться, кремляди проще пареной репы держать каалхозника с пыней возле главкресел. В случае чего, на дурачков легче будет стрелки перевести.
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22.07.2021 01:45 Відповісти
Лукашенко ежедневно несёт какую-то пургу.
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21.07.2021 22:00 Відповісти
Пердак подгорает, а жить-то хочется, вот и несёт. Любой бы нёс когда дышать уже нечем.
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22.07.2021 07:39 Відповісти
Як на мене, то Литва з тіхановською посіяла бурю і несе пургу по всій Європі і навіть північній Америці.
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22.07.2021 08:35 Відповісти
Мирові диктатори завжди звинувачують інших у власних злочинах!
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21.07.2021 22:01 Відповісти
Себя на первое место поставил ))
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21.07.2021 22:02 Відповісти
Pro fasistkuju rasku i komunistov kitajcev jasno ,no priciom tut on?Kto ego mozet bojatsia?
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21.07.2021 22:02 Відповісти
Послушай люди пишут на доступных языках со всей планеты как с телефона так и с компа ты напрягаешь нужно всё время включать мозги и тратить время , в чём проблема у тебя, почему ты единственный на форуме "белая ворона"объясни пожалуйста
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21.07.2021 22:15 Відповісти
иногда включать мозги даже полезно..
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21.07.2021 22:24 Відповісти
Ukrainsi ne ruskije im etot jazyk toze skoro budet nenuzen.Mnogyje na zapadnoj Ukraine negovoriat po ruski takze
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21.07.2021 22:57 Відповісти
Ну так пиши будь ласка на українському, а не як китайський робот
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21.07.2021 23:01 Відповісти
Po ukrainski ja umeju citat i ponimaju pocti vsio,,pisat nemogu takze
Anglijskije bukvi ili litovskije odno i toze,tak problem netu,sto tut neponiatno
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21.07.2021 23:12 Відповісти
між іншим гуляє ідея переходу на латиницю замість кирилиці, тому в якомусь майбутньому теж так можем писати
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22.07.2021 07:21 Відповісти
підтримую його повністю, але така ідея не покидає і є апологети такої думки. хоча в десому можна з Яром посперечатись, бо в латиниці народи пристосовуючи її до своєї фонетики дещо змінювали літери, оті крапки, двокарапки хвостики зверху саме для цього, для позначення звуків властивих цим мовам і вимові, тому не все так складно, але з чим 100% погоджуюся, що не можна кацапам віддавати кирилицю.
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22.07.2021 16:37 Відповісти
Ну нема у людини розкладки з кирилицею на комп"ютері!!! Невже не зрозуміло?! У них в Литві "латиниця", вони на Європу зав"язані , де теж вона! Чи ти думаєш , що комп"ютер у литовця лише для того щоб твої "хотєлки" на форумі задовольнять? Не подобається ? Не читай!
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22.07.2021 02:04 Відповісти
Якби ми перейшли на латиницю, то це була б зброя проти росії))
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22.07.2021 08:40 Відповісти
Ага! "Отдай жену дяде, а сам иди к бл*яди!"!!! Може і Київ віддамо - "матір городів руських"? Князів київських? Анну Ярославну назвем "русскай княжной" - "рассийскай бабушкай царственных дамов Европы"? Борщ назвем "русским блюдом"?
Кирилиця була створена для фонетики саме НАШОГО народу! Тому ми ніколи не "пристосовували" свою фонетику під абетку, а писали так, як говорили чи чули! (на відміну від кацапів, що кажуть чи читають одне, а пишуть зовсім інше!) Небагато народів у світі може похвалиться тим, що мають автентичну абетку, створену саме для них! (Китайці - ієрогліфи (корейці і японці їх у них перейняли), у "латиниці нема "господаря" - навіть ******* італійці не можуть на неї претендувать, бо ******* італійська мова має таку ж схожість з "латиною" як торт "Наполеон" з справжнім імператором! Індуси, євреї, кхмери, тайці, в"єтнамці І ВСЕ!!!
Не перехід на "латиницю" - зброя проти Росії, а "просвіщонноє мнєніє" "Оксани Стецьків" - зброя! Проти України!!! Бо віддаючи кирилицю кацапам, ми відрікаємося від однієї з опор "первородства" української нації, що колись (на свою біду) навчила тайгових дикунів грамоті!!!
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22.07.2021 09:03 Відповісти
У нього більше проблема ось у цьому, він невірно пізнає букви типу ж, ш, щ, ч ю і так далі, тобто, PISU -PISHU, STOB-, CHTOB, GORZUS - GORGHUS, UUMEJU, - UMEYU
А взагалі всі інші хлопці з ЄС і в тому числі з Прибалтики, як то без проблем, до речі там наприклад Болгарія під кирилицею, він просто ледачий, або на зло "кирилиці" У наш час відповідати і писати на будь-якій мові без проблем
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22.07.2021 16:08 Відповісти
Ну то й що? Він зобов"язаний знать досконало російську з українською? Мені достатньо зрозуміть що він хоче сказать! А каже він майже завжди правильні речі! От ти скажи - а ти литовську мову знаєш? Чи хоч трохи розумієш її? Я наприклад пишу йому завжди українською і він мене прекрасно розуміє! Колись Вахтанг Кікабідзе сказав подібним тобі "критиканам" (а він так і не позбавився акценту говорячи російською) : «Если вы встрэтите «лицо кавказской национальности» и он будет гаварыть с вами с акцентом, помнитэ - кроме русского, он владеет, в совершенстве, еще и своим родным. А ви его вообще не знаете…».
Це все одно якби тебе казах, башкир чи кримський татарин почали критикувать, якби ти написав їх мовою з помилками!
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22.07.2021 16:29 Відповісти
Ось тобі на литовському перша частина того що ти писав, ми живемо в 21 цифровому столітті а він крім того в ЄС
Tai kas? Ar jis privalo puikiai mokėti rusų ir ukrainiečių kalbas? Aš pakankamai gerai suprantu, ką jis nori pasakyti! Ir jis beveik visada sako teisingus dalykus! Taigi pasakyk man - ar tu moki lietuviškai? Ar tu tai bent šiek tiek supranti? Pavyzdžiui, aš visada rašyk jam ukrainietiškai ir jis mane puikiai supranta! Vakhtangas Kikabidze kartą pasakė tokiems kritikams **** tu (ir niekada neatsikratė akcento, kalbėjusio rusiškai)
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22.07.2021 16:46 Відповісти
Складніше з ієрогліфами, тобто Китай, Японія, Корея і арабами
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22.07.2021 16:49 Відповісти
Я тобі вже написав - "Не подобається? Не читай!"
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22.07.2021 17:05 Відповісти
"Как на компьютер добавить язык
Способ транслитерации является простым и удобным. Однако он не всегда и не всем подходит. Если пользователь находится за границей длительное время, то постоянно писать транслитом затруднительно.
Другой вариант, когда транслит-программа не спасёт: компьютер приобретен за границей, естественно, на клавиатуре имеются только латинские буквы. А хочется печатать и общаться с соотечественниками на родном языке. Выход может быть таким.
Чтобы добавить в языковую панель компьютера новый язык, следует проделать путь (для Windows XP):
<Пуск> - Панель управления - Язык и региональные стандарты - Вкладка "Языки", кнопка "Подробнее".
В открывшемся окне "Добавление языка ввода" выбираете нужный Вам язык и выполняете необходимые действия, о которых запрашивает программа.
Теперь компьютер при переключении раскладки клавиатуры будет печатать на установленном Вами языке. Таким образом, https://www.compgramotnost.ru/vvedenie/chto-takoe-computer с программным обеспечением Вы договорились о взаимопонимании, осталось разобраться с аппаратным обеспечением, то есть, в данном случае с клавиатурой. Ведь на клавиатуре не нарисуются автоматически, например, русские буквы, а останется латиница.
Можно написать на клавиатуре родной алфавит, например, фломастером. Дешево и сердито. Есть более эстетичный выход: приобрести в компьютерном магазине (или в интернет-магазине) наклейки, где есть и латиница, и родной алфавит. Потом наклеить их в правильном порядке на клавиатуру - и радости нет предела!
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22.07.2021 16:55 Відповісти
турбо дятел.
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21.07.2021 22:03 Відповісти
Та сдохните ви сами с путлером, руки марать.
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21.07.2021 22:06 Відповісти
еврасоюз по сравнению с китаяроссией такой маааленький......а тут ещё и беларусь.
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21.07.2021 22:07 Відповісти
псевдо или квази ну типа "царь" нервничает, а значит скоро писец постучится
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21.07.2021 22:07 Відповісти
Pust prijedit v Litvu tut faktov mnogo nelegalov az 2000 vse ob etom skazit otkuda oni pribyli.Skoro novyje sankciji pojdut,realno Litva porviot diplotnosenyje zakrojet ix ambasadu i ekonomiceskije vse svaizi takze s nimi, vot imeno za perebrosku nelegalov.Terpenije imejut granici
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21.07.2021 22:08 Відповісти
та и правильно сделает
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21.07.2021 22:25 Відповісти
Отож, а ми з агресором-окупантом вже 7 років ніяк не спроможні порвати дипломатичні відносини...
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22.07.2021 08:44 Відповісти
Кукарача-людоед
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21.07.2021 22:08 Відповісти
Китай кинет козла, зачем мораться за говно у которого рэйтинг в мире ноль целых хер десятых
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21.07.2021 22:09 Відповісти
А наш рейтинг?
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22.07.2021 08:46 Відповісти
дураком лука кидается....
а разве фуйло дружок его
не начал третью мировую в 2014 -м
с захвата
украинского Крыма и части Донбасса ???
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21.07.2021 22:09 Відповісти
Ухты в какие ряды прописал себя! Наша дура выше всех. Большой шкаф громко падает. Не наступи на кожуру картохи!
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21.07.2021 22:10 Відповісти
Вырисовалась новая геополитическая ось, бульбофюрер играет в ней первую скрипку.
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21.07.2021 22:16 Відповісти
Лукашенко впевнений, що ЄС своїми діями проти Білорусі, Росії та Китаю підштовхує до Третьої світової війни - Цензор.НЕТ 343
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21.07.2021 22:59 Відповісти
Другими словами-глиста в жопе организма заявила, что вместе с организмом победит любого врага.
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21.07.2021 22:14 Відповісти
Он бы еще Империю SW на свою сторону приплел.
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21.07.2021 22:15 Відповісти
Ну а обычные люди тем временем бегут в ЕС , в Америку . В Китай не могут, - много границ на пути . ))
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21.07.2021 22:19 Відповісти
Откуда он всё это знает Неужто снова был пэпэхват.... Маразм крепчает...
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21.07.2021 22:20 Відповісти
Лукашенко угрожает миру термобульбовой бомбой?
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21.07.2021 22:20 Відповісти
ох ты ж ёпта, третий мировой вояка.... ржу нимагу!!
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21.07.2021 22:22 Відповісти
Это Лукашенко угрожает начать третью мировую войну?
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21.07.2021 22:24 Відповісти
Коварные литовские парни так батьку подставляют..
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21.07.2021 22:29 Відповісти
Усатый шизик уже возомнил себе, что из-за него начнется третья мировая. Вызывайте санитаров.
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21.07.2021 22:31 Відповісти
лука уже за Китай подпись ставит. Ухохочешься
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21.07.2021 22:32 Відповісти
Тю, пиявка к любому примажется , дай тока отсосать...
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22.07.2021 01:14 Відповісти
А что такая страна(Беларусь )ещё есть?
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21.07.2021 22:33 Відповісти
Окружение из жополизов, это гарантия того, что никакой критики не будет.
А от отсутствия критики до мании величия, всего один маленький шаг.
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21.07.2021 22:37 Відповісти
Да кого вообще волнует что считает этот старый узурпатор?
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21.07.2021 23:05 Відповісти
https://youtu.be/zMrRMGWsWEw 500 долларов
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21.07.2021 23:17 Відповісти
Не буде ніякої третьої світової. Буде остання війна для людства
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22.07.2021 00:26 Відповісти
Ой, блохи завелись в черепуше глав-ябацько, он с пыней и даже с Китаем готовы развязать 3 МВ, но нет повода... Дык, могарь выкати Западу за повод. В какой раз убеждаюсь , Шо просоветско-геббельсовская пропаганда, хоть и в стагнации, но перлы еще может выдать на гора.
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22.07.2021 00:46 Відповісти
Будем а посмотреть, как Тихановская отреагирует на пропаганду бацькай 3 МВ... Зы... стесняюсь спросить , цветочники будут провожать или встречать с букетиками ядреные ракеты , начнись, как рекламирует бацька, заваруха.
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22.07.2021 01:12 Відповісти
" Лукашенко заявил, что решение о посадке в Минске принял пилот самолета Ryanair после получения сигнала о минировании борта, который впоследствии оказался ложным".

А винищувач ганяли на перехват, щоб уточнить , чи правильно екіпаж пасажирського літака зрозумів повідомлення про замінування!
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22.07.2021 01:57 Відповісти
Кто бы мог поверить, шо Ельцин в свое время, развернул восвояси самолет с бацькай(по меркам Ельцина, бацька уже тогда не вышел рылом быть въездным)... не разрешил приземлиться в каазлабаде. Но тут пришел пыня( к власти), малехо все исправил.
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22.07.2021 03:22 Відповісти
Бульбофюрер вступил в борьбу с ****** за эстафетную палочку из жопы Каддафи.
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22.07.2021 06:58 Відповісти
Дайте йому оселедця (з Біларуського моря).
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22.07.2021 07:13 Відповісти
Колхозник, какая третья мировая война? Кого с кем? Китайцы за тебя воевать не станут. А больше и некому...
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22.07.2021 08:29 Відповісти
Орачі і муха
(Китай і Лукашенко)

У полі Орачі на ярину орали,
І Муха там була,
І хоч її, непрохану, ганяли,
Одначе крадькома і їла, і пила,
Бо звикла змалечку кохаться у чужому.
Надвечір Орачі верталися додому,
І Муха там на розі у вола.
Зустрівсь Комар на лузі край села
Та й каже сміючись: - Добривечір, сестричко!
А ти вже тут чого, моя перепеличко?
Кума чи родичка кому? -
А та йому:
- Бов-бов! Раденький, що дурненький!
Хоч довгий ніс, та розум коротенький,
Бо комарі не сіють і не жнуть…
Ти роздивись: у полі ми орали,
Раненько почали, ввесь день не оддихали,
Тепер додому час, з вечерею нас ждуть.

Ми й між людьми чимало знаєм
Брехливих прихвоснів таких;
Вертяться скрізь, щоб бачили і їх:
І ми, мов, тут - турбуємось і дбаєм!
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22.07.2021 10:13 Відповісти
При власти у белорусов .шизофреник в нас наркоман в рашке хйуло ....
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22.07.2021 10:29 Відповісти
Нерушимая ось Пекин-Минск?
Ну-ну....
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22.07.2021 16:56 Відповісти
 
 