Лукашенко впевнений, що ЄС своїми діями проти Білорусі, Росії та Китаю підштовхує до Третьої світової війни
Країни Євросоюзу ведуть гібридну війну проти Білорусі, Росії та Китаю, тим самим збільшуючи небезпеку початку Третьої світової війни.
Про це заявив "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, в інтерв'ю телеканалу Sky News Arabia, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Європейці, націлюючи гібридну війну на нас, Росію і навіть на Китай, не тільки створюють осередок високої напруги, а й підштовхують до Третьої світової війни", - сказав Лукашенко.
Він відкинув твердження, що білоруська влада в травні змусила пілотів лайнера авіакомпанії Ryanair, на борту якого перебував один із засновників визнаного в Білорусі екстремістським Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, посадити літак у Мінську. Протасевич був затриманий білоруською владою, що стало приводом до введення ЄС і США чергових санкцій проти Білорусі. Лукашенко заявив, що рішення про посадку в Мінську прийняв пілот літака Ryanair після отримання сигналу про замінування борту, який згодом виявився хибним.
"Справа не в літаку чи Протасевичі, а в тому, що їм не вдалося здійснити наступну кольорову революцію після того, як вони зробили безліч революцій у світі", - сказав Лукашенко.
Він також відкинув звинувачення ЄС в тому, що влада республіки сприяє нелегальній міграції, пропускаючи мігрантів через кордон у Литву. Лукашенко зажадав від європейської сторони довести ці звинувачення, представивши факти. "Поки ніхто не надав нам доказів цього", - зазначив він.
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Anglijskije bukvi ili litovskije odno i toze,tak problem netu,sto tut neponiatno
Кирилиця була створена для фонетики саме НАШОГО народу! Тому ми ніколи не "пристосовували" свою фонетику під абетку, а писали так, як говорили чи чули! (на відміну від кацапів, що кажуть чи читають одне, а пишуть зовсім інше!) Небагато народів у світі може похвалиться тим, що мають автентичну абетку, створену саме для них! (Китайці - ієрогліфи (корейці і японці їх у них перейняли), у "латиниці нема "господаря" - навіть ******* італійці не можуть на неї претендувать, бо ******* італійська мова має таку ж схожість з "латиною" як торт "Наполеон" з справжнім імператором! Індуси, євреї, кхмери, тайці, в"єтнамці І ВСЕ!!!
Не перехід на "латиницю" - зброя проти Росії, а "просвіщонноє мнєніє" "Оксани Стецьків" - зброя! Проти України!!! Бо віддаючи кирилицю кацапам, ми відрікаємося від однієї з опор "первородства" української нації, що колись (на свою біду) навчила тайгових дикунів грамоті!!!
А взагалі всі інші хлопці з ЄС і в тому числі з Прибалтики, як то без проблем, до речі там наприклад Болгарія під кирилицею, він просто ледачий, або на зло "кирилиці" У наш час відповідати і писати на будь-якій мові без проблем
Це все одно якби тебе казах, башкир чи кримський татарин почали критикувать, якби ти написав їх мовою з помилками!
Tai kas? Ar jis privalo puikiai mokėti rusų ir ukrainiečių kalbas? Aš pakankamai gerai suprantu, ką jis nori pasakyti! Ir jis beveik visada sako teisingus dalykus! Taigi pasakyk man - ar tu moki lietuviškai? Ar tu tai bent šiek tiek supranti? Pavyzdžiui, aš visada rašyk jam ukrainietiškai ir jis mane puikiai supranta! Vakhtangas Kikabidze kartą pasakė tokiems kritikams **** tu (ir niekada neatsikratė akcento, kalbėjusio rusiškai)
Способ транслитерации является простым и удобным. Однако он не всегда и не всем подходит. Если пользователь находится за границей длительное время, то постоянно писать транслитом затруднительно.
Другой вариант, когда транслит-программа не спасёт: компьютер приобретен за границей, естественно, на клавиатуре имеются только латинские буквы. А хочется печатать и общаться с соотечественниками на родном языке. Выход может быть таким.
Чтобы добавить в языковую панель компьютера новый язык, следует проделать путь (для Windows XP):
<Пуск> - Панель управления - Язык и региональные стандарты - Вкладка "Языки", кнопка "Подробнее".
В открывшемся окне "Добавление языка ввода" выбираете нужный Вам язык и выполняете необходимые действия, о которых запрашивает программа.
Теперь компьютер при переключении раскладки клавиатуры будет печатать на установленном Вами языке. Таким образом, https://www.compgramotnost.ru/vvedenie/chto-takoe-computer с программным обеспечением Вы договорились о взаимопонимании, осталось разобраться с аппаратным обеспечением, то есть, в данном случае с клавиатурой. Ведь на клавиатуре не нарисуются автоматически, например, русские буквы, а останется латиница.
Можно написать на клавиатуре родной алфавит, например, фломастером. Дешево и сердито. Есть более эстетичный выход: приобрести в компьютерном магазине (или в интернет-магазине) наклейки, где есть и латиница, и родной алфавит. Потом наклеить их в правильном порядке на клавиатуру - и радости нет предела!
а разве фуйло дружок его
не начал третью мировую в 2014 -м
с захвата
украинского Крыма и части Донбасса ???
А от отсутствия критики до мании величия, всего один маленький шаг.
А винищувач ганяли на перехват, щоб уточнить , чи правильно екіпаж пасажирського літака зрозумів повідомлення про замінування!
(Китай і Лукашенко)
У полі Орачі на ярину орали,
І Муха там була,
І хоч її, непрохану, ганяли,
Одначе крадькома і їла, і пила,
Бо звикла змалечку кохаться у чужому.
Надвечір Орачі верталися додому,
І Муха там на розі у вола.
Зустрівсь Комар на лузі край села
Та й каже сміючись: - Добривечір, сестричко!
А ти вже тут чого, моя перепеличко?
Кума чи родичка кому? -
А та йому:
- Бов-бов! Раденький, що дурненький!
Хоч довгий ніс, та розум коротенький,
Бо комарі не сіють і не жнуть…
Ти роздивись: у полі ми орали,
Раненько почали, ввесь день не оддихали,
Тепер додому час, з вечерею нас ждуть.
Ми й між людьми чимало знаєм
Брехливих прихвоснів таких;
Вертяться скрізь, щоб бачили і їх:
І ми, мов, тут - турбуємось і дбаєм!
Ну-ну....