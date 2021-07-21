Головні новини 21 липня: США і ФРН домовилися про "Північний потік", Байден чекає Зеленського 30 серпня

Домовленості Вашингтона і Берліна, візит Зеленського до Байдена, в супермаркетах можуть заборонити продаж алкоголю і сигарет, - головні новини України та світу 21 липня.

США і Німеччина досягли угоди про "Північний потік-2"

Повний текст угоди поки ніхто не бачив, але про окремі її аспекти розповіла заступник Держсекретаря США Вікторія Нуланд.

Так, Вашингтон і Берлін мають намір домагатися продовження договору про транзит через Україну російського газу ще на 10 років. А якщо Росія буде використовувати енергетику для тиску на Україну - Німеччина вживе заходів.

Сьогодні ж питання транзиту газу Меркель обговорила по телефону з Путіним. До чого домовилися - не повідомляють.

Байден озвучив дату зустрічі із Зеленським у Білому домі

"Президент Байден з нетерпінням чекає можливості прийняти президента України Володимира Зеленського в Білому домі 30 серпня", - повідомили в пресслужбі лідера США. Зеленський очікує, що зустріч буде "змістовною і плідною" і хоче обговорити з Байденом енергетику, економіку, реформи, мир на Донбасі і повернення Криму.

Колишній посол Польщі запропонувала "полюбити Росію з Кримом"

Зараз Катажина Пелчінська-Наленч є радником лідера однієї з головних польських опозиційних партій "Рух Польща 2050". "Можливо, нам доведеться полюбити їх з Кримом. Будемо реалістами: нам не сподобається Росія з Донбасом, але, можливо, колись з Кримом не буде іншого виходу", - говорить вона.

У Криму тим часом окупанти збираються вкласти ще понад 222 млн рублів в облаштування свердловин з питною водою.

Російські війська прибувають до Білорусі на навчання

Навчання "Захід-2021" пройдуть на полігонах Білорусі та РФ з 10 по 16 вересня, а перші ешелони з російськими військовими прибувають в РБ вже сьогодні.

Бійка на станції метро "Хрещатик"

Дві групи молодиків з'ясовували стосунки з використанням сльозогінного газу. Газу в результаті наковталися пасажири метро.

Продаж алкоголю і сигарет в супермаркетах можуть заборонити

З такою ініціативою виступив "слуга народу" Георгій Мазурашу - він подав відповідний законопроєкт. Мета - "посилення охорони здоров'я та державне забезпечення сприяння здоровому способу життя". Сигарети і алкоголь пропонують продавати в спеціалізованих торгових магазинах. Інших товарів там не буде.