Головні новини 21 липня: США і ФРН домовилися про "Північний потік", Байден чекає Зеленського 30 серпня
Домовленості Вашингтона і Берліна, візит Зеленського до Байдена, в супермаркетах можуть заборонити продаж алкоголю і сигарет, - головні новини України та світу 21 липня.
США і Німеччина досягли угоди про "Північний потік-2"
Повний текст угоди поки ніхто не бачив, але про окремі її аспекти розповіла заступник Держсекретаря США Вікторія Нуланд.
Так, Вашингтон і Берлін мають намір домагатися продовження договору про транзит через Україну російського газу ще на 10 років. А якщо Росія буде використовувати енергетику для тиску на Україну - Німеччина вживе заходів.
Сьогодні ж питання транзиту газу Меркель обговорила по телефону з Путіним. До чого домовилися - не повідомляють.
Байден озвучив дату зустрічі із Зеленським у Білому домі
"Президент Байден з нетерпінням чекає можливості прийняти президента України Володимира Зеленського в Білому домі 30 серпня", - повідомили в пресслужбі лідера США. Зеленський очікує, що зустріч буде "змістовною і плідною" і хоче обговорити з Байденом енергетику, економіку, реформи, мир на Донбасі і повернення Криму.
Колишній посол Польщі запропонувала "полюбити Росію з Кримом"
Зараз Катажина Пелчінська-Наленч є радником лідера однієї з головних польських опозиційних партій "Рух Польща 2050". "Можливо, нам доведеться полюбити їх з Кримом. Будемо реалістами: нам не сподобається Росія з Донбасом, але, можливо, колись з Кримом не буде іншого виходу", - говорить вона.
У Криму тим часом окупанти збираються вкласти ще понад 222 млн рублів в облаштування свердловин з питною водою.
Російські війська прибувають до Білорусі на навчання
Навчання "Захід-2021" пройдуть на полігонах Білорусі та РФ з 10 по 16 вересня, а перші ешелони з російськими військовими прибувають в РБ вже сьогодні.
Бійка на станції метро "Хрещатик"
Дві групи молодиків з'ясовували стосунки з використанням сльозогінного газу. Газу в результаті наковталися пасажири метро.
Продаж алкоголю і сигарет в супермаркетах можуть заборонити
З такою ініціативою виступив "слуга народу" Георгій Мазурашу - він подав відповідний законопроєкт. Мета - "посилення охорони здоров'я та державне забезпечення сприяння здоровому способу життя". Сигарети і алкоголь пропонують продавати в спеціалізованих торгових магазинах. Інших товарів там не буде.
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Зеля к Байдену несьоцца.
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Вот как Байдену пригласить Зеленского в США (обещал же) не приглашая его ?
Ни слова о "приглашаю", ни слова от себя . Пресс-секретарь президента сообщает другому президенту, что ее президент с нетерпением ждет возможности "приветствовать его" ... В Белом Доме 30 августа Дипломатия - это искусство жестов. Иногда неприличных
"Мені не подобається такий час взагалі ... Ми направили лист президенту (Джо Байдену - ред.), закликаючи, щоб цю дату змінили - для того, щоб члени Конгресу були тут у Вашингтоні в один час. Я сподіваюсь, що президент це розгляне. Я знаю, що він дуже зайнятий - це перший рік його адміністрації. Але змінити дату не так складно - і дозволити нам провести належний діалог з українським президентом", - сказала співголова Групи підтримки України в Конгресі Марсі Каптур.
Напередодні в Білому домі оголосили, що чекають українського президента у Вашингтоні 30 серпня. Але в цей час Конгрес США буде на канікулах, які триватимуть з 7 серпня по 20 вересня, що ускладнює планування зустрічей з конгресменами та сенаторами.
Напередодні обрану дату візиту Зеленського розкритикував також сенатор Тед Круз.
"Президент Зеленський не зможе залучити членів Конгресу, які на двопартійній основі протистоять капітуляції Байдена перед Путіним щодо Північного потоку-2. Мабуть, просто співпадіння", - написав сенатор у Twitter.