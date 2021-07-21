УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10926 відвідувачів онлайн
Новини
2 841 14

Головні новини 21 липня: США і ФРН домовилися про "Північний потік", Байден чекає Зеленського 30 серпня

Головні новини 21 липня: США і ФРН домовилися про

Домовленості Вашингтона і Берліна, візит Зеленського до Байдена, в супермаркетах можуть заборонити продаж алкоголю і сигарет, - головні новини України та світу 21 липня.

США і Німеччина досягли угоди про "Північний потік-2"

Повний текст угоди поки ніхто не бачив, але про окремі її аспекти розповіла заступник Держсекретаря США Вікторія Нуланд.

Так, Вашингтон і Берлін мають намір домагатися продовження договору про транзит через Україну російського газу ще на 10 років. А якщо Росія буде використовувати енергетику для тиску на Україну - Німеччина вживе заходів.

Сьогодні ж питання транзиту газу Меркель обговорила по телефону з Путіним. До чого домовилися - не повідомляють.

Байден озвучив дату зустрічі із Зеленським у Білому домі

"Президент Байден з нетерпінням чекає можливості прийняти президента України Володимира Зеленського в Білому домі 30 серпня", - повідомили в пресслужбі лідера США. Зеленський очікує, що зустріч буде "змістовною і плідною" і хоче обговорити з Байденом енергетику, економіку, реформи, мир на Донбасі і повернення Криму.

Колишній посол Польщі запропонувала "полюбити Росію з Кримом"

Зараз Катажина Пелчінська-Наленч є радником лідера однієї з головних польських опозиційних партій "Рух Польща 2050". "Можливо, нам доведеться полюбити їх з Кримом. Будемо реалістами: нам не сподобається Росія з Донбасом, але, можливо, колись з Кримом не буде іншого виходу", - говорить вона.

У Криму тим часом окупанти збираються вкласти ще   понад  222 млн рублів в облаштування свердловин з питною водою.

Російські війська прибувають до Білорусі на навчання

Навчання "Захід-2021" пройдуть на полігонах Білорусі та РФ з 10 по 16 вересня, а перші ешелони з російськими військовими прибувають в РБ вже сьогодні.

Бійка на станції метро "Хрещатик"

Дві групи молодиків з'ясовували стосунки з використанням сльозогінного газу. Газу в результаті наковталися пасажири метро.

Продаж алкоголю і сигарет в супермаркетах можуть заборонити

З такою ініціативою виступив "слуга народу" Георгій Мазурашу - він подав відповідний законопроєкт. Мета - "посилення охорони здоров'я та державне забезпечення сприяння здоровому способу життя". Сигарети і алкоголь пропонують продавати в спеціалізованих торгових магазинах. Інших товарів там не буде.

Автор: 

алкоголь (1249) Байден Джо (2893) Німеччина (7483) бійка (746) Зеленський Володимир (24358) Крим (14189) США (23410) Північний потік (2473)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Гром гремит, земля трясьоцца
Зеля к Байдену несьоцца.
показати весь коментар
21.07.2021 22:24 Відповісти
+3
Уже скоро..

Главные новости 21 июля: США и ФРГ договорились о "Северном потоке", Байден ждет Зеленского 30 августа - Цензор.НЕТ 5809
показати весь коментар
21.07.2021 22:20 Відповісти
+2
а 73 % бобіків казали перед виборами, шо ЗЕ буде акі Рейган у Америці...
показати весь коментар
21.07.2021 22:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Уже скоро..

Главные новости 21 июля: США и ФРГ договорились о "Северном потоке", Байден ждет Зеленского 30 августа - Цензор.НЕТ 5809
показати весь коментар
21.07.2021 22:20 Відповісти
Гром гремит, земля трясьоцца
Зеля к Байдену несьоцца.
показати весь коментар
21.07.2021 22:24 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

Вот как Байдену пригласить Зеленского в США (обещал же) не приглашая его ?

Ни слова о "приглашаю", ни слова от себя . Пресс-секретарь президента сообщает другому президенту, что ее президент с нетерпением ждет возможности "приветствовать его" ... В Белом Доме 30 августа Дипломатия - это искусство жестов. Иногда неприличных
показати весь коментар
21.07.2021 22:24 Відповісти
ленка на 1 сентября фейсом поторгорвать не успеет...
показати весь коментар
21.07.2021 22:28 Відповісти
На международной политической арене ЗЕбубачка уже сбитый лётчик..всё финиш. Ведь лидеры стран не смотрят Г+Г и не ходят на концерты Щапито 95, и не в курсе про найвеличного лидера **********..А всю дипломатию кловун не могущий связать двух слов и не понимающий шо происходит просто просрал в 0 . Кароче сбитый лётчик.
показати весь коментар
21.07.2021 22:29 Відповісти
Согласен. Ему еще 3 года этот президентский срок добыть, потом еще 5 лет следующий президентский срок, а потом уже точно финиш.
показати весь коментар
21.07.2021 22:49 Відповісти
а 73 % бобіків казали перед виборами, шо ЗЕ буде акі Рейган у Америці...
показати весь коментар
21.07.2021 22:34 Відповісти
Даже не трудно предположить, какие меры примет Германия- они очень сильно озаботятся.
показати весь коментар
21.07.2021 22:50 Відповісти
как только сп-2 примут в єксплуатацию - украинский трубопровод сломается. запомните єтот комент!
показати весь коментар
21.07.2021 23:45 Відповісти
Ага, Германия примет меры. Выразит озабоченность, как водится. Нынешние леволибералы после ухода Трампа, который их теребил, первым делом сдали Украину. Страна потеряет миллиарды на транзите, но зато получит от Бундеса... 245 миллионов. Аж! И хоть это меньше чем Трамп выделял Украие ежегодно, но всё равно - Байден - спаситель! Сказано Спаситель, значит Спаситель. Кого интересуют факты?
показати весь коментар
22.07.2021 02:40 Відповісти
Німеччина отримає мільярди доларів через перерозподіл транзиту газу на свою користь. І на перших порах навіть відстебне для України з них малу частину з цих мільярдів. Ну а далі всі взагалі забудуть що Україна колись була газотранспорною державою. Ось так за криваві кремлівські срібняки виділені фашистом )(уйлом для своїх вірних Юд можна купити всюди навіть за морями всіх і все на світі ..
показати весь коментар
22.07.2021 08:22 Відповісти
https://espreso.tv/kongresmeni-nadislali-list-baydenu-shchob-zminiti-datu-vizitu-zelenskogo-u-biliy-dim У Конгресі США звернулися до Білого дому з проханням змінити дату візиту президента Володимира Зеленського у Вашингтон. Про це повідомляє "https://ukrainian.voanews.com/a/congress-zelensky-visit/5974872.html Голос Америки ".
"Мені не подобається такий час взагалі ... Ми направили лист президенту (Джо Байдену - ред.), закликаючи, щоб цю дату змінили - для того, щоб члени Конгресу були тут у Вашингтоні в один час. Я сподіваюсь, що президент це розгляне. Я знаю, що він дуже зайнятий - це перший рік його адміністрації. Але змінити дату не так складно - і дозволити нам провести належний діалог з українським президентом", - сказала співголова Групи підтримки України в Конгресі Марсі Каптур.
Напередодні в Білому домі оголосили, що чекають українського президента у Вашингтоні 30 серпня. Але в цей час Конгрес США буде на канікулах, які триватимуть з 7 серпня по 20 вересня, що ускладнює планування зустрічей з конгресменами та сенаторами.
Напередодні обрану дату візиту Зеленського розкритикував також сенатор Тед Круз.
"Президент Зеленський не зможе залучити членів Конгресу, які на двопартійній основі протистоять капітуляції Байдена перед Путіним щодо Північного потоку-2. Мабуть, просто співпадіння", - написав сенатор у Twitter.
показати весь коментар
22.07.2021 09:45 Відповісти
 
 