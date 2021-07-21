Зустріч Байдена і Зеленського - важливий крок щодо реалізації червневих угод двох президентів, - ОП
Найближчим часом керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба відвідають Вашингтон для обговорення візиту Володимира Зеленського в США.
"Пропозиція Білого дому щодо проведення візиту Президента України Володимира Зеленського до Вашингтона 30 серпня є важливим кроком з реалізації домовленостей, досягнутих під час червневої телефонної розмови лідерів України та США", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби президента України.
Зазначається, що на порядку денному денному переговорів – насамперед безпекові питання: протидія тривалій агресії Російської Федерації проти України, погіршення ситуації в Чорноморському регіоні та на Донбасі, деокупація Криму, посилення енергетичної безпеки нашої держави та Європи загалом, військова та військово-оборонна взаємодія між Україною та Сполученими Штатами.
Також президенти продовжать дискусію з приводу "Північного потоку-2" як виклику безпеки для України і регіону.
"Очікуємо на конкретні домовленості щодо поглиблення відносин стратегічного партнерства між нашими державами в усіх пріоритетних напрямах взаємодії та узгодження амбітного пакету спільних проектів та ініціатив у сферах безпеки й оборони, торгівлі, інвестицій, енергетики, клімату, сільського господарства, інфраструктури та цифрової трансформації", - підкреслили в пресслужбі ОП.
В ОП додали, що найближчим часом керівник ОП Андрій Єрмак і глава Міністерства закордонних справ (МЗС) відвідають Вашингтон для обговорення візиту Зеленського в США.
Нагадаємо, 21 липня в Білому домі повідомили, що Джо Байден 30 серпня проведе зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським у Вашингтоні. Президент України зазначив, що на переговорах продовжиться обговорення важливих питань стратегічного партнерства України і США - миру на Донбасі, повернення Криму, безпеки України, енергетики як виклику безпеки, економічного розвитку України та підтримки реформ.
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https://mobile.twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт @jozefkneht1 https://mobile.twitter.com/jozefkneht1/status/1417914087321784322 2 ч
Байден прийме Зе в липні, ні не в липні, а в серпні, але до Дня Незалежності, не до Дня Незалежності, але літом.
Коротше кажучи, чекає Байден Зе в передостанній день літа, ну щоб зовсім не змішувати клоуна з лайном.
А так да, він найвеличніший.
Соромно мені, хоча я його не обирав
"Мені не подобається такий час взагалі ... Ми направили лист президенту (Джо Байдену - ред.), закликаючи, щоб цю дату змінили - для того, щоб члени Конгресу були тут у Вашингтоні в один час. Я сподіваюсь, що президент це розгляне. Я знаю, що він дуже зайнятий - це перший рік його адміністрації. Але змінити дату не так складно - і дозволити нам провести належний діалог з українським президентом", - сказала співголова Групи підтримки України в Конгресі Марсі Каптур.
Напередодні в Білому домі оголосили, що чекають українського президента у Вашингтоні 30 серпня. Але в цей час Конгрес США буде на канікулах, які триватимуть з 7 серпня по 20 вересня, що ускладнює планування зустрічей з конгресменами та сенаторами.
Напередодні обрану дату візиту Зеленського розкритикував також сенатор Тед Круз.
"Президент Зеленський не зможе залучити членів Конгресу, які на двопартійній основі протистоять капітуляції Байдена перед Путіним щодо Північного потоку-2. Мабуть, просто співпадіння", - написав сенатор у Twitter.