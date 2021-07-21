Зустріч Байдена і Зеленського - важливий крок щодо реалізації червневих угод двох президентів, - ОП

Найближчим часом керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба відвідають Вашингтон для обговорення візиту Володимира Зеленського в США.

"Пропозиція Білого дому щодо проведення візиту Президента України Володимира Зеленського до Вашингтона 30 серпня є важливим кроком з реалізації домовленостей, досягнутих під час червневої телефонної розмови лідерів України та США", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби президента України.

Зазначається, що на порядку денному денному переговорів – насамперед безпекові питання: протидія тривалій агресії Російської Федерації проти України, погіршення ситуації в Чорноморському регіоні та на Донбасі, деокупація Криму, посилення енергетичної безпеки нашої держави та Європи загалом, військова та військово-оборонна взаємодія між Україною та Сполученими Штатами.

Також президенти продовжать дискусію з приводу "Північного потоку-2" як виклику безпеки для України і регіону.

"Очікуємо на конкретні домовленості щодо поглиблення відносин стратегічного партнерства між нашими державами в усіх пріоритетних напрямах взаємодії та узгодження амбітного пакету спільних проектів та ініціатив у сферах безпеки й оборони, торгівлі, інвестицій, енергетики, клімату, сільського господарства, інфраструктури та цифрової трансформації", - підкреслили в пресслужбі ОП.

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В ОП додали, що найближчим часом керівник ОП Андрій Єрмак і глава Міністерства закордонних справ (МЗС) відвідають Вашингтон для обговорення візиту Зеленського в США.

Нагадаємо, 21 липня в Білому домі повідомили, що Джо Байден 30 серпня проведе зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським у Вашингтоні. Президент України зазначив, що на переговорах продовжиться обговорення важливих питань стратегічного партнерства України і США - миру на Донбасі, повернення Криму, безпеки України, енергетики як виклику безпеки, економічного розвитку України та підтримки реформ.