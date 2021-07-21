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США і ФРН домовилися про "Північний потік-2" і виступають за транзит газу через територію України, - Маас

США і ФРН домовилися про

Глава МЗС ФРН Гайко Маас заявив в середу, що США і Німеччина прийшли до конструктивного рішення щодо проєкту "Північний потік-2".

Про це він написав у Твіттері,повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я радий, що ми знайшли конструктивне рішення щодо "Північного потоку-2". Ми будемо підтримувати Україну в створенні сектору зеленої енергетики і виступати за транзит газу через Україну в наступному десятилітті", - підкреслив Маас.

Раніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд на слуханнях в комітеті сенату США з закордонних справ повідомляла, що влада США і Німеччини в угоді з приводу "Північного потоку-2" висловлює готовність домагатися продовження на 10 років договору про транзит російського газу через Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вітренко: запуск "Північного потоку-2" - це питання не компенсацій, а безпеки України та регіону

Автор: 

Німеччина (7483) США (23410) Північний потік (2473) транзит газу (1014) Гайко Маас (201)


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Топ коментарі
+7
Украине остобрыдевшая "зелёная энергетика", рашке увеличение экспорта газа. Круто.
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21.07.2021 22:59 Відповісти
+7
Так а шо он не так сказал??..ну допустим он даже и кацап и шо???..по факту так и есть...Украине зелёная энергетика нах не всравшаяся с бешенными тарифами и нерентабельная...а Рашке жирок набивать пусть и на тупорылой распродаже природных ресурсов, но всё же...
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21.07.2021 23:18 Відповісти
+6
Никому тут это не выгодно, просто по недоумию чушь пишут. Примерно те же люди, что топили за Байдена, который должен был камня на камня от Раши не оставить.
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21.07.2021 23:47 Відповісти
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Украине остобрыдевшая "зелёная энергетика", рашке увеличение экспорта газа. Круто.
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21.07.2021 22:59 Відповісти
Кацап детектед, тут водки нет, иди на мокша.ру
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21.07.2021 23:03 Відповісти
Так а шо он не так сказал??..ну допустим он даже и кацап и шо???..по факту так и есть...Украине зелёная энергетика нах не всравшаяся с бешенными тарифами и нерентабельная...а Рашке жирок набивать пусть и на тупорылой распродаже природных ресурсов, но всё же...
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21.07.2021 23:18 Відповісти
Кацап детектед, тут водки нет, иди на мокша.ру
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21.07.2021 23:25 Відповісти
очень "рентабельная" получилась енергетика с покупкой у кацапов. Минус Крым, минус пол Донбасса.
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21.07.2021 23:28 Відповісти
А Байден вероятно обещал снизить экспорт СПГ в Европу, чтобы ***** мог этот объём через Украину продавать.
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21.07.2021 23:36 Відповісти
З них ще будуть знімати податок на карбонове паливо!
Ну може долар з тисячі кубів їм залишать для підтримання штанів.
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22.07.2021 00:44 Відповісти
главзебил на отлично выполнил задание главфюрера.
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21.07.2021 23:02 Відповісти
на 1 апреля 2019 года было построено 900 км из 2600. Явно не 92%.
В нейтральных водах.Основное строительство и все суверенные разрешения были получены при зеленском.
Так что не звизди, зебил.
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21.07.2021 23:25 Відповісти
при трампе
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21.07.2021 23:29 Відповісти
Не в Трампе дело - штаты не расея где все зависит от одного мудня. Пока Украина четко стояла против пока и штаты помогали. А когда началась какая разница, получили то шо получили.
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21.07.2021 23:35 Відповісти
Не в Зеленском дело - олигархат не зависит от одного зелёного мудня. Пока олигархат не смотрел на Расисю, штаты помогали. А когда тебе внушили что клоун крайний - получили то шо получили.
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22.07.2021 00:24 Відповісти
Все разрешения были получены еще в 15-16 годах, але. И построено было за 90 процентов. А при Зеленском только ленточку перерезают и то, только после того как выбрали мразотного Байдена, который первым делом полетел встречаться с Путиным.
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21.07.2021 23:33 Відповісти
...ля, тов. писатель - сходи хоть на вики там четкий график что когда построено)
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21.07.2021 23:37 Відповісти
Когда Меркель ездила с Путиным договариваться о строительстве СП2? Когда были получены все необходимые разрешения? Когда была завершена большая часть проекта? Ответ очевиден, это все происходило в каденцию Петра Порошенка.
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21.07.2021 23:43 Відповісти
Ты не петляй - "кто куда ездил".
Ты заявил что поток был на 92% построен при Пете - єто очевидная и наглая ложь. Сегодня именно єту цифру носила в клювах подолякова ботоферма, что меня заинтересовало на предмет - правда ли. И ожидаемо оказалось брехней.
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21.07.2021 23:58 Відповісти
Да он на 100% был построен при Пете. Ибо политические договоренности на уровне государств и все разрешения на его постройку были получены в его каденцию. А было там 87% или 92% - это вторично. Зеленский имел дело по сути с почти завершенным проектом.
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22.07.2021 00:03 Відповісти
ясно, свободен)
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22.07.2021 00:06 Відповісти
"Газпром" уложил 1806 километра газопровода "Северный поток-2" по двум ниткам, сообщили в компании.Aug 16, 2019


А теперь я хотел бы знать откуда эта чушь взялась про 900 км? Инаугурация Зеленского - конец мая.
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22.07.2021 00:21 Відповісти
Дві нитки в сумі 1806 км.
Яка протяжність однієї..???
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22.07.2021 00:46 Відповісти
А теперь понятно. Он взял протяжность двух ниток, каждая из которых 1800 км и зачем-то разделил их на 2. И теперь оказалось будто-бы почти весь поток построили во время Зеленского, хотя на самом деле все наоборот.
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22.07.2021 00:57 Відповісти
"...«https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2 Северный поток - 2» (англ. «Nord Stream 2») - строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км (2468 км по двум ниткам) . Представляет собой расширение газопровода «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA Северный поток ». Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Дании , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F Финляндии и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F Швеции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-2 [2] . Протяжённость российского участка трубопровода составляет 118 км, финского - 374 км, шведского - 510 км, датского - 147 км, германского - 85 км..."
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22.07.2021 06:14 Відповісти
продолжаеш клоунаду?)
СП-2 всего 1300 км - две нитки, общая длина 2600
Вот заявление самого грязьпрома от апреля 2019 - https://russian.rt.com/business/news/617384-severnyi-potok-stroitelstvo «Северный поток - 2» построили на 37%

Там и указана цифра в 915 построеных км.

И вдогонку про разрешения.
член правления нефтегазовой компании OMV Манфред Ляйтнер выразил надежду, что разрешение от Дании на строительство трубопровода https://russian.rt.com/business/news/599941-daniya-severnyi-potok-2 будет выдано до середины 2019 года .
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22.07.2021 11:28 Відповісти
Кому то выгодно проталкивать мысль что это Комик виноват , в том что немцы забили на свои ,,ценности,, и пошли торговать Украиной к плешивому пидофилу .
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21.07.2021 23:46 Відповісти
Никому тут это не выгодно, просто по недоумию чушь пишут. Примерно те же люди, что топили за Байдена, который должен был камня на камня от Раши не оставить.
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21.07.2021 23:47 Відповісти
Или анал табу или нах трубу.
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21.07.2021 23:18 Відповісти
Короче нужно к войне готовится.
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21.07.2021 23:20 Відповісти
...завжди...
На довгі роки!
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22.07.2021 00:47 Відповісти
То есть они ещё нихрена не добились но обещают добиваца в будущем. А если Рашка скажет просто нет? Шо тогда чучелла? разведёте руками и скажите ну не шмагла я не шмагла..кароче это очередной будапештский меморандум..от типа "партнёров" . Ещё и зелёную энергетику упорно вешают на шею..нерентабельную, люто дорогущую..когда АЭС с самой дешовой электрикой простаивают..
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21.07.2021 23:22 Відповісти
Тем более что Меркель с Маасом уходят через 3 месяца. В Германии выборы на носу.
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21.07.2021 23:23 Відповісти
кацап, хватит брехать, энергия АЭС самая дорогая и опасная в мире.
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21.07.2021 23:27 Відповісти
кацап хватит брехать, атомная энергетика во всём мире самая дешовая...потому собссно и терпят её опасность, потому что там практически халява в сравнении с любой другой, тем более в нереально дорогой зелёной..иди домой кацап лечи мозги от боярки, всё пропил
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22.07.2021 00:01 Відповісти
Брехун, атомная энергетику сокращают в развитых странах и наращивают в неразвитых.Хотя кацапам везде халява - им загубленная человеческая жизнь копейка.
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22.07.2021 00:27 Відповісти
паровозная тяга во всём мире самая дешовая...потому собссно и терпят её опасность, потому что там практически халява в сравнении с тепловозами, тем более в нереально дорогой электротяге..иди домой лечи мозги от электротяги , всё пропил
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22.07.2021 00:28 Відповісти
И во СКОЛЬКО ты оценил Чернобыльскую ЗОНУ?
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22.07.2021 14:11 Відповісти
Свинособака опять прибежала лакать из корыта😂🌷×××
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21.07.2021 23:28 Відповісти
Історія нічому не учить ,як колись здали Чехословатчину зараз здають Україну.
На жаль при владі клоун ............
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21.07.2021 23:52 Відповісти
плохому танцору всегда клоуны мешают.
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22.07.2021 00:25 Відповісти
нет его это галограмма , медовар же сказал не возможно
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22.07.2021 00:23 Відповісти
Руководство ФРГ и США хочет кинуть руководство Украины как последних дураков с этими обещаниями и пустыми заявлениями. Нельзя вестись на это.
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22.07.2021 01:11 Відповісти
Потом скажут, что после проверки трубы, передача газа по ней является не целесообразной.
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22.07.2021 01:48 Відповісти
українському народу від того ні холодно, ні жарко.... Гроші за транзит ніколи не доходили до звичайного українця, тому абсолютно пос*ати!
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22.07.2021 03:34 Відповісти
Немецкая (фашисткая) продажная шлюха,- гори в Аду!
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22.07.2021 08:23 Відповісти
До зими цей режим не доживе.
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22.07.2021 12:57 Відповісти
 
 