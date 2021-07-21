США і ФРН домовилися про "Північний потік-2" і виступають за транзит газу через територію України, - Маас
Глава МЗС ФРН Гайко Маас заявив в середу, що США і Німеччина прийшли до конструктивного рішення щодо проєкту "Північний потік-2".
Про це він написав у Твіттері,повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я радий, що ми знайшли конструктивне рішення щодо "Північного потоку-2". Ми будемо підтримувати Україну в створенні сектору зеленої енергетики і виступати за транзит газу через Україну в наступному десятилітті", - підкреслив Маас.
Раніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд на слуханнях в комітеті сенату США з закордонних справ повідомляла, що влада США і Німеччини в угоді з приводу "Північного потоку-2" висловлює готовність домагатися продовження на 10 років договору про транзит російського газу через Україну.
Топ коментарі
+7 Лаптеноги Гоухоум
показати весь коментар21.07.2021 22:59 Відповісти Посилання
+7 Олег Тихонов #116267
показати весь коментар21.07.2021 23:18 Відповісти Посилання
+6 Dow Jones #490227
показати весь коментар21.07.2021 23:47 Відповісти Посилання
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Ну може долар з тисячі кубів їм залишать для підтримання штанів.
В нейтральных водах.Основное строительство и все суверенные разрешения были получены при зеленском.
Так что не звизди, зебил.
Ты заявил что поток был на 92% построен при Пете - єто очевидная и наглая ложь. Сегодня именно єту цифру носила в клювах подолякова ботоферма, что меня заинтересовало на предмет - правда ли. И ожидаемо оказалось брехней.
А теперь я хотел бы знать откуда эта чушь взялась про 900 км? Инаугурация Зеленского - конец мая.
Яка протяжність однієї..???
СП-2 всего 1300 км - две нитки, общая длина 2600
Вот заявление самого грязьпрома от апреля 2019 - https://russian.rt.com/business/news/617384-severnyi-potok-stroitelstvo «Северный поток - 2» построили на 37%
Там и указана цифра в 915 построеных км.
И вдогонку про разрешения.
член правления нефтегазовой компании OMV Манфред Ляйтнер выразил надежду, что разрешение от Дании на строительство трубопровода https://russian.rt.com/business/news/599941-daniya-severnyi-potok-2 будет выдано до середины 2019 года .
На довгі роки!
На жаль при владі клоун ............