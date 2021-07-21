США і ФРН домовилися про "Північний потік-2" і виступають за транзит газу через територію України, - Маас

Глава МЗС ФРН Гайко Маас заявив в середу, що США і Німеччина прийшли до конструктивного рішення щодо проєкту "Північний потік-2".

Про це він написав у Твіттері,повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я радий, що ми знайшли конструктивне рішення щодо "Північного потоку-2". Ми будемо підтримувати Україну в створенні сектору зеленої енергетики і виступати за транзит газу через Україну в наступному десятилітті", - підкреслив Маас.

Раніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд на слуханнях в комітеті сенату США з закордонних справ повідомляла, що влада США і Німеччини в угоді з приводу "Північного потоку-2" висловлює готовність домагатися продовження на 10 років договору про транзит російського газу через Україну.

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