Німеччина призначить спецпосланця для переговорів про продовження транзиту газу через територію України

Влада Німеччини зобов'язалася призначити спецпосланця, який буде курирувати питання про продовження угоди про транзит російського газу через територію України.

Про це йдеться в спільній заяві США і ФРН, опублікованій на сайті німецького зовнішньополітичного відомства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"США і ФРН переконані, що продовження транзиту газу через Україну після 2024 року - в інтересах України і Європи. У зв'язку з цим ФРН зобов'язується використовувати всі можливі важелі тиску, щоб сприяти продовженню терміном до 10 років домовленості про транзит газу через Україну", - йдеться в документі.

У ньому вказується, що Німеччина "зокрема, призначить спецпосланця, щоб допомагати в переговорах у цій темі". Подібна робота, на думку Берліна і Вашингтона, повинна стартувати "якомога швидше, і не пізніше 1 вересня 2021 року".

"США зобов'язуються повною мірою підтримувати подібні зусилля", - йдеться в документі.

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Раніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила на слуханнях у сенаті, що США і Німеччина будуть націлені на продовження угоди про транзит газу через Україну відразу на 10 років.