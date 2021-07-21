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Новини Газова війна
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Німеччина призначить спецпосланця для переговорів про продовження транзиту газу через територію України

Німеччина призначить спецпосланця для переговорів про продовження транзиту газу через територію України

Влада Німеччини зобов'язалася призначити спецпосланця, який буде курирувати питання про продовження угоди про транзит російського газу через територію України.

Про це йдеться в спільній заяві США і ФРН, опублікованій на сайті німецького зовнішньополітичного відомства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"США і ФРН переконані, що продовження транзиту газу через Україну після 2024 року - в інтересах України і Європи. У зв'язку з цим ФРН зобов'язується використовувати всі можливі важелі тиску, щоб сприяти продовженню терміном до 10 років домовленості про транзит газу через Україну", - йдеться в документі.

У ньому вказується, що Німеччина "зокрема, призначить спецпосланця, щоб допомагати в переговорах у цій темі". Подібна робота, на думку Берліна і Вашингтона, повинна стартувати "якомога швидше, і не пізніше 1 вересня 2021 року".

"США зобов'язуються повною мірою підтримувати подібні зусилля", - йдеться в документі.

Також читайте: Київ спрямував ноти в Брюссель і Берлін про проведення консультацій щодо "Північного потоку - 2", - Кулеба

Раніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила на слуханнях у сенаті, що США і Німеччина будуть націлені на продовження угоди про транзит газу через Україну відразу на 10 років.

Автор: 

Німеччина (7483) Північний потік (2473) транзит газу (1014)


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Топ коментарі
+5
,,Пустые хлопоты в казенном доме ,, От их посланников и озабоченностей никому не будет ни холодно , ни жарко .
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21.07.2021 23:30 Відповісти
+4
Очередная филькина грамота без всякой конкретики. Мы за все хорошее (суверенитет Украины, прокачку газа через ее территорию) и против всего плохого (зеленых человечков, прекращение транзита). Если случится плохое, мы вынуждены будем выразить глубокую озабоченность, для этого назначаем спец. представителя.
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22.07.2021 00:09 Відповісти
+2
Не его кинули . От него в данном случае ничего НЕ зависело . Если бы на его месте был кто то другой результат был бы тем же . Чем раньше это дойдет до большинства избирателей тем лучше
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21.07.2021 23:33 Відповісти
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Зелю кинули как лоха!
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21.07.2021 23:26 Відповісти
Не его кинули . От него в данном случае ничего НЕ зависело . Если бы на его месте был кто то другой результат был бы тем же . Чем раньше это дойдет до большинства избирателей тем лучше
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21.07.2021 23:33 Відповісти
я часто читаю, что от него ничего не зависит. Нахер оно вообще надо?
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21.07.2021 23:40 Відповісти
якраз багато чого залежало від нього. Але так як в нього нема часу мислити стратегічно, то маємо що маємо. В свій час я особисто не вірив, шо нам дадуть безвіз, але робота дипкорпусу зробила своє діло. А зе позвільняв адекватних дипломатів, залишились в основному лизоблюди і не компетентні. От і шо маємо. Як не як порошенко в цьому плані був набагато сильнішим гравцем.
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22.07.2021 00:02 Відповісти
Кинули то не Зелю а нас, українців...

Бо всі ці "рішення", то є Феєрверки і художній свист...

Це їх "спільне рішення" щодо "Північного потоку-2" і перспективи його виконання нагадують мені скоріше аналог "Будапештського меморандуму" ніж будь які "гарантії Україні"...

-Особливо вражають в заяві наступні слова (які "беруть за душу", видушують "сльозу радості"і таке інше...), що:

-"Сполучені Штати заявляють про свою підтримку зусиль Німеччини і Франції щодо досягнення миру на сході України в межах нормандського формату. Німеччина активізує свої зусилля в межах нормандського формату, щоб забезпечити виконання Мінських угод

- "США і Німеччина погоджуються, що в інтересах України і Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року. У цьому контексті ФРН зобов'язується вплинути на РФ щодо продовження відповідної угоди, а також призначити для цієї мети спеціального представника."

Або як пише американський журнал Washington Examiner:

-"Російський лідер Володимир Путін переживав, що контури угоди між США і Німеччиною яка насувається для захисту інтересів України після завершення будівництва газопроводу «Північний потік - 2» будуть загрозливими. Але, як з'ясувалося, переживати було і нема про що - політичні важелі лишилися на стороні Путіна. І російський лідер, схоже, це знає"

-У публікації наголошується, що «Путін лише посміється над безглуздою угодою президента США Джо Байдена і канцлера ФРН Ангели Меркель ».

-«Проект, на який колишній президент Дональд Трамп і Конгрес наклали санкції, а президент Джо Байден, навпаки, схвалив, підірве економіку України і поставить в залежність енергетичну безпеку Європи. Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель пообіцяли укласти угоду, щоб пом'якшити ці побоювання », - вважає автор Washington Examiner, вважаючи, що Путін знову всіх переграв.

-У статті також звертається увага на «незмінну повагу уряду Німеччини до Путіна і випрошуючу політику до Москви зі сторони адміністрації Байдена».

-«Іншими словами, обіцянка Байдена бути жорстким щодо Росії виглядає не дуже переконливою», - вказується в публікації.
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22.07.2021 09:42 Відповісти
Отопление, скорее всего, ещё немного пару раз подорожает до 1 сентября.
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21.07.2021 23:27 Відповісти
,,Пустые хлопоты в казенном доме ,, От их посланников и озабоченностей никому не будет ни холодно , ни жарко .
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21.07.2021 23:30 Відповісти
ну какая же хрень пустая для тупней!...немцам хочется газом руцке в европе поторговать, им Украина эта, фиолетово, сами под зонтом нато укрылись , никого не замечают и бабки лишь рубят нехилые, меньше конкурентов, больше прибыли))....Украине бы подумать о новых источниках газовых, своих, ближневосточных и африканских, не мешало бы на перспективу..
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22.07.2021 00:00 Відповісти
Навіть якщо така угода буде підписана - ніщо не завадить пу*лу просто в якийсь момент зупинити транзит від вигаданим приводом.
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22.07.2021 00:04 Відповісти
новий будапештський меморандум будуть робити
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22.07.2021 00:04 Відповісти
Очередная филькина грамота без всякой конкретики. Мы за все хорошее (суверенитет Украины, прокачку газа через ее территорию) и против всего плохого (зеленых человечков, прекращение транзита). Если случится плохое, мы вынуждены будем выразить глубокую озабоченность, для этого назначаем спец. представителя.
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22.07.2021 00:09 Відповісти
Ну в общем так и есть . Все все поняли, НО зачем он тогда нужен если этот посланник станет как Неуловимый Джо ? Может честно сразу его поблагодарить и отправить домой -озабоченностями его коллег с 2014 года можно давно все украинские котельные отапливать вместо газа
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22.07.2021 00:21 Відповісти
Транзита не будет а будет озабоченность и санкции,от которых летом не холодно а зимой не жарко.Просрали всё на дипломатическом уровне.Беззубая политика мальчиков-затейников!
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22.07.2021 00:16 Відповісти
Пішли вони в жопу,отії спецпосланці.
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22.07.2021 00:28 Відповісти
какой спектакль а зелох сопли жуёт
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22.07.2021 00:46 Відповісти
А не послать бы этого посланника куда подальше , вместе с обеспокоенной германией и фрау риббентроп.
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22.07.2021 01:22 Відповісти
В коментариях совсем нет оптимизма. Мне стало грустно от всего этого.
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22.07.2021 01:57 Відповісти
Все це прогнозовано і очікувано....
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22.07.2021 06:00 Відповісти
Попросите транзитфюрера, что бы нигде по маршруту не понаставили газовых камер, данке.
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22.07.2021 06:01 Відповісти
 
 