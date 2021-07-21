Німеччина призначить спецпосланця для переговорів про продовження транзиту газу через територію України
Влада Німеччини зобов'язалася призначити спецпосланця, який буде курирувати питання про продовження угоди про транзит російського газу через територію України.
Про це йдеться в спільній заяві США і ФРН, опублікованій на сайті німецького зовнішньополітичного відомства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"США і ФРН переконані, що продовження транзиту газу через Україну після 2024 року - в інтересах України і Європи. У зв'язку з цим ФРН зобов'язується використовувати всі можливі важелі тиску, щоб сприяти продовженню терміном до 10 років домовленості про транзит газу через Україну", - йдеться в документі.
У ньому вказується, що Німеччина "зокрема, призначить спецпосланця, щоб допомагати в переговорах у цій темі". Подібна робота, на думку Берліна і Вашингтона, повинна стартувати "якомога швидше, і не пізніше 1 вересня 2021 року".
"США зобов'язуються повною мірою підтримувати подібні зусилля", - йдеться в документі.
Раніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила на слуханнях у сенаті, що США і Німеччина будуть націлені на продовження угоди про транзит газу через Україну відразу на 10 років.
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Бо всі ці "рішення", то є Феєрверки і художній свист...
Це їх "спільне рішення" щодо "Північного потоку-2" і перспективи його виконання нагадують мені скоріше аналог "Будапештського меморандуму" ніж будь які "гарантії Україні"...
-Особливо вражають в заяві наступні слова (які "беруть за душу", видушують "сльозу радості"і таке інше...), що:
-"Сполучені Штати заявляють про свою підтримку зусиль Німеччини і Франції щодо досягнення миру на сході України в межах нормандського формату. Німеччина активізує свої зусилля в межах нормандського формату, щоб забезпечити виконання Мінських угод
- "США і Німеччина погоджуються, що в інтересах України і Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року. У цьому контексті ФРН зобов'язується вплинути на РФ щодо продовження відповідної угоди, а також призначити для цієї мети спеціального представника."
Або як пише американський журнал Washington Examiner:
-"Російський лідер Володимир Путін переживав, що контури угоди між США і Німеччиною яка насувається для захисту інтересів України після завершення будівництва газопроводу «Північний потік - 2» будуть загрозливими. Але, як з'ясувалося, переживати було і нема про що - політичні важелі лишилися на стороні Путіна. І російський лідер, схоже, це знає"
-У публікації наголошується, що «Путін лише посміється над безглуздою угодою президента США Джо Байдена і канцлера ФРН Ангели Меркель ».
-«Проект, на який колишній президент Дональд Трамп і Конгрес наклали санкції, а президент Джо Байден, навпаки, схвалив, підірве економіку України і поставить в залежність енергетичну безпеку Європи. Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель пообіцяли укласти угоду, щоб пом'якшити ці побоювання », - вважає автор Washington Examiner, вважаючи, що Путін знову всіх переграв.
-У статті також звертається увага на «незмінну повагу уряду Німеччини до Путіна і випрошуючу політику до Москви зі сторони адміністрації Байдена».
-«Іншими словами, обіцянка Байдена бути жорстким щодо Росії виглядає не дуже переконливою», - вказується в публікації.