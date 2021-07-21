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Новини Оборона
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Німецька фірма Leifeld відмовилася поставити КБ "Луч" високоточне обладнання, - генконструктор Коростельов

Німецька фірма Leifeld відмовилася поставити КБ

Німецька компанія Leifeld розробляє верстати для автомобільної, аерокосмічної та енергетичної промисловості, які дозволяють формовку металу без зняття стружки.

На одеському форумі "Ефективна промисловість для обороноздатності" генеральний конструктор ДП Київське конструкторське бюро "Луч" Олег Коростельов повідомив, що Leifeld відмовилася поставити високоточне обладнання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.

"Коли нам були потрібні тепловізори, нам допомогла Туреччина, коли нам потрібні були сучасні безпілотники, нам знову допомогла Туреччина", - зазначив Коростельов.

Автор статті "З прицілом на НАТО: як вітчизняна оборонка планує співпрацювати із заходом" Валентин Бадрак припускає, що німецька компанія відмовилася під впливом бажання відновити бізнес із Росією.

Ця компанія, згідно з інформацією на її сайті, розробляє станки для формування металу без зняття стружки для автомобільної, аерокосмічної та енергетичної промисловості.

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На сайті також зазначено, що Leifield має представництво в Росії, яке розташовано в Москві.

Автор: 

Німеччина (7483) оборона (4831) відмова (56) росія (66070) обладнання (155) Коростельов Олег (17)


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Топ коментарі
+60
по ходу дело пошло по второму кругу:
потомки коммунистов - опять снюхались с потомками фашистов...
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21.07.2021 23:54 Відповісти
+42
Зато бабушка Анжела с три короба наобещала. Эх был бы у нас президент, а не насрано... Не унижались бы так на международной арене.
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21.07.2021 23:33 Відповісти
+34
ось і перша компенсація Україні за ПП-2!
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21.07.2021 23:35 Відповісти
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Нацисти - вони і є нацисти, хоч російські, хоч німецькі.
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22.07.2021 02:04 Відповісти
а що тут дивуватись? Якщо навіть сама влада в Україні срала на оборонку, то чому нацики закордоном мають потіти за Україну? Скільки квадратних метрів окупованої землі зекоманда відібрала в кацапів за два роки???
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22.07.2021 03:32 Відповісти
Поэтому Путин повелел нам в Нормандском формате иметь Германию и Францию.
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22.07.2021 05:56 Відповісти
Штамповка это частности.Европа вообще не поставляет Украине ничего,что бы могло использоваться в оборонке. Это фактически санкции круче санкций.Кстати,то же делается америкой.Для россии всегда существовал режим благоприятствования.А сейчас чуть для виду прижали.Бабло решает все.
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22.07.2021 05:58 Відповісти
Остались от евроинтеграции рожки да ножки тарифы и гей-парад.
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22.07.2021 05:59 Відповісти
Люто плюсую...
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22.07.2021 22:01 Відповісти
Вже віками німці спочатку цілуються з дикунами , навіть царів до них посилають правити . А потім починають убивати одне одного міліонами .
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22.07.2021 06:30 Відповісти
И что на ней свет клином сошелся??? .....идите по методам тех же окупантов. Как попадает в Крым санкционное оборудование?
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22.07.2021 06:35 Відповісти
Ну и послать их подальше! Италия, Швейцария такие же станки делает. Хочешь кастрюли и тазики катай или автомобильные диски, обтекатели для ракет.
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22.07.2021 06:48 Відповісти
Німці кажуть одне, а роблять протилежне. Справа Гебельса живе і квітне. Українці для німців - витратний матеріал. А яка відповідальність перед матеріалом? Головне, щоб матеріал сам пішов на переробку, на опалення оберменшен
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22.07.2021 07:23 Відповісти
******* німці - це потомки згвалтованих комуняками німок в Другій світовій. Хромосома передалася...
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22.07.2021 07:24 Відповісти
Бехня , лукавство , жадібність та паскудство - ото й усі європейські цінності .
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22.07.2021 07:37 Відповісти
Четко не написали, по какой причине произошел отказ, только предположения третьих лиц. Причина это важно.
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22.07.2021 07:59 Відповісти
Яка ??
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22.07.2021 09:56 Відповісти
Зато в Крым фашисты с радостью поставляют оборудование.
Фашизм не истребим!
Німецька фірма Leifeld відмовилася поставити КБ "Луч" високоточне обладнання, - генконструктор Коростельов - Цензор.НЕТ 8091
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22.07.2021 08:19 Відповісти
Байден всё...Мюнхен 2.0: троица байден-меркель-макрон откровенно перешли на сторону дьявола путина
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22.07.2021 08:20 Відповісти
мрази, но их право
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22.07.2021 08:36 Відповісти
Давайте сделаем сами или с китайцами, турками. Они всегда нас предавали с ерефом. А лучше всего, попросить подсказки у Израиля.
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22.07.2021 08:58 Відповісти
Тре* ловити момент, поки Зе при владі.
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22.07.2021 09:33 Відповісти
Немцы берегут высокоточное оборудование для России. Путину скоро понадобится новое оружие. А как же без станков-то?
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22.07.2021 09:14 Відповісти
Так санкції ж ? Мабуть вони не можуть поставляти такі станки у РФ.
Правда насоси і фільтри у Крим Сіменс якось же доправили.
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22.07.2021 09:35 Відповісти
Надо, чтобы эти станки купило какое-то другое гос предприятие и передало им.
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22.07.2021 09:41 Відповісти
Сейчас Германия, как и СССР в 38-39 годах - сотрудничает с мировым преступником на правах "партнеров"!
Один убивает...Другой обеспечивает ему алиби !
Так вот Германия сейчас обеспечивает алиби и международное "перекрытие" стране-преступнику - кацапия !
Другими словами, Германия соучастник преступлений !
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22.07.2021 09:49 Відповісти
Как по мне нам и не нужно лезть в ЕС, ассоциации достаточно. Лучше подумать над союзом с Польшей, Турцией, США, Британией. Постоянно стоим с протянутой рукой. Хотя у страны потенциал не хуже той же Германии. Нужно только это осознать, и подымать уровень образования у населения. А то 73% тому доказательство.
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22.07.2021 09:56 Відповісти
Странные у нас друзья.
Враги не предают ...
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22.07.2021 10:19 Відповісти
это все наша убогая внешняя политика от зе
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22.07.2021 10:44 Відповісти
Британцы отказались поставлять оборудование для "Кентавров".

Німецька фірма Leifeld відмовилася поставити КБ "Луч" високоточне обладнання, - генконструктор Коростельов - Цензор.НЕТ 2145
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22.07.2021 11:28 Відповісти
писаки на сайте взахлёб гадят на ЕС и Германию....методичка требует...ближе к рашке...5-я колонна в действии..."патрио...тизм" последние пристанище мерзавцев.
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22.07.2021 11:33 Відповісти
То, что США и ЕС не выполнили свои обязательства по сохраненею территориальной целостности Украны в обмен на вывод ядерного оружия бывшего СССР нацеоенных на США и ЕС , так в этом они не виноваты, а виноват Путин, надо еще выполнять минские соглашения и запустить Северный поток, потому, что в Украине коррупция , меньше возмущаться и раскачивать лоддку, а брать лопату , працювати і не скиглити,- все правильно.
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22.07.2021 16:56 Відповісти
Ваня, чия б там корова мукала ...
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22.07.2021 20:35 Відповісти
А может и нет там политики..Не сговорились по цене.
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22.07.2021 11:51 Відповісти
Турция.... Турция... а к нам вы обращались ?
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22.07.2021 13:17 Відповісти
Аякже , зверталися ! А ви нам замість безпілотників - дулю з маком Ішов нещодавно повз ваше посольство , хотів спересердя посла покусати за це не дочекався
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22.07.2021 23:01 Відповісти
Зато Порошенко вписал в Конституцию путь на вступление в ЕС. А нам такое ЕС надо? Может лучше дружить с Великобританией, которая плюнула на этот ЕС, с Канадой, с Японией (у неё такие станки наверняка имеются), с Австралией...

Вот только с Конституцией Украины, как-то неудобно и коряво вышло
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22.07.2021 13:51 Відповісти
ФАШИСТЫ !!!
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22.07.2021 13:53 Відповісти
Фашисты были в Италии. В Германии были НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТЫ, которых кремлевские стыдливо называют нацистами, чтобы "проглотить" тот факт, что гитлеровцы были точно такими же социалистами, как и сталинцы.

Призываю всех на форуме, перестать употреблять термин нацисты и писать полностью - НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТЫ!
Кстати, тогда воинов УПА станет как-то неудобно называть национал-социалистами, потому как они до 1953-го года боролись с оружием в руках против этого самого социализма.
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22.07.2021 14:05 Відповісти
Дьявол в мелочах- сегодня поправлял -била германию не россия, а ссср,воевала не советская армия ,а рабоче крестьянская красная армия-это на сайте воспоминаний немцев о 2мв...так ,к слову...
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22.07.2021 22:08 Відповісти
ОНИ СТАЛИ ФАШИСТАМИ !!! НЕ ПЗДЕТЬ БЫЛА КОМАНДА !!!
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24.07.2021 00:43 Відповісти
Нулёвый, чего это вы на общественном форуме матюгаетесь? Да ещё показываете всему миру свою полную безграмотность и убогость в мышлении.

Социалисты, они и есть социалисты, что Гитлер, что Сталин, что Меркель, что Байден - слова у них одни, а вред всему мировому сообществу.
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24.07.2021 12:48 Відповісти
ХЙ СОСИ !!!
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25.07.2021 04:50 Відповісти
Короче, німчура ненадійні партнери.
Вони сидять на газовій голці кацапстану і цим все сказано.
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22.07.2021 15:14 Відповісти
Є дружні країни до яких можна звернутись,а Німеччина видно дружньою не є допоки меркель за стерном.
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22.07.2021 18:37 Відповісти
Шредер лучше был?
Германия становится крупнейшим транзитером и газ им будет дешевле, чем для других стран ЕС, а это НЕ РАВНЫЕ экономические возможности, это НЕ РЫНОК!

Точно так же нет разницы, кто правит в РФ, Ельцин, путин или Медведев - всё равно кацапы нас ненавидят, потому как желают грабить и желают наши территории.
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22.07.2021 19:58 Відповісти
Станки можно купить через любую дружественную нам страну, Польша,Молдова,Литва и т.д.
Но для этого нужен IQ (показатель интеллекта) не ниже 85% от нормы - полным даунам не
продают.
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22.07.2021 19:59 Відповісти
НІМЧАЦЬКІ ШЛЬОНДРИ
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22.07.2021 20:34 Відповісти
"Мы хотели купить , тока у нас денег небыло"
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22.07.2021 22:04 Відповісти
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