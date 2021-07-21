Німецька фірма Leifeld відмовилася поставити КБ "Луч" високоточне обладнання, - генконструктор Коростельов
Німецька компанія Leifeld розробляє верстати для автомобільної, аерокосмічної та енергетичної промисловості, які дозволяють формовку металу без зняття стружки.
На одеському форумі "Ефективна промисловість для обороноздатності" генеральний конструктор ДП Київське конструкторське бюро "Луч" Олег Коростельов повідомив, що Leifeld відмовилася поставити високоточне обладнання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.
"Коли нам були потрібні тепловізори, нам допомогла Туреччина, коли нам потрібні були сучасні безпілотники, нам знову допомогла Туреччина", - зазначив Коростельов.
Автор статті "З прицілом на НАТО: як вітчизняна оборонка планує співпрацювати із заходом" Валентин Бадрак припускає, що німецька компанія відмовилася під впливом бажання відновити бізнес із Росією.
Ця компанія, згідно з інформацією на її сайті, розробляє станки для формування металу без зняття стружки для автомобільної, аерокосмічної та енергетичної промисловості.
На сайті також зазначено, що Leifield має представництво в Росії, яке розташовано в Москві.
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рожки да ножкитарифы и гей-парад.
Фашизм не истребим!
Правда насоси і фільтри у Крим Сіменс якось же доправили.
Один убивает...Другой обеспечивает ему алиби !
Так вот Германия сейчас обеспечивает алиби и международное "перекрытие" стране-преступнику - кацапия !
Другими словами, Германия соучастник преступлений !
Враги не предают ...
Вот только с Конституцией Украины, как-то неудобно и коряво вышло
Призываю всех на форуме, перестать употреблять термин нацисты и писать полностью - НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТЫ!
Кстати, тогда воинов УПА станет как-то неудобно называть национал-социалистами, потому как они до 1953-го года боролись с оружием в руках против этого самого социализма.
Социалисты, они и есть социалисты, что Гитлер, что Сталин, что Меркель, что Байден - слова у них одни, а вред всему мировому сообществу.
Вони сидять на газовій голці кацапстану і цим все сказано.
Германия становится крупнейшим транзитером и газ им будет дешевле, чем для других стран ЕС, а это НЕ РАВНЫЕ экономические возможности, это НЕ РЫНОК!
Точно так же нет разницы, кто правит в РФ, Ельцин, путин или Медведев - всё равно кацапы нас ненавидят, потому как желают грабить и желают наши территории.
Но для этого нужен IQ (показатель интеллекта) не ниже 85% от нормы - полным даунам не
продают.