Німецька фірма Leifeld відмовилася поставити КБ "Луч" високоточне обладнання, - генконструктор Коростельов

Німецька компанія Leifeld розробляє верстати для автомобільної, аерокосмічної та енергетичної промисловості, які дозволяють формовку металу без зняття стружки.

На одеському форумі "Ефективна промисловість для обороноздатності" генеральний конструктор ДП Київське конструкторське бюро "Луч" Олег Коростельов повідомив, що Leifeld відмовилася поставити високоточне обладнання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.

"Коли нам були потрібні тепловізори, нам допомогла Туреччина, коли нам потрібні були сучасні безпілотники, нам знову допомогла Туреччина", - зазначив Коростельов.

Автор статті "З прицілом на НАТО: як вітчизняна оборонка планує співпрацювати із заходом" Валентин Бадрак припускає, що німецька компанія відмовилася під впливом бажання відновити бізнес із Росією.

Ця компанія, згідно з інформацією на її сайті, розробляє станки для формування металу без зняття стружки для автомобільної, аерокосмічної та енергетичної промисловості.

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На сайті також зазначено, що Leifield має представництво в Росії, яке розташовано в Москві.