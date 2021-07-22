Спільна заява США та ФРН щодо "Північного потоку-2": Німеччина зобов'язалася "влити" в пов'язані з Україною енергетичні проєкти щонайменше $245 млн

Німеччина взяла на себе низку зобов'язань, покликаних захистити Україну і Європу від впливу Росії у зв'язку із запуском газопроводу "Північний потік-2".

Текст спільної заяви США і Німеччини "на підтримку України, європейської енергетичної безпеки та наших кліматичних цілей" оприлюднено на сайті Міністерства закордонних справ ФРН, передає Цензор.НЕТ.

У ньому повторюються багато тез, озвучених раніше американськими і німецькими чиновниками. Зокрема, про підтримку суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України, а також її прихильності європейському шляху.

"Сполучені Штати заявляють про свою підтримку зусиль Німеччини і Франції щодо досягнення миру на сході України в межах нормандського формату. Німеччина активізує свої зусилля в межах нормандського формату, щоб забезпечити виконання Мінських угод", - йдеться в декларації.

Також читайте: Німеччина призначить спецпосланця для переговорів про продовження транзиту газу через територію України

Також США і Німеччина в межах нещодавно створеного діалогу на високому рівні зобов'язалися реагувати на російську агресію і деструктивну діяльність РФ, зокрема на російські спроби використовувати енергію як зброю. Зокрема, можливе запровадження санкцій.

США і Німеччина погоджуються, що в інтересах України і Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року. У цьому контексті ФРН зобов'язується вплинути на РФ щодо продовження відповідної угоди, а також призначити для цієї мети спеціального представника.

Крім того, Німеччина взяла на себе зобов'язання створити і управляти "Зеленим фондом" для України. Обидві держави прагнутимуть заохочувати і підтримувати інвестиції в ініціативу на суму щонайменше 1 мільярд доларів, зокрема від третіх сторін, таких як приватний сектор. Відразу Німеччина вкладе у фонд щонайменше 175 млн доларів. Сполучені Штати планують просувати ініціативу за допомогою технічної та стратегічної допомоги.

Планується, що Фонд просуватиме використання відновлюваних джерел енергії, сприятиме розвитку водню як енергоносія, підвищуватиме енергоефективність, прискорюватиме поетапну відмову від вугілля і підтримуватиме вуглецеву нейтральність.

Читайте також: Україна та Польща спільно протидіятимуть запуску "Північного потоку-2" - глави МЗС

Крім того, Німеччина продовжить просувати двосторонні енергетичні проєкти з Україною, особливо в галузі відновлюваних джерел енергії та енергоефективності, а також підтримки поетапної відмови від вугілля, що також включає призначення спеціального посланця зі спеціально виділеними фондами на суму 70 млн доларів.

Німеччина також готова запустити пакет заходів стійкості для України, який підтримає енергетичну безпеку України. Це включає зусилля щодо забезпечення і підвищення можливостей для реверсу газу в Україну з метою повного захисту України від потенційних майбутніх спроб Росії скоротити поставки газу в країну.

Крім того, Німеччина дозволить Україні брати участь у її проєктах підтримки і співпраці з розвитку і розширення кіберможливостей, підтримає зусилля з реформування українського енергетичного сектору і допоможе розробити варіанти модернізації українських газотранспортних систем.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Київ спрямував ноти в Брюссель і Берлін про проведення консультацій щодо "Північного потоку - 2", - Кулеба