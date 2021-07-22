Спільна заява США та ФРН щодо "Північного потоку-2": Німеччина зобов'язалася "влити" в пов'язані з Україною енергетичні проєкти щонайменше $245 млн
Німеччина взяла на себе низку зобов'язань, покликаних захистити Україну і Європу від впливу Росії у зв'язку із запуском газопроводу "Північний потік-2".
Текст спільної заяви США і Німеччини "на підтримку України, європейської енергетичної безпеки та наших кліматичних цілей" оприлюднено на сайті Міністерства закордонних справ ФРН, передає Цензор.НЕТ.
У ньому повторюються багато тез, озвучених раніше американськими і німецькими чиновниками. Зокрема, про підтримку суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України, а також її прихильності європейському шляху.
"Сполучені Штати заявляють про свою підтримку зусиль Німеччини і Франції щодо досягнення миру на сході України в межах нормандського формату. Німеччина активізує свої зусилля в межах нормандського формату, щоб забезпечити виконання Мінських угод", - йдеться в декларації.
Також США і Німеччина в межах нещодавно створеного діалогу на високому рівні зобов'язалися реагувати на російську агресію і деструктивну діяльність РФ, зокрема на російські спроби використовувати енергію як зброю. Зокрема, можливе запровадження санкцій.
США і Німеччина погоджуються, що в інтересах України і Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року. У цьому контексті ФРН зобов'язується вплинути на РФ щодо продовження відповідної угоди, а також призначити для цієї мети спеціального представника.
Крім того, Німеччина взяла на себе зобов'язання створити і управляти "Зеленим фондом" для України. Обидві держави прагнутимуть заохочувати і підтримувати інвестиції в ініціативу на суму щонайменше 1 мільярд доларів, зокрема від третіх сторін, таких як приватний сектор. Відразу Німеччина вкладе у фонд щонайменше 175 млн доларів. Сполучені Штати планують просувати ініціативу за допомогою технічної та стратегічної допомоги.
Планується, що Фонд просуватиме використання відновлюваних джерел енергії, сприятиме розвитку водню як енергоносія, підвищуватиме енергоефективність, прискорюватиме поетапну відмову від вугілля і підтримуватиме вуглецеву нейтральність.
Крім того, Німеччина продовжить просувати двосторонні енергетичні проєкти з Україною, особливо в галузі відновлюваних джерел енергії та енергоефективності, а також підтримки поетапної відмови від вугілля, що також включає призначення спеціального посланця зі спеціально виділеними фондами на суму 70 млн доларів.
Німеччина також готова запустити пакет заходів стійкості для України, який підтримає енергетичну безпеку України. Це включає зусилля щодо забезпечення і підвищення можливостей для реверсу газу в Україну з метою повного захисту України від потенційних майбутніх спроб Росії скоротити поставки газу в країну.
Крім того, Німеччина дозволить Україні брати участь у її проєктах підтримки і співпраці з розвитку і розширення кіберможливостей, підтримає зусилля з реформування українського енергетичного сектору і допоможе розробити варіанти модернізації українських газотранспортних систем.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вот только СЭС, АЭС и ТЕС должны быть под единым управлением (не путать с собственностью). Большие СЭС владельцы вполне могут передавать в управление министерству, учитывая, что для них нужна лишь охрана и почти не нужен обслуживающий персонал.
Я в теме, потому пишу компетентно. Правда написал крайне сжато, а развернуто на страницу выйдет.
Кстати, даже при Януковиче, когда создали схему завышенных тарифов на ветро и солнечную генерацию, всё было в норме, так как очень дешёвая электроэнергия от АЭС легко перекрывала "зеленую энергетику", ведь даже на сейчас, ВСЯ суммарная мощность солнечных электростанций страны, лишь в летний период, когда солнечная инсоляция в несколько раз выше декабрьской, производит за сутки электроэнергии всего как два блока АЭЯ, хотя это уже хорошо, так как хотя бы летом можно уменьшать количество закупаемого у Газпрома газа для ТЭС.
Так что всё дело лишь в правильном подходе, который ОБЯЗАНО разработать государство, но тут у нас явные проблемы с молодыми и глупыми Слугами и их главарём Зеленским. Дипломы есть, а знаний и ума мизер.
Вот только СЭС, АЭС и ТЕС должны быть под единым управлением (не путать с собственностью). Большие СЭС владельцы вполне могут передавать в управление министерству, учитывая, что для них нужна лишь охрана и почти не нужен обслуживающий персонал.
Я в теме, потому пишу компетентно. Правда написал крайне сжато, а развернуто на страницу выйдет.
По факту вышло, что этих двоих и тех двух президентов, при которых они разваливали добычу газа и нефти, надо в соседние камеры, да пожизненно и с полной конфискацией не только у них, но и у их родственников. И пусть мама Коболева, в США, наслаждается переведенными сыночком деньгами.
============
Вот теперь заживём! Если Зеленский не украдёт эти бабки, а он их обязательно украдёт.
https://mobile.twitter.com/DigitalBorsh Цифровий Борщ https://mobile.twitter.com/DigitalBorsh @DigitalBorsh
Якщо хло почне агресивнічати, то Німеччина повідомить Еврокомісію, щоб та приймала ефективні дії... Які? Санкції та обмеження рос. імпорту енергоносіїв в Європу.
Ще раз. Вони декларують, що готові самі собі закрутити газовий вентиль, якщо щось.
Вірите в таке? Так отож.
А все через те, що ми вигодували розпещених олігархів і чиновників. Всі ті гроші можна вільно відібрати у них. То чому німецький громадянин має платити за дурість українських зебілів ?
зелень за пиво продал трубу
молодцы ребята
Все на зилёную энергетику!
Бюджетные дотации на зилёную инергетику выратсут в десять раз за счёт немецкого бабла!
Затра каждый ставит макет витряка на балконе !
Хорошая компенсация.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4217527374951699&id=100000834337338&__cft__[0]=AZUZkB70CEDCHHgTOeYCfVOOhESnOQjVvnU4BmWtZDy7s7ozAh_MLqVzCg9QqbRlmd3DaOo8rQ-Je0hh8HCoy9j4I9LsYEgME63d-ZSAwXN6IYvZoBDU8sk4dwB7tsZs5zI&__tn__=%2CO%2CP-R 36 мин. ·
Тепер дивіться, до чого призвів квартал при владі.
Міжнародна політика зруйнована:
Німеччина та США нас послали подалі. Недолуга влада, слабкі та невизначені нікому не потрібні.
З Грузією відносини зіпсовані. Саакашвілі мабуть дорожчий за будь які відносини.
З Молдовою посварились. Викрадення Чауса дається взнаки.
Євросоюз в шоці від того що відбувається в Україні. Кого тут підтримувати, якщо корупція буяє всіма кольорами.
Куди там їде Зеленський до Байдена? Щоб що, констатувати що ПП-2 вже запускається, а ми нічого зробити не можемо?
Геополітична ситуація просто катастрофічна. І поки Зеленський просить подачки чи то в Китаї, чи то ще десь, нам треба всім усвідомити: НАША КРАЇНА ЗАЛЕЖИТЬ ВІД НАС САМИХ.
Не зробить США, не зробить ЄС, не зробить ще хтось, якщо влада і держава не хоче. Якщо державу перетворили в цирк шапіто. Невже цього всього досі не зрозуміли громадяни країни?
Про владу Зеленського мовчу. Там більше немає про що говорити.
Долучайтесь до https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZUZkB70CEDCHHgTOeYCfVOOhESnOQjVvnU4BmWtZDy7s7ozAh_MLqVzCg9QqbRlmd3DaOo8rQ-Je0hh8HCoy9j4I9LsYEgME63d-ZSAwXN6IYvZoBDU8sk4dwB7tsZs5zI&__tn__=-]K-R Андрій Смолій
наворуешь
https://mobile.twitter.com/k_yelisieiev
Kostiantyn Yelisieiev
@k_yelisieiev
Дивний збіг у часі публікації спільної заяви США-ФРН щодо енергобезпеки/ПП-2 та оголошення Білим домом дати візиту Зеленського?
Складається враження, що відбувся політичний «договорняк»: Київ офіційно приймає умови заяви (хоча і буде імітувати незгоду), а США підтверджує візит.
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1418108474588807171 1 ч
Вовочка хотел продать Украину за $10 млрд. но "группа товарищей" оценила Украину модели "Зеленский" всего в $245 миллионов
и безхребетный байден ******* путлэра
у изумлённой публики но не свои... его ему уже сняли в масквабаде и видимо давно а сейчас
он снял трусики с неньки.......... зебилы я не слышу грома апплодисментов!!! всенастадион!!!!!!!
праздновать пэрэмогу.......
ПЕРЕКЛАДАЮ НА ЛЮДСЬКУ МОВУ СКАЗАНЕ НІМЦЯМИ :
- Як що Україна буде слухатись Кремль, то в неї проблем не буде
(Реж. Штенмайєр)