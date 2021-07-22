У Кремлі заявили, що Путін і Меркель "задоволені" будівництвом газопроводу "Північний потік-2"

На відміну від уряду Німеччини, в пресслужбі Кремля називають продовження транзиту газу через Україну і "Північний потік-2" окремими темами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента РФ.

"Лідери задоволені будівництвом газопроводу "Північний потік-2", що наближається до завершення. Президент Росії наголосив на послідовній прихильності німецької сторони реалізації цього проєкту, що має виключно комерційний характер і спрямований на зміцнення енергобезпеки Німеччини і Євросоюзу. Ангела Меркель поінформувала про підсумки обговорення ситуації навколо газопроводу під час нещодавніх переговорів із Президентом США Джозефом Байденом у Вашингтоні. Володимир Путін дав відповідні коментарі.

Як окремої теми Президент Росії і Федеральний канцлер ФРН торкнулися можливості продовження угоди між "Газпромом" і "Нафтогазом України" про транспортування газу через українську територію і після 2024 року", - серед іншого, йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 21 липня канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. "Такі проблеми з енергією, як транзит газу через Україну і "Північний потік-2", також обговорювалися в ході розмови", - зазначили в уряді ФРН.