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У Кремлі заявили, що Путін і Меркель "задоволені" будівництвом газопроводу "Північний потік-2"

У Кремлі заявили, що Путін і Меркель

На відміну від уряду Німеччини, в пресслужбі Кремля називають продовження транзиту газу через Україну і "Північний потік-2" окремими темами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента РФ.

"Лідери задоволені будівництвом газопроводу "Північний потік-2", що наближається до завершення. Президент Росії наголосив на послідовній прихильності німецької сторони реалізації цього проєкту, що має виключно комерційний характер і спрямований на зміцнення енергобезпеки Німеччини і Євросоюзу. Ангела Меркель поінформувала про підсумки обговорення ситуації навколо газопроводу під час нещодавніх переговорів із Президентом США Джозефом Байденом у Вашингтоні. Володимир Путін дав відповідні коментарі.

Як окремої теми Президент Росії і Федеральний канцлер ФРН торкнулися можливості продовження угоди між "Газпромом" і "Нафтогазом України" про транспортування газу через українську територію і після 2024 року", - серед іншого, йдеться в повідомленні.

Також читайте: "Північний потік-2": Меркель телефоном обговорила з Путіним транзит газу

Нагадаємо, 21 липня канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. "Такі проблеми з енергією, як транзит газу через Україну і "Північний потік-2", також обговорювалися в ході розмови", - зазначили в уряді ФРН.

Автор: 

Меркель Ангела (1139) путін володимир (24124) Північний потік (2473) транзит газу (1014)


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Топ коментарі
+22
В Кремле заявили, что Путин и Меркель "удовлетворены" строительством газопровода "Северный поток - 2" - Цензор.НЕТ 3246
В Газпроме кроме зарплаты у Вас будет 1 раз в год путевка в Крым..
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22.07.2021 02:14 Відповісти
+13
***** об этом знало, когда в Крым шло, что за бабло все там продадут
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22.07.2021 01:58 Відповісти
+11
Байден жалок...
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22.07.2021 02:03 Відповісти
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Меркельша раніше казала, що це лише бізнес. Не політика. А тепер сама за все відповідає.
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22.07.2021 08:19 Відповісти
потомки нацистов и расеянские фашисты договариваются...
хм... где я это видел?
москва....23 августа 1939 года ...
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22.07.2021 08:26 Відповісти
Мабуть найкращим способом зупинити будівництво північного потоку-2 була б німецька донна міна часів Другої світової, яка б випадково здетонувала біля труби північного потоку-1... Тоді б зелені такий хай підняли!!
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22.07.2021 08:34 Відповісти
таких мін кілька сотен треба би було... рибок шкода
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22.07.2021 21:35 Відповісти
Та я думаю одної достатньо було - почалися б мітинги зелених, хайп, розголос і тд...
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23.07.2021 08:05 Відповісти
Меркель удовлетворёна 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
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22.07.2021 08:52 Відповісти
путькин молоток - дедок еще в силе . похоже, что и дамочка еще ничего - тоже его удовлетворила)))
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22.07.2021 21:33 Відповісти
Меркель держалась, держалась.( или делала вид). а перед " дембелем" сдулась... Неужели тоже должность в " Газпроме" ( этом пенсионном фонде трудоустройства германских канцлеров - Бисмарк в гробу переворачивается)..
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22.07.2021 09:57 Відповісти
Плач Ярославны.... Обиженной и опущенной...
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22.07.2021 13:54 Відповісти
Офис президента тоже удовлетворен - Европа бяка, идем к России.
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22.07.2021 20:03 Відповісти
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