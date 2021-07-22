США активно взаємодіяли з Україною і внесли запропоновані нею ідеї в текст спільної заяви з ФРН, - Держдеп
Вашингтон активно консультувався з Києвом під час підготовки угоди з Берліном щодо трубопроводу "Північний потік-2" і вніс запропоновані українською стороною ідеї в текст опублікованої пізніше спільної заяви США та ФРН.
Як інформує Цензор.НЕТhttps://censor.net/ua із посиланням на ТАСС, про це заявила на спеціальному телефонному брифінгу для журналістів, присвяченому досягненню Вашингтоном і Берліном угоди щодо ситуації навколо газопроводу, представниця Держдепартаменту високого рангу.
Вона відкинула твердження ЗМІ про те, що Білий дім тиснув на Україну і вимагав не виступати з критикою майбутньої угоди США з ФРН щодо "Північного потоку-2".
"Україна - партнер, і ми не залякуємо своїх партнерів", - сказала вона, наголосивши, що Вашингтон активно взаємодіяв із Києвом "на багатьох рівнях".
"Ми ділилися деталями та ідеями, зокрема текстом самої заяви", - повідомила вона.
"Ми, як я вже говорила, активно взаємодіяли з Україною і включили її внесок та її ідеї в цю заяву", - підкреслила ведуча брифінгу, додавши, що Вашингтон розраховує чинити так само і в майбутньому у процесі виконання угоди.
Нагадаємо, 21 липня канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. "Такі проблеми з енергією, як транзит газу через Україну і "Північний потік-2", також обговорювалися під час розмови", - зазначили в уряді ФРН.
"Північний потік-2" - одна зі спірних тем у відносинах Вашингтона і Берліна. Влада Німеччини раніше неодноразово говорила, що вважає за потрібне добудувати газопровід. Цей проєкт у Берліні вважають економічним, але наполягають на тому, щоб роль транзитера зберегла Україна. Вашингтон виступав проти будівництва і намагався заблокувати проєкт. У середу було офіційно оголошено про досягнення домовленостей між США і ФРН щодо "Північного потоку-2".
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На Цензоре никто английского не знает, что ссылки о переговорах с Америкой берут с таких источников?
Чи російський квнщик, грушник дЄрмак і моносброд з помийок - це команда спеціально для боротьби проти Північного Потоку?
Байден і Меркель все правильно зрозуміли: Україні це не треба.🙁
https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_
"Німеччина повідомить Еврокомісію, щоб та приймала ефективні дії" - это все, что взяла на себя германия. Инициировать санкции. Ну она и инициирует. А что какая-нибудь Венгрия или Голландия заветируют, так то немцы не виноваты - они свою часть договора выполнили.
В общем, "обязательства" Британии и США по будапештскому меморандуму. У тех тоже только озабоченность была и созыв Совбеза ООН.
Хреновые идейки какие-то. Сразу чувствуется опытная
рукалюбителей игры на рояле...
идешь продавать-покупать квартиру дом дачу машину и прочие бизнес-проекты....,в Бюджет отдашь минимум 20% от сделки...
Покричите Каравул Грабежь средь бела дня... Зеля Гений что Эрдоган и Путлер с Байденом в одном флаконе...
Оце такі наслідки зовнішньої політики Зеленського. Далі буде гірше.
Наголосувались, зебілятка ???
ПП2 примножить розбіжності в ЄС по лінії нові-старі держави-члени. Спокійно прийняти перспективу російських кораблів і підводних човнів, які будуть боронити "Північний потік-2" від вигаданих загроз, країнам Балтії не вдасться. Як і змиритися з ризиками своїй енергетичній безпеці не вдасться Польщі, куди разом з Україною https://gazeta.ua/articles/politics/*********-vidvidaye-radnik-golovi-derzhdepu-ssa-cil-vizitu/1043305 заїжджає спецрадник Держдепу США Шолле. Для російської ж сторони з її натренованими м'язами гібридних воєн ці розбіжності, як різдвяний подарунок. ПП2 ідеально підходить на роль "яблука розбрату". І в ЄС, і в НАТО.
Запуск ПП2 ознаменує завершення активної фази протистояння російській агресії з боку Заходу. Це можна називати як завгодно - від холодного миру до умиротворення, однак суть не змінюється. Між захистом України і співпрацею з РФ Захід таким чином обере Росію, що матиме наслідки і для файлу боротьби України за відновлення територіальної цілісності. Хто сказав, що реалізація ПП2 допоможе мирному врегулюванню на Донбасі, деокупації Криму, змінам у поведінці Кремля? Саме навпаки. - https://gazeta.ua/blog/55458/pivnichnij-potik2-garantiyi-zahodu-dlya-********-yak-figovij-listok
Краще б воно нікуди неїздило.
Що не зробть, все державна зрада.
https://mobile.twitter.com/GreyWraith Alex Pavloshchuk https://mobile.twitter.com/GreyWraith @GreyWraith
Нагадаю, що тут на нашому боці виявилися ще й Польща і країни Балтії, де влада адекватніша. Але на цьому акцентувати увагу не варто. Цікаво, як американці розрулять ситуацію з ними?
Що стосується нас, то, схоже, там прийшли до консенсусу, що Бубочка має піти.