США активно взаємодіяли з Україною і внесли запропоновані нею ідеї в текст спільної заяви з ФРН, - Держдеп

Вашингтон активно консультувався з Києвом під час підготовки угоди з Берліном щодо трубопроводу "Північний потік-2" і вніс запропоновані українською стороною ідеї в текст опублікованої пізніше спільної заяви США та ФРН.

Як інформує Цензор.НЕТhttps://censor.net/ua із посиланням на ТАСС, про це заявила на спеціальному телефонному брифінгу для журналістів, присвяченому досягненню Вашингтоном і Берліном угоди щодо ситуації навколо газопроводу, представниця Держдепартаменту високого рангу.

Вона відкинула твердження ЗМІ про те, що Білий дім тиснув на Україну і вимагав не виступати з критикою майбутньої угоди США з ФРН щодо "Північного потоку-2".

"Україна - партнер, і ми не залякуємо своїх партнерів", - сказала вона, наголосивши, що Вашингтон активно взаємодіяв із Києвом "на багатьох рівнях".

"Ми ділилися деталями та ідеями, зокрема текстом самої заяви", - повідомила вона.

"Ми, як я вже говорила, активно взаємодіяли з Україною і включили її внесок та її ідеї в цю заяву", - підкреслила ведуча брифінгу, додавши, що Вашингтон розраховує чинити так само і в майбутньому у процесі виконання угоди.

Нагадаємо, 21 липня канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. "Такі проблеми з енергією, як транзит газу через Україну і "Північний потік-2", також обговорювалися під час розмови", - зазначили в уряді ФРН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США і ФРН домовилися про "Північний потік-2" і виступають за транзит газу через територію України, - Маас

"Північний потік-2" - одна зі спірних тем у відносинах Вашингтона і Берліна. Влада Німеччини раніше неодноразово говорила, що вважає за потрібне добудувати газопровід. Цей проєкт у Берліні вважають економічним, але наполягають на тому, щоб роль транзитера зберегла Україна. Вашингтон виступав проти будівництва і намагався заблокувати проєкт. У середу було офіційно оголошено про досягнення домовленостей між США і ФРН щодо "Північного потоку-2".