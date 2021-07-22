П'яна суддя Колегаєва на своєму Audi вилетіла з дороги і мало не збила людей на тротуарі у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві п'яна суддя Деснянського районного суду потрапила в ДТП на вулиці Прирічній, 27.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє спільнота "ЗупиниЛося" у Facebook.

Повідомляється, за кермом автомобіля Audi була суддя Деснянського районного суду міста Києва Колегаєва Світлана Вікторівна, 1978 року народження. Також повідомляється, що вона була з ознаками алкогольного сп'яніння.

Відео: ДТП.Kiev.ua

"Вилетіла на тротуар, мало не збила людей і мало не приземлилася у воду. Від приводнення її врятував стовп, об який вона успішно розхерачила свою Ауді", - йдеться в повідомленні

Також зазначається, що справу вже намагаються "зам'яти".

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На місці зібралася велика кількість місцевих жителів: виникали сутички, на місці було чотири патрулі поліції.

Як пише "Київ.Оперативний" у Telegram, пізніше суддя Колегаєва поїхала з патрульними на П. Запорожця здавати аналізи.















Фото: "ЗупиниЛося" у Facebook.