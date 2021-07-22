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Новини ДТП
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П'яна суддя Колегаєва на своєму Audi вилетіла з дороги і мало не збила людей на тротуарі у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві п'яна суддя Деснянського районного суду потрапила в ДТП на вулиці Прирічній, 27.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє спільнота "ЗупиниЛося" у Facebook.

Повідомляється, за кермом автомобіля Audi була суддя Деснянського районного суду міста Києва Колегаєва Світлана Вікторівна, 1978 року народження. Також повідомляється, що вона була з ознаками алкогольного сп'яніння.

Відео: ДТП.Kiev.ua

"Вилетіла на тротуар, мало не збила людей і мало не приземлилася у воду. Від приводнення її врятував стовп, об який вона успішно розхерачила свою Ауді", - йдеться в повідомленні

Також зазначається, що справу вже намагаються "зам'яти".

Також дивіться: П'яний водій на смерть збив молоду мотоциклістку в Яремчому. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На місці зібралася велика кількість місцевих жителів: виникали сутички, на місці було чотири патрулі поліції.

Як пише "Київ.Оперативний" у Telegram, пізніше суддя Колегаєва поїхала з патрульними на П. Запорожця здавати аналізи.

Пяна суддя Колегаєва на своєму Audi вилетіла з дороги і мало не збила людей на тротуарі у Києві 01
Пяна суддя Колегаєва на своєму Audi вилетіла з дороги і мало не збила людей на тротуарі у Києві 02
Пяна суддя Колегаєва на своєму Audi вилетіла з дороги і мало не збила людей на тротуарі у Києві 03
Пяна суддя Колегаєва на своєму Audi вилетіла з дороги і мало не збила людей на тротуарі у Києві 04
Пяна суддя Колегаєва на своєму Audi вилетіла з дороги і мало не збила людей на тротуарі у Києві 05
Пяна суддя Колегаєва на своєму Audi вилетіла з дороги і мало не збила людей на тротуарі у Києві 06
Пяна суддя Колегаєва на своєму Audi вилетіла з дороги і мало не збила людей на тротуарі у Києві 07
Фото: "ЗупиниЛося" у Facebook.

Пяна суддя Колегаєва на своєму Audi вилетіла з дороги і мало не збила людей на тротуарі у Києві 08

Автор: 

ДТП (4482) Київ (19663) пияцтво (580) суддя (1589)


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Топ коментарі
+63
Теперь ей надо на ремонт денюжку найти.. Что она успешно и сделает на ближайшем судовом заседании=))
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22.07.2021 07:34 Відповісти
+51
Боюсь щоб не закінчилась ця історія судом над патрульними що оформляли ДТП. В Українському суді це запросто може трапитись!!
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22.07.2021 07:41 Відповісти
+49
Зеленский призвал давать пожизненный срок за вождение в нетрезвом виде 13.07.2020

Проблема в том, что в основном бухие ганяют либо мусора, либо судьи, либо обдолбанные зе-депутаты. Пересичные, *****, пока не попались, чтобы им пожизненное влепить.
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22.07.2021 07:37 Відповісти
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Ауди, купленное за нажитые непосильным трудом деньги...
А водку ей в стакан вместо воды враги подлили, она и не заметила...
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22.07.2021 09:35 Відповісти
Спешила вершить правосудие а быдло народ выбежал с тротуаром вместе на прозжую часть и чинил препятствия правосудию.
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22.07.2021 09:35 Відповісти
1) пожизненное лишение прав.2) Конфискация автотранспорта ( правда уже убитого) 3) максимально возможный штраф 4) условный срок( что по сути лишит ее судейства) Но по факту не будет ничего ( кроме чисто символического, для нее, штрафа)
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22.07.2021 09:39 Відповісти
оштрафуют пешеходов, это Украина ...
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22.07.2021 09:46 Відповісти
Почемуна "Ауди" не ставят датчик быдла ?
Тогда при ударе подушка не надувается, а бьёт быдло-воителя в морду.
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22.07.2021 09:49 Відповісти
чому, при потязі керма до себе, цей літак не злетів?
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22.07.2021 10:47 Відповісти
**** алкашная еще и в суд подаст за ложное обвинение и выиграет мразь с компенсацией морального ущерба! Вешать, только вешать сразу и на месте!
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22.07.2021 09:53 Відповісти
Завтра от имени государства оно огласит приговор представителю плебса за вождение в нетрезвом состоянии! Просто ПРОТИВНО!!! Вступая в должность оно давало какую-то клятву!! С уважением отношусь к мудрому старику ЛИНЧУ!!! Герард Давид-----СУД КАМБИСА----супервещь!!!!
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22.07.2021 09:56 Відповісти
Таких надо лишать навсегда возможности работать судьей. Пусть работают в частной юридической консультации.
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22.07.2021 09:57 Відповісти
Завтра она себе присудит смертную казнь😀
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22.07.2021 10:00 Відповісти
Мне одному кажется, что большинство ****** с руськими фамилиями?
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22.07.2021 10:01 Відповісти
ВОТ ПОЧЕМУ МЫ НЕ В НАТО.
Если бы такие судьи вылетали с работы без пенсии и с конфискацией - мы были бы в НАТО.
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22.07.2021 10:02 Відповісти
так би і було
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22.07.2021 12:53 Відповісти
Пора применять высшую меру наказания для тех, кто взялся защищать Законы и сам их нарушает!
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22.07.2021 10:08 Відповісти
Будет теперь эта судейка выносить нужные приговоры по нужным делам для нужных людей. Бесплатно.
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22.07.2021 10:08 Відповісти
Карл Маркс знал о чём говорил, когда писал о классовом обществе и классах.
В Украине нет капитализма - есть диктатура шидосовков, которые и не выпускали власти.
Закрытый непрозрачный управляющий (гнобящий) класс.
У них в руках вся экономика, силовые структуры, таможня, налоговая и т.д.
Они работают на себя и своих - хочешь жить так же (в полной вседозволенности
и безнаказанности) - женись на еврейке или выходи за еврея, и жизнь удалась.
"Чтобы у нас всё было, и нам за это ничего не было".
Вот их традиционный застольный тост - но это позиция раковой клетки.
Это махровое жлобство в глазах цивилизованного мира.
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22.07.2021 10:13 Відповісти
чи можна назвати безпредел правонарушительних органів диктатурою ?
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22.07.2021 10:44 Відповісти
Конечно. Беспредел и есть диктатура. Подчиняйся или уезжай.
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22.07.2021 11:16 Відповісти
А давайте ще піднімемо зарплату і пенсії суддям. Тоді вони вже ну точно перестануть порушувати ПДР
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22.07.2021 10:14 Відповісти
А давайте позбавляти їх права працювати в держструктурах з усіма пільгами та пенсіями.
Нехай ідуть на біржу праці.
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22.07.2021 10:22 Відповісти
ПОЖИТТЄВО !!!!!!!
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22.07.2021 10:25 Відповісти
Кожного разу я переконуюся, що уся ця мусорсько-судівська шобла зроблена щоб захищати владу від людей. Вони не захищають людей від правопорушників. Ні. Основна мета - це захист влади. Навіть коли вони засуджують якихось маленьких правопорушників це спрямовано лише на те, щоб люді не дуже обурились проти влади і не знесли її, щоб заспокоїти їх видимістю дії.
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22.07.2021 10:23 Відповісти
Сел за руль авто в нетрезвом виде - Смертная Казнь! Пьяный за рулём, это потенциальный убийца! Эй, там на верху, слышите?
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22.07.2021 10:30 Відповісти
Ща, очередной зеленский или юрченко парочку дорог вдуют, а васильковский или брагар накатят по стопарю и сразу побегут принимать такой закон!
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22.07.2021 20:36 Відповісти
Одна из причин, почему нас никогда не примут в Евросоюз. В африканских племенах больше порядка, чем в нашей стране.
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22.07.2021 10:30 Відповісти
Морда как в алкоголички
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22.07.2021 10:35 Відповісти
Как?
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22.07.2021 14:27 Відповісти
Так она же и есть, самая настоящая алкоголичка, кто-то ещё в этом сомневается???
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04.10.2021 23:09 Відповісти
Очередной наезд на правосудие с целью дискредитации...Мужественная женщина спасала животное (через дорогу прыгало кенгуру )и не жалея дорогостоящее авто, пошла на вынужденный шаг -использовала столб в качестве тормоза. Злые языки обвиняют её в употреблении внутрь антиковидного дезинфектора ....враки он просто разбился при ударе. ( А коньяк она даже не видела.) Высший совет юстиции защитит её доброе имя,а охальники будут посрамлены.
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22.07.2021 10:35 Відповісти
Если ты видишь кенгуру на киевской дороге , значит . как минимум , лизнул марочку - примета.
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22.07.2021 11:05 Відповісти
у тебе з гумором щось не склалося
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22.07.2021 12:56 Відповісти
"......Очередной наезд на правосудие с целью дискредитации...Мужественная женщина спасала животное (через дорогу прыгало кенгуру )и не жалея дорогостоящее авто, пошла на вынужденный шаг -использовала столб в качестве тормоза. Злые языки обвиняют её в употреблении внутрь антиковидного дезинфектора ....враки он просто разбился при ударе. ( А коньяк она даже не видела.) Высший совет юстиции защитит её доброе имя,а охальники будут посрамлены."
Да будет так !
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22.07.2021 11:17 Відповісти
Ахахах))) Хорош)
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22.07.2021 20:31 Відповісти
Пока в Украине будут такие с позволения сказать "судьи",европейские перспективы её (Украины)-крайне малы.жаль
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22.07.2021 10:50 Відповісти
ну чого до неї пристали? вона ж НІКОГО ПОКИ не вбила... ну подумаєш - на хабарила на машину, випила і трошки прикололась, а Ви тепер ржіть і жеріть... яка ж це мілюзга, коли в нас препіздент - дебіл-ватник, депутати - наркомани та і вся ВЛАДА - "ШОУ-Бізнес".
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22.07.2021 11:02 Відповісти
довбаний стовп!
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22.07.2021 11:05 Відповісти
Да, если бы не столб, то могла и утонуть.
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22.07.2021 13:58 Відповісти
Вот это типичный представитель украинской судебной власти - быдло колхозное. О какой «европе» можно вообще говорить, еслитэто животное «вершит свое право судие»?
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22.07.2021 11:06 Відповісти
ну и где НАБУ, где декларирование, откуда у судьи АУДИ, может она собирала 20 лет отказывая себе в еде?
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22.07.2021 11:06 Відповісти
Судя по лицу-в еде может и отказывала,но не в спиртном.
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22.07.2021 14:31 Відповісти
скоро линчевать их будут. и мантии с корочками не спасут
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22.07.2021 11:09 Відповісти
Командир патрульных негласно отчитался это у нее диск лопнул а насчет пьянки она трезвеница патрульные под вопросом соответствия занимаемой должности или у кого то есть другое мнение...
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22.07.2021 11:23 Відповісти
Грустно это может закончиться для патруля.Сейчас она в шоковом (и,вероятно,алкогольном) состоянии,а потом справедливая украинская Фемида,скованная омертой,нарисует им превышение полномочий.Но судья в браслетах----это отдельное эстетическое удовольствие.Неплохо было бы,чтобы "Цензор" развил эту тему и мы узнали бы,как развивается дальше.
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22.07.2021 11:26 Відповісти
Удостоверение подписано гройсманом. Кто же ее назначил??
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22.07.2021 16:05 Відповісти
Нет ничего плохого в смертной казни - таких как эта "судья" отрезвляет только "вышка".
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22.07.2021 11:38 Відповісти
Нет, там генетика .... шариковых.... Класика .... Я даже не знаю куда ещё может отклониться маятник Фуко.... Даже Африка уже в обратный ход пошла....по фуко...
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22.07.2021 18:41 Відповісти
эта патамушта зарплаты меленькие, вот и бухают с горя....
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22.07.2021 11:40 Відповісти
из -за маленькой зарплаты самогон она пила
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22.07.2021 19:16 Відповісти
Тетка должна уже не в суде работать - а на окружной ртом на хлеб зарабатывать. Забыла , тварь, как в жигулях по молодости сосала ?
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22.07.2021 11:42 Відповісти
вы ещё порнохабы пробейте не исключено что и там засветилась.... с таким фейсом знаете ли.....
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22.07.2021 11:53 Відповісти
слёзы на глазах судьи - какая редкость!
ещё не всё потеряно...
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22.07.2021 12:28 Відповісти
Думаете это раскаяние? Должность жалко. Можно потерять местечко.
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22.07.2021 13:19 Відповісти
Це як сльози рига мірошниченка після розстрілів на Майдані.
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22.07.2021 13:32 Відповісти
МРАЗОТА
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22.07.2021 12:56 Відповісти
Отмажется? Конечно отмажется! Народ и не сомневается! Рвать сук нужно на месте...
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22.07.2021 13:17 Відповісти
Засудять тепер тих, хто стовб встановив.
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22.07.2021 13:30 Відповісти
За логікою речей - має піти на підвищення.
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22.07.2021 13:31 Відповісти
В итоге будут виноваты пешеходы. Шляются всякие по тротуарам, дома надо сидеть и смотреть Квартал.
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22.07.2021 13:35 Відповісти
НЕОБХОДИМО ЕЁ ИЗНАСИЛОВАТЬ ГРУППОЙ И ОТПРАВИТЬ В ДЕКРЕТ !)
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22.07.2021 13:47 Відповісти
Сначала удавить, а потом изнасиловать ....Если найдутся желающие....
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22.07.2021 15:11 Відповісти
теперь она всех по судам затягает, не рады будут шо связались
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22.07.2021 19:13 Відповісти
Зачем столбы ставить , где попало? Пьяной судье проехать негде. Пешеходов - наказать. Не обязательно таскаться без дела по городу - пострадать могут невинные пьяные водители , переехавшие их на скорости 200 км / час...
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22.07.2021 15:08 Відповісти
судячи за за рішеннями наших судів виглядае що абсллютна більшість обдовбані а ій впаяяють 1000 грн штрафу
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22.07.2021 15:51 Відповісти
Ах, какая досада, что не влетела в воду, ну хотя бы смогла там охладится, ну типа, как в вытрезвителе.
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22.07.2021 16:00 Відповісти
В норм стране эту судью уволили-бы без выходного пособия и госпенсии и других привелегий. Причем согласно законодательству Украины-это вполне можно сделать. Но кто это будет делать?)) Да и Тупицкого можно вполне по-закону уволить из-за того что он скрыл и не задекларировал свою Крымскую собственность.
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22.07.2021 16:04 Відповісти
тупицкого еще януковощ обещал подвесить за яйца за не то судебное решение по одному журналисту. Но тупочка быстро подсуетился, изменив решение и яйца остались нетронутыми.
Тогда тупочка "трудился" в донецком райсуде. Так тупочка начал беречь яйца под надзором Чивокуни.
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22.07.2021 16:20 Відповісти
Вот к чему приводит маленькая судейская зарплата!
По лицу этой женщины видно, что напилась она з горя... потому что её зарплаты не хватает на то, что бы вызвать такси и доехать в темное время суток домой надежно и без приключений!
И вынуждена она влачить свое жалкое существование перемещаясь на импортной развалюхе которая даже примитивное столкновение с столбом не выдерживает!
Обращаюсь к президенту Украины: каждому судье - пожизненный бронированный Хаммер, и отдельную дорогу от Суда и до дворцов проживания!
Не хер всяким прудам, рекам и озерам перебегать дорогу самым справедливым и гуманным служителям Фемиды в мире!!!
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22.07.2021 16:13 Відповісти
На комиссию и на пенсию.
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22.07.2021 17:37 Відповісти
пьяную шалаву в отставку, ман-да вошка гребанная
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22.07.2021 18:05 Відповісти
жрать самогон в такую жару?, это подвиг
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22.07.2021 19:11 Відповісти
А прикол в тому, що їй скоріше всього нічого не буде. Ну або отримає щось по мінімуму, чисто для галочки
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22.07.2021 20:29 Відповісти
А шо там с теми слугами-нардепами шо приняли под наркотой? - сдается шо єта "судья" их и судила
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22.07.2021 21:43 Відповісти
http://zabor.zp.ua/new/v-merii-zaporozhya-prokommentirovali-video-s-pyanoy-direktrisoy-na-kotorom-ona-ugrozhala-politseyskim-i-vela-sebya-neadekvatno похожий случай в Запорожье.
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22.07.2021 22:18 Відповісти
А судьи кто??
мразь
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22.07.2021 22:58 Відповісти
Хз, це вже потрібно самосуди робити над цими "елітами", бо вона обдовбуються і вважають що їм все з рук зійде, наражаючи на небезпеку громадян
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22.07.2021 23:55 Відповісти
Да всё пучком. Завтра напялит свою мешковину,нацепит медальку и- "Именем Украины приговариваю...саму себя к премии". У нас иначе не получится.
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23.07.2021 05:20 Відповісти
"А судьи кто?", как говрится... Даже судя по ее лицу, видно, что она - плоть от плоти, кровь от крови народа. Того самого, чьим именем так любят оправдывать все, что угодно. И, как только этот народ получаетя возможность безнаказанно нарушать закон - он сразу же ей пользуется, находя самому себе оправдание. Судья, пользуясь тем, что у нее есть обеспечивающая неприкосновенность ксива, села бухой за руль, менее удачливая тетка с видео, пользуясь тем, что ситуация позволяет - матерится, как последнее быдло (это, между прочим, тоже нарушение закона).
Тут кто-то пишет про Европу? А вы жили в Европе? Потому что, если б вы там жили хотя бы пол-года, то точно знали б: в Европе закон один для всех и там гарантированно понесла бы ответственность не только курица, севшая бухой за руль, но и курица, которая матерится в общественном месте. ТАК это работает в Европе.
А, судя по комментам, мечта большинства, как и у этой судьи: чтоб закон можно было нарушать лишь им. А остальных - "почему не стреляют?"
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23.07.2021 07:36 Відповісти
Покажіть мені тверезого суддю.
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23.07.2021 09:22 Відповісти
Налицо экзистенциальный кризис.
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27.07.2021 16:30 Відповісти
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