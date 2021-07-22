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Новини Агресія Росії проти України
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Українського воїна поранено внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. За добу - 3 обстріли, ворог бив зі 120- та 82-мм мінометів

Українського воїна поранено внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. За добу - 3 обстріли, ворог бив зі 120- та 82-мм мінометів

Минулої доби, 21 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на пресцентр ОС.

Зокрема, у напрямку Авдіївки ворог вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Поблизу селища Піски противник застосовував міномети 82-мм калібру та протитанкові ракетні комплекси.

Біля Мар’янки російські окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 120-мм калібру.

"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовий дістав осколкові поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан пораненого - задовільний", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 22 липня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Бойових втрат за поточну добу серед підрозділів Об’єднаних сил немає.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали у відомстві.

Автор: 

обстріл (29195) поранення (2816) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Найшвидшого одужання пораненому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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22.07.2021 07:43 Відповісти
Українського воїна поранено внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. За добу - 3 обстріли, ворог бив зі 120- та 82-мм мінометів - Цензор.НЕТ 883
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22.07.2021 08:12 Відповісти
Українського воїна поранено внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. За добу - 3 обстріли, ворог бив зі 120- та 82-мм мінометів - Цензор.НЕТ 5128
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22.07.2021 08:16 Відповісти
У всех обезьян в ОРДЛО,
воюющих с Украиной паспорта РФ.
Но по путину Орда с Украиной не воюет.
Лживая трусливая мразь.
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22.07.2021 08:24 Відповісти
За версією Бубочки "дехто", кожного дня, ВІДСТРІЛЮЄ українців. І це "дещо" називає "режимом зеленської тиші".
Швидкого одужання нашим захисникам.
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22.07.2021 10:29 Відповісти
Одужання пораненому Захиснику
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22.07.2021 12:07 Відповісти
 
 