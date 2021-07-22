Українського воїна поранено внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. За добу - 3 обстріли, ворог бив зі 120- та 82-мм мінометів
Минулої доби, 21 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на пресцентр ОС.
Зокрема, у напрямку Авдіївки ворог вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.
Поблизу селища Піски противник застосовував міномети 82-мм калібру та протитанкові ракетні комплекси.
Біля Мар’янки російські окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 120-мм калібру.
"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовий дістав осколкові поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан пораненого - задовільний", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 22 липня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Бойових втрат за поточну добу серед підрозділів Об’єднаних сил немає.
"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали у відомстві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Горіть у пеклі москалі !!!
воюющих с Украиной паспорта РФ.
Но по путину Орда с Украиной не воюет.
Лживая трусливая мразь.
Швидкого одужання нашим захисникам.