Українського воїна поранено внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. За добу - 3 обстріли, ворог бив зі 120- та 82-мм мінометів

Минулої доби, 21 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на пресцентр ОС.

Зокрема, у напрямку Авдіївки ворог вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Поблизу селища Піски противник застосовував міномети 82-мм калібру та протитанкові ракетні комплекси.

Біля Мар’янки російські окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 120-мм калібру.

"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовий дістав осколкові поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан пораненого - задовільний", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 22 липня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Бойових втрат за поточну добу серед підрозділів Об’єднаних сил немає.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали у відомстві.