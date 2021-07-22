Україна й Італія підписали нову редакцію угоди про взаємне визнання та обмін посвідчень водія.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, відповідну угоду підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр стійкої інфраструктури та мобільності Італії Енріко Джованіні.

Документом передбачається, що громадяни України та Італії, які обрали своїм місцем проживання територію однієї з цих держав, можуть без складання іспитів обміняти свої посвідчення водія.

Зокрема, це дозволить громадянам уникати додаткових фінансових витрат на проведення таких іспитів.

"Процедура обміну займає певний час, адже для з'ясування дійсності документів проводитися спеціальна перевірка. При видачі нового італійського водійського посвідчення, українське буде вилучатися. Відповідно, італійці будуть здавати національний документ при отриманні українського", - повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Гончаров.

Дія угоди поширюється на громадян України, які легально проживають в Італії, є резидентами країни менше чотирьох років, мають дійсні українські посвідчення водія.

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Угода укладена строком на 5 років. Вона набуде чинності через 60 днів з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення від сторін про виконання ними внутрішньодержавних процедур.

Зазначається, що угода є редакцією попередньої, яка була укладена в 2015 році.