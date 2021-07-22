Лідери РФ і Китаю ставлять на автократію. Сі Цзіньпін навіть переконував мене, що демократія не може працювати в XXI столітті, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що президент Росії Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін покладаються на автократію. За його словами, лідер Китаю переконував його, що демократія "не може працювати".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Известия.

"Я розмовляв із Сі Цзіньпіном з Китаю. Я знаю його добре. Він міцний хлопець, він по-справжньому вірить: XXI століття буде визначатися олігархами. Не жарт. Демократія не може працювати в XXI столітті - він переконував мене", - розповів Байден.

Сі Цзіньпін переконаний, вважає американський лідер, що не можна об'єднати націю за демократії так швидко, як за автократії.

Байден зазначив, що провів час у розмовах і з Володимиром Путіним, якого добре знає.

"Ці хлопці ставлять на автократію, не жартую. Демократія має встати і показати, що у нас виходить", - сказав Байден.

За словами президента США, після штурму Капітолію "весь світ турбується" про США.

"Коли я був на G7 - найсильніші демократії, - я говорив: "Америка повернулася". Вони питали: "Чи так це насправді, чи можемо ми вірити тобі, Джо?" - заявив він.

У червні Джо Байден зустрічався з Володимиром Путіним у Женеві. Сторони домовилися співпрацювати з питань, які становлять взаємні інтереси.

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Президент України Володимир Зеленський впевнений, що на зустрічі Байдена з Путіним у Женеві не було жодних обіцянок щодо української сторони.

Зазначимо, за підсумками саміту в Женеві російський президент Володимир Путін заявив, що сторони обговорили Україну, і Джо Байден підтримав виконання мінських угод.

Крім того, Путін і Байден домовилися повернути послів в Москву і Вашингтон.