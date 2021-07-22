Лідери РФ і Китаю ставлять на автократію. Сі Цзіньпін навіть переконував мене, що демократія не може працювати в XXI столітті, - Байден
Президент США Джо Байден заявив, що президент Росії Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін покладаються на автократію. За його словами, лідер Китаю переконував його, що демократія "не може працювати".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Известия.
"Я розмовляв із Сі Цзіньпіном з Китаю. Я знаю його добре. Він міцний хлопець, він по-справжньому вірить: XXI століття буде визначатися олігархами. Не жарт. Демократія не може працювати в XXI столітті - він переконував мене", - розповів Байден.
Сі Цзіньпін переконаний, вважає американський лідер, що не можна об'єднати націю за демократії так швидко, як за автократії.
Байден зазначив, що провів час у розмовах і з Володимиром Путіним, якого добре знає.
"Ці хлопці ставлять на автократію, не жартую. Демократія має встати і показати, що у нас виходить", - сказав Байден.
За словами президента США, після штурму Капітолію "весь світ турбується" про США.
"Коли я був на G7 - найсильніші демократії, - я говорив: "Америка повернулася". Вони питали: "Чи так це насправді, чи можемо ми вірити тобі, Джо?" - заявив він.
У червні Джо Байден зустрічався з Володимиром Путіним у Женеві. Сторони домовилися співпрацювати з питань, які становлять взаємні інтереси.
Президент України Володимир Зеленський впевнений, що на зустрічі Байдена з Путіним у Женеві не було жодних обіцянок щодо української сторони.
Зазначимо, за підсумками саміту в Женеві російський президент Володимир Путін заявив, що сторони обговорили Україну, і Джо Байден підтримав виконання мінських угод.
Крім того, Путін і Байден домовилися повернути послів в Москву і Вашингтон.
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Чи буде воно за демократією - дуже спірне питання.
Республика, это "избираемость власти".
А типы и разновидности "избирательных систем" республикой не определяется.
У кінці кінців у демократичній давній Греції теж далеко не всі мали статус громадянина і, відповідно, право голосу...
https://graves.house.gov/media-center/e-newsletters/republic-if-you-can-keep-it
Суть в тому, що бідні і багаті, освічені і неосвічені громадяни чоловічої статі у США голосували. Доходило до парадоксів, що письменні раби не могли голосувати, а неосвічені білі могли (але це вже інше)...
Indentured Servant - це людина яка погодилася відпрацювати за їжу на хазяїна в обмін на те що її переправлять в Америку. Таке собі тимчасове рабство, дуже схоже на теперішню H1B візу. Така людина не вважалася носієм майнових прав до моменту закінчення контракту, і тому не мала права голосу.
До речі, першими рабами в Америці були ірландці. Чорних почали закупати тільки коли з'ясувалося що ірландці погано підходять для вирощування бавовни - з очевидних кліматичних причин.
Основний принцип республіки - тільки носії майнових прав голосують. Всі інші - їдуть на причепі.
В фантастических произведениях встречается.
Это когда всем жителям за их достижения начисляется "рейтинг социальной значимости" и уже на основании этого рейтинга каждый гражданин допускается или не допускается к выборам и вес его, гражданина, голоса.
Обычно их не меньше 73%.
с теми двумия все понятно, а от дермократов иногда такие подлости, что не ожидаешь.
Та і Німеччина для них значно важливіша за нас.
и "казачья" на кацапии, в Украине "козацька"
Президент Володимир Зеленський розпочав третій рік свого президентства, маючи середньострокову непопулярність. Опитування, опубліковане минулого місяця, показало, що лише 21,8% українців проголосували б за його переобрання. Більш ніж половина вважають за краще, щоб він навіть не балотувався на другий термін. Це різке падіння з 73%-вої підтримки, і певна кількість виборців вважають, що він не зміг виконати свої обіцянки змін.
Визнавши це, Зеленський намагався перезавантажити своє президентство, відродивши передвиборчу обіцянку "деолігархізації" України. Його початковим кроком була заборона трьох телевізійних каналів, які контролював Віктор Медведчук, з подальшим арештом цього олігарха за підозрою у державній зраді. "Це лише початок", пообіцяв Зеленський: "Таких заходів буде набагато більше, доки всі українські олігархи не будуть зменшені до статусу звичайних великих бізнесменів".
Здатність кількох мільярдерів здійснювати контролюючий вплив на країну була проблемою з перших років незалежності України, тому дії щодо стримування їхньої влади слід вітати. Проте "деолігархізація" - це гнучка концепція, відкрита не лише для позитивного способу його використання. Наприклад, Володимир Путін був першим пострадянським лідером, який розіграв цю карту, пообіцявши "ліквідувати олігархів як клас". Те, що розпочалося в РФ як застереження для бізнес-еліти триматися подалі від політики, швидко переросло арештами політичних опонентів і закінчилося повним встановленням авторитарної влади.
Тож виникає питання, чи має намір Зеленський взяти владу у олігархів, щоб передати її людям, або, як Путін, накопичити її для себе. Існує безліч ознак того, що основною метою Зеленського є зміцнення особистого авторитарного способу управління державою. Про це свідчить його бажання усунути чиновників з номінально незалежними функціями (Рябошапка, Смолій, Кличко, Тупицький, Аваков, тощо).
Мабуть, найбільш тривожним є очевидна готовність Зеленського використовувати поліцейські та судові повноваження для просування інтересів свого оточення та залякування політичних суперників.
Призначення його давнього шкільного друга Івана Баканова керівником Служби безпеки України (СБУ) було першою ознакою того, що Зеленський призначає керівників влади для задоволення своїх особистих інтересів. Депутат, який минулого року оприлюднив докази, які свідчать про участь брата головного радника президента у корупції, став об'єктом розслідування СБУ незабаром після цього. Мер Києва Віталій Кличко звинуватив Зеленського у спробі "тиснути" на нього у травні, коли озброєні співробітники СБУ здійснили рейд у його житловому будинку і намагались увірватись в його квартиру..
Певний прогрес був досягнутий у створенні Вищого антикорупційного суду завдяки тиску західних союзників України. Але цього буде недостатньо, поки система продовжує захищати вищих суддів, звинувачених у корупції, таких як Богдан Львов, заступник голови Верховного суду та Павло Вовк, голова Київського окружного адміністративного суду.
Якщо українська влада не буде діяти, західні країни повинні розглянути можливість безпосереднього санкціонування найбільш корумпованих суддів згідно із законами, такими як закон Магнітського. Міжнародні партнери України вітали очевидне прагнення президента Зеленського зменшити вплив олігархів як можливість поставити країну на новий шлях розвитку.
Але вони також повинні ставити важкі запитання щодо його тенденції до централізації влади та того, чи здійснюють його реформи такі зміни, які потрібні Україні. Лише реальний прогрес у обмеженні влади силових структур над бізнесом та створенні справді незалежної та справедливої судової системи може покласти край корупційному впливу прихованих інтересів, що стримує Україну.
сы автократий - быстрая концентрация всех ресурсов в первую очередь человеческих на гло
бальных направлениях; отсутствие соц. и прочих напряжённостей (не всегда и зависит от мно
гих факторов потому спорно...); дешовый труд; равные стартовые возможности индивидов (то
же спорно тоже с появлением элитных групп появляется расслоение общ-ва но в общем рав-
ные); жёсткая вертикаль власти вплоть до жестокости - это плюс в плане построения очень долгосрочных стратегий, в мире конкуренции наступники могут разворачивать на 180град. все
курсы и множить на ноль усилия папередников..... ну наверно и всё.... возможно чтото упустил
но в обчем и целом общество подчинившееся автократиям и режимам гораздо более готова к
самопожертвованию ради страны или идеи.
Тов. Си Цзиньпин настоящий лидер китайской нации !!!
В Китае казнили миллиардера
Лю Ханя (новости)
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