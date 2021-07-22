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Новини
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Лідери РФ і Китаю ставлять на автократію. Сі Цзіньпін навіть переконував мене, що демократія не може працювати в XXI столітті, - Байден

Лідери РФ і Китаю ставлять на автократію. Сі Цзіньпін навіть переконував мене, що демократія не може працювати в XXI столітті, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що президент Росії Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін покладаються на автократію. За його словами, лідер Китаю переконував його, що демократія "не може працювати".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Известия.

"Я розмовляв із Сі Цзіньпіном з Китаю. Я знаю його добре. Він міцний хлопець, він по-справжньому вірить: XXI століття буде визначатися олігархами. Не жарт. Демократія не може працювати в XXI столітті - він переконував мене", - розповів Байден.

Сі Цзіньпін переконаний, вважає американський лідер, що не можна об'єднати націю за демократії так швидко, як за автократії.

Байден зазначив, що провів час у розмовах і з Володимиром Путіним, якого добре знає.

"Ці хлопці ставлять на автократію, не жартую. Демократія має встати і показати, що у нас виходить", - сказав Байден.

За словами президента США, після штурму Капітолію "весь світ турбується" про США.

"Коли я був на G7 - найсильніші демократії, - я говорив: "Америка повернулася". Вони питали: "Чи так це насправді, чи можемо ми вірити тобі, Джо?" - заявив він.

У червні Джо Байден зустрічався з Володимиром Путіним у Женеві. Сторони домовилися співпрацювати з питань, які становлять взаємні інтереси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч Байдена і Зеленського - важливий крок щодо реалізації червневих угод двох президентів, - ОП

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що на зустрічі Байдена з Путіним у Женеві не було жодних обіцянок щодо української сторони.

Зазначимо, за підсумками саміту в Женеві російський президент Володимир Путін заявив, що сторони обговорили Україну, і Джо Байден підтримав виконання мінських угод.

Крім того, Путін і Байден домовилися повернути послів в Москву і Вашингтон.

Автор: 

Байден Джо (2893) Китай (4703) путін володимир (24124) росія (66070) Сі Цзіньпін (335)


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Топ коментарі
+10
А можна якийсь третій варіант? Ну типу демократію, але в якій бидло-люмпени не мають права голосу, а долю країни вирішують високоосвічені інтелектуали?

У кінці кінців у демократичній давній Греції теж далеко не всі мали статус громадянина і, відповідно, право голосу...
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22.07.2021 08:19 Відповісти
+5
Не знаю. Как по мне настоящей демократии мало. Сейчас демократию вытеснил, так называемый, консенсус. Это, собственно то, из - за чего Украина до сих пор не в НАТО
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22.07.2021 08:18 Відповісти
+5
розгул автократії в Європі продемонстрували 30-ті 40-ві роки минулого сторіччя: Сталін, Гітлер, Мусоліні, Франко, Салазар, Пілсудський (Манергейм - виключення). Короче: перманентні війни між автократами
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22.07.2021 08:24 Відповісти
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21 століття тільки почалось.
Чи буде воно за демократією - дуже спірне питання.
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22.07.2021 08:15 Відповісти
Будущее за демократией с дифиренцацией избирателей.
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22.07.2021 09:16 Відповісти
Не изобретайте термины. Это называется республикой.
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22.07.2021 09:42 Відповісти
Ты не разбираешься в терминах.
Республика, это "избираемость власти".
А типы и разновидности "избирательных систем" республикой не определяется.
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22.07.2021 10:23 Відповісти
Ваши "термины" пахнут академией госуправления при АП.
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22.07.2021 11:32 Відповісти
это у вас последствия Ковид - нарушения нюха.
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22.07.2021 11:45 Відповісти
Я привитый, и тест делал на прошлой неделе.
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22.07.2021 17:54 Відповісти
Слугам народа это понравится, китайцы новые наши стратегические партнеры
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22.07.2021 08:16 Відповісти
Не знаю. Как по мне настоящей демократии мало. Сейчас демократию вытеснил, так называемый, консенсус. Это, собственно то, из - за чего Украина до сих пор не в НАТО
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22.07.2021 08:18 Відповісти
А можна якийсь третій варіант? Ну типу демократію, але в якій бидло-люмпени не мають права голосу, а долю країни вирішують високоосвічені інтелектуали?

У кінці кінців у демократичній давній Греції теж далеко не всі мали статус громадянина і, відповідно, право голосу...
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22.07.2021 08:19 Відповісти
Можно. Но когда "высокоосвичени интелектуалы' погрязнут в **********, инцесте и проституции, то все уйдет на второй круг. Вспомни Римскую Империю. Так что, родной, без "быдло люмпенов" ну просто никак.
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22.07.2021 08:33 Відповісти
Те, про що ти пишеш, сталося в Римській імперії уже не при демократії, а при імператорах, коли громадяни вже нічого не вирішували... І навіть навпаки, імператори намагалися угодити саме люмпенам своїм "хліба і видовищ"!
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22.07.2021 08:38 Відповісти
Не неси пургу. Проблемы с демократией обострялись по мере расширения Римской Империи и удаления жителей провинций от центра (Рима), что лишало их возможности участвовать в управлении государством. Фактически, в голосованиях принимало участие проправительственные меньшинство, к чему ты, собственно, сейчас и призываешь. Решение этой проблемы требовало совершенствования демократических институтов, что в те времена было весьма проблематичным.
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22.07.2021 08:54 Відповісти
Рим перестав бути республікою фактично при Цезарі... Після цього про демократію там поступово стали забувати... При Цезарі Римська імперія ще не була такою великою, навіть Галлію ще не контролювала чи там Близький Схід...
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22.07.2021 09:02 Відповісти
Я тебе назвал главную причину - административно- территориальное расширение государства, приведшее к невозможности большей части его граждан участвовать в выборах, голосованиях и т.д. Твое цезарское "забуваты" - это дилетантизм чистой воды.
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22.07.2021 09:11 Відповісти
Еееее, як у вас вкладається разом демократія з розширенням кордонів государства тобто захопленням нових тер-рій ?
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22.07.2021 10:00 Відповісти
Там ещё и негров угнетали... Ты дуплишься, что эта вся хрень была почти 2 000 лет назад?
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22.07.2021 12:16 Відповісти
ну вот твой кремль погряз в **********, инцесте и проституции - виновата демократия, верно?
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22.07.2021 08:51 Відповісти
Не, это ты виноват, шлюшка кремлевская, с интеллектом рублевской проститутки.
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22.07.2021 08:59 Відповісти
Америка была основана как республика, а только потом скатилась в демократию.
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22.07.2021 08:51 Відповісти
Емм, республіка - це форма правління, а демократія - форма політичного режиму. Це як порівнювати тепле з м'яким...
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22.07.2021 09:07 Відповісти
Он думает, коль есть партия республиканцев и демократов, значит они отстаивают противоположные концепции государства, лол.
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22.07.2021 09:15 Відповісти
На, читай на досуге слова Бенджамина, того самого что на сотке.

https://graves.house.gov/media-center/e-newsletters/republic-if-you-can-keep-it
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22.07.2021 09:37 Відповісти
В республике нет всеобщего избирательного права. Это больше похоже на собрание акционеров. А в демократии голосуют все кто потеет.
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22.07.2021 09:32 Відповісти
Хтось прогуляв уроки правознавства у школі... Хто тобі таке сказав?
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22.07.2021 09:47 Відповісти
Бен Франклін. Див вище.
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22.07.2021 11:33 Відповісти
Франклін не був експертом з теорії держави і права, він взагалі фізик - громовідвід видумав...
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22.07.2021 11:50 Відповісти
Дякую Богові, Франклін таки не був експердом з теорії держави і права. Франклін був всього лише батьком-засновником найуспішнішої держави останніх 200 років. Куди йому до експертів з України з ВВП в 3000 дол. на душу в 2021 році.
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22.07.2021 17:53 Відповісти
Ну тоді він сам собі протирічив, бо у США з моменту заснування усі дорослі громадяни-чоловіки (крім рабів, бо вони не були громадянами) мали право голосу. Там не було майнового, інтелектуального чи ще якогось цензу. Там що фермер, що купець-мільйонер мали право одного голосу...
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22.07.2021 19:52 Відповісти
Фермер і купець - мали власність, тобто долю в бізнес-проекті під назвою США. А от, наприклад, ірландський indentured servant, що не мав власності - голосувати не міг. Хоч і не раб.
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22.07.2021 20:03 Відповісти
Емм, а indentured servant мав паспорт? Чи був він громадянином, чи мав статус, як нелегальні мігранти зараз?
Суть в тому, що бідні і багаті, освічені і неосвічені громадяни чоловічої статі у США голосували. Доходило до парадоксів, що письменні раби не могли голосувати, а неосвічені білі могли (але це вже інше)...
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22.07.2021 20:16 Відповісти
Які паспорти в 18 столітті?
Indentured Servant - це людина яка погодилася відпрацювати за їжу на хазяїна в обмін на те що її переправлять в Америку. Таке собі тимчасове рабство, дуже схоже на теперішню H1B візу. Така людина не вважалася носієм майнових прав до моменту закінчення контракту, і тому не мала права голосу.
До речі, першими рабами в Америці були ірландці. Чорних почали закупати тільки коли з'ясувалося що ірландці погано підходять для вирощування бавовни - з очевидних кліматичних причин.
Основний принцип республіки - тільки носії майнових прав голосують. Всі інші - їдуть на причепі.
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22.07.2021 21:12 Відповісти
Можно.
В фантастических произведениях встречается.
Это когда всем жителям за их достижения начисляется "рейтинг социальной значимости" и уже на основании этого рейтинга каждый гражданин допускается или не допускается к выборам и вес его, гражданина, голоса.
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22.07.2021 08:52 Відповісти
Можно. Но я не признаю никакого решения государства, которое у меня о нем не спросит каким-либо опосредованным способом, типа выборов или референдума. Надеюсь, я далеко не один.
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22.07.2021 09:13 Відповісти
демократия- все п здят и ни хера не делают
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22.07.2021 08:19 Відповісти
ты спутал с северной кореей
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22.07.2021 09:01 Відповісти
Демократия - это когда баран и два волка голосуют что будет на ужин.
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22.07.2021 08:49 Відповісти
Когда это в государстве было 33% баранов?
Обычно их не меньше 73%.
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22.07.2021 09:13 Відповісти
73% это вечно голодные волки в овечьей шкуре, только и ждущие чтобы отнять и поделить.
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22.07.2021 09:34 Відповісти
а старый дед ставит на "бизнес", бабу-меркель и потомков гитлера.
с теми двумия все понятно, а от дермократов иногда такие подлости, что не ожидаешь.
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22.07.2021 08:21 Відповісти
А на кого йому ставити ? На Зебіла ? Так він не українець 73 %. Розум має.
Та і Німеччина для них значно важливіша за нас.
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22.07.2021 08:25 Відповісти
У РФ и Китая нет давних демократических традиций. А у нас была казачья держава, где в примитивном виде, но была демократия.
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22.07.2021 08:22 Відповісти
как раз в очень не примитивном! Конституцию Пилипа Орлика почитай хотя бы!
и "казачья" на кацапии, в Украине "козацька"
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22.07.2021 08:53 Відповісти
полиграф полиграфович, правописание действует на тот язык, на котором пишель, казачья или казацкая по русски. Если пишешь по украински, тогда будет: "козацька" або "козача". грамотей. казаки голосовали подкидыванием шапок на сечи, а не подсчетм голосов, это самая примитивная демократия.
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23.07.2021 07:51 Відповісти
розгул автократії в Європі продемонстрували 30-ті 40-ві роки минулого сторіччя: Сталін, Гітлер, Мусоліні, Франко, Салазар, Пілсудський (Манергейм - виключення). Короче: перманентні війни між автократами
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22.07.2021 08:24 Відповісти
Так вы сами ее допускаете своим бездействием, позорище
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22.07.2021 08:33 Відповісти
И мы не были в составе Золотой Орды, как московитов.
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22.07.2021 08:38 Відповісти
Зато Идиотократия прекрасно работает.
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22.07.2021 08:48 Відповісти
https://newsua.one/news-fmedia/ukraina-avtoritarnii-povorot-zelens-51575.html Україна сьогодні - це авторитарний поворот від Зеленського (https://euobserver.com/opinion/152478 стаття з Євро-Observer )

Президент Володимир Зеленський розпочав третій рік свого президентства, маючи середньострокову непопулярність. Опитування, опубліковане минулого місяця, показало, що лише 21,8% українців проголосували б за його переобрання. Більш ніж половина вважають за краще, щоб він навіть не балотувався на другий термін. Це різке падіння з 73%-вої підтримки, і певна кількість виборців вважають, що він не зміг виконати свої обіцянки змін.
Визнавши це, Зеленський намагався перезавантажити своє президентство, відродивши передвиборчу обіцянку "деолігархізації" України. Його початковим кроком була заборона трьох телевізійних каналів, які контролював Віктор Медведчук, з подальшим арештом цього олігарха за підозрою у державній зраді. "Це лише початок", пообіцяв Зеленський: "Таких заходів буде набагато більше, доки всі українські олігархи не будуть зменшені до статусу звичайних великих бізнесменів".
Здатність кількох мільярдерів здійснювати контролюючий вплив на країну була проблемою з перших років незалежності України, тому дії щодо стримування їхньої влади слід вітати. Проте "деолігархізація" - це гнучка концепція, відкрита не лише для позитивного способу його використання. Наприклад, Володимир Путін був першим пострадянським лідером, який розіграв цю карту, пообіцявши "ліквідувати олігархів як клас". Те, що розпочалося в РФ як застереження для бізнес-еліти триматися подалі від політики, швидко переросло арештами політичних опонентів і закінчилося повним встановленням авторитарної влади.
Тож виникає питання, чи має намір Зеленський взяти владу у олігархів, щоб передати її людям, або, як Путін, накопичити її для себе. Існує безліч ознак того, що основною метою Зеленського є зміцнення особистого авторитарного способу управління державою. Про це свідчить його бажання усунути чиновників з номінально незалежними функціями (Рябошапка, Смолій, Кличко, Тупицький, Аваков, тощо).
Мабуть, найбільш тривожним є очевидна готовність Зеленського використовувати поліцейські та судові повноваження для просування інтересів свого оточення та залякування політичних суперників.
Призначення його давнього шкільного друга Івана Баканова керівником Служби безпеки України (СБУ) було першою ознакою того, що Зеленський призначає керівників влади для задоволення своїх особистих інтересів. Депутат, який минулого року оприлюднив докази, які свідчать про участь брата головного радника президента у корупції, став об'єктом розслідування СБУ незабаром після цього. Мер Києва Віталій Кличко звинуватив Зеленського у спробі "тиснути" на нього у травні, коли озброєні співробітники СБУ здійснили рейд у його житловому будинку і намагались увірватись в його квартиру..
Певний прогрес був досягнутий у створенні Вищого антикорупційного суду завдяки тиску західних союзників України. Але цього буде недостатньо, поки система продовжує захищати вищих суддів, звинувачених у корупції, таких як Богдан Львов, заступник голови Верховного суду та Павло Вовк, голова Київського окружного адміністративного суду.
Якщо українська влада не буде діяти, західні країни повинні розглянути можливість безпосереднього санкціонування найбільш корумпованих суддів згідно із законами, такими як закон Магнітського. Міжнародні партнери України вітали очевидне прагнення президента Зеленського зменшити вплив олігархів як можливість поставити країну на новий шлях розвитку.
Але вони також повинні ставити важкі запитання щодо його тенденції до централізації влади та того, чи здійснюють його реформи такі зміни, які потрібні Україні. Лише реальний прогрес у обмеженні влади силових структур над бізнесом та створенні справді незалежної та справедливої судової системи може покласти край корупційному впливу прихованих інтересів, що стримує Україну.
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22.07.2021 09:06 Відповісти
Какой же он немощный .....
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22.07.2021 09:14 Відповісти
есть минусы есть плюсы... а покольку плюсы заподного мира гораздо заметнее обсосём плю-
сы автократий - быстрая концентрация всех ресурсов в первую очередь человеческих на гло
бальных направлениях; отсутствие соц. и прочих напряжённостей (не всегда и зависит от мно
гих факторов потому спорно...); дешовый труд; равные стартовые возможности индивидов (то
же спорно тоже с появлением элитных групп появляется расслоение общ-ва но в общем рав-
ные); жёсткая вертикаль власти вплоть до жестокости - это плюс в плане построения очень долгосрочных стратегий, в мире конкуренции наступники могут разворачивать на 180град. все
курсы и множить на ноль усилия папередников..... ну наверно и всё.... возможно чтото упустил
но в обчем и целом общество подчинившееся автократиям и режимам гораздо более готова к
самопожертвованию ради страны или идеи.
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22.07.2021 09:14 Відповісти
После того, как насмотревшись смешных сериалов нарид проголосовал по приколу, начинаешь задумываться, а может не на все 100% неправ китайский вождь
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22.07.2021 09:15 Відповісти
Я бы не сказал что в Раше и Китае "правят" олигархи. ( еще бы подобное сказали за КНДР) Там по сути неограниченная пожизненная монархия или деспотия.( одного человека с небольшим кругом подчиненных ему фаворитов сановников) или авторитарные- тоталитарные режимы типа Сталина или Мао. В Раше неугодных олигархов лишают активов и садят или высылают из страны ( а там порой и убивают), а в Китае расстреливают пачками. Это не времена Политбюро СССР ( времен Брежнева скажем, там все таки были коллегиальные решения или КПК после Мао до прихода нынешнего "императора" Поднебесной..)
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22.07.2021 09:19 Відповісти
Демократия может быть эффективной ТОЛЬКО в стране, население которой имеет уважение к знаниям, науке, образованию и пр. В которой знания и образование - путь к успеху. Если население в массе уверено, что ЕДИНСТВЕННЫЙФ путь к успеху это развод и блат - маемо те, що маемо....
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22.07.2021 09:27 Відповісти
Последние события показывают (Грузия, Украина), что никому в мире нельзя верить, а надеяться только на свою армию и не сдавать ядерное оружие как мы - кинут!
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22.07.2021 09:32 Відповісти
саме тому паРаша і китайські комуняки і закінчать як СеРСеР
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22.07.2021 10:30 Відповісти
Так. Але не так скоро, як би хотілось. І за той час встигнуть наробити світу багато каки.
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22.07.2021 12:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=UbOh9inkAFI

Тов. Си Цзиньпин настоящий лидер китайской нации !!!
В Китае казнили миллиардера

Лю Ханя (новости)

*****

https://ria.ru/20171224/1511602941.html В Китае наркодилеров приговорили к казни на стадионе. И ...
26 мая 2021 г. - История такая: в южном китайском городе Луфэне на стадион вывели 12 преступников, в основном наркоторгоцев, и…
Лідери РФ і Китаю ставлять на автократію. Сі Цзіньпін навіть переконував мене, що демократія не може працювати в XXI столітті, - Байден - Цензор.НЕТ 4545
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22.07.2021 18:14 Відповісти
 
 