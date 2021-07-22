В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 726 нових випадків зараження, 501 особа одужала
В Україні зафіксовано 726 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 22 липня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 21 липня 2021 року в Україні зафіксовано 726 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 54, медпрацівників – 22).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 402 особи;
летальних випадків – 21;
одужало – 501 особа.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 20 724 особи,
методом ІФА – 7749 осіб,
експрес-тестами – 14 794 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 246 656 осіб;
одужало – 2 183 003 особи;
летальних випадків – 52 790;
проведено ПЛР-тестувань – 11 221 402.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (246), Донецькій (44), Одеській (42), Харківській (41) та Сумській (37) областях", - розповіли в МОЗ.
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Якщо така динаміка зростання збережеться - то за 2-3 тижні для громадян України інші країни знов почнуть закривати кордони і закордонні поїздки на День Незалежності вже можна буде не планувати
Цікаво, десь ведеться статистика по кількості захворівших серед тих, хто раніше вакцинувався?
Особисто в мене немає довіри до цих нашвидкоруч розроблених за півроку вакцин...