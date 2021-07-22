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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 726 нових випадків зараження, 501 особа одужала

В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 726 нових випадків зараження, 501 особа одужала

В Україні зафіксовано 726 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 22 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 21 липня 2021 року в Україні зафіксовано 726 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 54, медпрацівників – 22).

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 726 нових випадків зараження, 501 особа одужала 01 госпіталізовано – 402 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 726 нових випадків зараження, 501 особа одужала 01 летальних випадків – 21;

В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 726 нових випадків зараження, 501 особа одужала 01 одужало – 501 особа.

Також дивіться: Захворюваність COVID-19 в Україні починає коливатися на рівні плато, але про спалах говорити поки що рано, - KSE. ВIДЕО

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 726 нових випадків зараження, 501 особа одужала 01 методом ПЛР – 20 724 особи,

В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 726 нових випадків зараження, 501 особа одужала 01 методом ІФА – 7749 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 726 нових випадків зараження, 501 особа одужала 01 експрес-тестами – 14 794 особи.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 726 нових випадків зараження, 501 особа одужала 01 захворіло – 2 246 656 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 726 нових випадків зараження, 501 особа одужала 01 одужало – 2 183 003 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 726 нових випадків зараження, 501 особа одужала 01 летальних випадків – 52 790;

В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 726 нових випадків зараження, 501 особа одужала 01 проведено ПЛР-тестувань – 11 221 402.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (246), Донецькій (44), Одеській (42), Харківській (41) та Сумській (37) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 726 нових випадків зараження, 501 особа одужала 11
В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 726 нових випадків зараження, 501 особа одужала 12
В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 726 нових випадків зараження, 501 особа одужала 13
В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 726 нових випадків зараження, 501 особа одужала 14

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 726 новых случаев заражения, 501 человек выздоровел - Цензор.НЕТ 7538
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22.07.2021 08:28 Відповісти
Кількість нових захворівших вже на 50% перевищує кількість тих, хто одужав
Якщо така динаміка зростання збережеться - то за 2-3 тижні для громадян України інші країни знов почнуть закривати кордони і закордонні поїздки на День Незалежності вже можна буде не планувати
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22.07.2021 08:30 Відповісти
Але це не завадить блазням попиляти 6 млрд. грн. на святкування.
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22.07.2021 09:04 Відповісти
Не знаю, чи офіційно скасували масковий режим у приміщеннях, але у нас на роботі(колектив близько 120 осіб) в масках ходить максимум 10. Ввечері в міському транспорті та магазинах в масках десь 50% і всім байдуже

Цікаво, десь ведеться статистика по кількості захворівших серед тих, хто раніше вакцинувався?

Особисто в мене немає довіри до цих нашвидкоруч розроблених за півроку вакцин...
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22.07.2021 08:34 Відповісти
А вот в электричке Киев-Нежин, она как у вас на работе, только в одном вагоне, так все без масок. И так каждый день. Это чудо, что правительство сделало и победило при помощи запугивания и асфальтирования
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22.07.2021 08:40 Відповісти
Электричка скорее всего без кондиционера,по этому маршруту интерсити не ходит,там набивается как селедки и пускай люди задыхаються в намордниках
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22.07.2021 09:13 Відповісти
Действительно, нет кондиционера. Это форменное безобразие. Хотя, по правде сказать, кондиционеры нужны и на привокзальных уборных, их тоже там нет.
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22.07.2021 09:22 Відповісти
Це краще, ніж нічого.
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22.07.2021 09:05 Відповісти
кількість госпіталізованих не знижується
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22.07.2021 10:00 Відповісти
 
 