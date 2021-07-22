В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 726 нових випадків зараження, 501 особа одужала

В Україні зафіксовано 726 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 22 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 21 липня 2021 року в Україні зафіксовано 726 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 54, медпрацівників – 22).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 402 особи;

летальних випадків – 21;

одужало – 501 особа.

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За добу протестовано:

методом ПЛР – 20 724 особи,

методом ІФА – 7749 осіб,

експрес-тестами – 14 794 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 246 656 осіб;

одужало – 2 183 003 особи;

летальних випадків – 52 790;

проведено ПЛР-тестувань – 11 221 402.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (246), Донецькій (44), Одеській (42), Харківській (41) та Сумській (37) областях", - розповіли в МОЗ.







