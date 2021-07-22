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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 120 090 осіб, загалом - 2 843 899, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 120 090 осіб, загалом - 2 843 899, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 1 555 859 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Новий рекорд щеплень за добу! 120 090 людей вакциновано проти COVID-19 21 липня 2021 року. Одну дозу отримали 65 522 людини, повністю імунізовані - 54 568 людей.

Протягом доби працювали: 655 мобільних бригад, 2280 пунктів щеплення; 127 центрів вакцинації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 726 нових випадків зараження, 501 особа одужала

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 843 899 людей, з них отримали 1 дозу – 2 843 897 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 555 859 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 399 756 щеплень", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 120 090 осіб, загалом - 2 843 899, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 120 090 осіб, загалом - 2 843 899, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 120 090 осіб, загалом - 2 843 899, - МОЗ 03

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5401) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Ніфіга не можуть організувати путьом.
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22.07.2021 08:43 Відповісти
У нас вакцинировано 4%, а в Польше 40%.
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22.07.2021 09:08 Відповісти
так у них цiль 5 з половиною млн в мiсяць i нe пeршою дозою а пeшою i другою. рахують просто уколи. а трeба щоб закiнчили вакцинацiю 5 з половиною млн в мiсяць
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22.07.2021 14:45 Відповісти
По сути эти данные говорят о провале вакцинации ( по разным причинам, в том числе и позиции населения). Вакцинация при пандемии проводится очень быстро в сжатые сроки , иначе ее эффект падает в разы. По сути для положительной динамики нужно успеть привить привить 70-80% населения за -7-8 месяцев. Что по сути вообще мало реально, а в наших условиях фантастика.
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22.07.2021 09:43 Відповісти
 
 