За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 120 090 осіб, загалом - 2 843 899, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 1 555 859 осіб.
Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"Новий рекорд щеплень за добу! 120 090 людей вакциновано проти COVID-19 21 липня 2021 року. Одну дозу отримали 65 522 людини, повністю імунізовані - 54 568 людей.
Протягом доби працювали: 655 мобільних бригад, 2280 пунктів щеплення; 127 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 843 899 людей, з них отримали 1 дозу – 2 843 897 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 555 859 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 399 756 щеплень", - розповіли в МОЗ.
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показати весь коментар22.07.2021 08:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Назар Проскуряков
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Stop Homosovetikus
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Андерсен #450397
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