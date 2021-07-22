За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 120 090 осіб, загалом - 2 843 899, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 1 555 859 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Новий рекорд щеплень за добу! 120 090 людей вакциновано проти COVID-19 21 липня 2021 року. Одну дозу отримали 65 522 людини, повністю імунізовані - 54 568 людей.

Протягом доби працювали: 655 мобільних бригад, 2280 пунктів щеплення; 127 центрів вакцинації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 726 нових випадків зараження, 501 особа одужала

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 843 899 людей, з них отримали 1 дозу – 2 843 897 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 555 859 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 399 756 щеплень", - розповіли в МОЗ.





