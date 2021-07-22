Наслідки негоди в Україні: двоє загиблих, семеро травмованих, без світла залишаються 99 населених пунктів у 8 областях

Через негоду в Україні знеструмлено 99 населених пунктів у 8 областях. Одна людина загинула на Донеччині через падіння дерева, ще одна - в результаті падіння конструкцій даху на Луганщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні ДСНС.

"Станом на 7:00 22 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 99 населених пунктів у 8 областях (Донецька – 29, Одеська – 23, Кіровоградська – 16, Черкаська – 14, Київська – 5, Миколаївська – 5, Дніпропетровська – 4 та Луганська – 3)", - сказано в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

"На території України внаслідок поривчастого (місцями шквального) вітру та інтенсивного дощу, в результаті падіння дерев загинуло 2 особи та 7 осіб з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано. Підтоплено 38 приватних житлових будинків та дворогосподарств, евакуйовано 18 осіб. Відкачано близько 2 тис. м3 води. Пошкоджено 100 покрівель та повалено 90 дерев. Повалені дерева розрізано та прибрано. До робіт залучалося 238 осіб та 57 од. техніки ДСНС", - повідомили у відомстві.

Так, у Донецькій області 21 липня у м. Дружківка та м. Костянтинівка внаслідок падіння дерев 1 особа загинула та 7 осіб госпіталізовано. У м. Дружківка, м. Костянтинівка, м. Слов’янськ, м. Мирноград, смт Ямпіль та с. Кіндратівка Краматорського району пошкоджено 77 покрівель (58 приватних та 8 багатоквартирних житлових будинків, 3 школи та 8 адміністративних об’єктів). Розпилено та прибрано 33 повалених дерева. Роботи завершено. До робіт залучалось 106 осіб та 28 од. техніки ДСНС.

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У Луганській області 21 липня у с. Мусіївка Міловського району внаслідок падіння конструкцій даху загинула 1 особа. У м. Сватове пошкоджено 2 покрівлі п’ятиповерхових житлових будинків та частково дах міської лікарні, у м. Троїцьке пошкоджено дах школи. На території Сватівського та Сєвєродонецького районів підрозділами ДСНС спільно з комунальними службами розпилено та прибрано 57 повалених дерев. Роботи завершено. Від ДСНС залучалося 39 осіб та 9 од. техніки.

У ніч на 22 липня в Одеській області внаслідок інтенсивних опадів у вигляді дощу (близько 31 мм, що становить 80% від місячної норми) в Суворівському, Малиновському та Київському районах м. Одеси відбулося підтоплення 38 приватних житлових будинків та присадибних ділянок. Жертв та постраждалих немає. Підрозділами ДСНС евакуйовано 18 осіб з підтоплених будинків. Відкачано близько 2 тис. м3 води. Рівень води з проїзних частин доріг знижується самопливом. Опадів не спостерігається. Роботи тривають. Від ДСНС залучено 93 особи та 20 од. техніки.