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Інструменти для протидії "Північному потоку-2" все ще є: ми маємо потужну двопартійну і двопалатну підтримку в Конгресі США, - Вітренко

Інструменти для протидії

Конгрес США підтримує Україну щодо загрози національній безпеці, яку несе "Північний потік-2", повідомив глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Дні, коли Україна опинилася в епіцентрі уваги через заяву США і Німеччини щодо "Північного потоку-2", я проводжу у Вашингтоні, зустрічаючись із сенаторами та конгресменами. Результат численних перемовин - ми маємо потужну двопартійну і двопалатну підтримку! Наші американські партнери в Конгресі повністю розділяють позицію, що "Північний потік-2" загрожує безпеці України. Відтак, вони готові продовжувати спільно боротися проти цього російського проекту. Інструменти для цього все ще є", - написав Вітренко на своїй сторінці у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що обговорив також із сенаторами і конгресменами важливі для України і НАК "Нафтогаз" корпоративну реформу, зелену енергетику та інвестиції.

Читайте: Байден заявив, що зупинити будівництво "Північного потоку-2" не видавалося можливим

Інструменти для протидії Північному потоку-2 все ще є: ми маємо потужну двопартійну і двопалатну підтримку в Конгресі США, - Вітренко 01

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

Водночас президент США Джо Байден заявив: Зупинити будівництво "Північного потоку-2" не видавалося можливим.

Автор: 

Конгрес США (1237) США (23410) Північний потік (2473) Вітренко Юрій (633)


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Топ коментарі
+2
Это он чо спецом слетал сфоткаться на фоне капитолия шоб пост в фейсбук запилить ? 😂😂😂.
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22.07.2021 08:54 Відповісти
+2
поддержку в Конгрессе США.- Теперь можно не сомневаться : "Северный поток-2" Витренко геройски остановит. Как только усилит так сразу. "Нафтогаз" усиливает (деньгами из казны) команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко 26.05.21
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22.07.2021 09:02 Відповісти
+2
США всегда говорят, что поддерживают, а у нас всегда говорят, что еще все можно порешать, и так по кругу который год. А тем временем СП2 строится и будет запущен, украинский транзит будет если и будет задействован, то на минималку и будет сведен на нет.
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22.07.2021 09:12 Відповісти
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Это он чо спецом слетал сфоткаться на фоне капитолия шоб пост в фейсбук запилить ? 😂😂😂.
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22.07.2021 08:54 Відповісти
лохи заплатят, кому мало получи субсидию
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22.07.2021 09:04 Відповісти
Юрик, памперсы одень, засранец..
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22.07.2021 08:58 Відповісти
поддержку в Конгрессе США.- Теперь можно не сомневаться : "Северный поток-2" Витренко геройски остановит. Как только усилит так сразу. "Нафтогаз" усиливает (деньгами из казны) команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко 26.05.21
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22.07.2021 09:02 Відповісти
на фоне какого здания фото этого уюлюдка ъ?
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22.07.2021 09:04 Відповісти
в госдепе сказали не гавкать, чего оно выпендривается?
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22.07.2021 09:07 Відповісти
Уже все, все решено
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22.07.2021 09:12 Відповісти
США всегда говорят, что поддерживают, а у нас всегда говорят, что еще все можно порешать, и так по кругу который год. А тем временем СП2 строится и будет запущен, украинский транзит будет если и будет задействован, то на минималку и будет сведен на нет.
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22.07.2021 09:12 Відповісти
Юрик, ты в Вашингтон мамку свою привези. Пущай с плакатом "Пндосы-америкосы, руки прочь от СП-2" попротестует. 🙂
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22.07.2021 09:13 Відповісти
тепер зрозуміло чому таке виття було по призначенню Вітренка,виявляється він патріот і вміє відстоювати наші інтереси, а зрадникам він як кістка в горлі!!!
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22.07.2021 11:18 Відповісти
Юру безопасность Украины больше беспокоит, чем зелёного дурачка
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26.07.2021 10:57 Відповісти
 
 