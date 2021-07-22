Інструменти для протидії "Північному потоку-2" все ще є: ми маємо потужну двопартійну і двопалатну підтримку в Конгресі США, - Вітренко

Конгрес США підтримує Україну щодо загрози національній безпеці, яку несе "Північний потік-2", повідомив глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Дні, коли Україна опинилася в епіцентрі уваги через заяву США і Німеччини щодо "Північного потоку-2", я проводжу у Вашингтоні, зустрічаючись із сенаторами та конгресменами. Результат численних перемовин - ми маємо потужну двопартійну і двопалатну підтримку! Наші американські партнери в Конгресі повністю розділяють позицію, що "Північний потік-2" загрожує безпеці України. Відтак, вони готові продовжувати спільно боротися проти цього російського проекту. Інструменти для цього все ще є", - написав Вітренко на своїй сторінці у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що обговорив також із сенаторами і конгресменами важливі для України і НАК "Нафтогаз" корпоративну реформу, зелену енергетику та інвестиції.

Читайте: Байден заявив, що зупинити будівництво "Північного потоку-2" не видавалося можливим

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

Водночас президент США Джо Байден заявив: Зупинити будівництво "Північного потоку-2" не видавалося можливим.