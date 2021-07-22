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Єрмак і радник Держдепу США Чолле обговорили ситуацію на Донбасі й наслідки реалізації "Північного потоку-2"

Єрмак і радник Держдепу США Чолле обговорили ситуацію на Донбасі й наслідки реалізації

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак поінформував радника Держдепу США Дерека Чолле про ситуацію на Донбасі, а також вони обговорили підготовку візиту Володимира Зеленського до США.

Про це повідомила пресслужба глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Андрій Єрмак поінформував Дерека Чолле про ситуацію на сході, рівень загроз, що зберігається вздовж українських кордонів, а також про стан переговорного процесу в межах Нормандського формату. Відбувся обмін думками щодо шляхів активізації процесу мирного врегулювання на Донбасі та оптимальної підтримки з боку США у цьому зв’язку", - йдеться в повідомленні.

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Сторони обговорили наслідки реалізації проєкту "Північний потік-2" для енергетичної безпеки України та регіону.

"Північний потік-2" є геополітичною зброєю Росії, яка неодмінно буде використана проти України та Європи", – зазначив Єрмак.

Радник Держдепу наголосив на важливості тісної співпраці між Україною та США з питань енергетичної безпеки. Єрмак наголосив на незмінності позиції української сторони щодо далекосяжних загроз безпеки.

Також Чолле привітав реформування української системи правосуддя, зазначивши нещодавнє ухвалення фундаментальних законів про Вищу раду правосуддя (ВРП) та Вищу кваліфікаційну комісії суддів (ВККС).

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Сторони підтвердили обопільну налаштованість на взаємодію та координацію зусиль з метою забезпечення успішних результатів візиту Зеленського до США.

Автор: 

Держдепартамент США (1650) Донбас (22357) Північний потік (2473) Єрмак Андрій (1384) Офіс Президента (2033) Чолле Дерек (7)


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Топ коментарі
+12
Ой Господи,що воно таке той дЄрЬмак,аби з спецпредставником США,щось обговорювати? А Мінстр Кулеба тоді навіщо? Це якийсь сюр панове,шапіто і балаган....тьфу
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22.07.2021 09:21 Відповісти
+5
Шапито !!!
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22.07.2021 09:24 Відповісти
+4
Ермак в итоге за службу от ПыНи орден получит....
А ЗЕбеня от народа кол по меж булок...
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22.07.2021 09:18 Відповісти
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Ермак в итоге за службу от ПыНи орден получит....
А ЗЕбеня от народа кол по меж булок...
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22.07.2021 09:18 Відповісти
«Такде Чолле приветствовал реформирование украинской системы правосудия, отметив недавнее принятие фундаментальных законов о Высшем совете правосудия (ВСП) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС)»
Интересная реформа - пьяная судья Майдана Колегаева 😀
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22.07.2021 09:20 Відповісти
https://sud.ua/ru/news/sud-info/111041-sudya-maydana-izbezhal-distsiplinarnoy-otvetstvennosti
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22.07.2021 09:20 Відповісти
На повышение пойдет.
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22.07.2021 09:22 Відповісти
Лучше бы они повышение тарифов обсудили.
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22.07.2021 09:20 Відповісти
Ой Господи,що воно таке той дЄрЬмак,аби з спецпредставником США,щось обговорювати? А Мінстр Кулеба тоді навіщо? Це якийсь сюр панове,шапіто і балаган....тьфу
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22.07.2021 09:21 Відповісти
Шапито !!!
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22.07.2021 09:24 Відповісти
Амеры, видно, совсем махнули на зё рукой, что уже согласны с нерукопожатным ермаком готовы иметь дело. И хоть что-то попытаться решить
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22.07.2021 09:27 Відповісти
в мене щось не викликає довіри оце д'єрмакове "повідомлення"...
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22.07.2021 09:27 Відповісти
Та брешуть, суки!!! Якщо вже Санду дивилася на нього, як "на пусте місце", то що ще казать про американців?
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22.07.2021 09:34 Відповісти
дозвонился таки. агент Елдак попытался выудить секретную информацию у госдепа самолично. Агент Елдак был как никогда близок к провалу!
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22.07.2021 09:28 Відповісти
Это что любимая жена президента, чего этого педика везде видно и слышно, нет министра иностранных дел?
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22.07.2021 09:37 Відповісти
https://espreso.tv/kongresmeni-nadislali-list-baydenu-shchob-zminiti-datu-vizitu-zelenskogo-u-biliy-dim У Конгресі США звернулися до Білого дому з проханням змінити дату візиту президента Володимира Зеленського у Вашингтон. Про це повідомляє "https://ukrainian.voanews.com/a/congress-zelensky-visit/5974872.html Голос Америки ".
"Мені не подобається такий час взагалі ... Ми направили лист президенту (Джо Байдену - ред.), закликаючи, щоб цю дату змінили - для того, щоб члени Конгресу були тут у Вашингтоні в один час. Я сподіваюсь, що президент це розгляне. Я знаю, що він дуже зайнятий - це перший рік його адміністрації. Але змінити дату не так складно - і дозволити нам провести належний діалог з українським президентом", - сказала співголова Групи підтримки України в Конгресі Марсі Каптур.
Напередодні в Білому домі оголосили, що чекають українського президента у Вашингтоні 30 серпня. Але в цей час Конгрес США буде на канікулах, які триватимуть з 7 серпня по 20 вересня, що ускладнює планування зустрічей з конгресменами та сенаторами.
Напередодні обрану дату візиту Зеленського розкритикував також сенатор Тед Круз.
"Президент Зеленський не зможе залучити членів Конгресу, які на двопартійній основі протистоять капітуляції Байдена перед Путіним щодо Північного потоку-2. Мабуть, просто співпадіння", - написав сенатор у Twitter.
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22.07.2021 09:40 Відповісти
Без Козиря Зелі не дозволяється і кроку ступити. Пустоголова лялька на мотузочках.
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22.07.2021 09:43 Відповісти
ху із е фокінг секрет-тут Йєрмак?
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22.07.2021 09:50 Відповісти
ярмак вертит госдепом, верю
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22.07.2021 10:03 Відповісти
А " Родовітий аристократ" візьме з собою бубочку в Америку ? Папа - грушник Дєрьмак старший рекомендує не брати...
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22.07.2021 10:04 Відповісти
Щось мені підказує, що Єрмак довго надзвонював. Нарешті трубку взяли і ввічливо вислухали, подякували і забули про існування завгоспа.
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22.07.2021 10:34 Відповісти
"На повышение пойдет." До гілляки.
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22.07.2021 10:39 Відповісти
Это правда, что в Батуми Зурабишвили отказалась говорить с ЗЕ, а Санду публично рпзмазала ЗЕ и Ермака за Чауса?
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22.07.2021 11:30 Відповісти
Порох бы уже выбил гарантию пдч в нато при таких раскладах.
Ядерное оружие уже отдали под честное слово. Хватит.
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22.07.2021 22:34 Відповісти
 
 