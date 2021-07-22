Єрмак і радник Держдепу США Чолле обговорили ситуацію на Донбасі й наслідки реалізації "Північного потоку-2"
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак поінформував радника Держдепу США Дерека Чолле про ситуацію на Донбасі, а також вони обговорили підготовку візиту Володимира Зеленського до США.
Про це повідомила пресслужба глави держави, передає Цензор.НЕТ.
"Андрій Єрмак поінформував Дерека Чолле про ситуацію на сході, рівень загроз, що зберігається вздовж українських кордонів, а також про стан переговорного процесу в межах Нормандського формату. Відбувся обмін думками щодо шляхів активізації процесу мирного врегулювання на Донбасі та оптимальної підтримки з боку США у цьому зв’язку", - йдеться в повідомленні.
Сторони обговорили наслідки реалізації проєкту "Північний потік-2" для енергетичної безпеки України та регіону.
"Північний потік-2" є геополітичною зброєю Росії, яка неодмінно буде використана проти України та Європи", – зазначив Єрмак.
Радник Держдепу наголосив на важливості тісної співпраці між Україною та США з питань енергетичної безпеки. Єрмак наголосив на незмінності позиції української сторони щодо далекосяжних загроз безпеки.
Також Чолле привітав реформування української системи правосуддя, зазначивши нещодавнє ухвалення фундаментальних законів про Вищу раду правосуддя (ВРП) та Вищу кваліфікаційну комісії суддів (ВККС).
Сторони підтвердили обопільну налаштованість на взаємодію та координацію зусиль з метою забезпечення успішних результатів візиту Зеленського до США.
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А ЗЕбеня от народа кол по меж булок...
Интересная реформа - пьяная судья Майдана Колегаева 😀
"Мені не подобається такий час взагалі ... Ми направили лист президенту (Джо Байдену - ред.), закликаючи, щоб цю дату змінили - для того, щоб члени Конгресу були тут у Вашингтоні в один час. Я сподіваюсь, що президент це розгляне. Я знаю, що він дуже зайнятий - це перший рік його адміністрації. Але змінити дату не так складно - і дозволити нам провести належний діалог з українським президентом", - сказала співголова Групи підтримки України в Конгресі Марсі Каптур.
Напередодні в Білому домі оголосили, що чекають українського президента у Вашингтоні 30 серпня. Але в цей час Конгрес США буде на канікулах, які триватимуть з 7 серпня по 20 вересня, що ускладнює планування зустрічей з конгресменами та сенаторами.
Напередодні обрану дату візиту Зеленського розкритикував також сенатор Тед Круз.
"Президент Зеленський не зможе залучити членів Конгресу, які на двопартійній основі протистоять капітуляції Байдена перед Путіним щодо Північного потоку-2. Мабуть, просто співпадіння", - написав сенатор у Twitter.
Ядерное оружие уже отдали под честное слово. Хватит.