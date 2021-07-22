Єрмак і радник Держдепу США Чолле обговорили ситуацію на Донбасі й наслідки реалізації "Північного потоку-2"

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак поінформував радника Держдепу США Дерека Чолле про ситуацію на Донбасі, а також вони обговорили підготовку візиту Володимира Зеленського до США.

Про це повідомила пресслужба глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Андрій Єрмак поінформував Дерека Чолле про ситуацію на сході, рівень загроз, що зберігається вздовж українських кордонів, а також про стан переговорного процесу в межах Нормандського формату. Відбувся обмін думками щодо шляхів активізації процесу мирного врегулювання на Донбасі та оптимальної підтримки з боку США у цьому зв’язку", - йдеться в повідомленні.

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Сторони обговорили наслідки реалізації проєкту "Північний потік-2" для енергетичної безпеки України та регіону.

"Північний потік-2" є геополітичною зброєю Росії, яка неодмінно буде використана проти України та Європи", – зазначив Єрмак.

Радник Держдепу наголосив на важливості тісної співпраці між Україною та США з питань енергетичної безпеки. Єрмак наголосив на незмінності позиції української сторони щодо далекосяжних загроз безпеки.

Також Чолле привітав реформування української системи правосуддя, зазначивши нещодавнє ухвалення фундаментальних законів про Вищу раду правосуддя (ВРП) та Вищу кваліфікаційну комісії суддів (ВККС).

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Сторони підтвердили обопільну налаштованість на взаємодію та координацію зусиль з метою забезпечення успішних результатів візиту Зеленського до США.