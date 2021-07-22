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Новини
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Республіканці і демократи незадоволені угодою США з Німеччиною щодо "Північного потоку-2", - Axios

Республіканці і демократи незадоволені угодою США з Німеччиною щодо

У США майже ніхто не задоволений угодою між США і Німеччиною щодо газопроводу "Північний потік-2", - ні республіканці, ні демократи.

Про це пише американське видання Axios, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, свої побоювання висловлювали сенатори республіканець Тед Круз та демократ Тім Кейн.

Україна та союзники США на східному фланзі НАТО, ідеться в публікації, стверджують, що трубопровід полегшить Москві ізоляцію Києва і тиск на Європу і що угода між США і Німеччиною не враховує достатньою мірою ці побоювання.

Для Росії та Німеччини вона є підтвердженням того, що будівництво газопроводу буде завершено, дарма що адміністрація Джо Байдена назвала його "геополітичним проєктом Кремля, який загрожує європейській енергетичній безпеці".

Водночас у середу представники адміністрації Байдена заявили, що саме експрезидент Дональд Трамп проґавив шанс зупинити газопровід. Коли Байден прийшов до влади, його вже було збудовано на 90 відсотків.

Німеччина зобов'язалася "вжити заходів на національному рівні й домагатися ефективних кроків на європейському рівні, включно із санкціями", якщо Росія спробує "використовувати енергію як зброю" або перекриє газ своєму сусідові. Але тепер це буде набагато простіше, оскільки "Північний потік-2" прокладено в обхід України, на відміну від наявних трубопроводів, якими російський газ надходить до Європи, зазначає видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков закликав Конгрес США запровадити санкції щодо "Північного потоку", щоб не допустити його добудови

Поки представники адміністрації Байдена домовлялися з Німеччиною, вони працювали з українською стороною над призначенням дати візиту у США Президента Володимира Зеленського, який відбудеться 30 серпня, хоча спочатку планувався на липень. Візит призначено на той час, коли Конгрес перебуватиме на канікулах і Зеленському буде набагато складніше згуртувати опозицію у Вашингтоні проти добудови газопроводу.

Автор: 

Німеччина (7483) Конгрес США (1237) США (23410) Північний потік (2473)


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Топ коментарі
+15
"Когда Германия и Россия сговариваются, за это расплачиваются жители Европы" (с)
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22.07.2021 09:24 Відповісти
+8
На дорогу принял дорожку? Осел Бенин....
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22.07.2021 09:20 Відповісти
+7
потерпевший вiслюк на встрече с Байденом:

Республиканцы и демократы недовольны соглашением США с Германией по "Северному потоку-2", - Axios - Цензор.НЕТ 1189
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22.07.2021 09:18 Відповісти
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потерпевший вiслюк на встрече с Байденом:

Республиканцы и демократы недовольны соглашением США с Германией по "Северному потоку-2", - Axios - Цензор.НЕТ 1189
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22.07.2021 09:18 Відповісти
На дорогу принял дорожку? Осел Бенин....
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22.07.2021 09:20 Відповісти
Для него это дорога "жизни".
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22.07.2021 09:22 Відповісти
Вот такой он животворящий.
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22.07.2021 09:21 Відповісти
"Когда Германия и Россия сговариваются, за это расплачиваются жители Европы" (с)
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22.07.2021 09:24 Відповісти
Трамп по ходу еще президент. И когда уйдет никто не знает
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22.07.2021 09:30 Відповісти
Папередники, как фсегда, во фсём винаваты!
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22.07.2021 09:35 Відповісти
Да, у Байдена с Трампом та же проблема, что и у Зеленского с Порошенко.
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22.07.2021 09:36 Відповісти
Ну это тоже из серии "глубокой обеспокоенности".. Тут дело не в отношениях США и Раши.. Тут на карту поставлено отношение США с Германией ( ведущей страны континентальной Европы) с огромным пророссийским лобби, экономическими завязками бизнеса с РФ, частично менталитетом ГДР и понаехавшим в Германию бывших граждан СССР , плюс открытый подкуп Рашей германских политиков и экс. чиновников( до канцлеров включительно), а с учетом что Франция тоже исторически лояльна Путинилу, я уж молчу об рашен подружке Италии ( и это не считая мелких "подпевал" типа Венгрии, Греции, Австрии, Болгарии, Земанов и т.д) но и вообще отношение США с ЕС и европейскими союзниками по НАТО то у США по сути нет другого выхода как идти им на уступки.. а выгодаполучатель в итоге Раша.
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22.07.2021 09:30 Відповісти
так оказывается моська так сильна, что может лаеть на слона...?
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22.07.2021 09:46 Відповісти
поздно пить боржоми ...
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22.07.2021 09:40 Відповісти
дело в том, что мокшане и немцы - это как бы народ слуга и народ господин до сих пор. поэтому там тесная связь между ними. чуть ли не все российские так называемые цари были немцами, а не русскими, если кто не в курсе.
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22.07.2021 09:45 Відповісти
https://espreso.tv/kongresmeni-nadislali-list-baydenu-shchob-zminiti-datu-vizitu-zelenskogo-u-biliy-dim У Конгресі США звернулися до Білого дому з проханням змінити дату візиту президента Володимира Зеленського у Вашингтон. Про це повідомляє "https://ukrainian.voanews.com/a/congress-zelensky-visit/5974872.html Голос Америки ".
"Мені не подобається такий час взагалі ... Ми направили лист президенту (Джо Байдену - ред.), закликаючи, щоб цю дату змінили - для того, щоб члени Конгресу були тут у Вашингтоні в один час. Я сподіваюсь, що президент це розгляне. Я знаю, що він дуже зайнятий - це перший рік його адміністрації. Але змінити дату не так складно - і дозволити нам провести належний діалог з українським президентом", - сказала співголова Групи підтримки України в Конгресі Марсі Каптур.
Напередодні в Білому домі оголосили, що чекають українського президента у Вашингтоні 30 серпня. Але в цей час Конгрес США буде на канікулах, які триватимуть з 7 серпня по 20 вересня, що ускладнює планування зустрічей з конгресменами та сенаторами.
Напередодні обрану дату візиту Зеленського розкритикував також сенатор Тед Круз.
"Президент Зеленський не зможе залучити членів Конгресу, які на двопартійній основі протистоять капітуляції Байдена перед Путіним щодо Північного потоку-2. Мабуть, просто співпадіння", - написав сенатор у Twitter.
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22.07.2021 09:49 Відповісти
бідон виявився дірявим ...
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22.07.2021 10:01 Відповісти
- А ругаться матом можно?
- Нет!
- Тогда я пол-часа молчу.
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22.07.2021 10:10 Відповісти
"Республиканцы и демократы недовольны соглашением США с Германией по "Северному потоку-2", - Axios"
_И тем не менее один подлец принимает единоличное решение в пользу людоедов и никто подлецу помешать не может.
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22.07.2021 10:43 Відповісти
Німці задекларували, що позбулися нацистської ідеології, але факти свідчать, що ідеї арійської раси живі...
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22.07.2021 12:36 Відповісти
или перекроет газ своему соседу - а что нам до этого, пусть перекрывает, разве политики обманывали нас каждый раз, говоря, что Украина не покупает газ у Газпрома 100, 200 ... 1000 ... дней?
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22.07.2021 13:42 Відповісти
 
 