Республіканці і демократи незадоволені угодою США з Німеччиною щодо "Північного потоку-2", - Axios
У США майже ніхто не задоволений угодою між США і Німеччиною щодо газопроводу "Північний потік-2", - ні республіканці, ні демократи.
Про це пише американське видання Axios, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зокрема, свої побоювання висловлювали сенатори республіканець Тед Круз та демократ Тім Кейн.
Україна та союзники США на східному фланзі НАТО, ідеться в публікації, стверджують, що трубопровід полегшить Москві ізоляцію Києва і тиск на Європу і що угода між США і Німеччиною не враховує достатньою мірою ці побоювання.
Для Росії та Німеччини вона є підтвердженням того, що будівництво газопроводу буде завершено, дарма що адміністрація Джо Байдена назвала його "геополітичним проєктом Кремля, який загрожує європейській енергетичній безпеці".
Водночас у середу представники адміністрації Байдена заявили, що саме експрезидент Дональд Трамп проґавив шанс зупинити газопровід. Коли Байден прийшов до влади, його вже було збудовано на 90 відсотків.
Німеччина зобов'язалася "вжити заходів на національному рівні й домагатися ефективних кроків на європейському рівні, включно із санкціями", якщо Росія спробує "використовувати енергію як зброю" або перекриє газ своєму сусідові. Але тепер це буде набагато простіше, оскільки "Північний потік-2" прокладено в обхід України, на відміну від наявних трубопроводів, якими російський газ надходить до Європи, зазначає видання.
Поки представники адміністрації Байдена домовлялися з Німеччиною, вони працювали з українською стороною над призначенням дати візиту у США Президента Володимира Зеленського, який відбудеться 30 серпня, хоча спочатку планувався на липень. Візит призначено на той час, коли Конгрес перебуватиме на канікулах і Зеленському буде набагато складніше згуртувати опозицію у Вашингтоні проти добудови газопроводу.
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"Мені не подобається такий час взагалі ... Ми направили лист президенту (Джо Байдену - ред.), закликаючи, щоб цю дату змінили - для того, щоб члени Конгресу були тут у Вашингтоні в один час. Я сподіваюсь, що президент це розгляне. Я знаю, що він дуже зайнятий - це перший рік його адміністрації. Але змінити дату не так складно - і дозволити нам провести належний діалог з українським президентом", - сказала співголова Групи підтримки України в Конгресі Марсі Каптур.
Напередодні в Білому домі оголосили, що чекають українського президента у Вашингтоні 30 серпня. Але в цей час Конгрес США буде на канікулах, які триватимуть з 7 серпня по 20 вересня, що ускладнює планування зустрічей з конгресменами та сенаторами.
Напередодні обрану дату візиту Зеленського розкритикував також сенатор Тед Круз.
"Президент Зеленський не зможе залучити членів Конгресу, які на двопартійній основі протистоять капітуляції Байдена перед Путіним щодо Північного потоку-2. Мабуть, просто співпадіння", - написав сенатор у Twitter.
- Нет!
- Тогда я пол-часа молчу.
_И тем не менее один подлец принимает единоличное решение в пользу людоедов и никто подлецу помешать не может.