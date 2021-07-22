Республіканці і демократи незадоволені угодою США з Німеччиною щодо "Північного потоку-2", - Axios

У США майже ніхто не задоволений угодою між США і Німеччиною щодо газопроводу "Північний потік-2", - ні республіканці, ні демократи.

Про це пише американське видання Axios, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, свої побоювання висловлювали сенатори республіканець Тед Круз та демократ Тім Кейн.

Україна та союзники США на східному фланзі НАТО, ідеться в публікації, стверджують, що трубопровід полегшить Москві ізоляцію Києва і тиск на Європу і що угода між США і Німеччиною не враховує достатньою мірою ці побоювання.

Для Росії та Німеччини вона є підтвердженням того, що будівництво газопроводу буде завершено, дарма що адміністрація Джо Байдена назвала його "геополітичним проєктом Кремля, який загрожує європейській енергетичній безпеці".

Водночас у середу представники адміністрації Байдена заявили, що саме експрезидент Дональд Трамп проґавив шанс зупинити газопровід. Коли Байден прийшов до влади, його вже було збудовано на 90 відсотків.

Німеччина зобов'язалася "вжити заходів на національному рівні й домагатися ефективних кроків на європейському рівні, включно із санкціями", якщо Росія спробує "використовувати енергію як зброю" або перекриє газ своєму сусідові. Але тепер це буде набагато простіше, оскільки "Північний потік-2" прокладено в обхід України, на відміну від наявних трубопроводів, якими російський газ надходить до Європи, зазначає видання.

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Поки представники адміністрації Байдена домовлялися з Німеччиною, вони працювали з українською стороною над призначенням дати візиту у США Президента Володимира Зеленського, який відбудеться 30 серпня, хоча спочатку планувався на липень. Візит призначено на той час, коли Конгрес перебуватиме на канікулах і Зеленському буде набагато складніше згуртувати опозицію у Вашингтоні проти добудови газопроводу.