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Новини
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Після добудови "Північного потоку-2" газ ним піде не відразу. Потрібна низка додаткових кроків, - представник Держдепу

Після добудови

Газ "Північним потоком-2" після завершення будівництва трубопроводу піде не відразу, необхідні додаткові кроки.

Про це заявив журналістам на спеціальному телефонному брифінгу представник Держдепартаменту США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми розуміємо, що газопровід дуже, дуже близький до завершення, з точки зору будівництва він побудований більше ніж на 95%. Але це не означає, що газ ним піде негайно. Є низка додаткових кроків, які необхідно зробити для того, щоб він почав функціонувати", - сказав він.

Проте дипломат не став конкретизувати заходи, які належить зробити, і переадресував журналістів уряду Німеччини, пояснивши, що "процеси регулювання в деяких випадках перебувають у руках незалежного німецького регулятора".

Також читайте: Республіканці і демократи незадоволені угодою США з Німеччиною щодо "Північного потоку-2", - Axios

Автор: 

Держдепартамент США (1650) США (23410) Північний потік (2473)


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Топ коментарі
+5
Да, будут ждать разрешения клоуна. Только потом пойдёт газ
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22.07.2021 09:29 Відповісти
+5
https://twitter.com/dszeligowski
https://twitter.com/dszeligowski

Daniel Szeligowski

@dszeligowski

·https://twitter.com/dszeligowski/status/1417955059367821320 9 ч

Ось вам угода: Німеччина надає Україні гроші, щоб Київ їх витратив на закупівлю технологій у німецьких компаній, а Зеленський нарешті відвідує Білий дім. Ну, і обіцянки підтримати Україну у випадку російської агресії варті того ж, що гарантії безпеки в Будапештському меморандумі
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22.07.2021 10:01 Відповісти
+3
Газ пойдёт не сразу. Сначала "Новичок".
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22.07.2021 09:43 Відповісти
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Пипец тундре.
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22.07.2021 09:32 Відповісти
Да, будут ждать разрешения клоуна. Только потом пойдёт газ
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22.07.2021 09:29 Відповісти
в смысле бздо ?
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22.07.2021 09:30 Відповісти
это понятно... как и уменьшение работы нашего иржика...
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22.07.2021 09:30 Відповісти
И газ этот будет "Циклон-Б".
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22.07.2021 09:30 Відповісти
Ну так зрозуміло,що спочатку треба всі засувки і вентелі відкрити))) грають "в дурочку" коротше)
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22.07.2021 09:31 Відповісти
ще одна аглушитєльна Зе перемога. думаю контракти студії 95 будуть продовжені. а вінават канєшно барига
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22.07.2021 09:40 Відповісти
боже, як це втішає!
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22.07.2021 09:43 Відповісти
Газ пойдёт не сразу. Сначала "Новичок".
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22.07.2021 09:43 Відповісти
https://twitter.com/dszeligowski
https://twitter.com/dszeligowski

Daniel Szeligowski

@dszeligowski

·https://twitter.com/dszeligowski/status/1417955059367821320 9 ч

Ось вам угода: Німеччина надає Україні гроші, щоб Київ їх витратив на закупівлю технологій у німецьких компаній, а Зеленський нарешті відвідує Білий дім. Ну, і обіцянки підтримати Україну у випадку російської агресії варті того ж, що гарантії безпеки в Будапештському меморандумі
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22.07.2021 10:01 Відповісти
Сша зрадыки ще хуже трампа розчаруваня безмежне двулыки яки вы нахэр борци за права людыны а та фюрерша раром з путлером зныщують украину
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22.07.2021 11:53 Відповісти
Украина привыкла, что ей все что-то должны, а что сама Украина сделала за 7 лет???? НИЧЕГО.Можно скулить сколько угодно, а СП-2 запустят, там, где бабло-дружбы нет.
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22.07.2021 14:21 Відповісти
 
 