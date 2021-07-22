Після добудови "Північного потоку-2" газ ним піде не відразу. Потрібна низка додаткових кроків, - представник Держдепу
Газ "Північним потоком-2" після завершення будівництва трубопроводу піде не відразу, необхідні додаткові кроки.
Про це заявив журналістам на спеціальному телефонному брифінгу представник Держдепартаменту США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми розуміємо, що газопровід дуже, дуже близький до завершення, з точки зору будівництва він побудований більше ніж на 95%. Але це не означає, що газ ним піде негайно. Є низка додаткових кроків, які необхідно зробити для того, щоб він почав функціонувати", - сказав він.
Проте дипломат не став конкретизувати заходи, які належить зробити, і переадресував журналістів уряду Німеччини, пояснивши, що "процеси регулювання в деяких випадках перебувають у руках незалежного німецького регулятора".
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Daniel Szeligowski
@dszeligowski
·https://twitter.com/dszeligowski/status/1417955059367821320 9 ч
Ось вам угода: Німеччина надає Україні гроші, щоб Київ їх витратив на закупівлю технологій у німецьких компаній, а Зеленський нарешті відвідує Білий дім. Ну, і обіцянки підтримати Україну у випадку російської агресії варті того ж, що гарантії безпеки в Будапештському меморандумі