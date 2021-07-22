"Не розумію, як Німеччина може гарантувати транзит газу територією України", - Вітренко

Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко, коментуючи повідомлення про домовленості США і Німеччини щодо "Північного потоку-2", вважає, що третя сторона не може гарантувати транзит газу через територію України.

Про це Вітренко заявив в інтерв'ю "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.

"Я не розумію, як Німеччина може гарантувати транзит газу територією України, якщо вона його не видобуває, не подає газ з території Росії. Теоретично це могла б гарантувати Росія, але постає питання - яка ціна цих гарантій, бо Україна вже мала Будапештський меморандум, на який вона розраховувала як на гарантію безпеки. Будапештський меморандум номер 2 для нас не є чимось привабливим", - зауважив глава "Нафтогазу".

За його словами, не можна вірити навіть тому, що Росія сама пообіцяє.

"Ми це проходили на практиці. Я особисто вів переговори з "Газпромом" і підписував контракт на транзит. На практиці, вони приходять на переговори і кажуть: "Ми не знаємо про що ви і з ким говорили без нас"", - додав Вітренко.

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