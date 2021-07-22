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Новини
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"Не розумію, як Німеччина може гарантувати транзит газу територією України", - Вітренко

Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко, коментуючи повідомлення про домовленості США і Німеччини щодо "Північного потоку-2", вважає, що третя сторона не може гарантувати транзит газу через територію України.

Про це Вітренко заявив в інтерв'ю "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.

"Я не розумію, як Німеччина може гарантувати транзит газу територією України, якщо вона його не видобуває, не подає газ з території Росії. Теоретично це могла б гарантувати Росія, але постає питання - яка ціна цих гарантій, бо Україна вже мала Будапештський меморандум, на який вона розраховувала як на гарантію безпеки. Будапештський меморандум номер 2 для нас не є чимось привабливим", - зауважив глава "Нафтогазу".

За його словами, не можна вірити навіть тому, що Росія сама пообіцяє.

"Ми це проходили на практиці. Я особисто вів переговори з "Газпромом" і підписував контракт на транзит. На практиці, вони приходять на переговори і кажуть: "Ми не знаємо про що ви і з ким говорили без нас"", - додав Вітренко.

Також читайте: Інструменти для протидії "Північному потоку-2" все ще є: ми маємо потужну двопартійну і двопалатну підтримку в Конгресі США, - Вітренко

Автор: 

Німеччина (7483) росія (66070) США (23410) Північний потік (2473) Вітренко Юрій (633)


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Топ коментарі
+27
Как.. как... Как США, Великобритания по "будапештскому меморандуму" территориальную целостность Украины. НИКАК...
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22.07.2021 09:52 Відповісти
+10
Бабка Меркель как художник, она так видит.
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22.07.2021 09:55 Відповісти
+8
так же, как и безопасность Украины, когда сдавали ядерное оружие, лоха не лопухнуть- себя не уважать
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22.07.2021 09:55 Відповісти
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Как.. как... Как США, Великобритания по "будапештскому меморандуму" территориальную целостность Украины. НИКАК...
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22.07.2021 09:52 Відповісти
США, Великобританія гарантували що не застосують свою зброю проти України. Вони виконують свою обіцянку? Виконують.
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22.07.2021 10:04 Відповісти
Прочтите там всего 6 пунктов. И в этом пункт вы процитировали с искажением 2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй. *ніяка їхня зброя* это чья?
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22.07.2021 10:29 Відповісти
А толку? Дали пигмеям бусы, те и рады...
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22.07.2021 10:30 Відповісти
Они это же самое обещали КАЖДОЙ стране члену ООН просто так ! А нам только в обмен на нашу безопасность и наш ядерный потенциал ? Хороши гаранты , ничего не скажешь . И кстати свои обещания они тоже когда им выгодно забирают обратно .Про Ирак 2003 года уже все забыли ? Я еще в 2014 году тут писал что с нами хотят провернуть что то похожее . Только уже НЕ американцы а кацапы в отместку за удачные военные операции НАТО в Ираке и на Балканах . Поэтому безопасность Украины зависит ТОЛЬКО от ее Армии и ее Граждан .НАТО кроме озабоченностей и берцев не поможет ничем как кацапы когда то своим братушкам в Югославии ......(( А за 7 лет войны ни наступник ни папередник НЕ сделали ничего чтобы а) Иметь сильную экономику способную самостоятельно без посторонней помощи вооружить нашу Армию б) Заможного и свободного Гражданина Украины имеющего дома оружие , умеющего его применять и имеющего желание защищать страну которая гарантировала ему -стабильную работу , социальную защиту , гарантию соблюдения его гражданских прав как в Израиле , Швейцарии , Швеции , Финляндии , Эстонии , США и т.д
К сожалению у нас с 2014 выбрали другой курс -на построение зависимой от внешних сил и факторов слабой аграрной экономики и полицейского государства под контролем олигархов . Мы 7 лет только слушали пламенные речи и сладкие мантры политиков про -,, НАТО нам поможет ,, без НАТО мы никто ,, и ,,ВесьМирснами ,, а теперь имеем результат этой политики и это долговременный итог а не последних 2 лет .Изменить ситуацию еще можно НО не с нашими олигархами при власти при том что времени остается все меньше и меньше ........
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22.07.2021 10:45 Відповісти
Здесь виноваты даже не олигархи как таковые (в своей статье Вы сами пишете - пока они у власти... То есть подразумевается что их можно и нужно отодвинуть от этой власти и влияния на развитие государства). Так вот. Самая большая проблема Украины это сам народ Украины. Не собранный в своем большинстве, ограниченный в своем кругозоре и вникности в сути проблем, а коротко - просто не готов брать ответственность на себя. (Это касается как масс, так и индивидуально если не всех, то очень многих). Каждый хочет халявы, каждый хочет только себе, каждый готов продать (в любом смысле этого слова) все что только можно продать. (в.т.ч. под это выражение подразумеваю понятие - "моя хата скраю).
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22.07.2021 12:11 Відповісти
Очень коротко .Да вы правы . Народ заслуживает ту власть которую он выбрал
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22.07.2021 20:41 Відповісти
Надо писать поговорку полностью, если вы её приводите.
Полностью она звучит - "Моя хата з краю, ПЕРШИМ У БІЙ ВСТУПАЮ".

Или другая, так же часто применяемая не полностью - "Ворон ворону глаз не выклюет, А ЕВРЕЙ ЕВРЕЮ ВСЕГДА РУКУ ПОМОЩИ ПРОТЯНЕТ". Потому у нас во власти практически нет украинцев.
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22.07.2021 22:43 Відповісти
А почему Украина до сих пор не покупает газ и нефть у арабов ? Уран ведь начали закупать в США. А я отвечу спросите у власти олигархов.
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22.07.2021 11:08 Відповісти
Встречный вопрос, а почему богатые ( по сравнению с Украиной) страны Европы не отказались от газа и нефти с Рф и не покупают всю нефть и газ у " арабов".. или тоже "олигархи" мешают..( хотя понятно что у нас есть свои нюансы по газовому бизнесу начиная с 1991 года и по людям сидящим на этих потоках.. это бесспорно).
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22.07.2021 11:38 Відповісти
Европа с ********** не воюет это раз, во вторых Украина покупает ТОЛЬКО у *********.
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22.07.2021 18:59 Відповісти
Не уран, а ТВЭЛы. Тут есть разница. Уран Украина сама добывает в товарных количествах.
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22.07.2021 11:58 Відповісти
А до этого она покупала ТВЭЛы у кого ?
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22.07.2021 19:02 Відповісти
Росатом и Вестингауз.
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23.07.2021 20:04 Відповісти
ТВЭЛ, это название топливных сборок производимых в РФ.

И я согласен с вами, что в обмен на СП-2 надо строить в Украине завод по обогащению урана и производства собственных топливных сборок для украинских АЭС.
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22.07.2021 22:39 Відповісти
Ну да, вы правы. Это как ксерокс - любой копировальный прибор. Первое услышал и перенес на все последующие.
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23.07.2021 20:04 Відповісти
Порох бы уже выбил гарантию пдч в нато при таких раскладах.
Ядерное оружие уже отдали под честное слово. Хватит.
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22.07.2021 22:35 Відповісти
Не нужно выдавать желаемое за действительное. Ничего бы Порох не выбил..Пустое это...Никто нас в НАТО не примет пока будет существовать РАША.
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22.07.2021 23:14 Відповісти
тебе не деньги, тебе мозги нужны
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22.07.2021 10:05 Відповісти
А агрессору нужно продолжать втюхивать европейским лохам свой газ. Причем в том что этот газ у них добывается содержится 70% труда украинских газовиков, которые осваивали газовые месторождения Тюмени и Западной Сибири. А до этого как царская Россия так и СССР пользовались украинским газом из Западной Украины и Шебелинки. Учи историю, придурок )
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22.07.2021 10:09 Відповісти
Вопрос: Как доставлялся газ добываемый в Западной Украине в Россию, значит ли что есть (были) газопроводы. Если да, то ими можно будет направлять газ собственной добычи в северные и восточные районы Украины, где в настоящее время происходит отбор из магистральных труб тн виртуальный реверс. В этом главная проблема,а не в плате за транзит.
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22.07.2021 10:46 Відповісти
А перед этим до 70-х годов они высосали всю нефть из Стрыйских месторождений в Карпатах. Они нас спасали даже при тотальном эмбарго в 1919 во время войны ЗУНР с Польшей, когда в обмен на бензин украинцы покупали в Чехословакии оружие. Совок был хитер- сначала высосали всем союзом украинскую нефть а теперь посадили Украину на газовую иглу.
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22.07.2021 22:39 Відповісти
они и сами не понимают, но говорят)
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22.07.2021 09:54 Відповісти
так же, как и безопасность Украины, когда сдавали ядерное оружие, лоха не лопухнуть- себя не уважать
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22.07.2021 09:55 Відповісти
Мне просто интересно узнать две вещи , что бы делала Украина с ядерным оружием, если 2014 году не было ни то что армии даже одежды для нее. И второе ты знаешь сколько стоит содержание этого оружия ?
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22.07.2021 11:05 Відповісти
Содержание тактического ядерного оружия (не стратегических ракет) будет обходиться вполне адекватные суммы денег. Да и ответственность и расклады военно политического характера в странах с ЯО. совсем другого уровня.
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22.07.2021 12:14 Відповісти
Бабка Меркель как художник, она так видит.
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22.07.2021 09:55 Відповісти
Как художник, которого в академию искусств не берут.
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22.07.2021 10:29 Відповісти
https://twitter.com/immorta83072852

immortality
@immorta83072852
·https://twitter.com/immorta83072852/status/1417902623815049216 13 ч В 1994 году Украине дали бумажку под названием будапештский меморандум и отобрали всё я.оружие, гарантируя безопасность и тер. целостность"Не понимаю, как Германия может гарантировать транзит газа по территории Украины", - Витренко - Цензор.НЕТ 7986 В 2021 году у Украины отобрали газовую трубу - последнее спасение от РФ и даже бумажки не дали... Выводы -Украину слили уже окончательно!

https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1417952976870809603 9 ч

При власти демократов в США Украине не вернуть Донбасс на своих условиях,а скорее наоборот-будет продавливаться ползучая интеграция в рашку.
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22.07.2021 10:00 Відповісти
Це ви, ганьба зелена краще у Шрёдера запитайте, чи у вiкiпедию гляньте )))
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22.07.2021 10:02 Відповісти
верить только платёжкам от зеленско-охметовской сволочи
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22.07.2021 10:03 Відповісти
гарантувати може
забезпечити не може
це так само, як вони, нібито, підтримують Україну у її боротьбі проти окупантів
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22.07.2021 10:07 Відповісти
Не понимаю/ Не все понимали назначение министром энергетики исполнительного директора «Нафтогаз Украины» Витренко. После того как Аудит "Нафтогаза" показал нарушения, из-за которых бюджет недополучил 75 миллиардов. 6 октября 2020. Оказывается , дело в "специфическом запахе подмышек Коломойского" . Зеленский : Просил слуг народа поддержать назначение Витренко 26.01.21 / Витренко двигали Коломойский и Ермак. Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты , получить долю и стать миллиардером.
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22.07.2021 10:07 Відповісти
может, если и сама захочет остаться без руцке газа))...цар даст команду по тиливизиру визирю своему газовому, миллеру, перекрыть под елочку СП 1и 2 и газы у эуропе нет, а старая схема трубопроводов ГТС разобрана))...и собирает эуропа зимою лютою валежник...)))..разводнян придумали немцы со всеми этими "гарантиями"- пожеланиями своими для лохов, очень даже потешный))
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22.07.2021 10:20 Відповісти
все просто: с 2024 года Германия, а не РФ подписывает договор с Украиной о транзите газа, покупая его на границе Украина - Россия, а не Украина ЕС. И таким образом гарантирует. РФ теряет рычаг влияния на Украину, Германия выполняет гарантии перед Украиной по транзиту.
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22.07.2021 10:28 Відповісти
Красиво, и где этот документ?
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22.07.2021 10:32 Відповісти
этот документ настолько очевиден, что агентам во власти приказали заткнуть рот по этому вопросу и не поднимать шум.
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22.07.2021 10:40 Відповісти
Подождем, скоро все прояснится, было бы хорошо.
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22.07.2021 10:41 Відповісти
...Песков о планах Германии продлить на 10 лет транзит газа через Украину: Без меня меня женили...
https://censor.net/ru/news/3278617/peskov_o_planah_germanii_prodlit_na_10_let_tranzit_gaza_cherez_ukrainu_bez_menya_menya_jenili
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22.07.2021 15:39 Відповісти
конечно, не выгодно РФ продавать газ на границе с Украиной. вот они снова и предлагают переподписать продлить и т п
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22.07.2021 18:40 Відповісти
Ніяк - це всім зрозуміло. Зимою московіти організують "аварії або критичні несправності" на СВОЇХ газогонах, які йдуть через територію України і боші будуть вимушені купувати газ о обхід України. Або ж у разі відкритого вторгнення в Україну московітів ГТС україни буде виведена з ладу і онуки ріббентропа будуть закочуючи очі "висловлювати глибоку стурбованість і занепокоєння" і помпувати газ в обхід України. Або комбінація цих, чи інших варіантів - КГБ на це мастаки...
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22.07.2021 10:29 Відповісти
За 30 лет украина не смогла нарастить добычу своих углеводородов, обеспечить себя и стать экспортером, более того, еще и снизила показатели. Вся эта тема окутана коррупцией и предательством национальных интересов. Что судьба делает с близорукими лохами? Правильно, она тыкает их носом в собственное дерьмо. И в этой ситуации процентовка увеличилась с 73 до 90%!!!
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22.07.2021 10:31 Відповісти
Чемберлен также в 1938 г. подписал с Гитлером Мюнхенское соглашение, а в 1939 г. фюрер начал 2-ю Мировую войну, положив болт на все соглашения и договора.
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22.07.2021 10:32 Відповісти
Точно так же, як і ти, коли в першу чергу звільнив з роботи группу, яка лобіювала інтереси України в Америці. А взагалі, питання до "велічайшего". Договір Америки і германії по "ПП2"- результат його міжнародної "перемоги" в Берліні.
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22.07.2021 10:33 Відповісти
Как, как- языком меркель !
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22.07.2021 10:42 Відповісти
Фиии...
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22.07.2021 10:51 Відповісти
А шо такоє ?? ФРН дивиться на нас і питає: "Вам можна зиск мати від труби, чому нам не можна ??".
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22.07.2021 10:46 Відповісти
Ну поубивают вас чутка кацапы, что это значит в масштабах прибыли для верхушки Рейха.
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22.07.2021 12:00 Відповісти
Так вони і так і так вбивають. Зараз, правда, значно менше.
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22.07.2021 16:26 Відповісти
Так, да не так. При сговора за спиной Украины может случиться намного более серьезный конфликт.
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22.07.2021 16:28 Відповісти
"Більш серйозний конфлікт" міжнародна спільнота гасить вже 7 років.
І це не конфлікт, а агресія РФ проти України.
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22.07.2021 18:41 Відповісти
Як гарантувати? Та дуже просто, так як і «Будапештстський меморандум»!
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22.07.2021 10:58 Відповісти
Можливо, родина Байденів має якусь частку в тих потоках, чи в тому роснім газ-бізнесі? Тоді, це б усе пояснило… вони ж займались газовим бізнесом в Україні.
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22.07.2021 11:11 Відповісти
"Не розумію, як Німеччина може гарантувати транзит газу територією України", - Вітренко - Цензор.НЕТ 3125
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22.07.2021 11:13 Відповісти
Был бы Порошенко - все равно Байден с Меркель подписали бы это соглашение. Только Порох еще и поддерживал демократов. Порохоботы везде в комментах радовались победе Байдена на выборах. А теперь заткнулись. Но это были эмоции , У команды Байдена другая сратегическая политика в отношении России и Зеленский к этому не имеет никакого отношения, как и Порошенко.
Если посмотреть кто подписал из нардепов обращение против СП-2, то там и слугиЗе и ЕвроСолы.
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22.07.2021 11:51 Відповісти
Це так. Але якби Зе не побігло домовлятися у РФ ...
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22.07.2021 16:22 Відповісти
Будапештским меморандумом уже подтерлись, давайте следующую бумажку о гарантиях на транзит газа.
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22.07.2021 11:16 Відповісти
В один прекрасный момент украинская ГТС "неожиданно" потерпит аварию, Россия поневоле транзит прекратит. РФ очень хотела прокачивать газ через Украину, но такая неприятность, такая неприятность. Ну совсем как в Таджикистане в свое время. Поэтому гарантии Германии - это Будапештский меморандум номер 2.
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22.07.2021 11:38 Відповісти
А газопровод в Грузию? Тоже неожиданно было!
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22.07.2021 13:13 Відповісти
Поэтому тебя и назначили. Потому что глупее клоуна
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22.07.2021 13:02 Відповісти
Никто, даже Газпром, не станет гарантировать транзит газа навсегда, потому что это вопрос не только продавца (Газпрома), но и покупателей (Венгрии, Чехии, Польши и других). Газпром скажет, ок, покупайте наш газ, чтобы все трубы были наполнены и мы будем качать и зарабатывать. Но если вы не покупаете, что мы будем качать и почему должны это гарантировать? О прежних транзитных доходах пора забыть, но какой-то объем транзита можно сохранить, можно даже выбить из ЕС деньги на содержание трубы на всякий случай.
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22.07.2021 13:53 Відповісти
Ха ! А ЄС який з цього зиск ? Вони будуть отримувати газ через СП-1,2 і через Болгарію - там гілку добудовують з Турції.
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22.07.2021 16:25 Відповісти
...математически "проход" от начала до конца одного (!) метра кубического смердячега и токсичного газа это тоже ТРАНЗИТ-с. (учитесь, студенты!!!)
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22.07.2021 14:27 Відповісти
 
 