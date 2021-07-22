"Не розумію, як Німеччина може гарантувати транзит газу територією України", - Вітренко
Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко, коментуючи повідомлення про домовленості США і Німеччини щодо "Північного потоку-2", вважає, що третя сторона не може гарантувати транзит газу через територію України.
Про це Вітренко заявив в інтерв'ю "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.
"Я не розумію, як Німеччина може гарантувати транзит газу територією України, якщо вона його не видобуває, не подає газ з території Росії. Теоретично це могла б гарантувати Росія, але постає питання - яка ціна цих гарантій, бо Україна вже мала Будапештський меморандум, на який вона розраховувала як на гарантію безпеки. Будапештський меморандум номер 2 для нас не є чимось привабливим", - зауважив глава "Нафтогазу".
За його словами, не можна вірити навіть тому, що Росія сама пообіцяє.
"Ми це проходили на практиці. Я особисто вів переговори з "Газпромом" і підписував контракт на транзит. На практиці, вони приходять на переговори і кажуть: "Ми не знаємо про що ви і з ким говорили без нас"", - додав Вітренко.
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підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй. *ніяка їхня зброя* это чья?
К сожалению у нас с 2014 выбрали другой курс -на построение зависимой от внешних сил и факторов слабой аграрной экономики и полицейского государства под контролем олигархов . Мы 7 лет только слушали пламенные речи и сладкие мантры политиков про -,, НАТО нам поможет ,, без НАТО мы никто ,, и ,,ВесьМирснами ,, а теперь имеем результат этой политики и это долговременный итог а не последних 2 лет .Изменить ситуацию еще можно НО не с нашими олигархами при власти при том что времени остается все меньше и меньше ........
Полностью она звучит - "Моя хата з краю, ПЕРШИМ У БІЙ ВСТУПАЮ".
Или другая, так же часто применяемая не полностью - "Ворон ворону глаз не выклюет, А ЕВРЕЙ ЕВРЕЮ ВСЕГДА РУКУ ПОМОЩИ ПРОТЯНЕТ". Потому у нас во власти практически нет украинцев.
И я согласен с вами, что в обмен на СП-2 надо строить в Украине завод по обогащению урана и производства собственных топливных сборок для украинских АЭС.
Ядерное оружие уже отдали под честное слово. Хватит.
immortality
@immorta83072852
·https://twitter.com/immorta83072852/status/1417902623815049216 13 ч В 1994 году Украине дали бумажку под названием будапештский меморандум и отобрали всё я.оружие, гарантируя безопасность и тер. целостность В 2021 году у Украины отобрали газовую трубу - последнее спасение от РФ и даже бумажки не дали... Выводы -Украину слили уже окончательно!
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1417952976870809603 9 ч
При власти демократов в США Украине не вернуть Донбасс на своих условиях,а скорее наоборот-будет продавливаться ползучая интеграция в рашку.
забезпечити не може
це так само, як вони, нібито, підтримують Україну у її боротьбі проти окупантів
https://censor.net/ru/news/3278617/peskov_o_planah_germanii_prodlit_na_10_let_tranzit_gaza_cherez_ukrainu_bez_menya_menya_jenili
І це не конфлікт, а агресія РФ проти України.
Если посмотреть кто подписал из нардепов обращение против СП-2, то там и слугиЗе и ЕвроСолы.