Конгресмени просять Байдена змінити дату візиту Зеленського в США: хочуть поговорити з президентом України

Конгресмени звернулися до Адміністрації президента США Джо Байдена із закликом змінити дату візиту українського глави Володимира Зеленського в Вашингтон.

Про це повідомляє Голос Америки, передає Цензор.НЕТ.

З 7 серпня по 20 вересня Конгрес буде на канікулах, що ускладнює планування зустрічей з конгресменами та сенаторами.

"Мені не подобається такий час взагалі", - сказала Марсі Каптур. "Ми надіслали листи президенту [Джо Байдену], закликаючи, щоб цю дату змінили - для того, щоб члени Конгресу були тут у Вашингтоні в один час. Я сподіваюсь, що президент це розгляне. Я знаю, що він дуже зайнятий - це перший рік його адміністрації. Але змінити дату не так складно - і дозволити нам провести належний діалог з українським президентом", - розповіла співголова Групи підтримки України в Конгресі, конгресвумен Марсі Каптур.

Також обрану Білим домом дату візиту Зеленського розкритикував сенатор Тед Круз.

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"Президент Зеленський не зможе залучити членів Конгресу, які на двопартійній основі протистоять капітуляції Байдена перед Путіним щодо Північного потоку-2. Напевно, просто збіг", - написав Круз.