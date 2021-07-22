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Новини Коронавірус і карантин
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6 випадків "дельта"-штаму коронавірусу виявлені в Олександрівській лікарні методом первинного тестування, - Департамент охорони здоров'я Києва

6 випадків

В Олександрівській клінічній лікарні Києва первинним тестуванням виявлено 6 випадків COVID-19 штаму "дельта".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Департамент охорони здоров'я Києва.

"Дослідження проведені завдяки спеціально закупленим лікарнею саме для діагностування цього штаму реактивам. Наразі біоматеріал переданий для підтвердження в Київський міський лабораторний центр МОЗ України", - випливає з повідомлення.

Підкреслюється, що людям, у яких виявлено штам "дельта", - від 21 до 73 років.

Директор Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург підкреслила, що зараз "ми знаємо про штам" дельта більше не з практики, а з досвіду іноземних колег, з якими постійно спілкуються столичні лікарі"."Дельта" відрізняється високим рівнем контагіозності (заразливість), більш коротким інкубаційним періодом і агресивним перебігом.

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"Кожна вакцина, яка зареєстрована в Україні з великою вірогідністю захистить Вас від смерті. Вакцинуйтеся! Зробіть це заради себе та близьких, які будуть потерпати від того, що Ви страждаєте від хвороби, або взагалі не зможете з нею впоратися, незважаючи на всі зусилля лікарів", - резюмувала Гінзбург.

Автор: 

лікарня (1364) карантин (18172) Київ (19663) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Тем не менее, всем зэбаранам и пiд-рашкам напоминаем, что это обычный грипп и вакцинирвоаться этим категориям "лиц" ни в коем случае не следует!!!
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22.07.2021 10:15 Відповісти
Всі шестеро померли?
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22.07.2021 10:18 Відповісти
К "братьям" ездили?
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22.07.2021 10:19 Відповісти
вакцинация во время эпидеми это преступление и разведение новых штамов. И потом вирусов многие тысячи зачем искать дельту это не продуктивно, клиника у них одинаковая
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22.07.2021 10:29 Відповісти
Израильтянам и британцам это расскажи.
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22.07.2021 10:39 Відповісти
У вакцинированных шанс умереть от дельта- вируса 0,01 %. Так что думай-те.
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22.07.2021 10:30 Відповісти
Спасибо, что закупили за средства больницы, если бы понадеялись на руководящих и курирующих медицину "гениев", то дельту к ноябрю выявили на фоне ОРВИ и вирусных пневмоний.Нужно отдельно поблагодарить гильдию парамеиков за первое место по смертности от коронавируса на число заболевших
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22.07.2021 12:47 Відповісти
 
 