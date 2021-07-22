6 випадків "дельта"-штаму коронавірусу виявлені в Олександрівській лікарні методом первинного тестування, - Департамент охорони здоров'я Києва
В Олександрівській клінічній лікарні Києва первинним тестуванням виявлено 6 випадків COVID-19 штаму "дельта".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Департамент охорони здоров'я Києва.
"Дослідження проведені завдяки спеціально закупленим лікарнею саме для діагностування цього штаму реактивам. Наразі біоматеріал переданий для підтвердження в Київський міський лабораторний центр МОЗ України", - випливає з повідомлення.
Підкреслюється, що людям, у яких виявлено штам "дельта", - від 21 до 73 років.
Директор Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург підкреслила, що зараз "ми знаємо про штам" дельта більше не з практики, а з досвіду іноземних колег, з якими постійно спілкуються столичні лікарі"."Дельта" відрізняється високим рівнем контагіозності (заразливість), більш коротким інкубаційним періодом і агресивним перебігом.
"Кожна вакцина, яка зареєстрована в Україні з великою вірогідністю захистить Вас від смерті. Вакцинуйтеся! Зробіть це заради себе та близьких, які будуть потерпати від того, що Ви страждаєте від хвороби, або взагалі не зможете з нею впоратися, незважаючи на всі зусилля лікарів", - резюмувала Гінзбург.
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