Порошенко про звільнення Попасної і Сєвєродонецька: люди на Луганщині зустрічали наших військових з українськими прапорами

Сім років тому українські воїни звільнили Попасну і Сєвєродонецьк. П'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко згадує, як місцеві жителі зустрічали воїнів-визволителів.

"Жителі Сєвєродонецька та Попасної вийшли зустрічати наших військових, які звільнили міста, з українськими прапорами та вигуками: "Слава Збройним силам України! Слава Україні! Дякуємо!". Це було дійсно свято, якого чекали: повернення додому", - пише Порошенко в Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"22 липня 2014 року українськими військовими були здійснені дві блискучі операції: практично без бою звільнили Попасну та після запеклої перестрілки — Сєвєродонецьк. Так реалізація мого наказу про контрнаступ дозволила нам звільнити дві третини окупованих територій Донеччини та Луганщини", – нагадав Петро Порошенко.

"Слава героїчному подвигу підрозділів Нацгвардії, Збройних Сил України, добровольчих батальйонів. Вічна пам’ять загиблим", – пише п’ятий Президент.

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