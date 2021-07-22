Порошенко про звільнення Попасної і Сєвєродонецька: люди на Луганщині зустрічали наших військових з українськими прапорами
Сім років тому українські воїни звільнили Попасну і Сєвєродонецьк. П'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко згадує, як місцеві жителі зустрічали воїнів-визволителів.
"Жителі Сєвєродонецька та Попасної вийшли зустрічати наших військових, які звільнили міста, з українськими прапорами та вигуками: "Слава Збройним силам України! Слава Україні! Дякуємо!". Це було дійсно свято, якого чекали: повернення додому", - пише Порошенко в Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"22 липня 2014 року українськими військовими були здійснені дві блискучі операції: практично без бою звільнили Попасну та після запеклої перестрілки — Сєвєродонецьк. Так реалізація мого наказу про контрнаступ дозволила нам звільнити дві третини окупованих територій Донеччини та Луганщини", – нагадав Петро Порошенко.
"Слава героїчному подвигу підрозділів Нацгвардії, Збройних Сил України, добровольчих батальйонів. Вічна пам’ять загиблим", – пише п’ятий Президент.
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Особливий привіт всім військовим, що голосували за нього.
Знаю це точно.
Звільнив кишені українців від грошей ВАЗеленський, зразу після того, як бабломойський звільнив їх від мізків, в 2019 році.
До речі, кум фуйла- бізнеспартнер бабломойського і ВАЗеленського.
Це факти, а не ваше мокшанське пропагандонство.
Звідки питання... Мені цікаво, чи було звільнено хоч єдине місто без участі добровольців?
Але я вас не знаю. Підтвердити не можу.
Хоча... Деякі підтвердження є...
От у мене сумніви іншого порядку : ти - "просто дурень", чи "провокатор", що хоче розвести "срач" між патріотами України?!!!
ЧитайТе !
"Слава героическому подвигу подразделений Нацгвардии, Вооруженных Сил Украины, добровольческих батальонов. Вечная память погибшим", - пишет пятый Президент.
Источник: https://censor.net/ru/n3278523