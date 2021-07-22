УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10578 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 409 56

Порошенко про звільнення Попасної і Сєвєродонецька: люди на Луганщині зустрічали наших військових з українськими прапорами

Порошенко про звільнення Попасної і Сєвєродонецька: люди на Луганщині зустрічали наших військових з українськими прапорами

Сім років тому українські воїни звільнили Попасну і Сєвєродонецьк. П'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко згадує, як місцеві жителі зустрічали воїнів-визволителів.

"Жителі Сєвєродонецька та Попасної вийшли зустрічати наших військових, які звільнили міста, з українськими прапорами та вигуками: "Слава Збройним силам України! Слава Україні! Дякуємо!". Це було дійсно свято, якого чекали: повернення додому", - пише Порошенко в Facebook,  передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"22 липня 2014 року українськими військовими були здійснені дві блискучі операції: практично без бою звільнили Попасну та після запеклої перестрілки — Сєвєродонецьк. Так реалізація мого наказу про контрнаступ дозволила нам звільнити дві третини окупованих територій Донеччини та Луганщини", – нагадав Петро Порошенко.

"Слава героїчному подвигу підрозділів Нацгвардії, Збройних Сил України, добровольчих батальйонів. Вічна пам’ять загиблим", – пише п’ятий Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко особисто погоджував ліквідацію Гіві, - Сюмар

Автор: 

визволення (566) Порошенко Петро (15193) Сєверодонецьк (508)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
Звільнили, при Порошенкові, дві третини окупованого донбасу. При ВАЗеленському- жодного сантиметра не звільнили, здали територію.
Звільнив кишені українців від грошей ВАЗеленський, зразу після того, як бабломойський звільнив їх від мізків, в 2019 році.
До речі, кум фуйла- бізнеспартнер бабломойського і ВАЗеленського.
Це факти, а не ваше мокшанське пропагандонство.
показати весь коментар
22.07.2021 10:55 Відповісти
+9
І жодної новини про звільнення наших міст, сіл при найвеличнішому лохотронщику Всесвіту.
Особливий привіт всім військовим, що голосували за нього.
показати весь коментар
22.07.2021 10:18 Відповісти
+9
Поразки - це також історія, ніхто їх переписувати не збирається. На війні поразки перемішуються з перемогами, таке воно, воєнне життя-буття.
показати весь коментар
22.07.2021 11:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І жодної новини про звільнення наших міст, сіл при найвеличнішому лохотронщику Всесвіту.
Особливий привіт всім військовим, що голосували за нього.
показати весь коментар
22.07.2021 10:18 Відповісти
Аллочка -послеилловайская утрата территорий и минские почти все перечеркнула...
показати весь коментар
22.07.2021 13:30 Відповісти
Не перекреслила. Українці у звільнених містах живуть і сьогодні в Україні, а не в луганді, і вдячні за звільнення.
Знаю це точно.
показати весь коментар
22.07.2021 13:35 Відповісти
Не хотелось бы в открытом форуме топить хоть и не любимых,но все же своих,смолчу..
показати весь коментар
22.07.2021 16:20 Відповісти
Ну що ж, стадіон так стадіон. Навіщо ви розводили та відводили війська, пане Володимир? І хто з нас двох барига на краві?
показати весь коментар
22.07.2021 10:20 Відповісти
Какой он тебе валадимир? Так просто: зеленая шмаркля
показати весь коментар
22.07.2021 10:25 Відповісти
Нинішня влада звільнила Україну від транзиту газу!
показати весь коментар
22.07.2021 10:27 Відповісти
Порошенко об освобождении Попасной и Северодонецка: люди на Луганщине встречали наших военных с украинскими флагами - Цензор.НЕТ 397
показати весь коментар
22.07.2021 10:28 Відповісти
Звільнили, при Порошенкові, дві третини окупованого донбасу. При ВАЗеленському- жодного сантиметра не звільнили, здали територію.
Звільнив кишені українців від грошей ВАЗеленський, зразу після того, як бабломойський звільнив їх від мізків, в 2019 році.
До речі, кум фуйла- бізнеспартнер бабломойського і ВАЗеленського.
Це факти, а не ваше мокшанське пропагандонство.
показати весь коментар
22.07.2021 10:55 Відповісти
Решил историю переписать? Не забудь про Иловайск и Дебальцево.
показати весь коментар
22.07.2021 10:59 Відповісти
На відміну від вас, я не страждаю слерозом.
показати весь коментар
22.07.2021 11:01 Відповісти
Поразки - це також історія, ніхто їх переписувати не збирається. На війні поразки перемішуються з перемогами, таке воно, воєнне життя-буття.
показати весь коментар
22.07.2021 11:03 Відповісти
Кому Ви пишете? Де воно, і де війна...
показати весь коментар
22.07.2021 11:10 Відповісти
Цікаво, в США теж були впороті індивіди, які весь час тільки й нагадували Рузвельту про Перл-Харбор?..
показати весь коментар
22.07.2021 11:43 Відповісти
Якщо градами по автоматах, то яка перемога...
показати весь коментар
05.08.2021 07:31 Відповісти
Звільнили... Як? Які підрозділи приймали участь?
Звідки питання... Мені цікаво, чи було звільнено хоч єдине місто без участі добровольців?
показати весь коментар
22.07.2021 11:02 Відповісти
Дурень?
показати весь коментар
22.07.2021 11:11 Відповісти
Може, стосовно себе, ви і праві.
Але я вас не знаю. Підтвердити не можу.
Хоча... Деякі підтвердження є...
показати весь коментар
22.07.2021 11:30 Відповісти
Ох ти й "крутій"! А що - у нас патріотизм уже на категорії ділиться? І "патріоти - бійці ВСУ" - не такі "патріотичні", ніж "добробатівці"? Мені здається що і ті і інші робили одну справу
От у мене сумніви іншого порядку : ти - "просто дурень", чи "провокатор", що хоче розвести "срач" між патріотами України?!!!
показати весь коментар
22.07.2021 11:52 Відповісти
51-ша бригада .........разом з іншими підрозділами звільнила міста Сєверодонецьк, Лисичанськ, Попасну та інші.))
показати весь коментар
22.07.2021 11:17 Відповісти
Добровольці були, чи тільки військові?
показати весь коментар
22.07.2021 11:27 Відповісти
.Бл.. я в шоці . Тобі що , самому ліньки залізти в гугл і знайти відповідь .? Чи ти настільки тупий що не знаєш - як ??
показати весь коментар
22.07.2021 11:59 Відповісти
А як мій кум, ще в березні 2014го пішов до військкомату, то він хто "доброволець", чи "військовий", які за вашими словами "ні єдиного міста" не звільнили?
показати весь коментар
22.07.2021 12:16 Відповісти
Про добровольців також згадано.
ЧитайТе !

"Слава героическому подвигу подразделений Нацгвардии, Вооруженных Сил Украины, добровольческих батальонов. Вечная память погибшим", - пишет пятый Президент.

Источник: https://censor.net/ru/n3278523
показати весь коментар
22.07.2021 12:20 Відповісти
Без добровольців жодного міста не звільнили. Було що і під час перемир'я добровольці самі звільнили село. Зате було й таке, що серед вбитих назвали тільки двох із ЗСУ, а про трьох добровольців "забули"...
показати весь коментар
05.08.2021 07:40 Відповісти
Так що тепер? Віддавати вас до Дирляндіі?
показати весь коментар
22.07.2021 12:18 Відповісти
Порошенко, як кожна людина, наробив помилок... Але він ДІЯВ!!! Домовлявся, благав, воював - і не дав зробити з України "новососію"!!! Другий термін дав би йому можливість зробити багато корисного для розбудови України... Але "нарід" вирішив, що пусте місце буде краще за досвідченого політика... (((
показати весь коментар
22.07.2021 12:14 Відповісти
Политический постравматический синдром -третий год.....или работа такая....
показати весь коментар
22.07.2021 13:35 Відповісти
Я бы даже убрал слово «политический». Любые твёрдые убеждения крепко вплетаются в структуру человеческого эго. При этом не важно политические они, религиозные или какие-то другие. Поэтому любой сильный удар по таким убеждениям это всегда личностная травма. После которой следует всего два типа реакций: либо эго сдаётся и отпускает иллюзии, либо наоборот ощетинивается и агрессивно атакует любые доводы и факты, наглухо закрываясь в своей альтернативной реальности. У всех активных порохоботов именно второй вариант реакции.
показати весь коментар
22.07.2021 14:18 Відповісти
Я б краще не сказав. Дякую Вам.
показати весь коментар
22.07.2021 14:45 Відповісти
Будь ласка.) Та, на жаль, вербально цей синдром не лікується.
показати весь коментар
22.07.2021 15:33 Відповісти
а правда полягає в тому, що Порошенко - перший і чи не єдиний реальний проукраїнський "кандидат" (нереальних, як то Кошулинський - ігноруємо). Але ви брехуни 73/43%зебіли, - навіть цього не здатні втямити. Для вас клоун - проукраїнський, ага...
показати весь коментар
22.07.2021 14:00 Відповісти
Якби Порошенко був на другий термін, то економіка б ще більше розвивалася, нам би дали пдч, і може, вже й звільнили б Донбас.
показати весь коментар
05.08.2021 07:45 Відповісти
Э нет,-тут я заступлюсь за Порошенко-много было сделано,но не достаточно...И ругать экс-президента будем без оскорблений,как и действующего...
показати весь коментар
22.07.2021 13:38 Відповісти
 
 