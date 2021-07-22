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Мендель щодо скандальної цитати зі своєї книги про "брудні намети" на Майдані: Я нічого не сказала такого, що б суперечило правді

Мендель щодо скандальної цитати зі своєї книги про

Колишня прессекретарка президента Юлія Мендель заявила, що її цитату про "брудні намети" на Майдані вирвали з контексту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мендель повідомила в ефірі Радіо НВ.

При цьому ексспікерка глави держави зазначила, що очікувала такої реакції суспільства, але назвала поширення цитати поза текстом "прикладом дезінформації".

"Я нічого не сказала такого, що б суперечило правді. Правду зазвичай дуже складно описати. Якщо ви зараз скажете, що там було чисто і гігієнічно, то я буду дуже здивована. Я ніколи не йшла проти Євромайдану, я його висвітлювала, висвітлювала для іноземних медіа. Я вважаю, що це було великим проривом", - відповіла вона.

Мендель каже, що не збиралася когось ображати, але додала, що вважає бурхливу реакцію на уривок з її книги "дезінформацією".

Мендель переконана, що Зеленський "сам по собі" давав більше надії, ніж "будь-яка революція", і що він "назавжди змінив українську політику".

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Автор: 

скандал (629) Євромайдан (957) Мендель Юлія (230)


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Топ коментарі
+64
А в окопах на войне стерильная чистота, хабалка?
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22.07.2021 10:23 Відповісти
+57
То есть если я скажу "Мендель тупая ватная еврейка" я никого не обижу, да?
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22.07.2021 10:26 Відповісти
+48
Мендель:
- У меня грязный рот и это не противоречило правде
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22.07.2021 10:25 Відповісти
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А в чем не права она, конечно изменит историю, то было кое - как, теперь кранты. Правда разница не большая, но идем верным путем, хотя не знаем куда и как.
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22.07.2021 11:34 Відповісти
Дешевая, продажная хабалка. Пусть вымоет свой грязный рот, после вылизывания одного места у "величайшего лидера современности и сходит в синагогу.
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22.07.2021 11:28 Відповісти
Мендель щодо скандальної цитати зі своєї книги про "брудні намети" на Майдані: Я нічого не сказала такого, що б суперечило правді - Цензор.НЕТ 4891
Широка страна моя родная лапотная кацапская !!!
А Украина? Так она забита грязными майдановцами хохлами!
А ещё мой шеф ЗЕ.. утверждает что Украина проститутка !
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22.07.2021 11:28 Відповісти
так якщо назвати Мендель тупою куркою - теж ніби не суперечить правді...
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22.07.2021 11:30 Відповісти
Дайте ей кто-нибудь леденец и пусть не отвлекается. Как-только рот свободный, он такое несёт, что жалко эту восторженную девочку - она так и осталась в классе 6.
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22.07.2021 12:00 Відповісти
вона ..бнута, а це на вічно...
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22.07.2021 12:17 Відповісти
Авжеж, та "слуги уроду" майже всі такі...пришелепкуваті. Адже є на кого рівнятися.
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22.07.2021 13:20 Відповісти
Звідки взялася така дурепа? Яка неповажає Україну , людей які в ній живуть. Воно тупе і невиховане. Яка там журналістика ? Яка освіта ? Яке виховання ? Повний ігнор цій лахудрі , щоб на роботу не брати. Який президент , такий і прессекретар . Один рівень розвитку . Краще б сиділо тихо , дивись може б здалося розумним.
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22.07.2021 12:05 Відповісти
Дык? она развоображалась, пишаючись собов , до нежетi по плинтусу... Я сам - в шоке от зебуинов, бо они даже не вкуривают, шо тупые и все , как на подбор, - за сало-диплом недопереобразованные.
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22.07.2021 13:12 Відповісти
Шльондра сказала правду и только правду хтоб сомневался... Палатки грязные? Грязные. Люди в них в крови и грязные? Чистая правда. Значит пишем так: На майдане были грязные палатки набитые грязными, неопрятными, бомжеватого вида людьми, которые своим видом пачкали Майдан, дымили, шумели и не давали приличным людям нормально отдыхать...
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22.07.2021 12:11 Відповісти
Шукати в усьому лайно, щоб споганити - це справа легка.
Якщо прийняти таку "точку зору" Мендель, то у мене є глибокі сумніви, що це пихате,хамовите і лицемірне створіння в клозеті після себе залишає пахучіі "шоколадні батончики " з сечою з ароматичних олій. Тому ї можна вважати за цією логікою теж просто тілом набитим екскериментами.
З іншого боку, словесний понос Мендель, косоворотка ***********, висміювання клоунами шапіто-95 Майдану, України в цілому і заявочки "слуг олігархів" формують повну картину цих лицемірів - зневага до держави, до її інституцій, цінностей, звичаїв і людей.
Саме важливе - це те, що зелена шобла знецінює все українське, бо вони просто "слуги грошей", а нарід цю всю фігную під їх дешевий гумор схоплює на раз.
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22.07.2021 12:29 Відповісти
Якi батончики? Пане , ви сладкоежка... - ковббики в лiкоть товщиною... Повiрте, це не вигадка, а враження на все життя, когда снимали с унитаза уснувшую забуханую, при том оч симпотную девчушку, рокiв 17-ти... А в нашому випадку ми маемо справу з мiннiмум 40 рокiв(на вигляд) особою, з дещо бiльшим экспiрiенсом, хоч ще й не старою, та вже пiдiрваною шкапою , бо несе казна що. А часом як репне, так репне, як ото в калюжу..
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22.07.2021 12:48 Відповісти
смердюча ТП
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22.07.2021 12:29 Відповісти
Батюшки, несчастьице-мендельша в 14-ом была на Майдане, или это сплетни от рыговского антимайдана.
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22.07.2021 12:36 Відповісти
Всем необходимо понять и запомнить навсегда, что за людей типа как Зеленского, Мендель нельзя голосовать ни при каких обстоятельствах. Я думаю, что все понимают о чем я говорю.
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22.07.2021 12:39 Відповісти
Увы, далеко не все. Я более чем уверен что из 73% долбо_ов заново за них проголсуют как минимум половина.
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22.07.2021 13:16 Відповісти
Єрмак дворянская кров а палатки на Майдані брудні!!!ТВАРЮКА!!!! тупа тварюка , яка не розуміє, як веде того ж вову до його політичного кінця...
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22.07.2021 12:47 Відповісти
За крах тупня лошице мы еще и могарь будем должны. После, тока пiдгузник.
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22.07.2021 12:54 Відповісти
брудне твоє гниле нутро, прошмандєль.....
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22.07.2021 12:48 Відповісти
Мєндєльвошка- грязная, вонючечесночная жидовка и я не сказал ничего такого, что бы противоречило правде
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22.07.2021 13:11 Відповісти
все как всегда у зеленых: "вырвали из контекста" и "не так поняли"
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22.07.2021 13:12 Відповісти
Я не понял - она что, участвовала в Майдане?
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22.07.2021 13:18 Відповісти
Может на трибуне возле Сени Яценюка стояла?
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22.07.2021 15:17 Відповісти
Чё-то не помню. Сеню помню. Петю помню. Виталика - помню. Даже Парасюка помню. Мендель - не помню.
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22.07.2021 16:34 Відповісти
Тю, гидоту, которая каждый день вызывала у вас рвотный рефлекс... и не помнить...
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22.07.2021 20:32 Відповісти
Да хрен с ней, как клёны?
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23.07.2021 10:13 Відповісти
Чого причепились до тварю.. дівчини?!!! Все правильно вона написала, і про брудні палатки ( особисто я, ту кіптяву, здається тиждень з себе змивав, а одяг просто викинув), і про те що вона висвітлювала події для іноземних ЗМІ. Russia Today це ж іноземне ЗМІ!
Мендель щодо скандальної цитати зі своєї книги про "брудні намети" на Майдані: Я нічого не сказала такого, що б суперечило правді - Цензор.НЕТ 5186

Просто кожен сприймає Майдан по своєму.
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22.07.2021 13:27 Відповісти
А чого воно так вирячилося, позуючи з бокалом гамули? Яка цiннiсть в такому ii посланнi?
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22.07.2021 13:38 Відповісти
Типо , паабеда?
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22.07.2021 13:38 Відповісти
Саме головне - позаду пуста пляшка. Алкоголiчка? поки не доп`е, не заспокоiться?
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22.07.2021 13:42 Відповісти
Блин, а пол какой грязный : шо паркет , шо кафель... Я - в шоке.
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22.07.2021 13:48 Відповісти
А шо то на рукомойнике, возле пустой бутылки? Закусь, шобы стоя вздрогнуть в антисанитарных условиях?...
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22.07.2021 13:51 Відповісти
ЭТАЛОННАЯ ДУРА. Для кунсткамеры или музея мер и весов... ХОТЯ У ЗЕЛЕНЫХ ТАКИЕ УРОДЫ (внешне и внутренне) - практически ВСЕ... Похоже, что зеля на кастингах перед выборами именно такую задачу и ставил: "БЕРЁМ ТОЛЬКО ТЕХ, КТО СТРАШНЕЕ И ТУПЕЕ МЕНЯ!" Похоже, что это единственное, что они смогли реально выполнить......
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22.07.2021 17:38 Відповісти
Зачем она переносицу бреет, похабит брежневскую монобровь?
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22.07.2021 20:27 Відповісти
ЗЫ ...А янелох был запал.. Ты-вы, пойди, заре плеваться. И как теперь окабаневшему ленчику в глаза смотреть ... Ума не приложить.
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22.07.2021 20:30 Відповісти
Не верю, что кто-то читай писули этой курицы.
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22.07.2021 14:08 Відповісти
...а она хоть читала набор своих по смыслу бессвязных предложений -тем...
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22.07.2021 20:21 Відповісти
брудна маланська потвора, не тобі судити про Майдан..
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22.07.2021 15:33 Відповісти
зелена мерзота а зеля смерть для украіни бо моя краіна ім чужа
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22.07.2021 15:43 Відповісти
Пока мы развлекаемся их клоунничаньем они делают шахер-махер над над страной и народом.
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22.07.2021 15:52 Відповісти
Если бы у зеленого клоуна была бы хоть капля мозга, он бы напоследок, перед выдачей последней НЕМАЛОЙ зрЯплаты этой дуре потребовал бы от неё письменной гарантии на хотя бы 1-2 летнее молчание после увольнения. КАЖДОЕ ОТКРЫТИЕ РТА совершенно безмозглой менде-пендельши несёт для Украины потери... Но откуда у зеленых капли серого вещества? СПЛОШНОЕ ЗЕЛЕНОЕ ВЕЩЕСТВО.......
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22.07.2021 17:34 Відповісти
Какое вещество, то вакуум так отсвечивает.
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22.07.2021 19:48 Відповісти
жидотроцкистка.
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22.07.2021 18:58 Відповісти
А народ над мендельшей , а значит над зебуином , не просто смеется, - ржет. Цэ ж надоть себя так каждый раз выставлять... - так распугивать женихов... Вангую... незамужняя амнезийка с бородавкой-"оселедцем"на носу.
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22.07.2021 20:41 Відповісти
я так розумію, що мєндєль МОЖНА називати як "шматок шкіри набитий лайном"
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22.07.2021 21:02 Відповісти
"Я ничего не сказала такого, что бы противоречило правде. Правду обычно очень сложно описать. Если вы сейчас скажете, что там было чисто и гигиенично, то я буду очень удивлена. Источник: https://censor.net/ru/n3278526

МЕНДЕЛЬ ЦЕ КОЛОМОЙСЬКА ШЛЬОНДРА, ЦЕ НЕ ПРОТИРЄЧІТЬ ПРАВДЄ
ПРО ЧІСТОПЛОТНОСТЬ І ГІГІЄНІЧНОСТЬ ІЇ ЯЗИКА ХОДЯТЬ ЛЄГЄНДИ
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22.07.2021 21:46 Відповісти
Согласно логики Мендель, можно говорить, что у нее грязный рот, грязная жопа и вообще она грязнуля и сос-т грязные х-и!!
Кто докажет что все перечисленное было гигиенически чистое и стерильное - пусть первый бросит в меня камень.
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23.07.2021 12:25 Відповісти
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