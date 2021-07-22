Мендель щодо скандальної цитати зі своєї книги про "брудні намети" на Майдані: Я нічого не сказала такого, що б суперечило правді

Колишня прессекретарка президента Юлія Мендель заявила, що її цитату про "брудні намети" на Майдані вирвали з контексту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мендель повідомила в ефірі Радіо НВ.

При цьому ексспікерка глави держави зазначила, що очікувала такої реакції суспільства, але назвала поширення цитати поза текстом "прикладом дезінформації".

"Я нічого не сказала такого, що б суперечило правді. Правду зазвичай дуже складно описати. Якщо ви зараз скажете, що там було чисто і гігієнічно, то я буду дуже здивована. Я ніколи не йшла проти Євромайдану, я його висвітлювала, висвітлювала для іноземних медіа. Я вважаю, що це було великим проривом", - відповіла вона.

Мендель каже, що не збиралася когось ображати, але додала, що вважає бурхливу реакцію на уривок з її книги "дезінформацією".

Мендель переконана, що Зеленський "сам по собі" давав більше надії, ніж "будь-яка революція", і що він "назавжди змінив українську політику".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Два метри сексу" Гончарук, "хамуватий люмпен" Богдан і "родовитий аристократ" Єрмак: ЗМІ опублікували уривки з книги Мендель