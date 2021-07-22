Мендель щодо скандальної цитати зі своєї книги про "брудні намети" на Майдані: Я нічого не сказала такого, що б суперечило правді
Колишня прессекретарка президента Юлія Мендель заявила, що її цитату про "брудні намети" на Майдані вирвали з контексту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мендель повідомила в ефірі Радіо НВ.
При цьому ексспікерка глави держави зазначила, що очікувала такої реакції суспільства, але назвала поширення цитати поза текстом "прикладом дезінформації".
"Я нічого не сказала такого, що б суперечило правді. Правду зазвичай дуже складно описати. Якщо ви зараз скажете, що там було чисто і гігієнічно, то я буду дуже здивована. Я ніколи не йшла проти Євромайдану, я його висвітлювала, висвітлювала для іноземних медіа. Я вважаю, що це було великим проривом", - відповіла вона.
Мендель каже, що не збиралася когось ображати, але додала, що вважає бурхливу реакцію на уривок з її книги "дезінформацією".
Мендель переконана, що Зеленський "сам по собі" давав більше надії, ніж "будь-яка революція", і що він "назавжди змінив українську політику".
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Широка страна моя родная лапотная кацапская !!!
А Украина? Так она забита грязными майдановцами хохлами!
А ещё мой шеф ЗЕ.. утверждает что Украина проститутка !
Якщо прийняти таку "точку зору" Мендель, то у мене є глибокі сумніви, що це пихате,хамовите і лицемірне створіння в клозеті після себе залишає пахучіі "шоколадні батончики " з сечою з ароматичних олій. Тому ї можна вважати за цією логікою теж просто тілом набитим екскериментами.
З іншого боку, словесний понос Мендель, косоворотка ***********, висміювання клоунами шапіто-95 Майдану, України в цілому і заявочки "слуг олігархів" формують повну картину цих лицемірів - зневага до держави, до її інституцій, цінностей, звичаїв і людей.
Саме важливе - це те, що зелена шобла знецінює все українське, бо вони просто "слуги грошей", а нарід цю всю фігную під їх дешевий гумор схоплює на раз.
тварю.. дівчини?!!! Все правильно вона написала, і про брудні палатки ( особисто я, ту кіптяву, здається тиждень з себе змивав, а одяг просто викинув), і про те що вона висвітлювала події для іноземних ЗМІ. Russia Today це ж іноземне ЗМІ!
Просто кожен сприймає Майдан по своєму.
МЕНДЕЛЬ ЦЕ КОЛОМОЙСЬКА ШЛЬОНДРА, ЦЕ НЕ ПРОТИРЄЧІТЬ ПРАВДЄ
ПРО ЧІСТОПЛОТНОСТЬ І ГІГІЄНІЧНОСТЬ ІЇ ЯЗИКА ХОДЯТЬ ЛЄГЄНДИ
Кто докажет что все перечисленное было гигиенически чистое и стерильное - пусть первый бросит в меня камень.