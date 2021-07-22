До Білорусі прибув перший ешелон з військовослужбовцями та технікою з Росії. ФОТОрепортаж
У Брест прибув перший військовий ешелон з військовослужбовцями та технікою РФ. Вони братимуть участь "у спільному стратегічному навчанні збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації "Захід-2021"".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони Білорусі.
Зазначається, що найближчим завданням військових є "без порушень вимог безпеки розвантажити озброєння і військову техніку, відбути в призначений район і приступити до обладнання польового табору".
Також на залізничну станцію Полонка для підготовки і подальшої участі в спільному стратегічному навчанні прибув військовий ешелон з російськими військовослужбовцями і технікою.
У Міноборони Білорусі уточнили, що "гостей в погонах зустріли хлібом і сіллю", відбувалося це під звуки військового оркестру.
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https://youtu.be/jQ-z-09yvQk
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