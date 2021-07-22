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До Білорусі прибув перший ешелон з військовослужбовцями та технікою з Росії. ФОТОрепортаж

У Брест прибув перший військовий ешелон з військовослужбовцями та технікою РФ. Вони братимуть участь "у спільному стратегічному навчанні збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації "Захід-2021"".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони Білорусі.

Зазначається, що найближчим завданням військових є "без порушень вимог безпеки розвантажити озброєння і військову техніку, відбути в призначений район і приступити до обладнання польового табору".

Також на залізничну станцію Полонка для підготовки і подальшої участі в спільному стратегічному навчанні прибув військовий ешелон з російськими військовослужбовцями і технікою.

У Міноборони Білорусі уточнили, що "гостей в погонах зустріли хлібом і сіллю", відбувалося це під звуки військового оркестру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До Білорусі з Росії прибувають ешелони з військовими для навчань "Захід-2021"

До Білорусі прибув перший ешелон з військовослужбовцями та технікою з Росії 01
До Білорусі прибув перший ешелон з військовослужбовцями та технікою з Росії 02
До Білорусі прибув перший ешелон з військовослужбовцями та технікою з Росії 03
До Білорусі прибув перший ешелон з військовослужбовцями та технікою з Росії 04
До Білорусі прибув перший ешелон з військовослужбовцями та технікою з Росії 05
До Білорусі прибув перший ешелон з військовослужбовцями та технікою з Росії 06
До Білорусі прибув перший ешелон з військовослужбовцями та технікою з Росії 07
До Білорусі прибув перший ешелон з військовослужбовцями та технікою з Росії 08
До Білорусі прибув перший ешелон з військовослужбовцями та технікою з Росії 09
Фото: Міноборони РБ

Автор: 

армія рф (17833) Білорусь (7969) росія (66070) військові навчання (2781)


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Топ коментарі
+35
Встречают оккупантов хлебом с солью. А вечером будут шпилить телок на заднем плане В Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими и техникой из России - Цензор.НЕТ 4135
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22.07.2021 10:32 Відповісти
+28
100% после учений останутся там "на страже завоеваний социализма"
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22.07.2021 10:36 Відповісти
+23
Радянщина люта.
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22.07.2021 10:32 Відповісти
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Встречают оккупантов хлебом с солью. А вечером будут шпилить телок на заднем плане В Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими и техникой из России - Цензор.НЕТ 4135
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22.07.2021 10:32 Відповісти
С этим у московитов проблема, детский алкоголизм, не стоит...
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22.07.2021 10:38 Відповісти
ТАК САМО ВОНИ ЗУСТРІЧАЛИ І НІМЕЦЬКИХ ФАШИСТІВ.
СОВОК ВИРОСМТИВ РАБІВ.
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22.07.2021 11:14 Відповісти
Непорядок, зальот у бацки-таракана, нада было на них кокошники одеть
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22.07.2021 11:22 Відповісти
Да, перегнул... Каки таки нац наряды? Одиннарот!!! Какошники, сарахфаны, лапти и балалайки!
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22.07.2021 12:19 Відповісти
Жаль, что хлеб не отравлен... Кацапский солдат хороший, если мертвый...
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22.07.2021 11:32 Відповісти
Дохлий
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22.07.2021 13:36 Відповісти
Радянщина люта.
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22.07.2021 10:32 Відповісти
100% после учений останутся там "на страже завоеваний социализма"
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22.07.2021 10:36 Відповісти
На четвертом фото сверху, на первом плане "солдат", дрыщара и очки со стеклами толщиной в 1 см. ...
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22.07.2021 10:37 Відповісти
Та нічого, траву в зелений колір фарбувати та чоботи гуталіном полірувати і в таких окулярах можна. Єдине, що вони будуть там намагатися завоювати - це місцеві колгоспниці.
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22.07.2021 10:41 Відповісти
Колхозницы не пострадают, я там выше написал...
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22.07.2021 10:43 Відповісти
Тому я і написав "намагатися". Звісно, що безуспішно
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22.07.2021 10:47 Відповісти
Это не солдат а кусок мяса. У них солдатов нет.
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22.07.2021 10:42 Відповісти
Видно что срочники, 18 -19 лет.
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22.07.2021 10:44 Відповісти
Жизнь контрактника там тоже не особо ценят, бабы хорошо рожают...
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22.07.2021 10:47 Відповісти
Контрактник хоть за свою жизнь поборется, а это так, пыль придорожная...
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22.07.2021 10:49 Відповісти
И с бабами там проблема, Китайские разве что...
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22.07.2021 10:56 Відповісти
Я тоже заметил что в ВСУ в основном служат люди старшего поколения. Почему?
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22.07.2021 11:31 Відповісти
потому что в ВСУ контрактники,а в москальной орде-срочники
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22.07.2021 12:16 Відповісти
Молодые не хотят служить по контракту?
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22.07.2021 12:21 Відповісти
молодых в ВСУ-большинство
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22.07.2021 12:23 Відповісти
Ну если посмотреть списки погибших всушников, там около 80% как раз взрослые мужики 40+ в рядовых званиях. А молодых срочников ведь на войну не посылают
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22.07.2021 14:21 Відповісти
молодые идут в основном в добробаты-ето престижно
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22.07.2021 12:24 Відповісти
Молоді вчаться в універах, або на заробітках.
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22.07.2021 17:31 Відповісти
В 21ом веке, вот такой очкарик может десятком беспилотников управлять, а может и просто в штабе писарем быть
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22.07.2021 14:18 Відповісти
Если срочником после школы в пехоту забрали, значит полный даун, для управления беспилотниками нужно высшее образование, а что бы в штаб писарем попасть, то папа нужен со связями, как минимум...
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22.07.2021 15:35 Відповісти
типа ихтамнет....
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22.07.2021 10:37 Відповісти
Белорусский федеральній округ.
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22.07.2021 10:37 Відповісти
Вместо того чтоб защитить свои территории от реальной угрозы отторжения Китаем они гремят металлоломом пред "братскими" соседями !
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22.07.2021 10:39 Відповісти
ПІСНЯ
Орест Лютий (Антін Мухарський) - Вагони повнії москалів - 29 травня 2016 - Думська, Одеса, Україна

https://youtu.be/jQ-z-09yvQk
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22.07.2021 10:53 Відповісти
Восьмой год слышу про какую-то угрозу РФ со стороны Китая, уже как-то банально
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22.07.2021 14:22 Відповісти
Добровольная оккупация, наверное этот термин скоро войдет в лексикон, как и птн хло.
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22.07.2021 10:39 Відповісти
какая ж у кацапни голимая форма в плане расцветки. Ее как бы год носили и не стирали ни разу.
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22.07.2021 10:39 Відповісти
В отпуск приехали?
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22.07.2021 10:42 Відповісти
Уже говорили многие эксперты и политологи что это начало анексии Беларуси,причем тихой добровольной,они оттуда уже не вернуться домой и остануться это только первый эшелон,ещё никогда не было чтоб за два месяца до учений перебрасывали технику и военных,а значит угроза и с севера востока юга,запад показал импотентность потакая агрессору
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22.07.2021 10:52 Відповісти
певно, ШОСа таки правда грець ухопив на СлавБазарі, раз каци так заквапилися опанувати територію РБ
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22.07.2021 12:27 Відповісти
...але дорогу вони шукатимуть довго

До Білорусі прибув перший ешелон з військовослужбовцями та технікою з Росії - Цензор.НЕТ 6741
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22.07.2021 12:29 Відповісти
А эшелон с цинковыми гробами, холодильниками для трупов и мобильными крематориями для расейских военных уже прибыл? Хотя, жмуров кацапских можно закапывать на полях - удобрение для картошки...
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22.07.2021 10:55 Відповісти
Белорусь страна болот, там с этим все хорошо...
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22.07.2021 10:58 Відповісти
Оккупация началась!!! пока картоха!
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22.07.2021 11:02 Відповісти
их ждет афган-туркменистан.. а дальше и дальний восток.. а в Беларуси это все такое
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22.07.2021 11:07 Відповісти
эх, рвануть бы его по пути следования....
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22.07.2021 11:27 Відповісти
Надіюсь що північ України прикрита?
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22.07.2021 11:28 Відповісти
Ну повезло им... Что? Они же не майданутые.....
Нужны "базы нато" на границе с белорашкой.....
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22.07.2021 11:44 Відповісти
Чоловік чоловіку подає хліб-соль, решта у кадрі з осудом дивиться (передостання фото), грає музика з фільму "Поліцейська академія", а саме зі сцени у барі "голубая устріца" (остання фото).
Завіса)
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22.07.2021 12:05 Відповісти
танки Мордора вийшли на широкий кордон з НАТО, саджатимуть бульбу та незгодних бульбашів-бандерівців..
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22.07.2021 12:10 Відповісти
"Сябровки"!!! Не забувайте - сьогодні ви подали хліб-сіль завтрашньому окупанту вашої "Маці-Радзіни", який буде вас бить, грабувать, гвалтувать і убивать, а ваших синів і чоловіків пошле на братовбивчу війну!!!
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22.07.2021 12:14 Відповісти
У нас гостей всегда встречают хлебом-солью. Славянская традиция.
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22.07.2021 13:18 Відповісти
Ага! "Гости въехали к хозяевам во дворики, Загуляли по головушкам топорики!"
(мова народу що співає цю пісню , тобі знайома?Це пісня опричників Івана Грозного (Олекій Толстой "Князь Серебряний")
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22.07.2021 13:42 Відповісти
Их пригласили, они и приехали.
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22.07.2021 14:02 Відповісти
Опричники теж приїжджали "па приглашению" А потім господаря на воротях вішали Ти не думаєш що можеш і сам так "зависнуть"? Чи ти будеш там " кушать подано"?
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22.07.2021 14:12 Відповісти
К вам тоже приезжают на учения с других стран.
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22.07.2021 14:18 Відповісти
Тільки вони "знають своє місце"... Та кому я це пояснюю? Споконвічному "мєріну" під чужим сідлом і чужою вуздечкою в роті?!
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22.07.2021 14:22 Відповісти
вы - дебилы и это ваша участь.... даже не жалко, когда вас мусора ******.... больше надо...
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22.07.2021 23:16 Відповісти
Щас беларусы цветами и шарами их каааааак погонят!!!
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22.07.2021 12:16 Відповісти
Что то лица у белорусских девчат и ихнего солдата не излучают радость и оптимизм. Они, в отличии от Луки, превосходно понимают что попали в жо...
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22.07.2021 12:19 Відповісти
Друг мого ворога не може бути мені другом або нейтральною стороною!
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22.07.2021 12:21 Відповісти
все, закончилась Беларусь... доигрался Лука в игры с кремлевским гопником... со временем оккупацию де-факто закрепят и де-юре, типа "вхождением РБ в состав московской орды по многочисленным просьбам белорусов..."
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22.07.2021 12:49 Відповісти
Вони заблукали.Білоруські партизани зберігають спокій.
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22.07.2021 13:01 Відповісти
Украину окружают упыри (
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22.07.2021 13:24 Відповісти
Полякам первый звоночек..
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22.07.2021 14:17 Відповісти
мало этих рабов били... скоро стрелять будут.....
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22.07.2021 23:14 Відповісти
 
 