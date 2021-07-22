УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10578 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 501 5

Епідзонування України: вже в чотирьох областях низка показників не відповідає "зеленій" зоні. На Тернопільщині зростання госпіталізації становить 110%, - МОЗ

Епідзонування України: вже в чотирьох областях низка показників не відповідає

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України. У Київській, Тернопільській та Херсонській областях перевищено рівень динаміки госпіталізацій. А в Луганській області перевищено норму виявлення нових випадків інфікування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Станом на 22 липня в Київській, Тернопільській та Херсонській областях "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій: у Київській області він становить 54,4% (норма не більш ніж 50%), у Тернопільській - 110,0% (у цьому регіоні динаміка госпіталізації перевищує норму вже третій день поспіль), у Херсонській - 50,7%. Зазначимо, що загалом по Україні динаміка рівня госпіталізацій за три останні дні зросла у 2,67 раза, із 4,5% 19 липня до 12% 21 липня.

Читайте також: 6 випадків "дельта"-штаму коронавірусу виявлені в Олександрівській лікарні методом первинного тестування, - Департамент охорони здоров'я Києва

Крім того, в Луганській області коефіцієнт виявлення нових випадків третій день поспіль перевищує норму для "зеленої" зони в 4%. Станом на 22 липня коефіцієнт виявлення нових випадків у Луганській області 4,7%.

Зазначимо, що ці області перебувають у "зеленій" зоні карантину, оскільки, щоб області потрапили в "червону" зону карантину, необхідно, щоб червоному рівню відповідали щонайменше два показники.

Епідзонування України: вже в чотирьох областях низка показників не відповідає зеленій зоні. На Тернопільщині зростання госпіталізації становить 110%, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) Київська область (4093) МОЗ (5401) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Тернопільська область (606) Херсонська область (5882)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
там еще вчера вроде как собирались проводить чемпионат мира по гребле)
показати весь коментар
22.07.2021 10:44 Відповісти
Заробитчане везут с рашки деньи , трипер и ковид. Такая программа кремля
показати весь коментар
22.07.2021 10:59 Відповісти
В статті згадують Хмельницьку обл, з показниками 50.7%, а в таблиці відмічена Херсонська???????????
показати весь коментар
22.07.2021 11:03 Відповісти
Звикайте. Зебіли у владі.
показати весь коментар
22.07.2021 14:05 Відповісти
Все ще тільки починається. ©
показати весь коментар
22.07.2021 12:57 Відповісти
 
 