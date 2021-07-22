Епідзонування України: вже в чотирьох областях низка показників не відповідає "зеленій" зоні. На Тернопільщині зростання госпіталізації становить 110%, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України. У Київській, Тернопільській та Херсонській областях перевищено рівень динаміки госпіталізацій. А в Луганській області перевищено норму виявлення нових випадків інфікування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Станом на 22 липня в Київській, Тернопільській та Херсонській областях "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій: у Київській області він становить 54,4% (норма не більш ніж 50%), у Тернопільській - 110,0% (у цьому регіоні динаміка госпіталізації перевищує норму вже третій день поспіль), у Херсонській - 50,7%. Зазначимо, що загалом по Україні динаміка рівня госпіталізацій за три останні дні зросла у 2,67 раза, із 4,5% 19 липня до 12% 21 липня.

Читайте також: 6 випадків "дельта"-штаму коронавірусу виявлені в Олександрівській лікарні методом первинного тестування, - Департамент охорони здоров'я Києва

Крім того, в Луганській області коефіцієнт виявлення нових випадків третій день поспіль перевищує норму для "зеленої" зони в 4%. Станом на 22 липня коефіцієнт виявлення нових випадків у Луганській області 4,7%.

Зазначимо, що ці області перебувають у "зеленій" зоні карантину, оскільки, щоб області потрапили в "червону" зону карантину, необхідно, щоб червоному рівню відповідали щонайменше два показники.