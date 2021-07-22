Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди, що дозволяє оновити локомотивний парк "Укрзалізниці"
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки оновлення парку вантажних електричних локомотивів акціонерного товариства "Українська залізниця".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Зазначається, що ратифікація рамкової угоди дозволить забезпечити реалізацію проєкту з оновлення парку вантажних електричних локомотивів акціонерного товариства "Українська залізниця" через закупівлю 130 вантажних електричних локомотивів (80 – двосистемних, 50 – односистемних) для АТ "Українська залізниця" зі значною локалізацією виробництва в Україні.
Зазначається, що закупівля вантажних електричних локомотивів здійснюватиметься за рахунок державного бюджету і державних зовнішніх запозичень.
Так, Франція надає Україні офіційну підтримку, призначену для фінансування проєкту.
Згідно з рамковою угодою, офіційна підтримка становить щонайбільше 85% від загальної суми контрактів. Українська компанія, визначена урядом України, повинна буде сплатити не менше 15% від загальної суми контрактів шляхом попередньої оплати на користь французького постачальника. Загальна сума офіційної підтримки становить 750 млн 125 тис. євро та фінансує реалізацію проекту. Зокрема, 350 млн євро становитиме казначейська позика уряду Французької Республіки, а 400 млн 125 тис. євро – банківські позики, гарантовані Bpifrance Assurance Export (діє від імені уряду Французької Республіки).
Проєкт передбачає придбання у Франції французьких товарів та послуг, а також придбання українських чи іноземних товарів та послуг у межах 50% від загальної суми контрактів. За виконання контрактів відповідальний французький постачальник, за умови, що офіційна підтримка, надана на придбання українських товарів і послуг, не перевищує 50% від суми експортних контрактів.
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но если уж речь зашла о сделке то зафиксируй себе баран . паровоз и электровоз это принципиально разные вещи
Про локализацию и производство ни слова?