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Новини
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Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди, що дозволяє оновити локомотивний парк "Укрзалізниці"

Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди, що дозволяє оновити локомотивний парк

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки оновлення парку вантажних електричних локомотивів акціонерного товариства "Українська залізниця".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зазначається, що ратифікація рамкової угоди дозволить забезпечити реалізацію проєкту з оновлення парку вантажних електричних локомотивів акціонерного товариства "Українська залізниця" через закупівлю 130 вантажних електричних локомотивів (80 – двосистемних, 50 – односистемних) для АТ "Українська залізниця" зі значною локалізацією виробництва в Україні.

Зазначається, що закупівля вантажних електричних локомотивів здійснюватиметься за рахунок державного бюджету і державних зовнішніх запозичень.

Так, Франція надає Україні офіційну підтримку, призначену для фінансування проєкту.

Згідно з рамковою угодою, офіційна підтримка становить щонайбільше 85% від загальної суми контрактів. Українська компанія, визначена урядом України, повинна буде сплатити не менше 15% від загальної суми контрактів шляхом попередньої оплати на користь французького постачальника. Загальна сума офіційної підтримки становить 750 млн 125 тис. євро та фінансує реалізацію проекту. Зокрема, 350 млн євро становитиме казначейська позика уряду Французької Республіки, а 400 млн 125 тис. євро – банківські позики, гарантовані Bpifrance Assurance Export (діє від імені уряду Французької Республіки).

Проєкт передбачає придбання у Франції французьких товарів та послуг, а також придбання українських чи іноземних товарів та послуг у межах 50% від загальної суми контрактів. За виконання контрактів відповідальний французький постачальник, за умови, що офіційна підтримка, надана на придбання українських товарів і послуг, не перевищує 50% від суми експортних контрактів.

Також читайте: Зеленський затвердив угоду з Францією про поліпшення постачання питною водою на Луганщині: ОДА нададуть кредит на 70 млн євро

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) Укрзалізниця (6904) Франція (3104)


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Топ коментарі
+6
завтра планируется подписание Зеленским закона о ратификации рамочного соглашения между правительством Украины и пилорамой в Борисполе об обновлении лавочек на Центральном ЖД вокзале Киева
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22.07.2021 10:50 Відповісти
+3
Мандель уже пишет книгу об этом!
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22.07.2021 10:53 Відповісти
+2
Ну заключили соглашение и ладно . Хорошо или плохо - сейчас не в этом дело . Для каждого соглашения нужно закон принимать ? Законы разве для этого ?
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22.07.2021 11:19 Відповісти
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И шо????
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22.07.2021 10:43 Відповісти
УЗ ещё предыдущий премьер в управление немцам отдал, насколько я помню...
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22.07.2021 10:45 Відповісти
Немцы не дураки чтобы лезть в это болото.
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22.07.2021 11:46 Відповісти
Поляк полез, сейчас ему дело шьют)
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22.07.2021 11:48 Відповісти
Это что, задача Президента, нечем больше заниматься?
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22.07.2021 10:47 Відповісти
завтра планируется подписание Зеленским закона о ратификации рамочного соглашения между правительством Украины и пилорамой в Борисполе об обновлении лавочек на Центральном ЖД вокзале Киева
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22.07.2021 10:50 Відповісти
Мандель уже пишет книгу об этом!
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22.07.2021 10:53 Відповісти
парашонка опередил, заключил договор с бердичевской пилорамой

Президент Петр Порошенко рассказал, как начались переговоры с General Electric.
"История началась с моего визита в США в июне 2017 года.

Контракт на поставку первых 30 локомотивов General Electric в Украину профинансирует государственный Укрэксимбанк
Осенью 2018 года будут поставлены 30 локомотивов, их производство стартует в США.

"Очень быстро был подготовлен контракт на сумму 1 млрд долларов.

"Репутация General Electric - очень высокая. Компания приходит в те страны, где толерантность к коррупции нулевая", - резюмировал Порошенко

Укрзализныця подписала 15-летний рамочный контракт с компанией General Electric

Как сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян,
Общий объем поставок локомотивов к 2034 году достигнет 225.
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22.07.2021 11:44 Відповісти
ты зебил разницу между этим и законом о ратификации соглашения о приобретении понимаешь или для тебя как обычно " какая разница " ?
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22.07.2021 12:40 Відповісти
ты прохоср ань умняк не включай, быринько отчиталась где бабки, где паравозы, а Зин?
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22.07.2021 12:50 Відповісти
ты тупорылый ? нет не так . вопросительный знак был лишним . ты тупорылый . так вот тупорылый понимаешь ли ты своей одной извилиной что для того что бы акционерное общество " Укрзалізниця" купило электровозы . лавочки или унитазы не нужно принимать закон о покупке электровозов или закон о покупке унитазов

но если уж речь зашла о сделке то зафиксируй себе баран . паровоз и электровоз это принципиально разные вещи
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22.07.2021 14:53 Відповісти
ну й розумный аж страшно
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22.07.2021 15:06 Відповісти
это да . по любому умнее тебя . все таки классическое образование круче чем недельные курсы в Трускавце
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22.07.2021 15:11 Відповісти
миллиарды на General Electric тупо украли, локомотивов нет
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22.07.2021 10:56 Відповісти
General Electric на тот момент была банкротом или в предбанкротном состоянии - по биржевым буржуйским данным
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22.07.2021 11:48 Відповісти
Без Бубочки даже локомотивы не обновляются...
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22.07.2021 10:58 Відповісти
для АО "Украинская железная дорога" со значительной локализацией производства в Украине. Источник: https://censor.net/ru/n3278532
Про локализацию и производство ни слова?
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22.07.2021 11:09 Відповісти
А как же тендер, который ещё идёт?
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22.07.2021 11:18 Відповісти
Ну заключили соглашение и ладно . Хорошо или плохо - сейчас не в этом дело . Для каждого соглашения нужно закон принимать ? Законы разве для этого ?
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22.07.2021 11:19 Відповісти
Надо требовать работать под видеокамерой 8 часов. С момента приезда из Грузии этот чмырёнышь пропал и нигде не появляется. Наверное наш Президент обдолбилось в гавно
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22.07.2021 11:28 Відповісти
Очередной миллиард уплыл к иностранному производителю. А ведь могли бы в Днепре производить свои элетровозы! И большинство дорогостоящих комплектующих мы могли бы произвести сами! Вертолеты купили у Эйрбаса, катера опять у французов, неужели мы вообще ничего не будем делать сами? Ну с тепловозами Дж.Электрик я еще частично согласен, такие тепловозы с передачей переменного тока мало кто делает.
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22.07.2021 11:51 Відповісти
Прощальная гастроль Сабакова.
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22.07.2021 13:32 Відповісти
Выпросили у хитроумных жабоедов деньги на покупку их товаров. С такими зелёными "бизнесменами" скоро вылетим в трубу
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26.07.2021 11:02 Відповісти
 
 