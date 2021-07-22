Росія в скарзі в ЄСПЛ звинуватила Україну в обстрілі Донбасу, катастрофі МН17, блокуванні водопостачання Криму і переслідуванні інакодумців
Росія вперше звернулася до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) з міждержавною скаргою на іншу державу - Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генпрокуратури РФ. Це перша в історії Росії міждержавна заява, яка подана владою РФ в ЄСПЛ.
"22 липня 2021 р. Російська Федерація звернулася до Європейського Суду з прав людини з міждержавною скаргою проти України на підставі статті 33 Конвенції про захист прав людини і основних свобод", - випливає з повідомлення.
За даними російської сторони, скарга стосується таких основних груп порушень, нібито допущених Україною:
- відповідальність влади України за загибель мирного населення, незаконне позбавлення волі і жорстоке поводження з людьми, в тому числі мали місце на площі Незалежності в м.Києві (Майдані) і в Будинку профспілок в м.Одесі в 2014 році, а також на Донбасі під час проведення так званої "антитерористичної операції";
- практика придушення свободи слова і переслідування інакомислячих шляхом заборони роботи засобів масової інформації, інтернет-платформ, переслідування журналістів (російських, українських та інших держав), політиків і пересічних громадян;
- політика дискримінації російськомовного населення, витіснення використання російської мови з громадського сфери, перш за все, зі сфери середньої та вищої освіти і системи обслуговування споживачів;
- політика дискримінації російських компаній і підприємців;
- загибель людей, заподіяння шкоди здоров'ю і знищення майна в результаті обстрілів Збройними силами України суміжної території Російської Федерації;
- позбавлення жителів окремих територій південного сходу України можливості участі у виборах до центральних органів влади;
- блокування Північно-Кримського каналу як основного джерела прісної води для жителів Кримського півострова;
- напад на дипломатичні, консульські та інші представництва Російської Федерації в Україні;
- катастрофа літака авіакомпанії "Малайзійські авіалінії", який виконував рейс MH17 17 липня 2014 р. внаслідок незакриття владою України повітряного простору над зоною бойових дій, і загибель 298 осіб - усіх пасажирів і членів екіпажу;
- відмова від надання необхідної правової допомоги російським слідчим органам в розслідуванні скоєних злочинів.
При цьому Генпрокуратура РФ, в традиційній для російської пропаганди манері, не підкріплює фактами жоден з пунктів звинувачень, пред'явлених на адресу України.
"Звернення покликане привернути увагу європейського суду і всього світового співтовариства до грубих і систематичних порушень прав людини українською владою, зафіксувати в міжнародно-правовому полі численні факти злочинних діянь, змусити владу України припинити їх вчинення, провести належне розслідування і негайно притягнути винних осіб до відповідальності, відновити мир і згоду на території України ", - підкреслюють в Генпрокуратурі РФ.
При цьому не уточнюється, про які саме порушення з боку влади України йдеться.
"Частина претензій Російської Федерації пов'язана з допущеними українською владою порушеннями безпосередньо щодо російських громадян, серед яких є загиблі і поранені. На території України значна кількість російських громадян піддається жорстокому поводженню, їхнє майно знищується або пошкоджується, російський бізнес зазнає дискримінації. У безпосередній близькості від російського кордону Збройними силами України ведуться бойові дії, що створюють реальну загрозу для життя і здоров'я російських громадян, які проживають в прикордонних регіонах, і змушують тисячі українських громадян шукати притулок на російській території", - додали в російському відомстві.
Більшість скарг в ЄСПЛ подаються окремими особами, групами, людей, компаній або НУО, але держави також можуть подавати скарги. Ця можливість передбачена статтею 33 Європейської конвенції про права людини, в якій говориться, що будь-яка сторона може передати до суду скаргу на будь-які передбачувані порушення положень Конвенції та протоколів, допущені іншою країною.
З моменту набуття чинності Конвенцією про захист прав людини в 1953 році в ЄСПЛ було подано трохи менше 30 міждержавних скарг.
До теперішнього моменту проти Росії було подано чотири такі скарги від Грузії, дев'ять від України.
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