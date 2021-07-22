УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10578 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
734 6

За добу у світі виявили 555,7 тис. нових випадків COVID-19, померли 8,6 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 192,8 млн. ІНФОГРАФІКА

За добу у світі виявили 555,7 тис. нових випадків COVID-19, померли 8,6 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 192,8 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 21 липня у світі зареєстрували 555 750 (учора - 510 978) нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8639 (учора - 8283) осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 192 845 730 випадків інфікування, з них 555 750 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 142 743 людини, з них 8639 за минулу добу.

За добу у світі виявили 555,7 тис. нових випадків COVID-19, померли 8,6 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 192,8 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 174,9 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ВООЗ попередив про загрозу появи більш небезпечного штаму коронавірусу, який зможе "ухилитися" від вакцин і доведеться все почати спочатку

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.

За добу у світі виявили 555,7 тис. нових випадків COVID-19, померли 8,6 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 192,8 млн 02

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 68-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 15-ту, за летальними випадками - 49-ту та 8-му позицію відповідно.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как вы надоели с вашим тупым нагнетанием.
показати весь коментар
22.07.2021 11:40 Відповісти
Сенатор Рон Джонсон: дані Ізраїлю показують, що 84% нових випадків COVID стосуються щеплених осіб

https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/sen-ron-johnson-data-israel-shows-84-new-covid-cases-vaccinated-individuals-video/
показати весь коментар
22.07.2021 11:52 Відповісти
https://www.nytimes.com/2021/07/06/science/Israel-Pfizer-covid-vaccine.html Fortunately, all the studies so far agree that most Covid-19 vaccines are very effective at keeping people out of the hospital and have generally protected against the Delta variant. Israel's Ministry of Health estimated that the Pfizer-BioNTech vaccine is about 93 percent effective in preventing serious illness and hospitalization.
показати весь коментар
22.07.2021 12:45 Відповісти
Seriously?! Шкода від побічних ефектів і смерті від самого Phizera i йому подібних щеплення не придумали.
показати весь коментар
22.07.2021 19:45 Відповісти
І скільки смертей від Пфайзера Ви нарахували в Україні?
показати весь коментар
22.07.2021 22:18 Відповісти
 
 