За добу у світі виявили 555,7 тис. нових випадків COVID-19, померли 8,6 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 192,8 млн. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 21 липня у світі зареєстрували 555 750 (учора - 510 978) нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8639 (учора - 8283) осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 192 845 730 випадків інфікування, з них 555 750 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 142 743 людини, з них 8639 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 174,9 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.
Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 68-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 15-ту, за летальними випадками - 49-ту та 8-му позицію відповідно.
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