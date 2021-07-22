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Нардепка "Голосу" Бобровська про звільнення заступника голови Міноборони Халімона: Сподіваюся, це не ритуальна жертва, і є бажання зруйнувати монополію на постачання продовольства для ЗСУ

Нардепка

Комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки рекомендував звільнити заступника міністра оборони Ігоря Халімона ще в квітні.

Про це в Facebook повідомляє нардепка "Голосу" Соломія Бобровська, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора в Міністерстві оборони України звільнили трьох заступників міністра. Особливо мене цікавить звільнення Ігоря Халімона, якого Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував звільнити ще у квітні після засідання, на якому розглядали питання закупівель харчів для Збройних Сил України. Саме його безпосередньо пов‘язували з корупцією на державних закупівлях продуктів, створивши монополіста компанію Військсервіс-Волонтер", - йдеться в повідомленні.

Бобровська сподівається, що це "не просто ритуальна жертва з боку Міноборони, і що в міністерстві є бажання і політична воля мінімізувати схеми і нарешті зруйнувати цю монополію на постачання харчів для ЗСУ".

Також читайте: Зеленський доручив Кабміну розібратися в ситуації з харчуванням в армії і діяльністю "Військсервіс Волонтер", - нардепка "Голосу" Бобровська. ДОКУМЕНТ

"Вчора слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступнику командира військової частини з тилу Збройних Сил України, який завдав бюджету збитків на майже 900 тисяч гривень. Надіюсь, ДБР дійде і до кабінетів МО. Якщо вони ще не там", - підсумувала нардеп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін звільнив відразу трьох заступників міністра оборони: Халімона, Миронюка та Старобинського.

Раніше Міноборони відстояло в суді інтереси компанії-монополіста "Військсервіс Волонтер": Вона отримала 1,2 млрд грн на поставку продуктів в армію і вже 100% держпідрядів.

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"Минобороны разрешило кормить военных просроченной едой". И: Завтрак и ужин 54-й ОМБр - это хряпа, которой кормят свиней.А выдвиженец Корж об этом как бы не знает. / Продвинула назначение Тарана на должность министра обороны бухгалтер "Квартала 95" Елена Корж.
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22.07.2021 11:03 Відповісти
Депутаты, подозревая личную заинтересованность заместителя министра обороны Игоря Халимона в проведении пищевых тендеров под одну единственную компанию, уже https://censor.net/ua/news/3260042/komitet_rady_rekomenduye_zvilnyty_zastupnyka_ministra_oborony_halimona_cherez_stvorennya_monopoliyi.
Однако, министр Минобороны Андрей Таран на ситуацию не реагирует, как и на факты поставки на фронт "Військсервісом" гнилых проИсточник: https://censor.net/ru/n3261679
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22.07.2021 11:20 Відповісти
Пора Тарана уволить
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22.07.2021 11:20 Відповісти
"Професійні волонтери" з такою гідністю створили монополію, а тут на тобі...
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22.07.2021 12:56 Відповісти
 
 