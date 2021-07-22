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Новини Силовики
19 230 38

СБУ заблокувала агентурну мережу ФСБ РФ: серед інформаторів - правоохоронці та чиновники. ВІДЕО+ІНФОГРАФІКА

СБУ заблокувала агентурну мережу ФСБ РФ: серед інформаторів - правоохоронці та чиновники. ВІДЕО+ІНФОГРАФІКА

Співробітниками контррозвідки, внутрішньої безпеки та слідчими СБ України викрито та припинено діяльність агентурної мережі ФСБ РФ, яка діяла на території Херсонської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Організатором мережі був колишній співробітник регіонального управління СБУ. Він звільнився зі служби у 2014 році і під час виїзду до Російської Федерації був завербований співробітниками ФСБ РФ.

На виконання завдань російської спецслужби, резидент створив розгалужену агентурно-інформаторську мережу, до якої залучив широке коло посадовців. Серед них:

- співробітник СБУ в Херсонській області;
- працівник місцевої прокуратури;
- співробітник поліції;
- посадовець Державної служби з надзвичайних ситуацій;
- колишній посадовець облдержадміністрації.

СБУ відомий також московсий куратор мережі. Це кадровий офіцер ФСБ РФ Віталій Король, який спеціалізується на Україні. У 2015-2016 роках він перебував на окупованій частині Донецької області у складі ротаційної оперативної групи ФСБ під позивним Мангуст.

СБУ заблокувала агентурну мережу ФСБ РФ: серед інформаторів - правоохоронці та чиновники 01

СБУ заблокувала агентурну мережу ФСБ РФ: серед інформаторів - правоохоронці та чиновники 02

Оперативники та слідчі СБУ задокументували численні факти збору та передачі інформації через заздалегідь відпрацьовані ФСБ РФ закриті канали електронного зв’язку.

СБУ заблокувала агентурну мережу ФСБ РФ: серед інформаторів - правоохоронці та чиновники 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Агента російської військової розвідки затримано на Кіровоградщині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські спецслужби цікавила інформація з обмеженим доступом, яка стосувалася діяльності та особового складу регіонального управління СБУ, дані про регіональні правоохоронні структури, військові підрозділи та органи місцевого самоврядування.

За передану інформацію резидент отримував від російської спецслужби щомісячну грошову винагороду.

За результатами обшуків у затриманих вилучено комп’ютерну техніку та засоби зв’язку з представниками ФСБ РФ, російську символіку, а також значні грошові кошти в іноземній валюті (долари США, євро та російські рублі).

Наразі резидента ФСБ РФ та його агента з числа співробітників СБУ затримано у порядку ст. 208 КПК України. Їм оголошено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 "державна зрада" КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. 

СБУ заблокувала агентурну мережу ФСБ РФ: серед інформаторів - правоохоронці та чиновники 04

Стосовно інших членів мережі тривають невідкладні слідчі дії, за результатами яких будуть ухвалені відповідні процесуальні рішення.

Заходи проводились під процесуальним керівництвом Офісу Генерального Прокурора України.

Автор: 

затримання (4355) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12979) силовики (2515) ФСБ (1459) шпигунство (1015)


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Топ коментарі
+49
среди информаторов - силовики и чиновники !!!!
7 год войны . КОНТРАЗВЕДКА до сих пор под управлением мужа гражданки РФ?
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22.07.2021 11:15 Відповісти
+30
Разоблачили ? - Спасибо! А дальше что ? Два года волокиты и обмен на таксиста? Изменники РОДИНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАССТРЕЛЯНЫ!
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22.07.2021 11:29 Відповісти
+23
Завтра наш гуманный суд отпустит и наградит.
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22.07.2021 11:26 Відповісти
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среди информаторов - силовики и чиновники !!!!
7 год войны . КОНТРАЗВЕДКА до сих пор под управлением мужа гражданки РФ?
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22.07.2021 11:15 Відповісти
восьмой...
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22.07.2021 11:51 Відповісти
Для контрразведки сейчас полно работы.
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22.07.2021 11:17 Відповісти
Нихрена себе "работают братья"...
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22.07.2021 11:23 Відповісти
Завтра наш гуманный суд отпустит и наградит.
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22.07.2021 11:26 Відповісти
Разоблачили ? - Спасибо! А дальше что ? Два года волокиты и обмен на таксиста? Изменники РОДИНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАССТРЕЛЯНЫ!
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22.07.2021 11:29 Відповісти
Обмін цього зрадника на таксиста з Горлівки буде з рахунком 2:0 на користь паРаші: ФСБ врятує свого агента від покарання в Україні, а агенти ФСБ в ОПі врятують горлівського ********* від підвалу на Донбасі.
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22.07.2021 15:08 Відповісти
По результатам обысков у задержанных изъята компьютерная техника и средства связи с представителями ФСБ РФ, российская символика, а также значительные денежные средства в иностранной валюте Источник: https://censor.net/ru/n3278538
Зачем? Народ качает данные с закрытых серверов, и продаёт за деньги. Зачем им российская военная форма, гербы, нашивки? Удивительно что про постоянные составляющие обыска - наркотики и патроны не упомянули.
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22.07.2021 11:35 Відповісти
Зачем им российская военная форма, гербы, нашивки?

таска па родіне..

на півдні відвертих сепарів, колишніх ригів і просто русофілів пачки бігають..
безперешкодно вибираються у владу.. і переходи у Крим теж не закриті ..
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22.07.2021 11:48 Відповісти
Якось все не дуже впевнено і примітивно. Навіть в цьому , як обставити і подати інформацію, потрібно вчитися. Або взагалі, обмежуватися сухим повідомленням.
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22.07.2021 11:37 Відповісти
Где приложенный расстрельный список к статье.
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22.07.2021 11:47 Відповісти
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13821055.html На сходке монахов-чекистов РПЦвУ (МП) выступал агент Кремля из санкционного списка США

Нардеп Андрей Деркач, которого США внесли в санкционный список как активного агента Кремля, выступил с трибуны почаевской «сходке монашества» чекистов московского патриархата.
Об этом https://www.facebook.com/yevstr/posts/4153842384664014 сообщил спикер ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря), передает https://risu.ua/ru/na-sezde-monashestva-upc-mp-vystupal-agent-kremlya-kotoryj-est-v-sankcionnom-spiske-ssha_n120118 РІСУ .

СБУ заблокувала агентурну мережу ФСБ РФ: серед інформаторів - правоохоронці та чиновники - Цензор.НЕТ 4602

«На трибуне почаевского "съезда монашества" МП в Украине - депутат А. Деркач. Судя по сообщениям СМИ - дипломированный Академией ФСБ специалист по проведению встреч с агентурой. Правительством США внесен в санкционный список, как "активный российский агент".

Как любит говорить корифей путинской пропаганды Дмитрий Кисельов: "Совпадение? Не думаю".

СБУ заблокувала агентурну мережу ФСБ РФ: серед інформаторів - правоохоронці та чиновники - Цензор.НЕТ 2246

P.S. А кое-кто на просторах Фейсбука совсем недавно высмеивал выражение "УПЦ ФСБ". Смешно? На Крыме и Донбассе уже "насмеялись"...

P.P.S. На самом деле абсурдно считать каждого служителя МП агентом. Так же, как в СССР не все священнослужители были агентами КГБ. Однако достаточно прочитать архивные материалы и исторические исследования о работе кремлевских спецслужб в среде Церкви, чтобы понять - власти было достаточно контролировать ключевых деятелей, чтобы они уже якобы "от себя" направляли события в необходимом направлении. И хотя СССР развалился, но система взаимосвязи между МП и кремлевскими спецслужбами никуда не исчезла», - написал владыка Евстратий.

https://oleg-leusenko.livejournal.com/13821055.html
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22.07.2021 11:50 Відповісти
Почаевская Лавра- буйно цветущий рассадник агентуры кремля под крышей РПЦ в У...там уже СБУ в работу давно пора включаться, и Санэпидемстанции ящур обявлять...иначе отгребать потом всей страной придется...Все Лавры, в срочном порядке нужно уже передавать ПЦУ, невзирая на вой на болотах...
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22.07.2021 17:38 Відповісти
на восьмом году войны...
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22.07.2021 11:52 Відповісти
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13822916.html В случае открытой войны с РФ моспархат будет содействовать агрессору

Московский патриархат показал, что его капелланы в случае открытой российской войны не будут поддерживать украинских военных в борьбе с агрессором и очень вероятно, что будут содействовать агрессору.
Такое мнение высказал спикер ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря) в обсуждении темы о запрете служения в армии капелланам РПЦвУ (МП), передает «https://religionpravda.com.ua/?p=71725 Релігійна правда ».

СБУ заблокувала агентурну мережу ФСБ РФ: серед інформаторів - правоохоронці та чиновники - Цензор.НЕТ 2286

«У мене до цієї теми простий приклад. Скільки капеланів МПвУ в Криму протидіяли російській окупації та духовно підтримували українські частини під час російського вторгнення? Мені не відомо про ЖОДНОГО. Скільки тих самих капеланів підтримували російську агресію? Відомі численні випадки, з нагородженням потім "за сприяння" медальками і грамотами.

Отже - Церква МПвУ на живому прикладі показала, що капелани від неї в разі відкритої російської війни з великою ймовірністю не будуть підтримувати українських військових у боротьбі з агресором і дуже ймовірно, що сприятимуть йому.
І якщо все написане вище - видумка, то хотілося би побачити факти, а не чергову риторику "мизамир"», - отметил спикер ПЦУ.
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22.07.2021 11:54 Відповісти
пора бы такой захват в раде производить .. начиная с опожоповцев
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22.07.2021 12:27 Відповісти
Ну если "Козырь" правая рука Додика, то о чем дальше можно говорить...

Желание "мудраго наріда" иметь именно этот балаган во власти - это и породило все последующие действия : "проста перестать стрелять", "какая разница" , "сойдёмся где-то по середине"... и самое главное гасло , под каким это все происходит - это абсолютное "*****" на это населению, так как об этом бардаке молчат все те каналы, которые агитировали за Клоуна и владельцы которых сейчас стали в 2-3 раза богаче...
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22.07.2021 12:46 Відповісти
Хоча позвільняли з державної, військової і спеціальної служби громадян не лояльних до держави Україна. Про звільнення таких осіб із органів місцевого самоврядування навіть не мрію...
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22.07.2021 12:51 Відповісти
А Ермака чего не взяли?
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22.07.2021 13:01 Відповісти
у него дипломатическая неприкосновенность
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22.07.2021 16:52 Відповісти
Без балалайки и матрёшек не убедительно)
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22.07.2021 13:04 Відповісти
А зачем тьі сам себя лайкнул? Два раза.
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22.07.2021 15:00 Відповісти
МЕЛОЧЬ КАК ДЛЯ 7 ГОДА ВОЙНЫ !!! ТАМ ШКУРЫ НЕОБХОДИМО ЖИВЬЕМ СДИРАТЬ !!!
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22.07.2021 13:40 Відповісти
Розстріляти!!!!! І крапка. Всіх працівників СБУ, прокуратури, силовиків які були в керівниках різних рівнів при Янику звільнити, терміново, і зробити аудит Їхньої діяльності. По результатах діяти. За держрада підчас війни РОЗСТРІЛ!!!!
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22.07.2021 15:04 Відповісти
СБУ заблокувала агентурну мережу ФСБ РФ: серед інформаторів - правоохоронці та чиновники - Цензор.НЕТ 8076
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22.07.2021 16:07 Відповісти
Нужно повысить оклады СБУ-шникам ,прокурорам и держслужбовцям до 1-2 млн.грв в мес.
Что бы они родиной не торговали
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22.07.2021 16:30 Відповісти
Скільки вовка не корми а він все рівно в тамбовський ліс
дивиться! Расея братчики!
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22.07.2021 17:14 Відповісти
Андрій Цаплієнко: "Двоє полковників СБУ (один у відставці) затримані сьогодні за ст.111 «Державна зрада».
Діючий полковник заявив колегам зі Служби, які його затримували, що, мовляв, «таким, як ви, недовго залишилося».
Російська агентура у держструктурах чекає на «русскій мір»"
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22.07.2021 17:21 Відповісти
О чем можно говорить, если в Офисе Президента курирует разведорганы Украины агент РФ, автор предательских Харьковских угод Демченко. Про деятельность Ермака в пользу своего начальства ГРУ РФ и говорить нечего.
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22.07.2021 17:31 Відповісти
Это 5 колонна в верхах...а сколько есть еще в стране!!! Для одних идет ВОЙНА, а другие обогащаются!!!Где ты национальный лидер, чтобы возглавить нацию и не потерять доверие народа?!
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22.07.2021 18:29 Відповісти
Что и агента ФСБ Козыря взяли ? А раз нет , то все эта шумиха по отлову мелких сошек не стоит и выеденного яйца. Так как Осел , наших спецов еще не кто не унижал , он со знанием дела высрался им на голову , а они забыли про свою офицерскую честь и молча обтекают .
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22.07.2021 18:59 Відповісти
Вышли на новый уровень
Раньше находили только ,,схроны ,, с оружием
Правда хазяев не было
Теперь сеть агентуры
Смешно до слез при нынешних срелствах связи
агент -связной и прочее
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22.07.2021 20:09 Відповісти
Судя по новостям, Херсон это просто рассадник ваты- позуже Одесы с Харьковом
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22.07.2021 22:41 Відповісти
 
 