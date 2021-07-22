СБУ заблокувала агентурну мережу ФСБ РФ: серед інформаторів - правоохоронці та чиновники. ВІДЕО+ІНФОГРАФІКА
Співробітниками контррозвідки, внутрішньої безпеки та слідчими СБ України викрито та припинено діяльність агентурної мережі ФСБ РФ, яка діяла на території Херсонської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Організатором мережі був колишній співробітник регіонального управління СБУ. Він звільнився зі служби у 2014 році і під час виїзду до Російської Федерації був завербований співробітниками ФСБ РФ.
На виконання завдань російської спецслужби, резидент створив розгалужену агентурно-інформаторську мережу, до якої залучив широке коло посадовців. Серед них:
- співробітник СБУ в Херсонській області;
- працівник місцевої прокуратури;
- співробітник поліції;
- посадовець Державної служби з надзвичайних ситуацій;
- колишній посадовець облдержадміністрації.
СБУ відомий також московсий куратор мережі. Це кадровий офіцер ФСБ РФ Віталій Король, який спеціалізується на Україні. У 2015-2016 роках він перебував на окупованій частині Донецької області у складі ротаційної оперативної групи ФСБ під позивним Мангуст.
Оперативники та слідчі СБУ задокументували численні факти збору та передачі інформації через заздалегідь відпрацьовані ФСБ РФ закриті канали електронного зв’язку.
Російські спецслужби цікавила інформація з обмеженим доступом, яка стосувалася діяльності та особового складу регіонального управління СБУ, дані про регіональні правоохоронні структури, військові підрозділи та органи місцевого самоврядування.
За передану інформацію резидент отримував від російської спецслужби щомісячну грошову винагороду.
За результатами обшуків у затриманих вилучено комп’ютерну техніку та засоби зв’язку з представниками ФСБ РФ, російську символіку, а також значні грошові кошти в іноземній валюті (долари США, євро та російські рублі).
Наразі резидента ФСБ РФ та його агента з числа співробітників СБУ затримано у порядку ст. 208 КПК України. Їм оголошено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 "державна зрада" КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Стосовно інших членів мережі тривають невідкладні слідчі дії, за результатами яких будуть ухвалені відповідні процесуальні рішення.
Заходи проводились під процесуальним керівництвом Офісу Генерального Прокурора України.
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7 год войны . КОНТРАЗВЕДКА до сих пор под управлением мужа гражданки РФ?
Зачем? Народ качает данные с закрытых серверов, и продаёт за деньги. Зачем им российская военная форма, гербы, нашивки? Удивительно что про постоянные составляющие обыска - наркотики и патроны не упомянули.
таска па родіне..
на півдні відвертих сепарів, колишніх ригів і просто русофілів пачки бігають..
безперешкодно вибираються у владу.. і переходи у Крим теж не закриті ..
Нардеп Андрей Деркач, которого США внесли в санкционный список как активного агента Кремля, выступил с трибуны почаевской «сходке монашества» чекистов московского патриархата.
Об этом https://www.facebook.com/yevstr/posts/4153842384664014 сообщил спикер ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря), передает https://risu.ua/ru/na-sezde-monashestva-upc-mp-vystupal-agent-kremlya-kotoryj-est-v-sankcionnom-spiske-ssha_n120118 РІСУ .
«На трибуне почаевского "съезда монашества" МП в Украине - депутат А. Деркач. Судя по сообщениям СМИ - дипломированный Академией ФСБ специалист по проведению встреч с агентурой. Правительством США внесен в санкционный список, как "активный российский агент".
Как любит говорить корифей путинской пропаганды Дмитрий Кисельов: "Совпадение? Не думаю".
P.S. А кое-кто на просторах Фейсбука совсем недавно высмеивал выражение "УПЦ ФСБ". Смешно? На Крыме и Донбассе уже "насмеялись"...
P.P.S. На самом деле абсурдно считать каждого служителя МП агентом. Так же, как в СССР не все священнослужители были агентами КГБ. Однако достаточно прочитать архивные материалы и исторические исследования о работе кремлевских спецслужб в среде Церкви, чтобы понять - власти было достаточно контролировать ключевых деятелей, чтобы они уже якобы "от себя" направляли события в необходимом направлении. И хотя СССР развалился, но система взаимосвязи между МП и кремлевскими спецслужбами никуда не исчезла», - написал владыка Евстратий.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13821055.html
Московский патриархат показал, что его капелланы в случае открытой российской войны не будут поддерживать украинских военных в борьбе с агрессором и очень вероятно, что будут содействовать агрессору.
Такое мнение высказал спикер ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря) в обсуждении темы о запрете служения в армии капелланам РПЦвУ (МП), передает «https://religionpravda.com.ua/?p=71725 Релігійна правда ».
«У мене до цієї теми простий приклад. Скільки капеланів МПвУ в Криму протидіяли російській окупації та духовно підтримували українські частини під час російського вторгнення? Мені не відомо про ЖОДНОГО. Скільки тих самих капеланів підтримували російську агресію? Відомі численні випадки, з нагородженням потім "за сприяння" медальками і грамотами.
Отже - Церква МПвУ на живому прикладі показала, що капелани від неї в разі відкритої російської війни з великою ймовірністю не будуть підтримувати українських військових у боротьбі з агресором і дуже ймовірно, що сприятимуть йому.
І якщо все написане вище - видумка, то хотілося би побачити факти, а не чергову риторику "мизамир"», - отметил спикер ПЦУ.
Желание "мудраго наріда" иметь именно этот балаган во власти - это и породило все последующие действия : "проста перестать стрелять", "какая разница" , "сойдёмся где-то по середине"... и самое главное гасло , под каким это все происходит - это абсолютное "*****" на это населению, так как об этом бардаке молчат все те каналы, которые агитировали за Клоуна и владельцы которых сейчас стали в 2-3 раза богаче...
Что бы они родиной не торговали
дивиться! Расея братчики!
Діючий полковник заявив колегам зі Служби, які його затримували, що, мовляв, «таким, як ви, недовго залишилося».
Російська агентура у держструктурах чекає на «русскій мір»"
Раньше находили только ,,схроны ,, с оружием
Правда хазяев не было
Теперь сеть агентуры
Смешно до слез при нынешних срелствах связи
агент -связной и прочее