Аброськін про вирок за вбивство Олешка (Сармата): Це прецедент, сигнал для вбивць - вбивайте і заробляйте

11 років в'язниці для безпосереднього вбивці добровольця батальйону Донбас Віталія Олешка (Сармата) Матюшина і виправдання інших членів банди - це поразка Національної поліції і прокуратури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав ексзаступник голови Нацполіції, ректор Одеського державного університету внутрішніх справ В'ячеслав Аброськін, коментуючи вирок суду у справі про вбивство добровольця батальйону Донбас Віталія Олешка (Сармата).

"Пострілом в упор 31 липня 2018 року був вбитий учасник АТО Віталій Олешко, позивний Сармат, на дворі свого будинку, серед білого дня, майже на очах своїх близьких. 19.07.2021 року Бердянський суд майже виправдав всіх членів банди, причетних до цього та інших злочинів, окрім безпосереднього вбивці Матюшина, якого засудив на 11 років позбавлення волі. Ми повинні запам’ятати всі: ціна нашого життя - 11 років", - заявив він.

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"Це майже судовий прецедент. Сигнал для інших суддів - за вбивство людини обирати покарання не більш 11 років, а для вбивць також сигнал - більше 11 років, якщо затримають, за вбивство не дадуть. Вбивайте та заробляйте. І потрібно признати, що якщо суд виніс виправдувальний вирок членам банди - це не лише про перемогу зла, це на жаль, наша поразка, Національної поліції та прокуратури. Доказ того, що неспроможні ми протидіяти злу. І дійсно кажуть люди в соцмережах, обговорюючи цю перемогу зла, - ми всі живемо у соціумі й кого вб’ють завтра, це відкрите питання… Потенційні вбиті повинні знати, що вбивця за їхнє вбивство отримає лише 11 років або ж нічого. Як було з вбивством сім’ї судді Володимира Трофімова у Харкові - вбивці просто не були встановлені. Труп судді та членів його сім’ї так і захоронили без голів, бо не знайшли їх", - додав Аброськін.

"Замовник убивства - багата та високоповажна людина у Бердянську, тому розгляд справи саме в цьому місті, на жаль, дав йому можливість зробити все, щоб він почував себе добре, бо інакше черговий вирок вже був би його. Ви, панове мільйонер, поки виграли", - акцентував він.









Нагадаємо, 20 липня 2021 року суд Бердянська ухвалив вирок у справі про вбивство добровольця батальйону "Донбас" Віталія Олешка (Сармата) - Матюшина засуджено до 11 років в'язниці, інших - виправдали.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.



У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів у себе у Facebook, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентіровим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.

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Навесні 2019 року справу вбивства Віталія Олешка об'єднали ще з одню - розбійним нападом на сім'ю Поплавських у Дніпрі, який стався 4 липня 2018 року. У ньому підозрюваними проходять чотири людини з так званої групи Віктора Власюка - передбачуваний організатор вбивства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкін, Руслан Кузнєцов, Сергій Смирнов. Слідство вважає, що ці дві справи пов'язані між собою.

Поліція вручила повістку народному депутату Олександру Пономарьову з викликом на допит у справі про вбивство учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешко (Сармата). Згодом стало відомо, що на допит викликали і народного депутата Сергія Валентірова. Обидва на допит не з'явилися, їх викликали повторно.

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Наприкінці липня 2019 року справу щодо ймовірних виконавців та організаторів вбивства Сармата передали в суд. На лаві підсудних - підозрювані в скоєнні вбивства Артем Матюшин, Микола Ломако, Олександр Обухов і Максим Владимиренко, ймовірні організатори Михайло Сігіда, Євген Бродський і Віктор Власюк, а також фігуранти справи про розбійний напад у Дніпрі Денис Зеленкін, Тарас Мовчан, Сергій Смирнов і Руслан Кузнєцов.

Двоє суддів заявили про самовідвід.

У серпні 2019 року ДБР відкрило справу за фактом можливого приховання поліцейськими інформації про підготовку вбивства Сармата.

29 травня 2020 року суд відпустив під домашніх арешт чотирьох обвинувачених - Михайла Сігіду, Миколу Ломака, Олександра Обухова, Максима Владимиренкова.

9 червня 2020 року побратими убитого ветерана Віталія Олешка оголосили голодування під стінами Офісу президента. Вимог у протестувальників дві. Перше: повернути назад у СІЗО тих фігурантів у справі Сармата, кого випустили під домашній арешт, і забезпечити контроль над ходом судового розгляду. Друге: звернути увагу на суддів, які приймали таке рішення. Від початку голодування їх підтримували правозахисники і небайдужі, зокрема Олег Сенцов і Олександр Ярмола.

22 червня у зв'язку з прийомом іноземних делегацій протестувальників, які оголосили голодування, намагалися вмовити піти на кілька годин з-під Офісу президента, однак вони заявили, що стоятимуть на своєму до кінця. 24 червня ветеранам вдалося поспілкуватися з президентом.