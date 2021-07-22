Зеленський підписав закон про тимчасову відміну штрафів для жителів ОРДЛО за порушення порядку в'їзду-виїзду з окупованої території

Президент Володимир Зеленський підписав Закон, що стосується тимчасових підстав незастосування штрафів за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Йдеться про Закон "Про внесення зміни до розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" щодо тимчасових підстав незастосування адміністративних стягнень та заходів впливу за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї" № 1583-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 29 червня 2021 року.

" Цим законом передбачається, що до громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, на період дії карантину або на час блокування діяльності контрольних пунктів в'їзду-виїзду не застосовуватимуться адміністративні стягнення та заходи впливу за адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку в'їзду-виїзду з ТОТ, якщо такі порушення були здійснені через обставини гуманітарного характеру, визначені Кабінетом Міністрів. Зокрема, йдеться про: повернення до місця свого проживання громадян України та членів їхніх сімей; возз'єднання сім'ї; важку хворобу, смерть близьких родичів; необхідність забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення або проходження лікування за наявності тяжких та/або хронічних хвороб; виїзд з тимчасово окупованої території України особи, яка має документи, що підтверджують право на постійне чи тимчасове проживання в іншій державі; перетин контрольного пункту в'їзду-виїзду дитиною, яка не досягла 16-річного віку, у супроводі одного з батьків (усиновлювачів) або інших законних представників з метою оформлення дитині документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України; необхідність прийняття спадщини", - випливає з повідомлення.

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Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.