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Новини Окуповані території
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Зеленський підписав закон про тимчасову відміну штрафів для жителів ОРДЛО за порушення порядку в'їзду-виїзду з окупованої території

Зеленський підписав закон про тимчасову відміну штрафів для жителів ОРДЛО за порушення порядку в'їзду-виїзду з окупованої території

Президент Володимир Зеленський підписав Закон, що стосується тимчасових підстав незастосування штрафів за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Йдеться про Закон "Про внесення зміни до розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" щодо тимчасових підстав незастосування адміністративних стягнень та заходів впливу за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї" № 1583-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 29 червня 2021 року.

" Цим законом передбачається, що до громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, на період дії карантину або на час блокування діяльності контрольних пунктів в'їзду-виїзду не застосовуватимуться адміністративні стягнення та заходи впливу за адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку в'їзду-виїзду з ТОТ, якщо такі порушення були здійснені через обставини гуманітарного характеру, визначені Кабінетом Міністрів. Зокрема, йдеться про: повернення до місця свого проживання громадян України та членів їхніх сімей; возз'єднання сім'ї; важку хворобу, смерть близьких родичів; необхідність забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення або проходження лікування за наявності тяжких та/або хронічних хвороб; виїзд з тимчасово окупованої території України особи, яка має документи, що підтверджують право на постійне чи тимчасове проживання в іншій державі; перетин контрольного пункту в'їзду-виїзду дитиною, яка не досягла 16-річного віку, у супроводі одного з батьків (усиновлювачів) або інших законних представників з метою оформлення дитині документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України; необхідність прийняття спадщини", - випливає з повідомлення.

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Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) окупація (6751) Донбас (22357) штраф (1880)


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Топ коментарі
+18
А с чего такие привелегии двухпенсионным домбаситям?
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22.07.2021 11:34 Відповісти
+13
Надо требовать работать под видеокамерой 8 часов. С момента приезда из Грузии этот чмырёнышь пропал и нигде не появляется. Наверное наш Президент обдолбилось в гавно
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22.07.2021 11:30 Відповісти
+9
Дебил
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22.07.2021 11:43 Відповісти
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Надо требовать работать под видеокамерой 8 часов. С момента приезда из Грузии этот чмырёнышь пропал и нигде не появляется. Наверное наш Президент обдолбилось в гавно
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22.07.2021 11:30 Відповісти
Говорят опустили его там сильно. Грузинский президент вовсе не стал с ним говорить, а президент Молдовы мокала в дерьмо не выбирая слов.
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22.07.2021 12:41 Відповісти
позорище, с горя унюхалось и сопли розмазывает.
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22.07.2021 13:07 Відповісти
А с чего такие привелегии двухпенсионным домбаситям?
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22.07.2021 11:34 Відповісти
После сдачи Украины и присоединения ОРДЛО это будет его верный лихторат.
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22.07.2021 13:25 Відповісти
Почему?!
Нам дельты не хватало?
Или Оно уже всех вакциной обеспечило и медикаментами?!
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22.07.2021 11:39 Відповісти
Дебил
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22.07.2021 11:43 Відповісти
и я против штрафов.
я за то, шобьі
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22.07.2021 11:52 Відповісти
уберите кп вообще. пусть передвигаються как и куда хотят. они же наши. тем более что у нас катастрофичесски не хватает ковид больных и совсем нет оружия у населения. это срочно нужно поправить.
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22.07.2021 11:52 Відповісти
Охрінеть, яке "переможище".
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22.07.2021 12:11 Відповісти
зеленый ватноголовый ублюдок своему ватному зрителю из ЛуганДона упрощает жизнь... "слугам кремля" нужно, чтобы сепаров побольше въехало на подконтрольную Украине территорию... пятая колонна увеличивает свое поголовье...
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22.07.2021 12:23 Відповісти
Зеленський підписав закон про тимчасову відміну штрафів для жителів ОРДЛО за порушення порядку в'їзду-виїзду з окупованої території - Цензор.НЕТ 2543
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22.07.2021 12:35 Відповісти
Все КПВВ с ОРДЛО надо закрыть на 20 лет и прекратить платить пенсии и соц.выплаты.
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22.07.2021 13:09 Відповісти
Уже семь лет как там нет граждан Украины. И только конченные долбодятлы этого никак не могут понять.
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22.07.2021 13:22 Відповісти
Тепер вся надія на окупантів , що вони не випускатимуть колорадів та ватників з резервації ОРДЛО . Навіть в росію .
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22.07.2021 15:11 Відповісти
 
 