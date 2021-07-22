Зеленський підписав закон про спрощення закупівель товарів і послуг, необхідних для протидії COVID-19
Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення зміни до розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо виключення можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель" № 1599-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 1 липня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Відповідно до закону, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів, змінено підхід до закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання заходів із запобігання виникненню та поширенню COVID-19.
"Зокрема, без застосування процедури публічних закупівель здійснюватиметься закупівля лікарських засобів, вакцини або інших медичних імунобіологічних препаратів, витратних матеріалів для надання медичної допомоги хворим та медичних виробів для вакцинації від COVID-19, медичного обладнання для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пацієнтам, хворим на COVID-19, систем постачання медичних газів. Перелік лікарських засобів та порядок їхньої закупівлі затверджуватимуться Кабінетом Міністрів України", - випливає з повідомлення.
Підкреслюється також, що за результатами закупівлі замовник повинен оприлюднити звіти про укладання договору про закупівлю та його виконання, а також договір про закупівлю з усіма додатками до нього.
За процедурою спрощених публічних закупівель здійснюватиметься закупівля необхідних для вказаних цілей товарів та послуг.
Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.
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Израиль собирается стать первой страной в мире, которая протестирует оральную вакцину против COVID-19. Об этом сообщил The Jerusalem Post генеральный директор Oramed Pharmaceuticals Надав Кидрон.
Дочерняя компания Oramed, Oravax Medical, готовится начать клинические испытания своей вакцины в Тель-Авивском медицинском центре им. Сураски после получения одобрения протокола исследования от Институционального наблюдательного совета больницы. Ожидается, что в ближайшие несколько недель исследование будет одобрено минздравом.
Oravax уже завершила производство в Европе нескольких тысяч капсул, которые будут доступны для испытаний в Израиле, а затем и в других странах.
В марте компания Oramed объявила о создании совместного предприятия с индийской компанией Premas Biotech для разработки новой оральной вакцины. Вместе они основали Oravax. Вакцина основана на технологии пероральной доставки компании Oramed и технологии вакцины Premas.
Технологию Oramed можно использовать для перорального введения ряда препаратов на основе белка, которые в противном случае вводились бы путем инъекции.
По словам Кидрона, вакцина Oravax нацелена на три структурных белка коронавируса, в отличие от вакцин Moderna и Pfizer, которые нацелены на один белок.
"Эта вакцина должна быть намного более эффективной против разнообразных штаммов коронавируса. Даже если вирус пройдет через одну линию защиты, есть вторая линия, если он преодолеет и вторую, то есть третья", - говорит Кидрон.
В настоящее время проводятся доклинические испытания эффективности вакцины против штаммов коронавируса, включая штамм "Дельта".
Компания завершила экспериментальное исследование на животных и обнаружила, что вакцина способствует развитию класса антител иммуноглобулины A (IgA), которые необходимы для длительного иммунитета.
В испытаниях на людях примут участие 24 добровольца, которые до этого не были привиты другой вакциной. Испытания займут около 6 недель. Кидрон уверен, что их успех станет революцией для всего мира.
"Оральная вакцина против коронавируса устранит несколько препятствий на пути к ее быстрому и широкомасштабному распространению. Люди смогут принимать вакцину самостоятельно дома", - отметил Кидрон.
Он добавил: "Простота введения вакцины имеет решающее значение для ускорения темпов вакцинации. Оральная вакцина может стать еще более ценной в случае, если будет рекомендовано проводить вакцинацию от коронавируса ежегодно, как стандартную прививку от гриппа".
По словам Кидрона, преимуществом оральной вакцины является также ее безопасность. Оральные препараты, как правило, имеют меньше побочных эффектов.
Кроме того, вакцину можно транспортировать при температуре холодильника и даже хранить при комнатной температуре, что с точки зрения логистики упрощает ее доставку в любую точку мира. Наконец, для ведения оральной вакцины не требуются профессиональные навыки.