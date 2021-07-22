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Спільна заява США та Німеччини про підтримку України і європейської енергетичної безпеки. Повний текст

Спільна заява США та Німеччини про підтримку України і європейської енергетичної безпеки. Повний текст

Опубліковано повний текст спільної заяви США і Німеччини на підтримку України, європейської енергетичної безпеки, а також загальних кліматичних цілей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

Як відомо, 21 липня уряди Німеччини та США уклали угоду у зв'язку з наближенням добудови та введенням в експлуатацію російського газопроводу "Північний потік – 2". Про переговори представників країн щодо цих тем стало відомо кілька днів тому. Фінальний текст за підсумками переговорів увечері 21 липня було опубліковано на сайті МЗС Німеччини, а пізніше він з'явився і на сайті Білого дому під заголовком "Спільна заява США та Німеччини на підтримку України, європейської енергетичної безпеки й наших кліматичних цілей".

Наводимо повний текст заяви:

"Сполучені Штати та Німеччина твердо підтримують суверенітет, територіальну цілісність, незалежність України й обраний нею європейський шлях. Сьогодні ми знову зобов'язуємося дати відсіч російській агресії та зловмисним діям в Україні та за її межами. США обіцяють підтримати зусилля Німеччини та Франції щодо встановлення миру на сході України за допомогою нормандського формату. Німеччина активізує свої зусилля в межах нормандського формату для сприяння виконанню Мінських угод. США і Німеччина підтверджують свою прихильність боротьбі з кліматичною кризою і вжиттю рішучих заходів зі скорочення викидів у 2020-х роках, щоб підтримувати температурний ліміт 1,5 °С у межах досяжності.

США і Німеччина єдині у своєму прагненні притягнути Росію до відповідальності за її агресію і зловмисні дії за допомогою санкцій та інших інструментів. Ми зобов'язуємося працювати разом із Росією в межах нещодавно встановленого діалогу на високому рівні між США та ЄС і по двосторонніх каналах, щоб забезпечити готовність США та ЄС, зокрема за допомогою відповідних інструментів і механізмів, до спільного реагування на російську агресію і зловмисні дії, зокрема спроби Росії використовувати енергію як зброю.

Якщо Росія спробує використовувати енергію як зброю або зробить подальші агресивні дії проти України, Німеччина вживе заходів на національному рівні та вимагатиме ефективних заходів на європейському рівні, включно із санкціями, для обмеження експортних можливостей Росії до Європи в енергетичному секторі та/або в інших економічно значущих секторах. Це зобов'язання має на меті гарантувати, що Росія не зловживатиме жодними трубопроводами, включно з "Північним потоком – 2", для досягнення агресивних політичних цілей, використовуючи енергію як зброю.

Читайте: Разумков закликав Конгрес США запровадити санкції щодо "Північного потоку", щоб не допустити його добудови

Ми підтримуємо енергетичну безпеку України і Центральної та Східної Європ, зокрема основні принципи, закріплені у Третьому енергетичному пакеті ЄС про різноманітність і безпеку поставок. Німеччина підкреслює, що вона дотримуватиметься букви й духу Третього енергетичного пакета щодо "Північного потоку – 2" під юрисдикцією Німеччини, щоб забезпечити доступ третіх сторін. Це охоплює оцінку будь-яких ризиків для безпеки енергопостачання ЄС, пов'язаних із сертифікацією оператора проєкту.

США і Німеччина єдині у своєму переконанні: продовження транзиту газу через Україну після 2024 року – в інтересах України та Європи. Відповідно до цих переконань Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні важелі для забезпечення продовження до 10 років угоди про транзит газу між Україною та Росією, включно з призначенням спеціального посланника для підтримки цих переговорів, які мають розпочатися якомога швидше, але не пізніше ніж 1 вересня. Сполучені Штати зобов'язуються повністю підтримувати ці зусилля.

США і Німеччина твердо прихильні боротьбі зі зміною клімату і забезпечення успіху Паризької угоди завдяки скороченню власних викидів до нульового рівня не пізніше ніж 2050 року.

Ось чому ми почали американо-німецьке партнерство у сфері клімату та енергетики. Партнерство сприятиме співпраці США і Німеччини в розробленні дієвих дорожніх карт для досягнення наших амбітних цілей щодо скорочення викидів.

Також читайте: У Кремлі заявили, що Путін і Меркель "задоволені" будівництвом газопроводу "Північний потік-2"

У межах партнерства США і Німеччини у сфері клімату та енергетики ми вирішили створити опору для підтримки переходу до зеленої енергетики у країнах з економікою, що розвивається. Цей компонент охоплюватиме підтримку України та інших країн Центральної та Східної Європ. Ці зусилля не тільки сприятимуть боротьбі зі зміненням клімату, а й підтримають енергетичну безпеку Європи завдяки зниженню попиту на російські енергоносії.

Відповідно до цих зусиль Німеччина зобов'язується створити й управляти Зеленим фондом для України, щоб підтримати енергетичний перехід України, енергоефективність та енергетичну безпеку. Німеччина і США прагнутимуть просувати і підтримувати інвестиції в Зелений фонд України на суму не менше ніж $1 млрд, зокрема від третіх сторін, таких як підприємства приватного сектору. Німеччина внесе до фонду початкове пожертвування в розмірі не менше ніж $175 млн і працюватиме над збільшенням своїх зобов'язань у найближчі бюджетні роки. Фонд просуватиме використання поновних джерел енергії, сприяти розвитку водневих технологій, підвищувати енергоефективність, прискорювати перехід із вугілля і сприяти нейтралізації викидів вуглецю. США планують підтримати ініціативу за допомогою технічної допомоги та політичної підтримки відповідно до цілей фонду.

Крім того, Німеччина і далі підтримуватиме двосторонні енергетичні проєкти з Україною, особливо в галузі поновних джерел енергії та енергоефективності, а також переходу на вугілля, включно з призначенням спеціального посланника з виділеним фінансуванням у розмірі $70 млн. Німеччина також готова запустити Пакет стійкості України для підтримки її енергетичної безпеки. Це буде охоплювати зусилля щодо захисту і збільшення можливостей для зворотних потоків газу в Україну з метою повністю захистити Україну від потенційних майбутніх спроб Росії скоротити поставки газу в країну. Він також охоплюватиме технічну допомогу для інтеграції України у європейську електричну мережу, засновану і координовану з поточною роботою ЄС і Агентства США з міжнародного розвитку. Крім того, Німеччина підтримуватиме зусилля з реформування енергетичного сектору України й допомагатиме у визначенні варіантів модернізації газотранспортних систем України.

США і Німеччина висловлюють рішучу підтримку Ініціативі трьох морів і її зусиллям зі зміцнення взаємозв'язку інфраструктури та енергетичної безпеки в Центральній і Східній Європах. Німеччина зобов'язується розширювати свою участь у цій ініціативі з прицілом на фінансову підтримку проєктів Ініціативи трьох морів у сфері регіональної енергетичної безпеки й поновних джерел енергії. Крім того, Німеччина підтримуватиме проєкти, що є спільним інтересом в енергетичному секторі, через бюджет ЄС із внесками до $1,77 млрд у 2021–2027 роках. США, як і раніше, прихильні інвестуванню в Ініціативу трьох морів і далі заохочують конкретні інвестиції з боку її членів та інших осіб".

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікував угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

Автор: 

Німеччина (7484) США (23417) Північний потік (2473)


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Топ коментарі
+32
цена этим сказкам как и Будапештскому меморандуму..
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22.07.2021 11:44 Відповісти
+26
Заявление которое не стоит бумаги на которой оно напечатано
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22.07.2021 11:44 Відповісти
+21
Совместное заявление США и Германии о поддержке Украины и европейской энергетической безопасности. Полный текст - Цензор.НЕТ 2683
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22.07.2021 11:45 Відповісти
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Какая угроза Европе? ***** не потянет Европу, а вот избиратели идиоты выбрав гавнокомандующего не способного противостоять агрессии, виноваты.
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22.07.2021 13:06 Відповісти
"Какая угроза Европе?"
Ох и тормоз...
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22.07.2021 13:09 Відповісти
обосновать можешь что ***** может напасть на страну НАТО ? Чем он может угрожать ?
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22.07.2021 13:23 Відповісти
_Он напал на страну НАТО ещё в 2010, тормоз, и убил их военное и политическое руководство. А позже на ещё одну страну НАТО - Чехию.
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22.07.2021 13:32 Відповісти
Ах, какие не умные Меркель и Байден. Вот бы тебя взяли в консультанты ты бы им глаза раскрыл. Они же не знают что ***** такой плохой.
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22.07.2021 13:51 Відповісти
_Продолжая упорствовать в своей тупости ты лишь всё очевидней доказываешь оную. Доказывать уже не надо, я верю.
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22.07.2021 14:22 Відповісти
Видно твой "ум". Как ты "четко и аргументировано" умеешь доказать. Без оскорблений.
Видишь ли я с дураками не спорю.
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22.07.2021 14:25 Відповісти
Допустим руские уничтожили Париж термоядерным зарядом, превентивный удар, так сказать, мегатонн 10, французы шарахнут по москве ? Рискуя развязать глобальный
Обмен ? Сотни или тысячи атомных зарядов ?или утрутся ?
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23.07.2021 07:52 Відповісти
Допустим ? В Париже живет дочка пресс секретаря *****, Лиза Пескова.
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23.07.2021 08:35 Відповісти
Спільна заява США та Німеччини про підтримку України і європейської енергетичної безпеки. Повний текст - Цензор.НЕТ 2303
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22.07.2021 12:33 Відповісти
Если бы реально что то хотели с проблемой безопасности сделать , приняли бы нас в ЕС и НАТО, до запуска СП-2 !
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22.07.2021 12:37 Відповісти
Им на фиг оно надо. ***** их не трогает, газ им исправно подает, мыши и кот довольны.
А то что ***** нападет на Украину Европа очередной раз выскажет обеспокоенность.
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22.07.2021 13:08 Відповісти
Спільна заява США та Німеччини про підтримку України і європейської енергетичної безпеки. Повний текст - Цензор.НЕТ 6173
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22.07.2021 12:48 Відповісти
​Германия и США и РФ будут зарабатывать больше, а Украина будет терять в 3 раза больше денег - платя за транзит, через Германию и Польшу и США сжиженный газ будет продавать в Украину, через Польшу и дороже будет и за доставку еще платить. Украину сливают РФ уничтожая Украину экономически.
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22.07.2021 12:49 Відповісти
Нам би свій газ добути.
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22.07.2021 12:53 Відповісти
А він хїба не добувається? Нам би його направити на комунальні потреби, а не на заводи олігархів.
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22.07.2021 14:48 Відповісти
На заводах олігархів люди працюють, виробляють продукцію і ЗП отримують. І податки платять.
А газ змішують у трубі.
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22.07.2021 16:14 Відповісти
заводы олигархов не эффективны, энергетически затратны, не экономичны, устаревшие.на постое получают преференции от государства
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22.07.2021 20:36 Відповісти
Те саме пишуть і про державні. Мабуть справа у підходах. Олігархи, чи великі бізнесмени.
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22.07.2021 21:12 Відповісти
Если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины, Германия примет меры на национальном уровне и потребует эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, для ограничения экспортных возможностей России в Европу в энергетическом секторе и/или в других экономически значимых секторах. Это обязательство призвано гарантировать, что Россия не будет злоупотреблять никакими трубопроводами, включая "Северный поток - 2

заявлениями можно хоть ж подтирать ГДЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОГОВОР, ХАРТИЯ НА ЭТУ ТЕМУ? Не меморандум, а конкретные обязательства "в случае..." подписанные сторонами?
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22.07.2021 12:50 Відповісти
Будапештский меморандум - 2
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22.07.2021 12:54 Відповісти
Пакт Байдена-Меркель.
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22.07.2021 16:22 Відповісти
"В рамках партнерства США и Германии в области климата и энергетики мы решили создать опору для поддержки перехода к зеленой энергетике в странах с развивающейся экономикой. Этот компонент будет включать поддержку Украины.." - оооо счас мудрые поддерживатели понастроят у нас солнечные панели чтобы тянуть бабло из еле живой Украины по самому заоблачному зеленому тарифу в мире и будут еще это преподносить как "поддержку")))
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22.07.2021 12:57 Відповісти
"Кроме того, Германия продолжит поддерживать двусторонние энергетические проекты с Украиной, особенно в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, а также перехода на уголь, включая назначение специального посланника с выделенным финансированием в размере $70 млн".
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22.07.2021 13:10 Відповісти
70 лямов то охметову забор вокруг дачи соорудить
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23.07.2021 07:55 Відповісти
Як не прикро, гора народила мишу.
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22.07.2021 13:04 Відповісти
Дело давно к этому шло. Это ведь не первые американо-немецкие переговоры по поводу Северного потока и Украины. Штаты давно хотят сбросить с себя Украину. И немцам, по всей видимости, был предложен ультиматум: хотите Северный поток? Кормите Украину. Немцы согласились. Теперь они наши основные кормильцы, если нас в объятия к китайцам не бросят, что гораздо хуже, по-моему. Единственно, что меня удивляет: почему в референдуме речь идет об увеличении использования угля в Украине? Уголь ведь считается грязным топливом.
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22.07.2021 13:08 Відповісти
Бла-бла-бла - это поддержка?
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22.07.2021 13:09 Відповісти
Единственное осмысленное - третий энергетиченский пакет к Потоку-2.
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22.07.2021 13:11 Відповісти
очередная озабоченность
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22.07.2021 13:16 Відповісти
Какое счастье что я клинический идиот,-и верю политически шулерам.
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22.07.2021 13:23 Відповісти
Ціна цьомутрикопійки !Відновлення тактичної ядерної зброї (а ми тепер маємо право і на стратегічну),модернізація ПВО і всіх збройних сил за короткий час, при атаці удар тисячами гіперзвукових ракет....Звільнення всіх генералів і старших офіцерів і заміна кадрів і кадрової політики.
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22.07.2021 13:24 Відповісти
Відновлення тактичної ядерної зброї (а ми тепер маємо право і на стратегічну),модернізація ПВО і всіх збройних сил за короткий час...

Точно! И привлечь волонтеров для сбора средств на это... при чем "за короткий час"
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22.07.2021 13:36 Відповісти
Это Заявление написано с тыльной стороны Будапештского меморандума?
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22.07.2021 13:30 Відповісти
Саме "з тильної". На титульній сліди калових мас після використання...
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22.07.2021 13:44 Відповісти
Спільна заява США та Німеччини про підтримку України і європейської енергетичної безпеки. Повний текст - Цензор.НЕТ 9630
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23.07.2021 08:19 Відповісти
а также слезет с газовой иглы, а эрэфия прочнее усядется на газовую трубу
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22.07.2021 21:44 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3643406.html Об Украине без ЗЕлени поганой

...Вчера российские СМИ полдня описывали еще неоглашенные условия соглашения по СП-2 примерно такими выражениями: «Это однозначный проигрыш Байдена», «Германия смогла отстоять свои интересы», «Путин выдержал давление Вашингтона» и тому подобное.

Но вот ближе к вечеру, тональность немного изменилась и появились комментарии уже в другой тональности.
Интересно, что комментатором этой темы оказался не Песков или Захарова, а некто Слуцкий, являющийся главой комитета Госдумы по международным делам. В частности, он сказал следующее.
«Высказывания замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что в рамках соглашения Берлин и Вашингтон будут добиваться продления на 10 лет транзита российского газа через Украину, а если вдруг Россия будет использовать свой энергетический сектор против Украины, то и новых санкций, имеют явный политизированный крен… Мы - суверенное государство, которое не приемлет диктата извне, тем более в вопросах экономики. Из этого и будем исходить».

Очевидно, что Москва не получила того, чего хотела. Или, вернее, получила - но не совсем то, что ей было нужно от этого проекта не только в техническом, но и в политическом плане.
И насколько можно понять, выполнение Москвой того, что ей предписано, является непременным условием всего соглашения. Видимо Меркель как раз это и довела до Путина. Что это за условия и как они сформулированы, наверное увидим завтра.

Сегодня же можно сказать наверняка лишь одно - это решение принято не без Украины, а без ее руководства, которое дискредитировало себя уже настолько, что вопросы, прямо касающиеся безопасности Украины, решаются путем переговоров без участия главного действующего лица украинской стороны - Ермака, которого уже просто не пускают не то, что на переговоры, но и к телефону.
Что-то обсуждать с "янелохом" просто нет никакого смысла, поскольку все равно начнет говорить Ермак.
В Батуми президент Молдовы Майя Санду все это сформулировала прямым текстом и янелоху и Ермаку прямо в глаза и так, что они даже пикнуть не смогли.

Это значит, что янелоху ЗЕ показали красную карточку и он становится не только нерукопожатым, но бесполезным персонажем для любых переговоров.
Его туристические поездки и чудачества за границей подходят к завершению.
И в общем, он для этого сделал все, что мог.
Ему прямо указали на то, что вместо него, с международными партнерами общается кремлевский крот, а экономикой занимается бородатый преступник, которого давно ждут казематы в США.
Ему было прямо сказано о том, что если он от них не избавится, то в таком случае, его будут воспринимать как сообщника этих деятелей.
В общем, до момента, пока зеленая шобла не оставит занимаемые кабинеты, с ними уже никто не будет общаться, а их мнения и картинные жесты никому не нужны.
Все это сейчас происходит на фоне того, как все было при Порохе и каким был механизм принятия решений по Украине.
Так что Кучма был невыездным и нерукопожатым, и в конце своей каденции таким же стал Ющенко.
Таким был Янукович, и таким стал янелох ЗЕ.

Единственным президентом Украины, с которым уважительно общались, и чью позицию учитывали при принятии решений до конца каденции, и даже после неё - был и остается Порошенко.

В общем, всем, даже тем, кто упоролся «божьей росой», пора раскрывать глаза, делать выводы и приходить к выводу о том, что чем быстрее зелень будет заниматься своей прямой работой - аниматорством, свадебными фотографиями, банными вечеринками и прочими сферами Услуг, тем быстрее ситуация вернется во вменяемое состояние.
Все в наших руках.
«Линия обороны»
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22.07.2021 14:11 Відповісти
Похвально что ищете семечки арбуза в куче говна. Но тут состроить счастливую победную гримасу вряд ли получится.
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22.07.2021 15:46 Відповісти
Может Украине надо слазить с газовой транзитной иглы.
Надо наращивать экономику, развивать промышленность.
когда в следующий раз будут выборы, не голосуйте за популистов и клоунов.
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22.07.2021 14:36 Відповісти
Голосують за тих, кого піарять олігархічні ЗМІ. Останній раз піарили "хлопця з народу", передостанній - "олігарха-патріота".
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22.07.2021 14:51 Відповісти
Промышленность? У нас олигархи её разваливают превращая страну в колхоз. А депутаты кормятся с их рук.
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22.07.2021 19:00 Відповісти
Охметов купил зеГниду и его шоблу, теперь эта падаль развивает промышленность, ага
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23.07.2021 07:57 Відповісти
фрау Меркель,Вам створили проблему тисячі біженців з Сирії,згадали?а з України будуть мільйони.я розумію,що місце в газпромі Вам найголовніше.але подумайте ,що біженці будуть не тільки в Польщу,а й в Німеччину.і бомбардування України ,масштабна війна в центрі Європи-це не дріжджі для економічного процвітання Європи.чи вартий цього СП-2?
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22.07.2021 15:14 Відповісти
Седьмой слой черной икры Германия намазала себе на бутерброд, забрав у Украины транзит газа на 2, 5 миллрд. $ в год,подставив нас под дальнейшую агресию и Минские соглашения, плюс Украине надо буде дополнительно тратить на поддердание давления в ГТС потому, что перекачка внутри страны поддерживалась и за счет транзита, а для этого надо еще потратится и переоборудовать ГТС на более экономичную, конечно же Зеленский есть повод обратится за помощью в переоборудовании к Китаю, и заплатит им Землей,вместо того, что отдать заказ нашим предприятиям и те всвою очередь наростив производственный потенциал,могли предлагать услуги на экспорт, полымая экономику Украины.
Это такаяс оплата Запада вместе со своми МВФ и мировым банком украинскому народу за вывод ядерного оружия СССР, нацеленного на их, таким образом они проста нас хотят уничтожить или заморозить, но это было бы не возможно без властей внутри страны при том не только теперешней , продающие интересы народа.
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22.07.2021 16:13 Відповісти
Читаю коменти: Німеччина повинна... Сполучені Штати повинні... ЄС повинен... НАТО повинно... Німці дбають тільки про себе...
І в мене повстає логічне питання: а що повинні українці? Що повинна саме Україна? Може не українці обирають на високі посади то злодія, то, надивившись телевистав дурного смаку, вирішують: Ось артист КВН! це він! ми на нього й чекали!
ПП-2 буде дяти. Німеччина потратила 3 млрд доларів і побудувала на узберіжжі ******** пункт прийому та росподілу російського газу. Чому Німеччина повинна дбати за Україну більше, чим самі українці? Чому московія повинна качати газ саме через Україну? Росія ніяких обіцянок виконувати не буде. Ніколи не виконувала.
Хочете зберігти Україну для себе і своїх дітей? Обирайте розумних, згуртуйтеся, працюйте, посилюйте оборону.
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22.07.2021 17:56 Відповісти
кто где когда.... мы не виним мы определяемся кто есть кто и что нужно делать а что не нужно
физкультпривет фрау и передайте что мыслящие в Украине давно понели что она наш враг.
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22.07.2021 20:51 Відповісти
Вона не наш ворог. Вона політик і стоїть за інтереси ФРН.
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22.07.2021 21:18 Відповісти
можешь даже откупорить бутылочку расейского шампанского когда запустят сп-2
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22.07.2021 21:39 Відповісти
Dima qwe: Ангела Меркель в Москве 10 мая 2014 года на весь мир заявила: вы (Россия) захватили Крым военной силой. И была инициатором введения санкций. Сопротилялась четыре года своим биснесменам, терявшим рынки сбыта. А "мыслящие" 74% украинцев выстрелили себе в ногу и - жалко их детей - за это будут расплачиваться.
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23.07.2021 12:24 Відповісти
так и сказала ??? а можно копипаст этих "слов" или ссылочку хотябы пусть даже не в пере-
воде полюбоваться знаете ли хочется... и да она много слов говорила но то слова а вот дела
https://www.interfax.ru/russia/654655

и если по мосту провести расследование то и за "голландскими" фирмами будут торчать
ушки фрау...... я не обвиняю нам просто надо на 8-й год войны понимать с кем именно мы
воюем..........
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23.07.2021 13:45 Відповісти
Заявление тогда транслировалось по российскому телевизору при встрече Меркель на Красной Площади. Поэтому ссылку на печатный текст я вам предоставить не могу.
Я не являюсь адвокатом госпожи канцлерин; в истории с "беженцами" из Сирии в 2015 - организованной Путиным и Обамой - Меркель, возможно, погубила ФРГ. Я лично против госпожи Меркель.
История с турбинами хорошо известна. Ещё и не то продают России через третьи страны.
А Украина исправно снабжает Россию стратегическим товаром: титановой губкой.
Я объективно утверждаю: лидер ФРГ и ЕС Ангела Меркель с 2014 года морально, политически и материально поддерживала Украину.
Но украинское население ничего не поняло и ничему не научилось: проклятый телевизор.
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24.07.2021 11:37 Відповісти
https://www.rfi.fr/ru/evropa/20140510-frasua-olland-i-angela-merkel-ne-priznayut-gotovyashchiesya-na-vostoke-ukrainy-refer

так что на счёт 10 мая 2014г.??? где была фрау и с кем??? и что "заявила"??? алё гараж....
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23.07.2021 17:40 Відповісти
Я всё же набрал в Гугле "Ангела Меркель в Москве 10 мая 2014". Можете проверить (ссылка невероятно длинная, вам проще будет). Она дейстительно была там и вот что сказала:

"Канцлер в Москве была особенно жесткой в выборе слов о действиях России на Крымском полуострове весной 2014 года.Чуть запнувшись, произнося слово "преступная", Меркель, тем не менее, http://dw.de/p/1FNgY%20 продолжила : "Преступная и совершённая в нарушение международного права аннексия Крыма, а также военные действия на востоке Украины нанесли тяжелый удар по сотрудничеству с Россией. Тяжелый, потому что мы видим в этом нарушение основ совместного европейского миропорядка".
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24.07.2021 12:46 Відповісти
https://www.rfi.fr/ru/evropa/20140510-frasua-olland-i-angela-merkel-ne-priznayut-gotovyashchiesya-na-vostoke-ukrainy-refer

Немецкий канцлер Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд считают референдумы, готовящиеся пророссийскими активистами на востоке Украины, «незаконными». Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам неформальной двусторонней встречи в субботу, 10 мая, в приморском городе Штральзунд на севере Германии.

не знаю что тебе ещё копипастить но никто из заподных лидеров включая фрау не сказал
что Крым расеей оккупирован они все говорят - мы никогда не признаем Крым российским
но они не говорят что Крым это Украина..... потому что там хотят сделать новый иерусалим
https://culturelandshaft.wordpress.com/%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2/%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/

https://masterdl.livejournal.com/569919.html

- и так далее сам можешь нагуглить проект новая калифорния... просто решили что евреям
будет хорошо в Крыму а тупых хохлов както обдурят.... и ещё раз 10.05.2014 фрау была в
приморском городе Штральзунд на севере Германии..... с мсьё.....
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24.07.2021 14:16 Відповісти
Нагадало
Спільна заява США та Німеччини про підтримку України і європейської енергетичної безпеки. Повний текст - Цензор.НЕТ 1210
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22.07.2021 20:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5ZdBdIBCOeU

- ну шо потихоню очерчивается круг.... не-не не друзей и партнёров это была бы слишком доб
рая сказочка для индивидов зебилоидного типа.... это круг чертей малята.....
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22.07.2021 20:47 Відповісти
https://twitter.com/k_yelisieiev
https://twitter.com/k_yelisieiev

Kostiantyn Yelisieiev

@k_yelisieiev


Спільна заява США і ФРН щодо енергобезпеки- нова Будапештська фількіна грамота. Дежавю ядерного роззброєння України. Ухвалюються рішення про Україну без України?Ні слова про Крим. Запізніла і недолуга реакція Києва. Емоції накривають від імпотентності влади і цинічності партнерів
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22.07.2021 20:56 Відповісти
Объясняю, что произошло без эмоций: Германия с РФ и другими странами построила себе трубопровод из РФ в Германию
Это было неизбежно, потому что Украина использовала газопровод как средство влияния на РФ и ЕС.
И сейчас использует.
Если бы сидели на трубе смирно - не потеряли бы транзит.
Но видимо не приобрели бы независимость от РФ

Таким образом транзит это своего рода плата. Ну и правда -как брать бабло от того с кем типа воюешь.
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22.07.2021 21:00 Відповісти
Якщо вимушені забезпечувати транзит у Європу, то не безплатно ж.
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22.07.2021 21:21 Відповісти
"Украина использовала газопровод как средство влияния на РФ и ЕС" с этого места поподробнее, пожалуйста, с сылками. эрэфийские ресурсы просьба не предлагать.
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22.07.2021 21:41 Відповісти
Байден=Обама
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22.07.2021 21:01 Відповісти
Пора комсомолку на миротворец вносить.
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22.07.2021 21:25 Відповісти
"...США обещают поддержать усилия Германии и Франции по установлению мира на востоке Украины с помощью Нормандского формата...." - псу под хвост ваши обещания,

коротка память у вас господа, не так давно что-то похожее уже было:
"- Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают Украине своё обязательство в соответствии с принципами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5 Заключительного Акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.
- Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности или политической независимости Украины и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Уставом Организации Объединённых Наций ." и т.д, и т.п.
И ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ?????
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22.07.2021 21:30 Відповісти
Единственным президентом Украины, с которым уважительно общались, и чью позицию учитывали при принятии решений до конца каденции, и даже после неё - был и остается Порошенко 👍🏼☹️

В общем, всем, даже тем, кто упоролся «божьей росой», пора раскрывать глаза, делать выводы и приходить к выводу о том, что чем быстрее зелень будет заниматься своей прямой работой - аниматорством, свадебными фотографиями, банными вечеринками и прочими сферами Услуг, тем быстрее ситуация вернется во вменяемое состояние.
Все в наших руках.😏
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22.07.2021 21:30 Відповісти
чем дальше в лес, тем чаще "меня терзают смутные сомненья", что зелень пришла надолго и сделает все, чтобы удержаться за власть, превращаясь потихоньку в такого себе "путина". очень, очень хочу ошибиться.
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22.07.2021 21:39 Відповісти
Не дай Бог опять Барыга.
Будем выбирать из фронтовиков.
Довольно стране гешефтмахеров!!!
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23.07.2021 00:50 Відповісти
Тебя спрашивать никто не станет , так как выберем того человека ,который будет думать о стране , а не только воровать в турборежиме , как это делал донецкий хам и делает Зебабуин сегодня !
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23.07.2021 01:12 Відповісти
За кого агітуєш? За Вону?
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23.07.2021 08:02 Відповісти
Нет, это заслуженный цукерковый сателлит
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23.07.2021 09:18 Відповісти
Вся коррупция Европы работает на российском газе.
Спільна заява США та Німеччини про підтримку України і європейської енергетичної безпеки. Повний текст - Цензор.НЕТ 9441
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22.07.2021 23:37 Відповісти
Байден всё...Мюнхен 2.0: троица байден-меркель-макрон откровенно перешли на сторону дьявола путина: смотри на youtube -Пакт Путина-Байдена. Беседа с Андреем Илларионовым
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22.07.2021 23:49 Відповісти
Теперь выражения Байден -*****! и Меркель -***** ! становятся вполне цензурными.
Просьба не удалять,и за них не банить.
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23.07.2021 08:05 Відповісти
Канцлер в Москве была особенно жесткой в выборе слов о действиях России на Крымском полуострове весной 2014 года.Чуть запнувшись, произнося слово "преступная", Меркель, тем не менее, http://dw.de/p/1FNgY%20 продолжила : "Преступная и совершённая в нарушение международного права аннексия Крыма, а также военные действия на востоке Украины нанесли тяжелый удар по сотрудничеству с Россией. Тяжелый, потому что мы видим в этом нарушение основ совместного европейского миропорядка".
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24.07.2021 12:48 Відповісти
Спільна заява США та Німеччини про підтримку України і європейської енергетичної безпеки. Повний текст - Цензор.НЕТ 8727
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22.07.2021 23:51 Відповісти
Напоминает Будапештский миморандум! Пустые слова написаны на бумаге которая не имеет юридической силы и обязанностей к исполнению сторон.
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23.07.2021 00:40 Відповісти
Да-а-а, лайнецом оказался бывший вице Абизяны...
Что уж говорить о бундес-Шлюхен...
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23.07.2021 00:49 Відповісти
Короткое резюме соглашения "Старая корова Ангела высралась в Дырявый Бидон"
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23.07.2021 07:42 Відповісти
короче молодцы и Байден и старый климаксичный кабел меркель, видя с каким Ничтожеством имеют дело крутят им как хотят, вешают лапшу а это Существо со всем соглашается, только расплачиваться будет вся Украина, ну что можно пожелать Дегенератам голосовавшим за это малоПИД,,,роскую, бенину задрочку что бы у вас Х,,й на лбу вырос!!!
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23.07.2021 08:57 Відповісти
Яку міжнародно-правову силу має спільна заява? Невже більшу, ніж меморандум?
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23.07.2021 09:16 Відповісти
Вже давно всі ці - "міжнародні договори, міжнародні організації" - просто пустишка. Зараз в світі завершальна стадія знищення всієї старої системи. А на двох цих старих (але хитрих) маразматиків не варто звертати увагу - їх слова нічого не варті.
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23.07.2021 09:43 Відповісти
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