Спільна заява США та Німеччини про підтримку України і європейської енергетичної безпеки. Повний текст
Опубліковано повний текст спільної заяви США і Німеччини на підтримку України, європейської енергетичної безпеки, а також загальних кліматичних цілей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".
Як відомо, 21 липня уряди Німеччини та США уклали угоду у зв'язку з наближенням добудови та введенням в експлуатацію російського газопроводу "Північний потік – 2". Про переговори представників країн щодо цих тем стало відомо кілька днів тому. Фінальний текст за підсумками переговорів увечері 21 липня було опубліковано на сайті МЗС Німеччини, а пізніше він з'явився і на сайті Білого дому під заголовком "Спільна заява США та Німеччини на підтримку України, європейської енергетичної безпеки й наших кліматичних цілей".
Наводимо повний текст заяви:
"Сполучені Штати та Німеччина твердо підтримують суверенітет, територіальну цілісність, незалежність України й обраний нею європейський шлях. Сьогодні ми знову зобов'язуємося дати відсіч російській агресії та зловмисним діям в Україні та за її межами. США обіцяють підтримати зусилля Німеччини та Франції щодо встановлення миру на сході України за допомогою нормандського формату. Німеччина активізує свої зусилля в межах нормандського формату для сприяння виконанню Мінських угод. США і Німеччина підтверджують свою прихильність боротьбі з кліматичною кризою і вжиттю рішучих заходів зі скорочення викидів у 2020-х роках, щоб підтримувати температурний ліміт 1,5 °С у межах досяжності.
США і Німеччина єдині у своєму прагненні притягнути Росію до відповідальності за її агресію і зловмисні дії за допомогою санкцій та інших інструментів. Ми зобов'язуємося працювати разом із Росією в межах нещодавно встановленого діалогу на високому рівні між США та ЄС і по двосторонніх каналах, щоб забезпечити готовність США та ЄС, зокрема за допомогою відповідних інструментів і механізмів, до спільного реагування на російську агресію і зловмисні дії, зокрема спроби Росії використовувати енергію як зброю.
Якщо Росія спробує використовувати енергію як зброю або зробить подальші агресивні дії проти України, Німеччина вживе заходів на національному рівні та вимагатиме ефективних заходів на європейському рівні, включно із санкціями, для обмеження експортних можливостей Росії до Європи в енергетичному секторі та/або в інших економічно значущих секторах. Це зобов'язання має на меті гарантувати, що Росія не зловживатиме жодними трубопроводами, включно з "Північним потоком – 2", для досягнення агресивних політичних цілей, використовуючи енергію як зброю.
Ми підтримуємо енергетичну безпеку України і Центральної та Східної Європ, зокрема основні принципи, закріплені у Третьому енергетичному пакеті ЄС про різноманітність і безпеку поставок. Німеччина підкреслює, що вона дотримуватиметься букви й духу Третього енергетичного пакета щодо "Північного потоку – 2" під юрисдикцією Німеччини, щоб забезпечити доступ третіх сторін. Це охоплює оцінку будь-яких ризиків для безпеки енергопостачання ЄС, пов'язаних із сертифікацією оператора проєкту.
США і Німеччина єдині у своєму переконанні: продовження транзиту газу через Україну після 2024 року – в інтересах України та Європи. Відповідно до цих переконань Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні важелі для забезпечення продовження до 10 років угоди про транзит газу між Україною та Росією, включно з призначенням спеціального посланника для підтримки цих переговорів, які мають розпочатися якомога швидше, але не пізніше ніж 1 вересня. Сполучені Штати зобов'язуються повністю підтримувати ці зусилля.
США і Німеччина твердо прихильні боротьбі зі зміною клімату і забезпечення успіху Паризької угоди завдяки скороченню власних викидів до нульового рівня не пізніше ніж 2050 року.
Ось чому ми почали американо-німецьке партнерство у сфері клімату та енергетики. Партнерство сприятиме співпраці США і Німеччини в розробленні дієвих дорожніх карт для досягнення наших амбітних цілей щодо скорочення викидів.
У межах партнерства США і Німеччини у сфері клімату та енергетики ми вирішили створити опору для підтримки переходу до зеленої енергетики у країнах з економікою, що розвивається. Цей компонент охоплюватиме підтримку України та інших країн Центральної та Східної Європ. Ці зусилля не тільки сприятимуть боротьбі зі зміненням клімату, а й підтримають енергетичну безпеку Європи завдяки зниженню попиту на російські енергоносії.
Відповідно до цих зусиль Німеччина зобов'язується створити й управляти Зеленим фондом для України, щоб підтримати енергетичний перехід України, енергоефективність та енергетичну безпеку. Німеччина і США прагнутимуть просувати і підтримувати інвестиції в Зелений фонд України на суму не менше ніж $1 млрд, зокрема від третіх сторін, таких як підприємства приватного сектору. Німеччина внесе до фонду початкове пожертвування в розмірі не менше ніж $175 млн і працюватиме над збільшенням своїх зобов'язань у найближчі бюджетні роки. Фонд просуватиме використання поновних джерел енергії, сприяти розвитку водневих технологій, підвищувати енергоефективність, прискорювати перехід із вугілля і сприяти нейтралізації викидів вуглецю. США планують підтримати ініціативу за допомогою технічної допомоги та політичної підтримки відповідно до цілей фонду.
Крім того, Німеччина і далі підтримуватиме двосторонні енергетичні проєкти з Україною, особливо в галузі поновних джерел енергії та енергоефективності, а також переходу на вугілля, включно з призначенням спеціального посланника з виділеним фінансуванням у розмірі $70 млн. Німеччина також готова запустити Пакет стійкості України для підтримки її енергетичної безпеки. Це буде охоплювати зусилля щодо захисту і збільшення можливостей для зворотних потоків газу в Україну з метою повністю захистити Україну від потенційних майбутніх спроб Росії скоротити поставки газу в країну. Він також охоплюватиме технічну допомогу для інтеграції України у європейську електричну мережу, засновану і координовану з поточною роботою ЄС і Агентства США з міжнародного розвитку. Крім того, Німеччина підтримуватиме зусилля з реформування енергетичного сектору України й допомагатиме у визначенні варіантів модернізації газотранспортних систем України.
США і Німеччина висловлюють рішучу підтримку Ініціативі трьох морів і її зусиллям зі зміцнення взаємозв'язку інфраструктури та енергетичної безпеки в Центральній і Східній Європах. Німеччина зобов'язується розширювати свою участь у цій ініціативі з прицілом на фінансову підтримку проєктів Ініціативи трьох морів у сфері регіональної енергетичної безпеки й поновних джерел енергії. Крім того, Німеччина підтримуватиме проєкти, що є спільним інтересом в енергетичному секторі, через бюджет ЄС із внесками до $1,77 млрд у 2021–2027 роках. США, як і раніше, прихильні інвестуванню в Ініціативу трьох морів і далі заохочують конкретні інвестиції з боку її членів та інших осіб".
Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікував угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.
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Ох и тормоз...
Видишь ли я с дураками не спорю.
Обмен ? Сотни или тысячи атомных зарядов ?или утрутся ?
А то что ***** нападет на Украину Европа очередной раз выскажет обеспокоенность.
А газ змішують у трубі.
заявлениями можно хоть ж подтирать ГДЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОГОВОР, ХАРТИЯ НА ЭТУ ТЕМУ? Не меморандум, а конкретные обязательства "в случае..." подписанные сторонами?
Точно! И привлечь волонтеров для сбора средств на это... при чем "за короткий час"
...Вчера российские СМИ полдня описывали еще неоглашенные условия соглашения по СП-2 примерно такими выражениями: «Это однозначный проигрыш Байдена», «Германия смогла отстоять свои интересы», «Путин выдержал давление Вашингтона» и тому подобное.
Но вот ближе к вечеру, тональность немного изменилась и появились комментарии уже в другой тональности.
Интересно, что комментатором этой темы оказался не Песков или Захарова, а некто Слуцкий, являющийся главой комитета Госдумы по международным делам. В частности, он сказал следующее.
«Высказывания замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что в рамках соглашения Берлин и Вашингтон будут добиваться продления на 10 лет транзита российского газа через Украину, а если вдруг Россия будет использовать свой энергетический сектор против Украины, то и новых санкций, имеют явный политизированный крен… Мы - суверенное государство, которое не приемлет диктата извне, тем более в вопросах экономики. Из этого и будем исходить».
Очевидно, что Москва не получила того, чего хотела. Или, вернее, получила - но не совсем то, что ей было нужно от этого проекта не только в техническом, но и в политическом плане.
И насколько можно понять, выполнение Москвой того, что ей предписано, является непременным условием всего соглашения. Видимо Меркель как раз это и довела до Путина. Что это за условия и как они сформулированы, наверное увидим завтра.
Сегодня же можно сказать наверняка лишь одно - это решение принято не без Украины, а без ее руководства, которое дискредитировало себя уже настолько, что вопросы, прямо касающиеся безопасности Украины, решаются путем переговоров без участия главного действующего лица украинской стороны - Ермака, которого уже просто не пускают не то, что на переговоры, но и к телефону.
Что-то обсуждать с "янелохом" просто нет никакого смысла, поскольку все равно начнет говорить Ермак.
В Батуми президент Молдовы Майя Санду все это сформулировала прямым текстом и янелоху и Ермаку прямо в глаза и так, что они даже пикнуть не смогли.
Это значит, что янелоху ЗЕ показали красную карточку и он становится не только нерукопожатым, но бесполезным персонажем для любых переговоров.
Его туристические поездки и чудачества за границей подходят к завершению.
И в общем, он для этого сделал все, что мог.
Ему прямо указали на то, что вместо него, с международными партнерами общается кремлевский крот, а экономикой занимается бородатый преступник, которого давно ждут казематы в США.
Ему было прямо сказано о том, что если он от них не избавится, то в таком случае, его будут воспринимать как сообщника этих деятелей.
В общем, до момента, пока зеленая шобла не оставит занимаемые кабинеты, с ними уже никто не будет общаться, а их мнения и картинные жесты никому не нужны.
Все это сейчас происходит на фоне того, как все было при Порохе и каким был механизм принятия решений по Украине.
Так что Кучма был невыездным и нерукопожатым, и в конце своей каденции таким же стал Ющенко.
Таким был Янукович, и таким стал янелох ЗЕ.
Единственным президентом Украины, с которым уважительно общались, и чью позицию учитывали при принятии решений до конца каденции, и даже после неё - был и остается Порошенко.
В общем, всем, даже тем, кто упоролся «божьей росой», пора раскрывать глаза, делать выводы и приходить к выводу о том, что чем быстрее зелень будет заниматься своей прямой работой - аниматорством, свадебными фотографиями, банными вечеринками и прочими сферами Услуг, тем быстрее ситуация вернется во вменяемое состояние.
Все в наших руках.
«Линия обороны»
Надо наращивать экономику, развивать промышленность.
когда в следующий раз будут выборы, не голосуйте за популистов и клоунов.
Это такаяс оплата Запада вместе со своми МВФ и мировым банком украинскому народу за вывод ядерного оружия СССР, нацеленного на их, таким образом они проста нас хотят уничтожить или заморозить, но это было бы не возможно без властей внутри страны при том не только теперешней , продающие интересы народа.
І в мене повстає логічне питання: а що повинні українці? Що повинна саме Україна? Може не українці обирають на високі посади то злодія, то, надивившись телевистав дурного смаку, вирішують: Ось артист КВН! це він! ми на нього й чекали!
ПП-2 буде дяти. Німеччина потратила 3 млрд доларів і побудувала на узберіжжі ******** пункт прийому та росподілу російського газу. Чому Німеччина повинна дбати за Україну більше, чим самі українці? Чому московія повинна качати газ саме через Україну? Росія ніяких обіцянок виконувати не буде. Ніколи не виконувала.
Хочете зберігти Україну для себе і своїх дітей? Обирайте розумних, згуртуйтеся, працюйте, посилюйте оборону.
физкультпривет фрау и передайте что мыслящие в Украине давно понели что она наш враг.
воде полюбоваться знаете ли хочется... и да она много слов говорила но то слова а вот дела
https://www.interfax.ru/russia/654655
и если по мосту провести расследование то и за "голландскими" фирмами будут торчать
ушки фрау...... я не обвиняю нам просто надо на 8-й год войны понимать с кем именно мы
воюем..........
Я не являюсь адвокатом госпожи канцлерин; в истории с "беженцами" из Сирии в 2015 - организованной Путиным и Обамой - Меркель, возможно, погубила ФРГ. Я лично против госпожи Меркель.
История с турбинами хорошо известна. Ещё и не то продают России через третьи страны.
А Украина исправно снабжает Россию стратегическим товаром: титановой губкой.
Я объективно утверждаю: лидер ФРГ и ЕС Ангела Меркель с 2014 года морально, политически и материально поддерживала Украину.
Но украинское население ничего не поняло и ничему не научилось: проклятый телевизор.
так что на счёт 10 мая 2014г.??? где была фрау и с кем??? и что "заявила"??? алё гараж....
"Канцлер в Москве была особенно жесткой в выборе слов о действиях России на Крымском полуострове весной 2014 года.Чуть запнувшись, произнося слово "преступная", Меркель, тем не менее, http://dw.de/p/1FNgY%20 продолжила : "Преступная и совершённая в нарушение международного права аннексия Крыма, а также военные действия на востоке Украины нанесли тяжелый удар по сотрудничеству с Россией. Тяжелый, потому что мы видим в этом нарушение основ совместного европейского миропорядка".
Немецкий канцлер Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд считают референдумы, готовящиеся пророссийскими активистами на востоке Украины, «незаконными». Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам неформальной двусторонней встречи в субботу, 10 мая, в приморском городе Штральзунд на севере Германии.
не знаю что тебе ещё копипастить но никто из заподных лидеров включая фрау не сказал
что Крым расеей оккупирован они все говорят - мы никогда не признаем Крым российским
но они не говорят что Крым это Украина..... потому что там хотят сделать новый иерусалим
https://culturelandshaft.wordpress.com/%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2/%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
https://masterdl.livejournal.com/569919.html
- и так далее сам можешь нагуглить проект новая калифорния... просто решили что евреям
будет хорошо в Крыму а тупых хохлов както обдурят.... и ещё раз 10.05.2014 фрау была в
приморском городе Штральзунд на севере Германии..... с мсьё.....
- ну шо потихоню очерчивается круг.... не-не не друзей и партнёров это была бы слишком доб
рая сказочка для индивидов зебилоидного типа.... это круг чертей малята.....
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Kostiantyn Yelisieiev
@k_yelisieiev
Спільна заява США і ФРН щодо енергобезпеки- нова Будапештська фількіна грамота. Дежавю ядерного роззброєння України. Ухвалюються рішення про Україну без України?Ні слова про Крим. Запізніла і недолуга реакція Києва. Емоції накривають від імпотентності влади і цинічності партнерів
Это было неизбежно, потому что Украина использовала газопровод как средство влияния на РФ и ЕС.
И сейчас использует.
Если бы сидели на трубе смирно - не потеряли бы транзит.
Но видимо не приобрели бы независимость от РФ
Таким образом транзит это своего рода плата. Ну и правда -как брать бабло от того с кем типа воюешь.
коротка память у вас господа, не так давно что-то похожее уже было:
"- Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают Украине своё обязательство в соответствии с принципами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5 Заключительного Акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.
- Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности или политической независимости Украины и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Уставом Организации Объединённых Наций ." и т.д, и т.п.
И ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ?????
В общем, всем, даже тем, кто упоролся «божьей росой», пора раскрывать глаза, делать выводы и приходить к выводу о том, что чем быстрее зелень будет заниматься своей прямой работой - аниматорством, свадебными фотографиями, банными вечеринками и прочими сферами Услуг, тем быстрее ситуация вернется во вменяемое состояние.
Все в наших руках.😏
Будем выбирать из фронтовиков.
Довольно стране гешефтмахеров!!!
Просьба не удалять,и за них не банить.
Что уж говорить о бундес-Шлюхен...