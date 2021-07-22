Спільна заява США та Німеччини про підтримку України і європейської енергетичної безпеки. Повний текст

Опубліковано повний текст спільної заяви США і Німеччини на підтримку України, європейської енергетичної безпеки, а також загальних кліматичних цілей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

Як відомо, 21 липня уряди Німеччини та США уклали угоду у зв'язку з наближенням добудови та введенням в експлуатацію російського газопроводу "Північний потік – 2". Про переговори представників країн щодо цих тем стало відомо кілька днів тому. Фінальний текст за підсумками переговорів увечері 21 липня було опубліковано на сайті МЗС Німеччини, а пізніше він з'явився і на сайті Білого дому під заголовком "Спільна заява США та Німеччини на підтримку України, європейської енергетичної безпеки й наших кліматичних цілей".

Наводимо повний текст заяви:

"Сполучені Штати та Німеччина твердо підтримують суверенітет, територіальну цілісність, незалежність України й обраний нею європейський шлях. Сьогодні ми знову зобов'язуємося дати відсіч російській агресії та зловмисним діям в Україні та за її межами. США обіцяють підтримати зусилля Німеччини та Франції щодо встановлення миру на сході України за допомогою нормандського формату. Німеччина активізує свої зусилля в межах нормандського формату для сприяння виконанню Мінських угод. США і Німеччина підтверджують свою прихильність боротьбі з кліматичною кризою і вжиттю рішучих заходів зі скорочення викидів у 2020-х роках, щоб підтримувати температурний ліміт 1,5 °С у межах досяжності.



США і Німеччина єдині у своєму прагненні притягнути Росію до відповідальності за її агресію і зловмисні дії за допомогою санкцій та інших інструментів. Ми зобов'язуємося працювати разом із Росією в межах нещодавно встановленого діалогу на високому рівні між США та ЄС і по двосторонніх каналах, щоб забезпечити готовність США та ЄС, зокрема за допомогою відповідних інструментів і механізмів, до спільного реагування на російську агресію і зловмисні дії, зокрема спроби Росії використовувати енергію як зброю.



Якщо Росія спробує використовувати енергію як зброю або зробить подальші агресивні дії проти України, Німеччина вживе заходів на національному рівні та вимагатиме ефективних заходів на європейському рівні, включно із санкціями, для обмеження експортних можливостей Росії до Європи в енергетичному секторі та/або в інших економічно значущих секторах. Це зобов'язання має на меті гарантувати, що Росія не зловживатиме жодними трубопроводами, включно з "Північним потоком – 2", для досягнення агресивних політичних цілей, використовуючи енергію як зброю.

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Ми підтримуємо енергетичну безпеку України і Центральної та Східної Європ, зокрема основні принципи, закріплені у Третьому енергетичному пакеті ЄС про різноманітність і безпеку поставок. Німеччина підкреслює, що вона дотримуватиметься букви й духу Третього енергетичного пакета щодо "Північного потоку – 2" під юрисдикцією Німеччини, щоб забезпечити доступ третіх сторін. Це охоплює оцінку будь-яких ризиків для безпеки енергопостачання ЄС, пов'язаних із сертифікацією оператора проєкту.



США і Німеччина єдині у своєму переконанні: продовження транзиту газу через Україну після 2024 року – в інтересах України та Європи. Відповідно до цих переконань Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні важелі для забезпечення продовження до 10 років угоди про транзит газу між Україною та Росією, включно з призначенням спеціального посланника для підтримки цих переговорів, які мають розпочатися якомога швидше, але не пізніше ніж 1 вересня. Сполучені Штати зобов'язуються повністю підтримувати ці зусилля.



США і Німеччина твердо прихильні боротьбі зі зміною клімату і забезпечення успіху Паризької угоди завдяки скороченню власних викидів до нульового рівня не пізніше ніж 2050 року.



Ось чому ми почали американо-німецьке партнерство у сфері клімату та енергетики. Партнерство сприятиме співпраці США і Німеччини в розробленні дієвих дорожніх карт для досягнення наших амбітних цілей щодо скорочення викидів.

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У межах партнерства США і Німеччини у сфері клімату та енергетики ми вирішили створити опору для підтримки переходу до зеленої енергетики у країнах з економікою, що розвивається. Цей компонент охоплюватиме підтримку України та інших країн Центральної та Східної Європ. Ці зусилля не тільки сприятимуть боротьбі зі зміненням клімату, а й підтримають енергетичну безпеку Європи завдяки зниженню попиту на російські енергоносії.



Відповідно до цих зусиль Німеччина зобов'язується створити й управляти Зеленим фондом для України, щоб підтримати енергетичний перехід України, енергоефективність та енергетичну безпеку. Німеччина і США прагнутимуть просувати і підтримувати інвестиції в Зелений фонд України на суму не менше ніж $1 млрд, зокрема від третіх сторін, таких як підприємства приватного сектору. Німеччина внесе до фонду початкове пожертвування в розмірі не менше ніж $175 млн і працюватиме над збільшенням своїх зобов'язань у найближчі бюджетні роки. Фонд просуватиме використання поновних джерел енергії, сприяти розвитку водневих технологій, підвищувати енергоефективність, прискорювати перехід із вугілля і сприяти нейтралізації викидів вуглецю. США планують підтримати ініціативу за допомогою технічної допомоги та політичної підтримки відповідно до цілей фонду.



Крім того, Німеччина і далі підтримуватиме двосторонні енергетичні проєкти з Україною, особливо в галузі поновних джерел енергії та енергоефективності, а також переходу на вугілля, включно з призначенням спеціального посланника з виділеним фінансуванням у розмірі $70 млн. Німеччина також готова запустити Пакет стійкості України для підтримки її енергетичної безпеки. Це буде охоплювати зусилля щодо захисту і збільшення можливостей для зворотних потоків газу в Україну з метою повністю захистити Україну від потенційних майбутніх спроб Росії скоротити поставки газу в країну. Він також охоплюватиме технічну допомогу для інтеграції України у європейську електричну мережу, засновану і координовану з поточною роботою ЄС і Агентства США з міжнародного розвитку. Крім того, Німеччина підтримуватиме зусилля з реформування енергетичного сектору України й допомагатиме у визначенні варіантів модернізації газотранспортних систем України.



США і Німеччина висловлюють рішучу підтримку Ініціативі трьох морів і її зусиллям зі зміцнення взаємозв'язку інфраструктури та енергетичної безпеки в Центральній і Східній Європах. Німеччина зобов'язується розширювати свою участь у цій ініціативі з прицілом на фінансову підтримку проєктів Ініціативи трьох морів у сфері регіональної енергетичної безпеки й поновних джерел енергії. Крім того, Німеччина підтримуватиме проєкти, що є спільним інтересом в енергетичному секторі, через бюджет ЄС із внесками до $1,77 млрд у 2021–2027 роках. США, як і раніше, прихильні інвестуванню в Ініціативу трьох морів і далі заохочують конкретні інвестиції з боку її членів та інших осіб".

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікував угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.