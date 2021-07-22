Рахункова палата про виконання Держбюджету-2021: Витрати Міноборони менші за план на 4,3 млрд грн, з них 1,9 млрд - на підготовку кадрів, 1,8 млрд - на закупівлю озброєння

Попри перевиконання плану доходів за перше півріччя, видатки загального фонду державного бюджету менші за план на 44,3 млрд грн (7,3%). Невиконаний план видатків за програмами МОЗ, Міноборони, Мінсоцполітики, Мінагрополітики.

Про це заявив Голова Рахункової палати Валерій Пацкан, коментуючи виконання Державного бюджету України за січень-червень 2021 року, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, зауважив він, на 10% − 8,4 млрд грн не виконаний план видатків МОЗ. Із них 3,4 млрд грн − на реалізацію програм державних гарантій медичного обслуговування населення та 1,4 млрд грн − на проведення вакцинації.

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Менше плану видатки Міністерства оборони − на 4,3 млрд грн (7,9%). Із них 1,9 млрд грн − на забезпечення діяльності ЗСУ, підготовку кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни та 1,8 млрд грн – на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів і обладнання.

За словами Голови Рахункової палати, не виконаний план видатків Мінсоцполітики − на 3,3 млрд грн (1,9%), із яких 1,6 млрд грн − на виплату деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення та Мінагрополітики − на 1,1 млрд грн (51%), із них майже 816 млн грн − на фінансову підтримку сільгосптоваровиробників.

"Водночас спостерігається позитивна тенденція з виконанням плану доходів за перше півріччя. За цей час він перевиконаний майже на 5% − 23,7 млрд грн. Найбільше перевиконано план ПДВ із урахуванням бюджетного відшкодування, − на 12,7 млрд грн; податку на прибуток підприємств − на 8,2 млрд грн; акцизу із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) – на 4,4 млрд грн", − підкреслив Валерій Пацкан.

За словами Голови Рахункової палати, на 3 млрд грн не виконаний план акцизного податку із вироблених в Україні підакцизних товарів; на 0,4 млрд грн − податку та збору на доходи фізичних осіб.

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"Не виконується і план державних запозичень – за перше півріччя до загального фонду державного бюджету отримано на 78,7 млрд грн менше плану − 260 млрд грн. Державних зовнішніх запозичень – на 63% менше плану, тоді як від розміщення облігацій внутрішніх державних позик надійшли всі 100% плану − 213 млрд грн", − додав Валерій Пацкан.

Він також зауважив, що від приватизації державного майна надійшло 1 млрд грн, що менше плану на 8,4 млрд грн (89%).