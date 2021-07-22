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Новини Агресія Росії проти України Бюджет-2021
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Рахункова палата про виконання Держбюджету-2021: Витрати Міноборони менші за план на 4,3 млрд грн, з них 1,9 млрд - на підготовку кадрів, 1,8 млрд - на закупівлю озброєння

Рахункова палата про виконання Держбюджету-2021: Витрати Міноборони менші за план на 4,3 млрд грн, з них 1,9 млрд - на підготовку кадрів, 1,8 млрд - на закупівлю озброєння

Попри перевиконання плану доходів за перше півріччя, видатки загального фонду державного бюджету менші за план на 44,3 млрд грн (7,3%). Невиконаний план видатків за програмами МОЗ, Міноборони, Мінсоцполітики, Мінагрополітики.

Про це заявив Голова Рахункової палати Валерій Пацкан, коментуючи виконання Державного бюджету України за січень-червень 2021 року, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, зауважив він, на 10% − 8,4 млрд грн не виконаний план видатків МОЗ. Із них 3,4 млрд грн − на реалізацію програм державних гарантій медичного обслуговування населення та 1,4 млрд грн − на проведення вакцинації.

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Менше плану видатки Міністерства оборони − на 4,3 млрд грн (7,9%). Із них 1,9 млрд грн на забезпечення діяльності ЗСУ, підготовку кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни та 1,8 млрд грн – на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів і обладнання.

За словами Голови Рахункової палати, не виконаний план видатків Мінсоцполітики − на 3,3 млрд грн (1,9%), із яких 1,6 млрд грн − на виплату деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення та Мінагрополітики − на 1,1 млрд грн (51%), із них майже 816 млн грн − на фінансову підтримку сільгосптоваровиробників.

"Водночас спостерігається позитивна тенденція з виконанням плану доходів за перше півріччя. За цей час він перевиконаний майже на 5% 23,7 млрд грн. Найбільше перевиконано план ПДВ із урахуванням бюджетного відшкодування, на 12,7 млрд грн; податку на прибуток підприємств на 8,2 млрд грн; акцизу із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) – на 4,4 млрд грн", підкреслив Валерій Пацкан.

За словами Голови Рахункової палати, на 3 млрд грн не виконаний план акцизного податку із вироблених в Україні підакцизних товарів; на 0,4 млрд грн податку та збору на доходи фізичних осіб.

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"Не виконується і план державних запозичень – за перше півріччя до загального фонду державного бюджету отримано на 78,7 млрд грн менше плану − 260 млрд грн. Державних зовнішніх запозичень – на 63% менше плану, тоді як від розміщення облігацій внутрішніх державних позик надійшли всі 100% плану − 213 млрд грн", − додав Валерій Пацкан.

Він також зауважив, що від приватизації державного майна надійшло 1 млрд грн, що менше плану на 8,4 млрд грн (89%).

Рахункова палата про виконання Держбюджету-2021: Витрати Міноборони менші за план на 4,3 млрд грн, з них 1,9 млрд - на підготовку кадрів, 1,8 млрд - на закупівлю озброєння 01

Автор: 

держбюджет (2412) Мінагрополітики (1568) МОЗ (5401) Міноборони (7479) оборона (4831) фінансування (3152) Рахункова палата (284) Міністерство соціальної політики (1274) Пацкан Валерій (99)


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Топ коментарі
+4
Рахункова палата про виконання Держбюджету-2021: Витрати Міноборони менші за план на 4,3 млрд грн, з них 1,9 млрд - на підготовку кадрів, 1,8 млрд - на закупівлю озброєння - Цензор.НЕТ 7724
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22.07.2021 12:36 Відповісти
+3
Каждому зебобику известно, что кормить чужую армию дешевле чем свою!!!
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22.07.2021 11:54 Відповісти
+2
Головнокомандувач сказав просто перестаты стриляты тоди и не потрибни и закупы вийськови
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22.07.2021 11:57 Відповісти
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Проклятий Порошенко продовжує наживатися на війні!!!111
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22.07.2021 11:53 Відповісти
Сейчас в приоритете дороги
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22.07.2021 11:54 Відповісти
Та то зрозуміло. Щоб кацам було зручніше важку техніку гнати Україною.
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22.07.2021 12:02 Відповісти
Рахункова палата про виконання Держбюджету-2021: Витрати Міноборони менші за план на 4,3 млрд грн, з них 1,9 млрд - на підготовку кадрів, 1,8 млрд - на закупівлю озброєння - Цензор.НЕТ 7724
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22.07.2021 12:36 Відповісти
помню как зебилы кричали что лук при порохе стоил 44 грн))))
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22.07.2021 19:24 Відповісти
Каждому зебобику известно, что кормить чужую армию дешевле чем свою!!!
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22.07.2021 11:54 Відповісти
Головнокомандувач сказав просто перестаты стриляты тоди и не потрибни и закупы вийськови
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22.07.2021 11:57 Відповісти
не чего на вооружение тратить - мы с цапским бюджетом не сравнимся - после полной потери всех союзников - одним терять лучших не стоит - это мое личное мнение
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22.07.2021 11:57 Відповісти
Головнокомандувач сказав просто перестаты стриляты тоди и не потрибни и закупы вийськови
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22.07.2021 11:58 Відповісти
"Приватизации" говорите? Всего на 89% ...Ой! Кто это сделал? Наверно виноваты КОВИД и ПОТЕПЛЕНИЕ.... Ну ,еще разве ...не хотят олигархи покупать за бесценок ,хотят даром.
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22.07.2021 11:59 Відповісти
Повысить военный сбор и будет план.
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22.07.2021 12:12 Відповісти
то есть на бумаге "перевыполнили" но вот реальность не такая кучерявая.
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22.07.2021 12:15 Відповісти
Миши, які у минулому році зжерли пшеницю, цього року вже жеруть відразу гроші...
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22.07.2021 12:39 Відповісти
Зарплату зрізали на 11%. Вже 4 місяці військовослужбовцям не повертають коштів за піднайом квартир. Два місяці як не ма коштів на пільги з УБД. На оздоровлення за 2021 рік теж ще не виплатили. Прошу Бога щоб син до 25 жовтня дотягнув до завершення контракту. Країна "мрії" - в дії.
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22.07.2021 12:45 Відповісти
А зелёный предатель успешно реставрирует себе госдачу на Бирючьем.... Надеюсь, в 100 млн. грн. уложится, по - скромному...
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22.07.2021 14:59 Відповісти
 
 