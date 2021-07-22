Обговоримо з Німеччиною і США, як їхня домовленість щодо "Північного потоку-2" може зменшити ризики з безпеки для України, - Кулеба

Україна обговорить зі США та Німеччиною, як їхня домовленість щодо "Північного потоку-2" здатна зменшити ризики з безпеки для України і країн Центральної Європи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

"Ми на сьогодні маємо багато запитань до того, як американсько-німецька домовленість здатна зменшити ризики з безпеки для України та країн Центральної Європи, пов'язані із запуском "Північного потоку-2". Ми розмовлятимемо зі Сполученими Штатами та з Німеччиною щодо цього", - зазначив глава МЗС.

Міністр зачвив, що позиція України на американсько-німецьку заяву викладена в українсько-польській заяві, яка була поширена в середу.

"Ми чесно завжди говорили, що для нас "Північний потік-2" насамперед є питанням безпеки, і ми хотіли б, щоб формулювання в німецько-американській заяві саме щодо безпеки були сильнішими", - наголосив глава МЗС України.

За його словами, що стосується економічного блоку цієї заяви, то Україна вивчає зроблені пропозиції.

"І будемо готові представити нашу позицію, коли комплексно й детально проаналізуємо те, що запропоновано", - додав Кулеба.

Водночас глава МЗС України зазначив, що є фундаментальна проблема у зв'язку з цим, а саме - чи готова Росія виконувати належним чином свої зобов'язання.

"Вона пов'язана з тим, що нам досі не зрозуміло, чи готова Росія виконувати належним чином свої зобов'язання і свою частину, коли йдеться про енергетичну безпеку України та збереження ролі України як транзитної держави. Америка з Німеччиною про щось домовилися, Польща з Україною теж про щось домовилися, але ми всі з вами розуміємо, що головним бенефіціаром тієї кризи, яку створив "Північний потік-2", є РФ, і це головна проблема, це головне питання, відповіді на яке немає на сьогодні, і над нею треба працювати", - наголосив Кулеба.

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