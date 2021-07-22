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Обговоримо з Німеччиною і США, як їхня домовленість щодо "Північного потоку-2" може зменшити ризики з безпеки для України, - Кулеба

Обговоримо з Німеччиною і США, як їхня домовленість щодо

Україна обговорить зі США та Німеччиною, як їхня домовленість щодо "Північного потоку-2" здатна зменшити ризики з безпеки для України і країн Центральної Європи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

"Ми на сьогодні маємо багато запитань до того, як американсько-німецька домовленість здатна зменшити ризики з безпеки для України та країн Центральної Європи, пов'язані із запуском "Північного потоку-2". Ми розмовлятимемо зі Сполученими Штатами та з Німеччиною щодо цього", - зазначив глава МЗС.

Міністр зачвив, що позиція України на американсько-німецьку заяву викладена в українсько-польській заяві, яка була поширена в середу.

"Ми чесно завжди говорили, що для нас "Північний потік-2" насамперед є питанням безпеки, і ми хотіли б, щоб формулювання в німецько-американській заяві саме щодо безпеки були сильнішими", - наголосив глава МЗС України.

За його словами, що стосується економічного блоку цієї заяви, то Україна вивчає зроблені пропозиції.

"І будемо готові представити нашу позицію, коли комплексно й детально проаналізуємо те, що запропоновано", - додав Кулеба.

Водночас глава МЗС України зазначив, що є фундаментальна проблема у зв'язку з цим, а саме - чи готова Росія виконувати належним чином свої зобов'язання.

"Вона пов'язана з тим, що нам досі не зрозуміло, чи готова Росія виконувати належним чином свої зобов'язання і свою частину, коли йдеться про енергетичну безпеку України та збереження ролі України як транзитної держави. Америка з Німеччиною про щось домовилися, Польща з Україною теж про щось домовилися, але ми всі з вами розуміємо, що головним бенефіціаром тієї кризи, яку створив "Північний потік-2", є РФ, і це головна проблема, це головне питання, відповіді на яке немає на сьогодні, і над нею треба працювати", - наголосив Кулеба.

Читайте також: Спільна заява США та Німеччини про підтримку України і європейської енергетичної безпеки. Повний текст

Автор: 

Німеччина (7484) США (23417) Північний потік (2473) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+7
Кто обсудит?

Говорящая жопа ЗЕ Кулеба?

Или говорящая жопа Коломойского ЗЕ?

Или может говорящая жопа ФСБ Ермак?

В США и Германии ведь прекрасно знают кто есть кто в нынешней власти.
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22.07.2021 12:13 Відповісти
+7
Прямо перед визитом блинкина, зелупа уничтожает реформы которые проводил блинкин с нуланад за деньги американских налогоплательщиков, потом зелупа наплевал на предостережение американцев по поводу дерьмака, далее зелупа продолжает плевать в сторону американцев уничтожая корпоративное управление в Украине, и вишенка на торте - "дружба" с китайцами против америки и канады. И плять у зеленых ********* виноваты американцы!!! Да зелупа и дерьмак сделали все, чтобы американцы послали к чертям Украину с ее хотелками по поводу сп-2!
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22.07.2021 12:21 Відповісти
+6
Ага! "Ганчірки" коло вхідних дверей, об які витирають ноги, будуть обговорювать з господарями житла можливості і напрями реконструкції будинку!!!
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22.07.2021 12:09 Відповісти
Коментувати
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было бы желание у Байдена,закрыли бы стройку даже на 99% готовности,тем более что и конгресс и сенат за закрытие. неужели и на этого компромат у Х-йла?
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22.07.2021 12:06 Відповісти
И шо б он имел с этого? Деньги правят балом, а желание - это так.
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22.07.2021 12:10 Відповісти
Був вибір у Байдена Україна чи Німеччина? В Україні у Байдена тільки не закрита справа і зграя довбнів начолі з інтелектуальним і не тільки недомірком, зяким вже ніхто не хоче мати справи, а Німеччина потужний союзник і політичний гравець.
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22.07.2021 12:17 Відповісти
https://mobile.twitter.com/V_Omelyan

https://mobile.twitter.com/V_Omelyan Volodymyr Omelyan @V_Omelyan

https://mobile.twitter.com/V_Omelyan https://mobile.twitter.com/V_Omelyan



Наказ Зеленському мовчати про Північний потік-2 дав не Байден у 2021, а Путін у 2019. Коломойський не зміг домовитися з ФБР.
І з 2019 року Коломойський мріє про єдиний шлях - на Китай, через Росію.
Зеленський це виконує. Довіра з Заходом була зруйнована, щоб повернутися на схід.

Обсудим с Германией и США, как их договоренность по "Северному потоку - 2" может уменьшить риски по безопасности для Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 488
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22.07.2021 12:21 Відповісти
Прямо перед визитом блинкина, зелупа уничтожает реформы которые проводил блинкин с нуланад за деньги американских налогоплательщиков, потом зелупа наплевал на предостережение американцев по поводу дерьмака, далее зелупа продолжает плевать в сторону американцев уничтожая корпоративное управление в Украине, и вишенка на торте - "дружба" с китайцами против америки и канады. И плять у зеленых ********* виноваты американцы!!! Да зелупа и дерьмак сделали все, чтобы американцы послали к чертям Украину с ее хотелками по поводу сп-2!
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22.07.2021 12:21 Відповісти
А починалось все з масового психозу шлунків з правом голосу на виборах 2019 року.
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22.07.2021 12:30 Відповісти
Обсудим, как уменьшить риски и это плюс.
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22.07.2021 12:06 Відповісти
Да никак. Дедушка с бабушкой сенильные окончательно спятили и подмахнули не глядя никчемную бумажку.
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22.07.2021 12:08 Відповісти
Ключевое слово «уменьшить», про «избежать» речь не идёт....
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22.07.2021 12:09 Відповісти
Ага! "Ганчірки" коло вхідних дверей, об які витирають ноги, будуть обговорювать з господарями житла можливості і напрями реконструкції будинку!!!
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22.07.2021 12:09 Відповісти
https://mobile.twitter.com/ivanchenko27457

https://mobile.twitter.com/ivanchenko27457 Поганка https://mobile.twitter.com/ivanchenko27457 @ivanchenko27457 https://mobile.twitter.com/ivanchenko27457/status/1418094533636730885 2 ч

Ми стаємо частиною проблеми, а не частиною її рішення...
Ну, і лишається одне питання: і хто ж в цьому винен... мабуть Порошенко...

Обсудим с Германией и США, как их договоренность по "Северному потоку - 2" может уменьшить риски по безопасности для Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3071
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22.07.2021 12:17 Відповісти
Обсудим и уменьшим! Благо, есть прецедент - будапештский меморандум!
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22.07.2021 12:10 Відповісти
Ни как
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22.07.2021 12:11 Відповісти
Писля такои всесвитньои зрады вы ще з нымы перегоаоры будете весты и влада у нас нияка ватна вже можна ни в яку амерыку пертыся срамота
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22.07.2021 12:12 Відповісти
Процес завершено, пацики - залишилось злити воду. Кулєба - Містер Постфактум.
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22.07.2021 12:12 Відповісти
Кто обсудит?

Говорящая жопа ЗЕ Кулеба?

Или говорящая жопа Коломойского ЗЕ?

Или может говорящая жопа ФСБ Ермак?

В США и Германии ведь прекрасно знают кто есть кто в нынешней власти.
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22.07.2021 12:13 Відповісти
Если презедент страны - инфантильный идиот для которого личный пиар более важнее национальных интересов, то винить американцев или немцев в том, что они решают свои проблемы - кагбы глупо. Населению Украины нужно было думать в апреле 2019-го. Сейчас уже догонять уехавший поезд - глупо.
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22.07.2021 12:14 Відповісти
Шо за крокоділячі сльози ? У будь - якій справі повинні бути запасні варіанти. Наповнюйте трубу українським газом. Збільшуйте газодобування.Займайтеся енергозбереженням. Варіантів багамо. Втрачаємо 2 лярди.? Та на таможнях тільки разкрадають у рази більше.Чи не є тут інтерес не держави , а тих можновладців, котри сиділи і сидять на трубі.? згадайте хоча б Фірташа.
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22.07.2021 12:15 Відповісти
Те, що ми втратимо 2 лярди було зрозуміло ще в 2015 році. Українська влада - абсолютні ідіоти. Поки під сраку копняка не дадуть (США, ЄС чи МВФ), ніхто не буде нічого робити з митницями і т.д. Реформи в Україні виконуються лише під міжнародним примусом.
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22.07.2021 12:22 Відповісти
балабол позерный - худший министр - и вообще вы вляпались навсегда в историю - вы антипример на все времена
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22.07.2021 12:16 Відповісти
у мене одне питання - чому зебілам 73% не соромно? Невже так все погано?
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22.07.2021 12:18 Відповісти
да именно так ,пример - все плохо ,н ведь вт возле меня асфальт закатали новый - ключевое - вот возле меня - это как пример - а то шо работы лишился - то не зебилы ,а конкретный предприниматель)) правда понимания почему отсутствует
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22.07.2021 12:21 Відповісти
Ответ вы найдёте в вашем вопросе.
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22.07.2021 12:33 Відповісти
Гопники Кремля имеют давнюю заготовочку газа мало и гнать в Германию по Уераине затратно и останется глубокая озабоченность от старцев со всеми уменьшениями...
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22.07.2021 12:18 Відповісти
Про шо, ви вже там будете домовлятись? За вас дятли, вже все вирiшено i крапка.
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22.07.2021 12:22 Відповісти
Как? Никак. Баран ты ,Кулеба, я был лучшего мнения.
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22.07.2021 12:23 Відповісти
"Після пожежі і пеніс насос" (с)
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22.07.2021 12:29 Відповісти
как уменьшить???, да поднять цену на газ в Украине!!!)))
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22.07.2021 12:36 Відповісти
"Перестаньте обливать брудом Зеленського!!! Я не встигаю "лайки" ставить!!! (позичено у "Злого одесита")
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22.07.2021 12:44 Відповісти
Санду Кулебе :"ты у них министр или тряпка?!"...совсем зганбився тот Кулеба з зекретинами...
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22.07.2021 12:47 Відповісти
Обговоримо з Німеччиною і США, як їхня домовленість щодо "Північного потоку-2" може зменшити ризики з безпеки для України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9862
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22.07.2021 12:49 Відповісти
Уменьшить риск безопасности??
Давайте уменьшать риск опасности!
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22.07.2021 13:05 Відповісти
Кулеба, потік це загроза для світу.Природа їм показувала,але тупі европейські задньопривідні вуйки ігнорують попередження.
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22.07.2021 16:37 Відповісти
 
 