За 30 км від кордону з РФ побудують головний військовий Храм України. ФОТО
У Харкові на території Східного оперативно-територіального управління Національної гвардії України почали зведення Храму Святого Юрія Переможця.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Храму.
Повідомляється, що це буде найближчий до кордону з РФ український Храм, розташований на території військових. Храм поєднає сучасні стилістику і матеріали з архітектурною формою козацьких дерев'яних церков.
Проєкт бізнесменів-меценатів із Харкова Всеволода Кожемяка, Ігоря Брагинського та Тараса Сітенка став можливим у партнерстві з Національною Гвардією України та Православною Церквою України. Ініціатор і реалізатор проєкту - Благодійний Фонд Всеволода Кожемяка "Україна ХХІ". Станом на сьогодні розпочато заливку фундаменту бетоном.
Звести будівлю планують до 14 жовтня 2021 року - Свята Покрови та Дня українського козацтва. Храм буде відкритий не лише для військовослужбовців, а й для цивільних відвідувачів і матиме статус ставропігії (підпорядкування безпосередньо патріарху Православної Церкви України).
За словами заступника командувача НГУ генерал-лейтенанта Юрія Лебедя, у відповідь на його прохання посприяти зведенню каплички харківський підприємець та меценат Всеволод Кожемяко запропонував побудувати повноцінний храм.
"Гвардійці виконують широкий спектр службово-бойових завдань, зокрема і в районі проведення ООС. І тому важливо забезпечити можливість психологічного розвантаження, спілкуванні з військовими капеланами, задоволення релігійних потреб", - зазначив він.
Лебідь висловив упевненість, що цей храм має всі шанси стати головним військовим храмом України та символом нашої незалежності і військової доблесті.
"Ми будуємо Храм не просто як релігійну споруду. Храм стане своєрідним духовним форпостом України, архітектурним символом української історії, війни і гідності", - заявив Голова БФ "Україна XXI", власник і гендиректор Групи АГРОТРЕЙД, волонтер та меценат Всеволод Кожемяко.
Автори об'єднують форми дерев'яної церковної архітектури козацької доби із сучасними формами та матеріалами.
"Ми поєднуємо наши духовні, культурні, архітектурні традиції з сучасністю - і демонструємо світу модерну українську ідентичність", - зазначив Кожемяко.
За словами авторів, Храм не має аналогів у всій Східній Європі. Над проєктом Храму працюють найкращі митці України.
Головний архітектор проєкту Юрій Спасов зазначає, що архітектурне рішення Храму базується на традиціях давньої православної християнської архітектури і зазнає впливу дерев'яної церковної архітектури козацької доби. Нижній ярус із бетону, що нагадує блокпост, прикрашений елементами з переплавлених гільз боєприпасів, які використовувались в зоні бойових дій, символізує нашу військову доблесть. Вертикальні частини ярусів, виготовлені зі скла, покликані асоціюватись із відкритістю і чистотою.
Логотип та індивідуальний стиль Храму розробив один із найкращих каліграфів України, автор графічного стилю Православної церкви України Олексій Чекаль.
"Стилістика розпису підкреслює, з одного боку, українську ідентичність і народну щирість вкупі зі зразками стародавнього сакрального живопису, з іншого боку, не боїться сучасного художнього експерименту та легких графічних рішень", - каже артдиректор проєкту Олексій Чекаль.
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Пир во время войны/чумы или новая фишка при воровстве денег.
У чому різниця між військовим і цивільнім храмом? Мабуть батюшка на службу буде із пістолетом заступати, а в інший час поливати святою водою ********** щоб не іржавіли. Якщо ти цивільній кухар, то тобі туди зась. Зараз у військах стало багато вірян, тому в кожної військової частині повинна бути капличка ПЦУ!
Ми повинні будувати власну країну на кращих світових прикладах, а ні на прикладі нащадків орди!