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Новини
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За 30 км від кордону з РФ побудують головний військовий Храм України. ФОТО

У Харкові на території Східного оперативно-територіального управління Національної гвардії України почали зведення Храму Святого Юрія Переможця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Храму.

Повідомляється, що це буде найближчий до кордону з РФ український Храм, розташований на території військових. Храм поєднає сучасні стилістику і матеріали з архітектурною формою козацьких дерев'яних церков.

Проєкт бізнесменів-меценатів із Харкова Всеволода Кожемяка, Ігоря Брагинського та Тараса Сітенка став можливим у партнерстві з Національною Гвардією України та Православною Церквою України. Ініціатор і реалізатор проєкту - Благодійний Фонд Всеволода Кожемяка "Україна ХХІ". Станом на сьогодні розпочато заливку фундаменту бетоном.

За 30 км від кордону з РФ побудують головний військовий Храм України 01

Звести будівлю планують до 14 жовтня 2021 року - Свята Покрови та Дня українського козацтва. Храм буде відкритий не лише для військовослужбовців, а й для цивільних відвідувачів і матиме статус ставропігії (підпорядкування безпосередньо патріарху Православної Церкви України).

За словами заступника командувача НГУ генерал-лейтенанта Юрія Лебедя, у відповідь на його прохання посприяти зведенню каплички харківський підприємець та меценат Всеволод Кожемяко запропонував побудувати повноцінний храм.

За 30 км від кордону з РФ побудують головний військовий Храм України 02

"Гвардійці виконують широкий спектр службово-бойових завдань, зокрема і в районі проведення ООС. І тому важливо забезпечити можливість психологічного розвантаження, спілкуванні з військовими капеланами, задоволення релігійних потреб", - зазначив він.

Лебідь висловив упевненість, що цей храм має всі шанси стати головним військовим храмом України та символом нашої незалежності і військової доблесті.

За 30 км від кордону з РФ побудують головний військовий Храм України 03

"Ми будуємо Храм не просто як релігійну споруду. Храм стане своєрідним духовним форпостом України, архітектурним символом української історії, війни і гідності", - заявив Голова БФ "Україна XXI", власник і гендиректор Групи АГРОТРЕЙД, волонтер та меценат Всеволод Кожемяко.

Автори об'єднують форми дерев'яної церковної архітектури козацької доби із сучасними формами та матеріалами. 

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За 30 км від кордону з РФ побудують головний військовий Храм України 04

"Ми поєднуємо наши духовні, культурні, архітектурні традиції з сучасністю - і демонструємо світу модерну українську ідентичність", - зазначив Кожемяко.

За словами авторів, Храм не має аналогів у всій Східній Європі. Над проєктом Храму працюють найкращі митці України.

Головний архітектор проєкту Юрій Спасов зазначає, що архітектурне рішення Храму базується на традиціях давньої православної християнської архітектури і зазнає впливу дерев'яної церковної архітектури козацької доби. Нижній ярус із бетону, що нагадує блокпост, прикрашений елементами з переплавлених гільз боєприпасів, які використовувались в зоні бойових дій, символізує нашу військову доблесть. Вертикальні частини ярусів, виготовлені зі скла, покликані асоціюватись із відкритістю і чистотою.

За 30 км від кордону з РФ побудують головний військовий Храм України 05

Логотип та індивідуальний стиль Храму розробив один із найкращих каліграфів України, автор графічного стилю Православної церкви України Олексій Чекаль.

"Стилістика розпису підкреслює, з одного боку, українську ідентичність і народну щирість вкупі зі зразками стародавнього сакрального живопису, з іншого боку, не боїться сучасного художнього експерименту та легких графічних рішень", - каже артдиректор проєкту Олексій Чекаль.

Автор: 

Харківщина (6054) церква (701) військовослужбовці (4809)


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Топ коментарі
+29
В 30 км от границы с РФ построят главный военный Храм Украины - Цензор.НЕТ 7137
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22.07.2021 12:30 Відповісти
+21
шойгу консультант..
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22.07.2021 12:29 Відповісти
+14
я раньше думал только кацапы так сходят с ума
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22.07.2021 12:41 Відповісти
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шойгу консультант..
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22.07.2021 12:29 Відповісти
В 30 км от границы с РФ построят главный военный Храм Украины - Цензор.НЕТ 7137
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22.07.2021 12:30 Відповісти
Если учесть кого украинцы выбрали себе президентом это будет синагога.
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22.07.2021 12:42 Відповісти
..казино с борделем..(
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22.07.2021 13:32 Відповісти
і хто той "щедрий та розкішний, що храми мурує"(с)?
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22.07.2021 12:31 Відповісти
Матерь Божья! И архитекторы на Айкос уже подсели! Да на такой забористый что даже про колокол забыли!
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22.07.2021 12:32 Відповісти
Проект бизнесменов меценатов из Харькова Всеволода Кожемяко, Игоря Брагинского и Тараса Ситенко стал возможным в партнерстве с Национальной Гвардией Украины и Православной Церковью Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3278557
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22.07.2021 12:33 Відповісти
Главный архитектор проекта Юрий Спасов отмечает, что архитектурное решение Храма базируется на традициях древней православной христианской архитектуры и несет на себе влияние деревянной церковной архитектуры казачества. Нижний ярус из бетона, напоминающий блокпост, украшенный элементами из переплавленных гильз боеприпасов, которые использовались в зоне боевых действий, символизирует нашу военную доблесть. Вертикальные части ярусов, изготовленные из стекла, призваны ассоциироваться с открытостью и чистотой.Источник: https://censor.net/ru/n3278557
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22.07.2021 12:39 Відповісти
Церковь наверное в курсе. С ней же проект должны были согласовать. Видно такое устраивает.
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22.07.2021 12:47 Відповісти
звездец ВРАЖИНЕ. Могли бы додуматься раньше, а то армия, мова. Вера, вот наше оружие.
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22.07.2021 12:33 Відповісти
Падлюки. Спочатку потрібна зброя.
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22.07.2021 12:34 Відповісти
Спочатку потрібна Віра! А потім зброя. Зброя без віри в Україну- ніщо!
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22.07.2021 12:39 Відповісти
Яка ще віра? Україна - це світська держава, а не халіфат чи емірат
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22.07.2021 13:52 Відповісти
Вірь у халіфат. Тобі все одно, головне щоб тільки платили. Але дивує розумове обмеження.
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22.07.2021 13:54 Відповісти
Всі атеїсти розумово обмежені?! Співчуваю.
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22.07.2021 14:03 Відповісти
капец, там должны быть позиции РСЗО Смерч стоять.. а не храмы...
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22.07.2021 12:34 Відповісти
ну, можна й поряд - особливо зараз

В Брест прибыл первый эшелон с российскими военными

Прибывшим в Брест российским военнослужащим предстоит принять участие в совместном стратегическом учении «Запад - 2021», https://www.mil.by/ru/news/136816/ сообщили в Министерстве обороны.
Ближайшая задача россиян - без нарушений требований безопасности разгрузить вооружение и военную технику, убыть в назначенный район и приступить к оборудованию полевого лагеря.
Совместное стратегическое учение пройдет на полигонах двух стран с 10 по 16 сентября.
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22.07.2021 12:41 Відповісти
...подчинение непосредственно патриарху Православной Церкви Украины... Єпіфана шо вже заплющило - себе патріярхом самопроголосив.
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22.07.2021 12:35 Відповісти
головний військовий храм України треба будувати на красній площі
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22.07.2021 12:36 Відповісти
Цікаво а кітель і фуражка Путіна в тому "храмі" буде? Ну шоб повністю змавпувати москалів, в головному військовому "храмі", яких зберігається форма Гітлєра...
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22.07.2021 12:40 Відповісти
я раньше думал только кацапы так сходят с ума
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22.07.2021 12:41 Відповісти
чем строить такую х...ню, лучше ниче не строить.
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22.07.2021 12:41 Відповісти
І якому "дебілоїду" це в голову прийшло? ІДІОТИ!!!! Покровителькою захисників України (в тому числі і запорізьких козаків) була "Богородиця Оранта"!!! "Георгій Побідоносець" - кацапський символ!!!
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22.07.2021 12:41 Відповісти
так прокацапленные и строят..
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22.07.2021 12:42 Відповісти
Так. Нацгвардія=ВВ.
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22.07.2021 13:23 Відповісти
Храм Вя́ликоґ Розграблення імені "Бубочки неЛОХа Зеленського".
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22.07.2021 12:46 Відповісти
Надеюся на безкористность мотивации меценатов в построении Храма. Радует то, что есть такие люди и то, что храм будет принадлежать истинно православной церкви Украины!!
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22.07.2021 12:48 Відповісти
Идиоты. Как храм может быть военным?
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22.07.2021 12:54 Відповісти
Сатаністи
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22.07.2021 13:29 Відповісти
Може бути ГАРНІЗОННИМ
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22.07.2021 13:30 Відповісти
Ой, жизнь такая забавная штука...
За 30 км від кордону з РФ побудують головний військовий Храм України - Цензор.НЕТ 5808
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22.07.2021 14:04 Відповісти
Давно пора ! Люди будут перечислять деньги на строительство храма. Главным военным храмом он не станет. У нас такие главные во всех высших военных училищах страны есть. Они когда-то принадлежали МП. Сейчас их надо освятить перезапустить в ПЦУ. И точно так же потом при училищах МВД. Это будет самым лучшим патриотическим воспитанием нашей военной молодёжи.
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22.07.2021 12:57 Відповісти
Герб города Москвы представляет собой изображение на темно-красном геральдическом щите с отношением ширины к высоте 8:9, развернутого вправо от зрителя всадника - Святого Георгия Победоносца
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22.07.2021 13:04 Відповісти
Это называется - смалоросить!
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22.07.2021 13:06 Відповісти
Это нацгвардейский храм!
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22.07.2021 13:06 Відповісти
кому-то голову напекло.. не лучшая идея!.. и архитектурной проект на двоечку..
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22.07.2021 13:06 Відповісти
Рашку копіюєм? Навіщо?
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22.07.2021 13:08 Відповісти
Ще один аргумент до аднанародія...
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22.07.2021 13:17 Відповісти
надо где-то освящать верующих, что на войну уйдут и не вернуться
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22.07.2021 13:20 Відповісти
Щось воно мало на церкву подібне..Ще якби замість прозорого шкла були б вітражі..А так,якби не хрест на куполі,то догадатися,що це церква,а не якийсь модерний бар-трудно.
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22.07.2021 13:12 Відповісти
Синагоги, кирхи, мечеті ... І усі головні ...
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22.07.2021 13:13 Відповісти
А еще с рашки смеялись, мде. За шо.
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22.07.2021 13:21 Відповісти
Навіщо?!
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22.07.2021 13:28 Відповісти
Надіюсь на вул. І. Мазепи, С. Петлюри чи С. Бандери храм буде?
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22.07.2021 13:29 Відповісти
Нахрена он нужен. Что военным РПЦ и ПЦУ запретили посещать свои церкви?
Пир во время войны/чумы или новая фишка при воровстве денег.
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22.07.2021 13:29 Відповісти
???
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22.07.2021 13:30 Відповісти
это точно храм или набор сковородок?
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22.07.2021 13:37 Відповісти
Шота знакомый текст: традиции казачества, сакральная живопись, не имеющий аналогов... Вчера на Цензоре была статья одного старлея о том, как разбегаются боевые кадры, как армия деградирует и утрачивает боевой дух. А все почему? Та все просто! Просто у нее не было такого нужного храма. И главное чтоб в 30 км. от границы с кацапией!
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22.07.2021 13:37 Відповісти
Научились таки... 3D модели лепить. Интересно, софт хоть лицензионный?
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22.07.2021 13:55 Відповісти
**************** ментальність так і пре.
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22.07.2021 14:00 Відповісти
Еще одно церковное отделение по выкачке бабла у населения. На оборону страны, бабла нет, а на храмы есть, страна идиотов.
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22.07.2021 14:01 Відповісти
Коли вже в нас з'явиться власний розум? Чому ми вісь час заглядаємо за порєбрік? Було молоко 1 л., заглянули, стало 0,9 л.. Був хліб 0,7 кг., заглянули, став 0,5 кг. і т.п.. Але ціни залишились, як за попередню вагу. І так куди не подивись! Вони підвищують тарифи - ми слідом. Вони втілюють дебільні податки - ми слідом. Вони головний військовий храм - ми слідом. Вони військові храми за родами військ - ми слідом? Бо здається, що ми дійсно із ними родичі, як пише Хублот.
У чому різниця між військовим і цивільнім храмом? Мабуть батюшка на службу буде із пістолетом заступати, а в інший час поливати святою водою ********** щоб не іржавіли. Якщо ти цивільній кухар, то тобі туди зась. Зараз у військах стало багато вірян, тому в кожної військової частині повинна бути капличка ПЦУ!
Ми повинні будувати власну країну на кращих світових прикладах, а ні на прикладі нащадків орди!
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22.07.2021 14:04 Відповісти
Лучше ракету таких же размеров соорудили и на Мацкву нацелили.
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22.07.2021 14:05 Відповісти
додам і свої 5 копійок: дивлюся на проект і мене не покидає відчуття, що таке вже давно було. І починаю розуміти - на що те схоже. Схоже на зіккурат. Тільки там квадратний. А у нацбандії - круглий. До речі: мавзолей біля кремля - теж зіккурат.
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22.07.2021 14:16 Відповісти
Чергове православне капище , тьху...
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22.07.2021 14:22 Відповісти
Ну ось не має куди гроші діти. Вже профінансували і "Нептун", і "Вільха", і ЗРК від "Луч" все профінансували, а куди витратити залишок коштів ну звісно на попів.
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22.07.2021 14:59 Відповісти
Еще с кацапов смеялись. Мышибратья.
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22.07.2021 15:34 Відповісти
...макет больше похож на Вавилонскую Башню, чем на традиционный Православный Храм...чем это военные провинились, что им в такое ходить!?
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22.07.2021 16:42 Відповісти
??????.....?????....?????
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22.07.2021 17:29 Відповісти
....!!!!!!!.....!!!!!!!!.....!!!!!!!Й!!!
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22.07.2021 17:52 Відповісти
лучше больницу постройте... идиоты...
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22.07.2021 23:21 Відповісти
 
 