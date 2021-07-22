Держдеп США про "Північний потік - 2": Вважаємо, що це погана угода і для Німеччини, і для України
США розглядають будівництво "Північного потоку - 2" як "кремлівський геополітичний проєкт".
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс.
За його словами, США продовжують виступати проти "Північного потоку-2" і розглядають його як "кремлівський геополітичний проєкт, метою якого є розширення впливу Росії на енергетичні ресурси Європи".
"Ми як і раніше вважаємо, що це погана угода для Німеччини, погана угода для України, погана угода для Європи і її цілей в галузі енергетичної безпеки", - підкреслив Прайс.
У Держдепі додали, що США послідовно вводили санкції проти "Північного потоку - 2" і пов'язаних з ним організацій, але прийшли до висновку, що санкції не перешкодять завершенню будівництва газопроводу.
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Глубокий анализ, ****. Может такие осторожные санкции были? Чтобы не навредить? Как и все остальные за 7 лет.
А вцелом, говнюки что пиндосы, что германцы.
Поляки беднее немцев, но отказались от рашкованского газа, а немцы-колбасники за пфениг удавятся
_Не помешают когда вводятся для имитации, без цели вводящих убить СП-2.
За строительство СП-2 проголосовали на вьіборах 73% избирателей Украины. Вот как привечают клоунов за шутки про Голокост в нормальном мире...
У четвер, 22 липня, організатори Олімпіади повідомили про звільнення режисера церемонії відкриття Кентаро Кобаясі. Підставою для звільнення стало відео його виступу ще у 1998 році. Під час виступу Кобаясі, який тоді працював артистом комедійного жанру, дозволив собі іронізування над Голокостом - на відеозаписі він розкидає паперові фігурки чоловічків і пропонує "пограти в Голокост"
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Corruption developed from corrupted personalities to whole state policies. Germany leads this. It is not a 'state interest' to make a bargain sharing profits and values in different baskets and pretending it is different stories. No, it is same story called hypocrisy and shame.
Шизофрени́я (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. σχίζω «расщеплять», «раскалывать»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%82Skhizo-2 [2] + φρήν «ум, мышление, мысль»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%82Phren-3 [3] ), ранее - деме́нция пре́кокс (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. dēmentia praecox - «раннее слабоумие»)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%81-4 [4] , или схизофрени́яhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-5 [5] , - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81 эндогенное полиморфное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE психическое расстройство (или группа психических расстройств)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-gruppe-6 [6] , характеризующееся распадом процессов мышления и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F эмоциональных реакцийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-7 [7] .
Шизофренические расстройства, в целом, отличаются характерными фундаментальными расстройствами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) мышления и восприятия, а также неадекватным или сниженным https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F) аффектом . Наиболее частыми проявлениями болезни являются https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%BF%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9 слуховые псевдогаллюцинации , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B4 параноидный или фантастический https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B4 бред либо дезорганизованность речи и мышления на фоне значительной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82 социальной дисфункции и нарушения работоспособности.
И толку?
Для Германии +4 млрд. это плохая сделка. Мало?
Отправлять в киев, в помощь , так сказать, ...
А сейчас нужно выбить гарантию пдч в нато при таких раскладах.
Ядерное оружие уже отдали под честное слово. Хватит.