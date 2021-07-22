Держдеп США про "Північний потік - 2": Вважаємо, що це погана угода і для Німеччини, і для України

США розглядають будівництво "Північного потоку - 2" як "кремлівський геополітичний проєкт".

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

За його словами, США продовжують виступати проти "Північного потоку-2" і розглядають його як "кремлівський геополітичний проєкт, метою якого є розширення впливу Росії на енергетичні ресурси Європи".

"Ми як і раніше вважаємо, що це погана угода для Німеччини, погана угода для України, погана угода для Європи і її цілей в галузі енергетичної безпеки", - підкреслив Прайс.

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У Держдепі додали, що США послідовно вводили санкції проти "Північного потоку - 2" і пов'язаних з ним організацій, але прийшли до висновку, що санкції не перешкодять завершенню будівництва газопроводу.